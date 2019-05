HTC One X, 5 Nisan'da İngiltere'ye geliyor

HTC firmasının yılın en iddialı ürünleri arasında gösterdiği 4 çekirdekli Tegra 3 işlemcili, 4.7 inçlik 720p ekranlı ve ImageSense kamera teknolojili One X modelinin henüz çalışır halde bir demosunun görücüye çıkmamış olması ve Snapdragon S4 yongada sisteminin üretiminde gecikmelerin yaşandığı iddiası, HTC One serisinin gecikeceği endişesine sebep olmuştu.





Ancak gelen sorulara Twitter hesabı üzerinden yanıt veren İngiliz O2 operatörü, beklendiği gibi 5 Nisan'dan itibaren HTC One X modelinin satışına başlayacaklarını açıkladı.





Bu haber en azından Avrupa'da HTC One X modelinin satışa başlayacağını gösteriyor. Ancak HTC One S ve V modelleri için herhangi bir açıklama yapılmadı. Nisan ayı ortalarında ülkemize girmesi öngörülen One serisinden ilk olarak X modelini göreceğimizi söyleyebiliriz.





İngiliz Clove perakendecisi de One X için ön sipariş almaya başladı ve fiyatı 492 pound. Bu da yaklaşık 580 Avro fiyatına denk geliyor.





Belirtilen fiyat etiketi düşünüldüğünde ülkemizde de 1800-2000TL arasından piyasada olacağını tahmin etmek zor olmaz.