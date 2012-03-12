HTC One X Deluxe Limited Edition, Tayvan'da resmiyet kazandı

Haber Editörü
Akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, geride bıraktığımız Mobil Dünya Kongresi'nde lansmanını gerçekleştirdiği One X modelinin Deluxe Limited Edition versiyonunu Tayvan pazarına sunmaya hazırlanıyor.
1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Nvidia Tegra 3 platformu, 1 GB RAM, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi, 32 GB dahili flash bellek, 4.7-inç boyutunda - 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde Super IPS LCD II dokunmatik ekran ve 1080p video kaydedebilen 8 megapiksel kamera gibi teknik özellikleri bünyesinde barındıran One X Deluxe Limited Edition'ı, standart modelden ayıran tek bir detay bulunuyor. O da beraberinde gelen Beats Solo kulaklık. Kulaklığın özelliğini ve fiyatını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
840$'dan ön siparişi alınan One X Deluxe Limited Edition'ın, 20 Mart'tan itibaren Tayvan pazarına giriş yapması bekleniyor.
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araya bir de "platinum" falan sıkıştırsalarmış keşke... One serisi yap, isimleri sadestir, üstüne bir de bunu çıkart.
- Hangi telefon bu?
+ HTC One X Deluxe Platinum Limited Edition Plus 64gb...