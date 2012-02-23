Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One X modeline ait olduğu iddia edilen bir basın görseli ortaya çıktı

7 yıl
4,4b
1
33
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC'nin bu yıl One serisiyle devam edeceği yüksek ihtimal olan akıllı telefon modelleri arasındaki amiral gemisi olarak gösterilen HTC One X ile ilgili bir basın görselinin elde edildiği iddia edildi.
Daha önceki ilk HTC One X görselini sızdıran Pocketnow sitesi tarafından elde edilen görsel çalışır haldeki HTC One X modelini gösteriyor.
MWC 2012 fuarına sayılı günler kala modelin basın görselleri büyük ihtimal hazırlanmış durumda. Ancak sızdırılan görselin HTC One X modeline ait olup olmadığı bilinmiyor.
Görselde dikkat çeken kapasitif menü tuşlarının Android 4.0 yüklü cihazlarda kullanılmadığı söylense de Google bu menü tuşlarının inisiyatifini üreticilere bırakmış durumda.
HTC One X modeli 4.7 inçlik 1280 x 720 çözünürlükte S-LCD ekran, 1.5GHz hızında çalışan 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi, 1GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1080p video kaydı, Android 4.0 işletim sistemi, HTC Sense 4.0 arayüzü özellikleri sunuyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
memoli96 7 yıl en beğenilen
laptopumla aynı özelliklere sahip oha
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
samsung da touchwiz den vazgeçip adamgibi bir arayüz yapsa keşke de ben de hemen yarın alsam galaxy s2 yi.htc almamak için uğraşıyorum ama bu gidişle htc alacağım gibi görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Nerde tasıyacagız bunu. Bıraz daha kucuk yapsanıza sunu yaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acmtncy 7 yıl
K_Spartakus
acmtncy
compasserror
NeverJameshtc lerin ön ekran tasarımları hep aynı wildfire s wildfire htc desire z htc desire s htc sensation htc titan vs hepsi aynı farklı bi tasarım yapamıyolar sony gibi
markalarin kendilerine ait karakterleri olmasi dami suc oldu?
sony nin de kendine ait bir karakteri var fakat telefonları farklı tasarımlarda. telefonlarını incelersen görebilirsin. ama htc bildiğin birbirinin aynı tasarıma sahip modellerini çıkarıyor. wildfire si al biraz enine biraz boyuna uzat al sana bu telefon. htcnin bütün telefonları böyle.
tasarımdan çok telefonun işlevselliği daha önemli değilmi ?yıllardır nokia farklı tasarımlarla telefon sattıda ne oldu ? içide aynı menüsüde aynı , sadece tuş takımı ve kasada oynama yaparak yıllarca aynı telefonları sana ona buna satmadımı ? hepiniz hayranlıkla övgüler dizmedinizmi ? vallahi hiç kusura bakmayın , htc isterse 10 yıl aynı tasarımı yapsada ağzıyla kuş tutsada sizlere yaranamz ...telefon alırken tasarımı ne yapayım ?diğer özellikleri işe yaraamdıktan tasarımı olsa ne olur olmasa ne olur .adamlar canavar gibi telefon ortaya çıkarmış . nokia nerede ?

yahu lafları neden çarpıtıyorsunuz? ben nokia ile ilgili bişey dedim mi? nokianın aynı telefonları farklı kasalara koyup satmasını nerde övmüşüm? ya da telefonun tasarımı işlevsellikten daha önemlidir mi demişim? kendiniz atıp kendiniz tutuyorsunuz. sanırım size 4 çekirdekli ama takoz gibi bi telefon verseler çok seveceksiniz. "telefon alırken tasarımı ne yapayım? diğer özellikleri işe yaramadıktan sonra..." demişsiniz. her tasarımı güzel telefonun diğer özellikleri işe yaramaz mı oluyor? sizin hiç telefon piyasasından haberiniz yok mu? nokia aynı donanımı farklı kasaya koyuyordu htc de farklı donanımı aynı kasaya koyuyor iyi mi ediyor? iyi edip etmediği düşen satışlarından belli zaten. bütün markalar donanımı belli yerlerden yazılımı da google'dan alıyor zaten. gui ve tasarım ile farklılık yaratmaya çalışıyorlar. siz böyle marka fanlığı yaptıktan sonra htc'nin güzel tasarım için uğraşmasına ne gerek var odunun içine donanım koysa 10 yıl daha alırsınız zaten.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EstrEmO 7 yıl
Bilgiler sızdı

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 7 yıl acmtncy
acmtncy

K_Spartakus

acmtncy
compasserror
NeverJameshtc lerin ön ekran tasarımları hep aynı wildfire s wildfire htc desire z htc desire s htc sensation htc titan vs hepsi aynı farklı bi tasarım yapamıyolar sony gibi
markalarin kendilerine ait karakterleri olmasi dami suc oldu?
sony nin de kendine ait bir karakteri var fakat telefonları farklı tasarımlarda. telefonlarını incelersen görebilirsin. ama htc bildiğin birbirinin aynı tasarıma sahip modellerini çıkarıyor. wildfire si al biraz enine biraz boyuna uzat al sana bu telefon. htcnin bütün telefonları böyle.
tasarımdan çok telefonun işlevselliği daha önemli değilmi ?yıllardır nokia farklı tasarımlarla telefon sattıda ne oldu ? içide aynı menüsüde aynı , sadece tuş takımı ve kasada oynama yaparak yıllarca aynı telefonları sana ona buna satmadımı ? hepiniz hayranlıkla övgüler dizmedinizmi ? vallahi hiç kusura bakmayın , htc isterse 10 yıl aynı tasarımı yapsada ağzıyla kuş tutsada sizlere yaranamz ...telefon alırken tasarımı ne yapayım ?diğer özellikleri işe yaraamdıktan tasarımı olsa ne olur olmasa ne olur .adamlar canavar gibi telefon ortaya çıkarmış . nokia nerede ?


yahu lafları neden çarpıtıyorsunuz? ben nokia ile ilgili bişey dedim mi? nokianın aynı telefonları farklı kasalara koyup satmasını nerde övmüşüm? ya da telefonun tasarımı işlevsellikten daha önemlidir mi demişim? kendiniz atıp kendiniz tutuyorsunuz. sanırım size 4 çekirdekli ama takoz gibi bi telefon verseler çok seveceksiniz. "telefon alırken tasarımı ne yapayım? diğer özellikleri işe yaramadıktan sonra..." demişsiniz. her tasarımı güzel telefonun diğer özellikleri işe yaramaz mı oluyor? sizin hiç telefon piyasasından haberiniz yok mu? nokia aynı donanımı farklı kasaya koyuyordu htc de farklı donanımı aynı kasaya koyuyor iyi mi ediyor? iyi edip etmediği düşen satışlarından belli zaten. bütün markalar donanımı belli yerlerden yazılımı da google'dan alıyor zaten. gui ve tasarım ile farklılık yaratmaya çalışıyorlar. siz böyle marka fanlığı yaptıktan sonra htc'nin güzel tasarım için uğraşmasına ne gerek var odunun içine donanım koysa 10 yıl daha alırsınız zaten.

arkadaşım senin anlamak istemem çok normal , sen nokiadan bahsetmemiş olabilirsin ama ben nokia örneğini verdim ...eğer yanlış birşey söyleseydim diğer arkadaşlarda bana katılmazdı .

nokianın yaptığı iş ne kadar doğru değilsede htcninde yaptığı doğru değil ve takozdan bahsetmişken bugüne kadar nokianın kocaman eski TAKOZ telefonlarını güle oynaya kullanırken htcnin 4 çekirdekli takozu seni neden rahatsız ediyor bunu anlayamadım ?

TAKOZ örneği verirken lütfen geçmişe bakın ...htc mi takoz yapıyor yoksa nokiamı takoz yaptı ?

not : siz belki 4 çekirdekli takozları beğenmeyebilirsiniz ama bu 4 çekirdekli takozların meraklısı fazlasıyla var . sen beğensende beğenmesende bu olmaya devam edecek ...ister galaxy note olur ister htc titan .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dreampark 7 yıl
Boyle bir konuda 5 para etmez nokia nin nedwn ismi geciyor...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xanlx1 7 yıl
K_Spartakus
acmtncy
compasserror
NeverJameshtc lerin ön ekran tasarımları hep aynı wildfire s wildfire htc desire z htc desire s htc sensation htc titan vs hepsi aynı farklı bi tasarım yapamıyolar sony gibi
markalarin kendilerine ait karakterleri olmasi dami suc oldu?
sony nin de kendine ait bir karakteri var fakat telefonları farklı tasarımlarda. telefonlarını incelersen görebilirsin. ama htc bildiğin birbirinin aynı tasarıma sahip modellerini çıkarıyor. wildfire si al biraz enine biraz boyuna uzat al sana bu telefon. htcnin bütün telefonları böyle.
tasarımdan çok telefonun işlevselliği daha önemli değilmi ?yıllardır nokia farklı tasarımlarla telefon sattıda ne oldu ? içide aynı menüsüde aynı , sadece tuş takımı ve kasada oynama yaparak yıllarca aynı telefonları sana ona buna satmadımı ? hepiniz hayranlıkla övgüler dizmedinizmi ? vallahi hiç kusura bakmayın , htc isterse 10 yıl aynı tasarımı yapsada ağzıyla kuş tutsada sizlere yaranamz ...telefon alırken tasarımı ne yapayım ?diğer özellikleri işe yaraamdıktan tasarımı olsa ne olur olmasa ne olur .adamlar canavar gibi telefon ortaya çıkarmış . nokia nerede ?

Arkadaşım nokia fun'ı falan değilim ama piyasada da nokia kadar satmış bir firma da yok.Nokia içerik olarak symbian açısından zayıf olabilir.Ama windows'lu telefonlarının da hakkını vermek lazım, windows kullansalar da piyasaya ayak uydurmaya başladıklarını ve/veya çalıştıklarını görüyoruz.İyi iş çıkarttıkları açık.Ha yine de piyasa değerleri hızla düşüyor,ona da konusu gelince ayrı bir parantez açmak lazım tabi ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 7 yıl
K_Spartakus
acmtncy
compasserror
NeverJameshtc lerin ön ekran tasarımları hep aynı wildfire s wildfire htc desire z htc desire s htc sensation htc titan vs hepsi aynı farklı bi tasarım yapamıyolar sony gibi
markalarin kendilerine ait karakterleri olmasi dami suc oldu?
sony nin de kendine ait bir karakteri var fakat telefonları farklı tasarımlarda. telefonlarını incelersen görebilirsin. ama htc bildiğin birbirinin aynı tasarıma sahip modellerini çıkarıyor. wildfire si al biraz enine biraz boyuna uzat al sana bu telefon. htcnin bütün telefonları böyle.
tasarımdan çok telefonun işlevselliği daha önemli değilmi ?yıllardır nokia farklı tasarımlarla telefon sattıda ne oldu ? içide aynı menüsüde aynı , sadece tuş takımı ve kasada oynama yaparak yıllarca aynı telefonları sana ona buna satmadımı ? hepiniz hayranlıkla övgüler dizmedinizmi ? vallahi hiç kusura bakmayın , htc isterse 10 yıl aynı tasarımı yapsada ağzıyla kuş tutsada sizlere yaranamz ...telefon alırken tasarımı ne yapayım ?diğer özellikleri işe yaraamdıktan tasarımı olsa ne olur olmasa ne olur .adamlar canavar gibi telefon ortaya çıkarmış . nokia nerede ?

yani sonuçta çivi çakmak için alıyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cobra65 7 yıl
HTC birde şu kameraya el atsa ne güzel olur yahu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 7 yıl
acmtncy
compasserror
NeverJameshtc lerin ön ekran tasarımları hep aynı wildfire s wildfire htc desire z htc desire s htc sensation htc titan vs hepsi aynı farklı bi tasarım yapamıyolar sony gibi
markalarin kendilerine ait karakterleri olmasi dami suc oldu?
sony nin de kendine ait bir karakteri var fakat telefonları farklı tasarımlarda. telefonlarını incelersen görebilirsin. ama htc bildiğin birbirinin aynı tasarıma sahip modellerini çıkarıyor. wildfire si al biraz enine biraz boyuna uzat al sana bu telefon. htcnin bütün telefonları böyle.

tasarımdan çok telefonun işlevselliği daha önemli değilmi ?yıllardır nokia farklı tasarımlarla telefon sattıda ne oldu ? içide aynı menüsüde aynı , sadece tuş takımı ve kasada oynama yaparak yıllarca aynı telefonları sana ona buna satmadımı ? hepiniz hayranlıkla övgüler dizmedinizmi ?
vallahi hiç kusura bakmayın , htc isterse 10 yıl aynı tasarımı yapsada ağzıyla kuş tutsada sizlere yaranamz ...
telefon alırken tasarımı ne yapayım ?
diğer özellikleri işe yaraamdıktan tasarımı olsa ne olur olmasa ne olur .
adamlar canavar gibi telefon ortaya çıkarmış . nokia nerede ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karakaya_o 7 yıl K_Spartakus
K_Spartakus

acmtncy

compasserror
NeverJameshtc lerin ön ekran tasarımları hep aynı wildfire s wildfire htc desire z htc desire s htc sensation htc titan vs hepsi aynı farklı bi tasarım yapamıyolar sony gibi
markalarin kendilerine ait karakterleri olmasi dami suc oldu?
sony nin de kendine ait bir karakteri var fakat telefonları farklı tasarımlarda. telefonlarını incelersen görebilirsin. ama htc bildiğin birbirinin aynı tasarıma sahip modellerini çıkarıyor. wildfire si al biraz enine biraz boyuna uzat al sana bu telefon. htcnin bütün telefonları böyle.


tasarımdan çok telefonun işlevselliği daha önemli değilmi ?yıllardır nokia farklı tasarımlarla telefon sattıda ne oldu ? içide aynı menüsüde aynı , sadece tuş takımı ve kasada oynama yaparak yıllarca aynı telefonları sana ona buna satmadımı ? hepiniz hayranlıkla övgüler dizmedinizmi ?

vallahi hiç kusura bakmayın , htc isterse 10 yıl aynı tasarımı yapsada ağzıyla kuş tutsada sizlere yaranamz ...

telefon alırken tasarımı ne yapayım ?

diğer özellikleri işe yaraamdıktan tasarımı olsa ne olur olmasa ne olur .

adamlar canavar gibi telefon ortaya çıkarmış . nokia nerede ?

aynen öyle hocam.. önce özelliklere sonra tasarıma bakılmalı bencede... ayrıca nokia ilede güzel örnek vermişsin..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acmtncy 7 yıl
compasserror
NeverJameshtc lerin ön ekran tasarımları hep aynı wildfire s wildfire htc desire z htc desire s htc sensation htc titan vs hepsi aynı farklı bi tasarım yapamıyolar sony gibi
markalarin kendilerine ait karakterleri olmasi dami suc oldu?

sony nin de kendine ait bir karakteri var fakat telefonları farklı tasarımlarda. telefonlarını incelersen görebilirsin. ama htc bildiğin birbirinin aynı tasarıma sahip modellerini çıkarıyor. wildfire s'i al biraz enine biraz boyuna uzat al sana bu telefon. htc'nin bütün telefonları böyle.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eeevrim 7 yıl
Bir de bunun yanında beast audio kulaklıkla 1500 liranın aşağısında fiyat çekerlerse kesin alacağım telefon olur TABİ BATARYASI EN AZ 2000 mA olması şartıyla...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karakaya_o 7 yıl eeevrim
eeevrim

Bir de bunun yanında beast audio kulaklıkla 1500 liranın aşağısında fiyat çekerlerse kesin alacağım telefon olur TABİ BATARYASI EN AZ 2000 mA olması şartıyla...

daha sensation xe ve xl bile o fiyata satılmıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 7 yıl
karşılaştırma videolarını heyecanla bekliyoruz. one x,s3. tanıtıldıklarında tabi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALPEREN_06 7 yıl
donanımhaber yönetimini ve özellikle haber editörü arkadaşları tebrik ediyorum.bu ve benzeri cihazlar için her haberde yeni başlık açıp takibi bu denli ancak bu kadar zorlaştırılabilir.örneğin bu cihaz için edge,endeavor ve şimdide one x olarak sadece editör kanalıyla 3 farklı başlık açılmış.aynı durumda forumda onlarca başlık var.her başlık altında birbirinden bağimsız ama toplamda çok aydınlatıcı-yararlı paylaşımlar olmuş ama hepsi ayrı ayrı olduğundan takibi marifet istiyor.hatta kimisi cep telefonları,kimisi android telefonlarda verilmişki,evlere şenlik doğrusu.
yönetimden ricam,lütfen aynı cihaz hakkındaki haberleri olabildiğince aynı balık altında vermeni.hatta eğer isim değişikliği olduğunda başlık ismi değiştirilip,ilk mesajda da bu değişiklil belirtilerek,kronolojik olarak aynı konuda sırasıyla verilebilir.eğer illa yeni konu olarakda vermemiz lazım derseniz,işte o zamanda farklı bir başlıkta yayınlayabilirsiniz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4446 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc one x ve htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1:Haber "Teknoloji'nin Nabzını Tutan Program" 24 Şubat/12 7 yıl 1e1: Creative'in oyunculara özel kulaklıkları video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim