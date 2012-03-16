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HTC One X, 5 Nisan'da İngiltere'ye geliyor

7 yıl
7,1b
1
45
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC firmasının yılın en iddialı ürünleri arasında gösterdiği 4 çekirdekli Tegra 3 işlemcili, 4.7 inçlik 720p ekranlı ve ImageSense kamera teknolojili One X modelinin henüz çalışır halde bir demosunun görücüye çıkmamış olması ve Snapdragon S4 yongada sisteminin üretiminde gecikmelerin yaşandığı iddiası, HTC One serisinin gecikeceği endişesine sebep olmuştu.

Ancak gelen sorulara Twitter hesabı üzerinden yanıt veren İngiliz O2 operatörü, beklendiği gibi 5 Nisan'dan itibaren HTC One X modelinin satışına başlayacaklarını açıkladı.

Bu haber en azından Avrupa'da HTC One X modelinin satışa başlayacağını gösteriyor. Ancak HTC One S ve V modelleri için herhangi bir açıklama yapılmadı. Nisan ayı ortalarında ülkemize girmesi öngörülen One serisinden ilk olarak X modelini göreceğimizi söyleyebiliriz.

İngiliz Clove perakendecisi de One X için ön sipariş almaya başladı ve fiyatı 492 pound. Bu da yaklaşık 580 Avro fiyatına denk geliyor. 

Belirtilen fiyat etiketi düşünüldüğünde ülkemizde de 1800-2000TL arasından piyasada olacağını tahmin etmek zor olmaz.

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leventalpsal 7 yıl en beğenilen
öfff 1800-2000 TL fiyatları standart hale getirdiler... Eskiden en üst seviye telefon 1250-1300 TL civarında olurdu...
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wustti 7 yıl
alan olursa 5000 den de girer biri de 1600 den girse demiş siz nerde yasşıyosunuz bu neyin kafası ne üretiyorsunuz da 1600 e gelse süper olur diyorsunuz yahu cep telefonu bunlar 10 çekirdekli de olsa açıp şu siteyi açıyor mu bu siteyi açıyor mu diye bakıp tamam kasmıyor diyorsunuz k'c kadar ekranda hd çözünürlük bekleyen filan var yahu adam gibi kullansanız 1 gitmiyor bunların şarjı ama 1600 e gelse alınır tabi bu kullanıcıya herşey müstehak zaten şu yoruma verilen eksileri sayıp ne kadar doğru yazdığımın sağlamasını yapabilirsiniz .
alan olursa 5000 den de girer biri de 1600 den girse demiş siz nerde yasşıyosunuz bu neyin kafası ne üretiyorsunuz da 1600 e gelse süper olur diyorsunuz yahu ce...
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createemir 7 yıl
1800 TL çok. Önceden buralar hep dutluktu...
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DH Misafiri 7 yıl
HTC One S'i Almanya'dan çıkış tarihi itibariyle aldırıp buraya getirtsek sim kilidi sorunu olur mu? Kuzenim geliyor da Nisan sonu gibi. Ona getirtmeyi düşünüyorum. Bilgisi olan?
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zotee 7 yıl
Çok pahalı
bi led tv fiyatına değer mi bilmiyorum
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bahti24 7 yıl
almanyada 1100 tl civarında satışı olucak ordan getirmek çok daha iyi olucaktır
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hamdicigerim 7 yıl bahti24
bahti24

almanyada 1100 tl civarında satışı olucak ordan getirmek çok daha iyi olucaktır

almanyada 1400 tl civarında 599 euro satış fiyatı. Türkiyede de 840 Euro olacak yani yaklaşık 2000tl. (HTC nin kendi sitesinde yazıyor Accesories sitesinde) 1100 lere düşmesi için en az 6 ay geçmesi gerekiyor.
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asdas60 7 yıl
14 sene dir her yeni aldığım telefonu 1000$ aldım. bu hiç değişmiyor. herhalde buda 1000$ olacak. ( 4 ncü tlf )
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wustti 7 yıl
aziz77
Biz 3.dünya ülkesi olduğumuz için teknolojiden özellikle hep kazık yiyoruz,avrupa en fazla 500 avroya bulursunuz,ki orda yaşayan birinin en az 2500-3000 avro maaşı var,yani maaşının 1/6 veya 1/5 en kral telefonu alır.ama bizim için öylemi hayır,2000 tl 3 aylık asgari ücret 40 günlük memur maaşı,geriye ne kaldı Ülkemin sadece %20si.kaldı.Ama şuda ne acayip bir durumki herkesin elinde en kral telefon var,çoluk çocuğun rıskını telefona yatırıyor.İşin özü biz böyle yaşamak istemiyoruz,bu vergilerden ve distribütörlerin kazık karlarından bıktık.Almayalım telefon veya başka teknoloji belki biraz düzelir.

3. dünya ülkesi olduğumuz için değil hükümetin politikaları yüzünden böyle yoksa emin ol en küçük firmadan en büyük firmaya kadar her firma her pazarı kapmak ister ama ülkemizdeki yönetimin politikaları yüzünden gelmiyorlar mesela diyoruzki avrupada 50.000 tl lik lüks araba burada 150.000 tl niye senin vergilerin cartın curtun adam gelip kendi satış mağazasını kurmuyorki distüribitöre de ayrı bi para bayıl al sana araba ama avrupada ürünler ucuz vergiler az fakat özendirme çok burda 1,6 arabayı alırken bile 1,4 mü alsam çok yakar diye düşünüyoruz adamlar yurt dışında 25000 dolara camaro ya biniyor vergi kaçırmıyor az olduğu için ve benzini ucuz olduğu için kaçak yakıtta yok ordan da devlet parasını tam alıyor ama ne yapıyor herkesi 1,4 motora değil 6.0 motora özendiriyor yine isteyen istediğini alıyor... yani bi gün maliye bakanımız filan hükümet şu olayı anlayacak kapasiteye gelirse bizde her ürünü gerçek fiyatına kullanabiliriz :)
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muhamnet 7 yıl wustti
wustti

aziz77

Biz 3.dünya ülkesi olduğumuz için teknolojiden özellikle hep kazık yiyoruz,avrupa en fazla 500 avroya bulursunuz,ki orda yaşayan birinin en az 2500-3000 avro maaşı var,yani maaşının 1/6 veya 1/5 en kral telefonu alır.ama bizim için öylemi hayır,2000 tl 3 aylık asgari ücret 40 günlük memur maaşı,geriye ne kaldı Ülkemin sadece %20si.kaldı.Ama şuda ne acayip bir durumki herkesin elinde en kral telefon var,çoluk çocuğun rıskını telefona yatırıyor.İşin özü biz böyle yaşamak istemiyoruz,bu vergilerden ve distribütörlerin kazık karlarından bıktık.Almayalım telefon veya başka teknoloji belki biraz düzelir.


3. dünya ülkesi olduğumuz için değil hükümetin politikaları yüzünden böyle yoksa emin ol en küçük firmadan en büyük firmaya kadar her firma her pazarı kapmak ister ama ülkemizdeki yönetimin politikaları yüzünden gelmiyorlar mesela diyoruzki avrupada 50.000 tl lik lüks araba burada 150.000 tl niye senin vergilerin cartın curtun adam gelip kendi satış mağazasını kurmuyorki distüribitöre de ayrı bi para bayıl al sana araba ama avrupada ürünler ucuz vergiler az fakat özendirme çok burda 1,6 arabayı alırken bile 1,4 mü alsam çok yakar diye düşünüyoruz adamlar yurt dışında 25000 dolara camaro ya biniyor vergi kaçırmıyor az olduğu için ve benzini ucuz olduğu için kaçak yakıtta yok ordan da devlet parasını tam alıyor ama ne yapıyor herkesi 1,4 motora değil 6.0 motora özendiriyor yine isteyen istediğini alıyor... yani bi gün maliye bakanımız filan hükümet şu olayı anlayacak kapasiteye gelirse bizde her ürünü gerçek fiyatına kullanabiliriz :)



İyide aga bizde de parayi asil kazanan herkes vergi hirsizi. Buna ses cikarmayan herkes o vergilere "riza gosteren" kisiler... Devlet en buyuk teskilat ise o vergiyi alir. Sen kacirirsan, ben kacirirsam benzinden alir... Herkes vergi kaciran o.c...larini sikayet etse bir yilda isvicre olur memleket, katiyen de dalgasina soylemiyorum.
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yakup konak 7 yıl
Yani arkdaşlar teknoloji iyidir hoştur güzeldir , Vallahi aynı bu üründe güzeldir Veya değildir, belki parasınada değer veya değmez bunu pek bilemem ama velakin yani bizim melketteki insanların durumu belli hani gerçekten yazıktır günahtır onca parayı buna vermek gerçekten insan otursun bi düşünsün bir öğretmenin o parayı alması için verdiği emek , haaa aylık çalışma emeği değil ha arkadaşlar.. 16 yıllık ders çalışma emeği + öğretmenlik yapması hani bir hesap yapalınca insan daha bir ince düşününce yaptığı hatayı anlıyor. Veyahut dışarıda kağıt toplayan birisi günde 10 tl cebine giriyor... Benim görüşüm gerçekten memleketimizde bu kadar zor para kazanılırken alım güçümüz bu kadar düşükken , bu yükseklerde ucma havası nedendir? Bakın diğer memleketlerde 500 € olan bir ürün bizde gelene kadar 1500 - 1800 oluyor... Belki ağır bir söz olacak lakin söylemek pek yanlış olmayacak yani" kazık yemeği bu kadar çok seven bir milleti ben daha dünyada görmemidim..." İSRAF İSRAF İSRAF... Hiçbir dünya zevki yoktur ki Kalıcı olsun....Selametle
Yakup KONAK
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aziz77 7 yıl
Biz 3.dünya ülkesi olduğumuz için teknolojiden özellikle hep kazık yiyoruz,avrupa en fazla 500 avroya bulursunuz,ki orda yaşayan birinin en az 2500-3000 avro maaşı var,yani maaşının 1/6 veya 1/5 en kral telefonu alır.ama bizim için öylemi hayır,2000 tl 3 aylık asgari ücret 40 günlük memur maaşı,geriye ne kaldı Ülkemin sadece %20si.kaldı.Ama şuda ne acayip bir durumki herkesin elinde en kral telefon var,çoluk çocuğun rıskını telefona yatırıyor.İşin özü biz böyle yaşamak istemiyoruz,bu vergilerden ve distribütörlerin kazık karlarından bıktık.Almayalım telefon veya başka teknoloji belki biraz düzelir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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levent_taka61 7 yıl aziz77
aziz77

Biz 3.dünya ülkesi olduğumuz için teknolojiden özellikle hep kazık yiyoruz,avrupa en fazla 500 avroya bulursunuz,ki orda yaşayan birinin en az 2500-3000 avro maaşı var,yani maaşının 1/6 veya 1/5 en kral telefonu alır.ama bizim için öylemi hayır,2000 tl 3 aylık asgari ücret 40 günlük memur maaşı,geriye ne kaldı Ülkemin sadece %20si.kaldı.Ama şuda ne acayip bir durumki herkesin elinde en kral telefon var,çoluk çocuğun rıskını telefona yatırıyor.İşin özü biz böyle yaşamak istemiyoruz,bu vergilerden ve distribütörlerin kazık karlarından bıktık.Almayalım telefon veya başka teknoloji belki biraz düzelir.



almanyada kralı 1100 avro maaş alıyor çocuğu olan vede kirası yüksek olana devlet yardım yapıyor 1 kilo domates 7 avro unutma ayrıca şuan trden almanyaya göç edenler 700 avroya zor iş buluyor emeklilik 70 e çıkarılması düşünülüyor öle toz pembe bakmayın kafanıza göre bi paket sigara 6.5 avro yani 1100 tl maaş biri gibi orda çalışmak trde evinde 1100 tl girmiyen varmı hiç benim tanıdığım yok mesela.... benim yeğeğim orda ps3 ü almak için 3 ay okul sonrası işte çalıştı.....
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RAN7843 7 yıl
hadi bir nisan ayı gelsinde bu telefonları bir inceleme yapalımmm neler oluyor bana göre htc one x modelinin eksikleri bir 28nm olmaması 4G desteklememesi birde usb 3.0 desteği olmaması yoksa şu üç özellik olsa bu telefon yok satar tabiki dr beat audıo kullaklıklarınında olmaması handikap yoksa tasarım bakımından harikaaa tabiki kasa dayanıklıklılık yönüne bakınca luqıye de olmuş olsa ordanda artı puan alacaktı yanı suya dayanıklılık hadi ilerleyen zamanlara diyelimmm
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muticoo 7 yıl
herkesin düşündüğü gibi iphone nun olduğu bir piyasada bu fiyatlarla bu tasarımla satması zor...
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NoxchiWolf 7 yıl
huawei ascend d 1500 liranın altında olursa,One x e tercih edilebilir.
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Fukasaku 7 yıl
DH Misafiri
fakasupiMüthiş özelliklere sahip süper bi telefon ancak bi soruma cevap arıyorum. Bukadar fazla performansın telefonda olmasına karşı felan değilim aksine çok olumlu buluyorum ancak şuanda bu telefonun benchmark testlerinde üst sıralarda yer almasından başka getirileri nedir? Android için bu sistemi zorlayacak bi program yada oyun yok galiba, doğrumu?
Yanlış. Android sisteminin kendisi donanımı zorluyor zaten, çift çekirdekli işlemci ve 1gb ramlerde bile yer yer takılmalar yaşıyan bir sistem. Bence daha çoook optimizasyona ihtiyacı var stabilite ve batarya açısından. Ama onun dışında uygulama olarak oyun yada programa rastlamadım zorlayacak SII kullanıyorum. @manyakurt

sen rastlayamazsın zaten ama tegra 3lü telefonlar için tegrazoneda oyunlar var bu chipler için özel yapılan :)
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