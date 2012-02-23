HTC One X modeline ait olduğu iddia edilen bir basın görseli ortaya çıktı

Haber Editörü
HTC'nin bu yıl One serisiyle devam edeceği yüksek ihtimal olan akıllı telefon modelleri arasındaki amiral gemisi olarak gösterilen HTC One X ile ilgili bir basın görselinin elde edildiği iddia edildi.
Daha önceki ilk HTC One X görselini sızdıran Pocketnow sitesi tarafından elde edilen görsel çalışır haldeki HTC One X modelini gösteriyor.
MWC 2012 fuarına sayılı günler kala modelin basın görselleri büyük ihtimal hazırlanmış durumda. Ancak sızdırılan görselin HTC One X modeline ait olup olmadığı bilinmiyor.
Görselde dikkat çeken kapasitif menü tuşlarının Android 4.0 yüklü cihazlarda kullanılmadığı söylense de Google bu menü tuşlarının inisiyatifini üreticilere bırakmış durumda.
HTC One X modeli 4.7 inçlik 1280 x 720 çözünürlükte S-LCD ekran, 1.5GHz hızında çalışan 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi, 1GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1080p video kaydı, Android 4.0 işletim sistemi, HTC Sense 4.0 arayüzü özellikleri sunuyor.
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yahu lafları neden çarpıtıyorsunuz? ben nokia ile ilgili bişey dedim mi? nokianın aynı telefonları farklı kasalara koyup satmasını nerde övmüşüm? ya da telefonun tasarımı işlevsellikten daha önemlidir mi demişim? kendiniz atıp kendiniz tutuyorsunuz. sanırım size 4 çekirdekli ama takoz gibi bi telefon verseler çok seveceksiniz. "telefon alırken tasarımı ne yapayım? diğer özellikleri işe yaramadıktan sonra..." demişsiniz. her tasarımı güzel telefonun diğer özellikleri işe yaramaz mı oluyor? sizin hiç telefon piyasasından haberiniz yok mu? nokia aynı donanımı farklı kasaya koyuyordu htc de farklı donanımı aynı kasaya koyuyor iyi mi ediyor? iyi edip etmediği düşen satışlarından belli zaten. bütün markalar donanımı belli yerlerden yazılımı da google'dan alıyor zaten. gui ve tasarım ile farklılık yaratmaya çalışıyorlar. siz böyle marka fanlığı yaptıktan sonra htc'nin güzel tasarım için uğraşmasına ne gerek var odunun içine donanım koysa 10 yıl daha alırsınız zaten.
arkadaşım senin anlamak istemem çok normal , sen nokiadan bahsetmemiş olabilirsin ama ben nokia örneğini verdim ...eğer yanlış birşey söyleseydim diğer arkadaşlarda bana katılmazdı .
nokianın yaptığı iş ne kadar doğru değilsede htcninde yaptığı doğru değil ve takozdan bahsetmişken bugüne kadar nokianın kocaman eski TAKOZ telefonlarını güle oynaya kullanırken htcnin 4 çekirdekli takozu seni neden rahatsız ediyor bunu anlayamadım ?
TAKOZ örneği verirken lütfen geçmişe bakın ...htc mi takoz yapıyor yoksa nokiamı takoz yaptı ?
not : siz belki 4 çekirdekli takozları beğenmeyebilirsiniz ama bu 4 çekirdekli takozların meraklısı fazlasıyla var . sen beğensende beğenmesende bu olmaya devam edecek ...ister galaxy note olur ister htc titan .
Arkadaşım nokia fun'ı falan değilim ama piyasada da nokia kadar satmış bir firma da yok.Nokia içerik olarak symbian açısından zayıf olabilir.Ama windows'lu telefonlarının da hakkını vermek lazım, windows kullansalar da piyasaya ayak uydurmaya başladıklarını ve/veya çalıştıklarını görüyoruz.İyi iş çıkarttıkları açık.Ha yine de piyasa değerleri hızla düşüyor,ona da konusu gelince ayrı bir parantez açmak lazım tabi ki.
yani sonuçta çivi çakmak için alıyoruz
tasarımdan çok telefonun işlevselliği daha önemli değilmi ?yıllardır nokia farklı tasarımlarla telefon sattıda ne oldu ? içide aynı menüsüde aynı , sadece tuş takımı ve kasada oynama yaparak yıllarca aynı telefonları sana ona buna satmadımı ? hepiniz hayranlıkla övgüler dizmedinizmi ?
vallahi hiç kusura bakmayın , htc isterse 10 yıl aynı tasarımı yapsada ağzıyla kuş tutsada sizlere yaranamz ...
telefon alırken tasarımı ne yapayım ?
diğer özellikleri işe yaraamdıktan tasarımı olsa ne olur olmasa ne olur .
adamlar canavar gibi telefon ortaya çıkarmış . nokia nerede ?
aynen öyle hocam.. önce özelliklere sonra tasarıma bakılmalı bencede... ayrıca nokia ilede güzel örnek vermişsin..
sony nin de kendine ait bir karakteri var fakat telefonları farklı tasarımlarda. telefonlarını incelersen görebilirsin. ama htc bildiğin birbirinin aynı tasarıma sahip modellerini çıkarıyor. wildfire s'i al biraz enine biraz boyuna uzat al sana bu telefon. htc'nin bütün telefonları böyle.
daha sensation xe ve xl bile o fiyata satılmıyor..
yönetimden ricam,lütfen aynı cihaz hakkındaki haberleri olabildiğince aynı balık altında vermeni.hatta eğer isim değişikliği olduğunda başlık ismi değiştirilip,ilk mesajda da bu değişiklil belirtilerek,kronolojik olarak aynı konuda sırasıyla verilebilir.eğer illa yeni konu olarakda vermemiz lazım derseniz,işte o zamanda farklı bir başlıkta yayınlayabilirsiniz.
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