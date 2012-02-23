HTC One X modeline ait olduğu iddia edilen bir basın görseli ortaya çıktı

HTC'nin bu yıl One serisiyle devam edeceği yüksek ihtimal olan akıllı telefon modelleri arasındaki amiral gemisi olarak gösterilen HTC One X ile ilgili bir basın görselinin elde edildiği iddia edildi.

Daha önceki ilk HTC One X görselini sızdıran Pocketnow sitesi tarafından elde edilen görsel çalışır haldeki HTC One X modelini gösteriyor.

MWC 2012 fuarına sayılı günler kala modelin basın görselleri büyük ihtimal hazırlanmış durumda. Ancak sızdırılan görselin HTC One X modeline ait olup olmadığı bilinmiyor.

Görselde dikkat çeken kapasitif menü tuşlarının Android 4.0 yüklü cihazlarda kullanılmadığı söylense de Google bu menü tuşlarının inisiyatifini üreticilere bırakmış durumda.

HTC One X modeli 4.7 inçlik 1280 x 720 çözünürlükte S-LCD ekran, 1.5GHz hızında çalışan 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi, 1GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1080p video kaydı, Android 4.0 işletim sistemi, HTC Sense 4.0 arayüzü özellikleri sunuyor.

