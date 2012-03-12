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HTC One X Deluxe Limited Edition, Tayvan'da resmiyet kazandı

7 yıl
43b
1
19
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC One X Deluxe Limited Edition, Tayvan'da resmiyet kazandı
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Akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, geride bıraktığımız Mobil Dünya Kongresi'nde lansmanını gerçekleştirdiği One X modelinin Deluxe Limited Edition versiyonunu Tayvan pazarına sunmaya hazırlanıyor.
1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Nvidia Tegra 3 platformu, 1 GB RAM, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi, 32 GB dahili flash bellek, 4.7-inç boyutunda - 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde Super IPS LCD II dokunmatik ekran ve 1080p video kaydedebilen 8 megapiksel kamera gibi teknik özellikleri bünyesinde barındıran One X Deluxe Limited Edition'ı, standart modelden ayıran tek bir detay bulunuyor. O da beraberinde gelen Beats Solo kulaklık. Kulaklığın özelliğini ve fiyatını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
840$'dan ön siparişi alınan One X Deluxe Limited Edition'ın, 20 Mart'tan itibaren Tayvan pazarına giriş yapması bekleniyor.
HTC One X Deluxe Limited Edition, Tayvan'da resmiyet kazandı
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DH Misafiri 7 yıl
kızıda veriyorlarmıymış ?
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ManoMachine 7 yıl en beğenilen
"deluxe limited edition" nedir arkadaş?
araya bir de "platinum" falan sıkıştırsalarmış keşke... One serisi yap, isimleri sadestir, üstüne bir de bunu çıkart.
- Hangi telefon bu?
+ HTC One X Deluxe Platinum Limited Edition Plus 64gb...
"deluxe limited edition" nedir arkadaş?araya bir de "platinum" falan sıkıştırsalarmış keşke... One serisi yap, isimleri sadestir, üstüne bir de bunu çıkart....
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marseltalon 7 yıl
İyice çorba oldu telefonlar.:))))
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RAN7843 7 yıl
arkadaşlar bence verilen kullaklıklar gerçekten çok kalitelliler kaçtane sony ericsson aldım içinden çıkan kullaklık içler acısı yapabildiği en kötü kulaklığı koymuş içine sony bide adamların verdiği kulaklığa bakımmm hani derlerya aaaaaaaaaa bulmuş kıllı arıyorrr
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murat5555 7 yıl
arkadaşlar geçen gün dolabı kurcaladım eski kullandığım telefonlardan kalma bayağı bir kulaklık arşivim oluşmuş bol miktarda. nokia,creative, htc ne ararsan var
artık kulaklık eskitecek kadar ya telefonu yada kulaklığı kullanmadan ikisinden birisi kesin değişiyor hayırlısı
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meego 7 yıl
arkadaşım sensation xe almıştı, kulaklıgı çeşitli müzük formatları ve tabiki flac formatı ilede denemeyi unutmadık.
Müzik performansı tabiki iyi ancak bir sennheiser cx500 kadar degil.
beat audi kulaklıgı basları okadar çok veriyorki aradaki tizler ve önemli enstrümanların sesi kayboluyor.Birde minumum sesde baslar gidiyor, cx500de bunlar yaşanmıyor.
Açıkçası iyi bir kulaklıgınız var ise farkı anlayabiliyorsunuz ancak daha önce iyi bir kulaklık kullanmamış bir kullanıcıya muhakkak süper gelecektir.
Umarım bu özel seride verilen kulaklıgın performansı kötü olmaz...
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engosen2580 7 yıl
Pil i cikarilabiliyormu yoksa iphone gibimi
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erci501 7 yıl
Kulaklık kıza hiç yakışmamış
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HighonFire 7 yıl
Bu Beats Solo kulaklığın kalitesi nasıl peki? Metale gidermi?
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deniz_sea 7 yıl
esas limited edition resime bakınca ilk dikkat çeken şey yanı sen çekik gözlü...
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danGerfuLL 7 yıl
One serisinde Beats Audio kulaklık olmayacak dediler ya o nedenle 'One X Deluxe Limited Edition' dendiğinde baştaki One akılda kalmıyor ondandır bu kadar uzun isim.



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E_Aydin35 7 yıl
Bence One X çok sade şık ve etkileyici bir isimdi çor ba etmenin anlamı yok tabi ama sorun değil :) Teknik özellikleri baya sağlam bir telefon yeni isimli amiiral gemisine yakışır fiyatda baya amiral canım :):)
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semih37 7 yıl
HTC OX DLE TEMPRA S X A K gibi bişey olmuş veya doğan slx

güzel telefon kulaklıklar itici fiyat tr de geldikten sonra 1 yılı almaz düşer diye tahmin ediyorum
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CooL_ROMEO 7 yıl
htc x alpha turbo limited version 99.0 oyeah2 cx bamba bumba bom ne zaman çıkacak ?
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ManoMachine 7 yıl en beğenilen
"deluxe limited edition" nedir arkadaş?
araya bir de "platinum" falan sıkıştırsalarmış keşke... One serisi yap, isimleri sadestir, üstüne bir de bunu çıkart.
- Hangi telefon bu?
+ HTC One X Deluxe Platinum Limited Edition Plus 64gb...
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xconnect 7 yıl
Türkiye ye bu kulaklık ile gelmez. Bu özel bir seri sınırlı sayıda...
Benim merak ettiğim XL versiyonu bundan farklı bir model mi?
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ManoMachine 7 yıl xconnect
xconnect
Türkiye ye bu kulaklık ile gelmez. Bu özel bir seri sınırlı sayıda...
Benim merak ettiğim XL versiyonu bundan farklı bir model mi?

XL in işlemcisi çift çekirdekli. Tegra 3 amerikadaki 4g lte ağlarını desteklemediği için aynı oneX e çift çekirdek snapdragon takıp öyle satacaklar 4g ağlarında, adı da XL olacak işte.
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