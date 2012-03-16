HTC One X, 5 Nisan'da İngiltere'ye geliyor

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HTC firmasının yılın en iddialı ürünleri arasında gösterdiği 4 çekirdekli Tegra 3 işlemcili, 4.7 inçlik 720p ekranlı ve ImageSense kamera teknolojili One X modelinin henüz çalışır halde bir demosunun görücüye çıkmamış olması ve Snapdragon S4 yongada sisteminin üretiminde gecikmelerin yaşandığı iddiası, HTC One serisinin gecikeceği endişesine sebep olmuştu.
Ancak gelen sorulara Twitter hesabı üzerinden yanıt veren İngiliz O2 operatörü, beklendiği gibi 5 Nisan'dan itibaren HTC One X modelinin satışına başlayacaklarını açıkladı.
Bu haber en azından Avrupa'da HTC One X modelinin satışa başlayacağını gösteriyor. Ancak HTC One S ve V modelleri için herhangi bir açıklama yapılmadı. Nisan ayı ortalarında ülkemize girmesi öngörülen One serisinden ilk olarak X modelini göreceğimizi söyleyebiliriz.
İngiliz Clove perakendecisi de One X için ön sipariş almaya başladı ve fiyatı 492 pound. Bu da yaklaşık 580 Avro fiyatına denk geliyor.
Belirtilen fiyat etiketi düşünüldüğünde ülkemizde de 1800-2000TL arasından piyasada olacağını tahmin etmek zor olmaz.
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almanyada 1400 tl civarında 599 euro satış fiyatı. Türkiyede de 840 Euro olacak yani yaklaşık 2000tl. (HTC nin kendi sitesinde yazıyor Accesories sitesinde) 1100 lere düşmesi için en az 6 ay geçmesi gerekiyor.
3. dünya ülkesi olduğumuz için değil hükümetin politikaları yüzünden böyle yoksa emin ol en küçük firmadan en büyük firmaya kadar her firma her pazarı kapmak ister ama ülkemizdeki yönetimin politikaları yüzünden gelmiyorlar mesela diyoruzki avrupada 50.000 tl lik lüks araba burada 150.000 tl niye senin vergilerin cartın curtun adam gelip kendi satış mağazasını kurmuyorki distüribitöre de ayrı bi para bayıl al sana araba ama avrupada ürünler ucuz vergiler az fakat özendirme çok burda 1,6 arabayı alırken bile 1,4 mü alsam çok yakar diye düşünüyoruz adamlar yurt dışında 25000 dolara camaro ya biniyor vergi kaçırmıyor az olduğu için ve benzini ucuz olduğu için kaçak yakıtta yok ordan da devlet parasını tam alıyor ama ne yapıyor herkesi 1,4 motora değil 6.0 motora özendiriyor yine isteyen istediğini alıyor... yani bi gün maliye bakanımız filan hükümet şu olayı anlayacak kapasiteye gelirse bizde her ürünü gerçek fiyatına kullanabiliriz :)
İyide aga bizde de parayi asil kazanan herkes vergi hirsizi. Buna ses cikarmayan herkes o vergilere "riza gosteren" kisiler... Devlet en buyuk teskilat ise o vergiyi alir. Sen kacirirsan, ben kacirirsam benzinden alir... Herkes vergi kaciran o.c...larini sikayet etse bir yilda isvicre olur memleket, katiyen de dalgasina soylemiyorum.
Yakup KONAK
almanyada kralı 1100 avro maaş alıyor çocuğu olan vede kirası yüksek olana devlet yardım yapıyor 1 kilo domates 7 avro unutma ayrıca şuan trden almanyaya göç edenler 700 avroya zor iş buluyor emeklilik 70 e çıkarılması düşünülüyor öle toz pembe bakmayın kafanıza göre bi paket sigara 6.5 avro yani 1100 tl maaş biri gibi orda çalışmak trde evinde 1100 tl girmiyen varmı hiç benim tanıdığım yok mesela.... benim yeğeğim orda ps3 ü almak için 3 ay okul sonrası işte çalıştı.....
sen rastlayamazsın zaten ama tegra 3lü telefonlar için tegrazoneda oyunlar var bu chipler için özel yapılan :)
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