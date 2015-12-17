Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One X9 çalışır halde görüntülendi

HTC'nin gelecek yıl en önemli silahlarından birisi olması beklenen One X9, yavaş yavaş son şeklini almaya başlıyor. Cihazın tasarım tarafı önemli değişikliklere gebe.
3 yıl
7,5b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC One X9 çalışır halde görüntülendi


HTC'nin üst seviyedeki tasarım dilinde önemli değişikliklere yer verdiği yeni akıllı telefonu One X9, gittikçe daha kaliteli bir şekilde internete sızmaya başladı. Piyasaya çıkmak için gün saydığı anlaşılan HTC One X9 modeli, artık çalışır halde boy gösteriyor. 

HTC One X9 modeli ile ilgili göze çarpan en önemli değişiklik logonun alt kısımdan alınarak üst kısma taşınması ve bu sayede çerçevelerin de incelmesi. Ayrıca ekran üzerindeki menü tuşları aşağı indirilmiş ve plastik panel üzerine yerleşmiş. HTC'nin uzun süredir eleştiri alan iki konuda değişiklik yapması tüketiciye de olumlu yansıyacaktır. 
5.5 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlükte ekrana sahip olan cihazda, 2GB/3GB RAM, 16 GB depolama birimi, 2.2GHz saat hızında çalışan MT6795 yonga seti, PowerVR G6200 grafik birimi, çift ton LED flaşlı 13MP çözünürlükte arka kamera, 4MP Ultrapixel ön kamera, 3000mAh kapasiteli batarya, Android Lollipop işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut. 

Bu yıl HTC'nin One M9 ve E9 serisi amiral gemi modelleri beklenen satış rakamlarını elde edemedi. HTC One A9 ise fiyatı ile eleştiri almasına rağmen, sürprizlere imza attı ve firmayı sırtlayan isim oldu. HTC One X9 modeli de iyi bir pazarlama stratejisi ile gelecek yılın en iyi satış yapan HTC cihazı olabilir.  
HTC One X9 çalışır halde görüntülendi
 

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-X9-smiles-for-the-camera-once-again_id76697 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alp0007 3 yıl en beğenilen
Sonunda htc kötü tasarımdan "sıradan" tasarıma geçmiş.
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salvatore18 3 yıl
Heh şöyle bu neyin inadıydı htc.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Aloto 3 yıl
Resmen tanıtıldı.
teknonano.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
antonidas 3 yıl
Htc güzel bir iş çıkartmış.
X9 muhtemelen sense ara yüzüyle gelir, a 9 ise sense g ara yüzüyle geliyor.
A9'un daha pahalı olmasının sebepleri var.
A9'da parmak izi okuyucusu var, özel yazılım ve özel yazılım desteği var , amoled ekran var yani daha farklı bir telefon. Yinede fiyatı ço, pahalı ama konu bu değil.
X 9 muhtemelen orta segmente yer alan bir telefon olacak.
Parmak izi okuyucusu her kullanıcıya hitap etmiyor.
Uygun fiyatlı çıkarsa alınabilir.
Tabi son halini görmek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkanaktas7 3 yıl
telefon orta segment kasa oranı berbat parmak izi göremedim kamera zaten bi ıphone kafası gidio 13 nedir ram 3 min 4 olmalı kaldıki mtk işlemciler bana güvn vermiyor kirin işlemci satışı yokmu kirin 950 kullansılsa bari htc ucuz malı topluyor yüksek fiyattan satamaya çalışıyor htc rakiplerin aldı başını gidio
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkanaktas7 3 yıl
r
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
system electronıc 3 yıl
Aslında bu cihaz 5.2 inç ekrana sahip olacaktı, 16 gb değilde 32 gb olacaktı, birde üst çerçeve biraz daha ince olacaktı.. İşte o zaman ciddi bir piyasası olurdu. Bakalım burada fiyat çok fazla önem arz ediyor, gider bu telefona 3000 tl para isterse Türkiye de yine işi zor olur. Kimse kolay kolay htc ye 3000 tl vermez.HTC yi bilen, bu işleri takip eden, Vs... Alır ancak. Bunun fiyat aralığı 1600, 1900 tl olmalı ama idda ediyorum htc bu cihaza en az 2900 tl ister ve günün sonunda avucunu yalar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m.can123 3 yıl
Sensationlara benzemis :) arka tarafraki kamerayi saran plastik kasim inanilmaz kotu duruyor ucuz cinli telefonlar gibi. Orayi duzelmesi sart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Creav 3 yıl
ön taraf samsung arka taraf apple.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 3 yıl
s4 terk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Milky Way 3 yıl
Nihayet, kapasitif tuşlar geri gelmiş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ginga Bishounen 3 yıl
16gb nedir yahu. 32gb artik standart olmali.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7501 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, Mobil Teknolojiler ve
4 etiket daha Ekrem71 htc one x9 htc htc one a9
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Firefox'un Android sürümü, ses oynatım bildirimi kazandı 3 yıl Facebook taksi işine giriyor 3 yıl Dronlar yakın gelecekte saatlerce havada kalabilecek 3 yıl Bir bina büyüklüğünde dev ışın kılıcı 3 yıl Çinli şirketin "amfibi" iHA modeli ilk uçuşunu yaptı 3 yıl Gigabyte Z170X-Gaming 3 anakart inceleme videosu 3 yıl Intel'den Türkiye'deki genç mucitlere ücretsiz eğitim 3 yıl Çok yönlü güneş panelleri geliyor 3 yıl Android 6.1 ile izinler elden geçiriliyor 3 yıl LG G4'ün kendi melodini yarat projesi: Acapella Mix 3 yıl Ford, otonom aracıyla Kaliforniya testlerine başlıyor 3 yıl Nikon'un üst düzey kompakt fotoğraf makinesi 2016'da 3 yıl Whatsapp'a 48 saatliğine yasak geldi 3 yıl "Skype Kurumsal" resmi olarak Android platformunda 3 yıl Ünlü hacker George Hotz, garajında otonom araç üretti 3 yıl Google'dan mobil girişimleri hızlandıracak yeni program 3 yıl Hangouts'un Android sürümünden kötü haber 3 yıl Apple, 3D Touch teknolojisini daha da ileri taşıyor 3 yıl DNA haritanızın çıktısını alın ve atkı olarak boynunuza takın 3 yıl FAT32, exFAT ve NTFS dosya sistemleri nedir? Nerede kullanılır? 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN HTC One X9 çalışır halde görüntülendi Sonraki Pebble Time kendi fitness uygulamasına kavuştu 3 yıl Nintendo'nun dokunmatik ekranlı kontrolcü patenti ortaya çıktı 3 yıl Android Wear platformu için 9 yeni arayüz yayınlandı 3 yıl Qualcomm Snapdragon 820 hakkında her şey "Ne yeni? Ne kadar hızlı? ne zaman geliyor?" 3 yıl Avustralya'dan zorlu yangınlara çözüm; TAF20 3 yıl Konya'ya ilk insansı robot fabrikası geliyor 3 yıl Yeni bir OnePlus cihazı benchmark skorlarında ortaya çıktı 3 yıl Outlook'un iOS sürümüne 3D Touch desteği 3 yıl Sosyal Medyaya Veli İzni Şartı 3 yıl 2015 yılında ülkemizde Google’da en çok ne arandı? 3 yıl Japon şirketten yeni giyilebilir iskelet 3 yıl PlayStation Vue, iOS için Chromecast desteği kazandı 3 yıl Google, Star Wars'u gerçeğe dönüştürdü 3 yıl Google Now on Tap'a yeni özellikler 3 yıl Yeni Ford GT'ye "gorilla glass" cam 3 yıl Samsung patent savaşını ABD yargıtayına taşıdı 3 yıl Fantastic Beasts and Where to Find Them'den ilk fragman ve poster 3 yıl Twitch, "Whisper" özelliğinde sona geldi 3 yıl HTC'nin Android 6.0 yol haritası ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim