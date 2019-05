HTC One X9 çalışır halde görüntülendi

HTC'nin üst seviyedeki tasarım dilinde önemli değişikliklere yer verdiği yeni akıllı telefonu One X9, gittikçe daha kaliteli bir şekilde internete sızmaya başladı. Piyasaya çıkmak için gün saydığı anlaşılan HTC One X9 modeli, artık çalışır halde boy gösteriyor.





HTC One X9 modeli ile ilgili göze çarpan en önemli değişiklik logonun alt kısımdan alınarak üst kısma taşınması ve bu sayede çerçevelerin de incelmesi. Ayrıca ekran üzerindeki menü tuşları aşağı indirilmiş ve plastik panel üzerine yerleşmiş. HTC'nin uzun süredir eleştiri alan iki konuda değişiklik yapması tüketiciye de olumlu yansıyacaktır.

5.5 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlükte ekrana sahip olan cihazda, 2GB/3GB RAM, 16 GB depolama birimi, 2.2GHz saat hızında çalışan MT6795 yonga seti, PowerVR G6200 grafik birimi, çift ton LED flaşlı 13MP çözünürlükte arka kamera, 4MP Ultrapixel ön kamera, 3000mAh kapasiteli batarya, Android Lollipop işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut.





Bu yıl HTC'nin One M9 ve E9 serisi amiral gemi modelleri beklenen satış rakamlarını elde edemedi. HTC One A9 ise fiyatı ile eleştiri almasına rağmen, sürprizlere imza attı ve firmayı sırtlayan isim oldu. HTC One X9 modeli de iyi bir pazarlama stratejisi ile gelecek yılın en iyi satış yapan HTC cihazı olabilir.

