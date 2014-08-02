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HTC One for Windows ortaya çıktı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One for Windows ortaya çıktı

Son dönemde yoğun bir şekilde internete sızan bilgilerle HTC'nin kısa bir süre içerisinde Windows Phone 8.1 işletim sistemli yeni bir akıllı telefon piyasaya süreceğini öğrenmiş olduk. Şimdi de cihazın kendisi ortaya çıktı.

Verizon operatörü tarafından web sunucularına yüklenen bir görsel cihazın neye benzediğini gözler önüne serdi. Beklendiği gibi tasarım olarak One M8 modelini aynen miras alacağı görülen cihazın donanımının da benzer olacağı belirtiliyor.

Ancak HTC'nin şöyle bir avantajı olacak ki cihaz Snapdragon 801 yongaseti ile geldiği için WP ekosisteminde bir ilke imza atacak. Zira ekosistemdeki amiral gemi modelleri Snapdragon 800 yongaseti taşıyordu. 

HTC One for Windows modelinde 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 2GB RAM, 16GB/32GB artırılabilir hafıza, 2700mAh gücünde batarya, BoomSound hoparlör, Duo Camera derinlik algılayabilen Ultrapixel kamera, metal gövde şeklinde özellikler olması bekleniyor. 

Model HTC'nin New York'taki 19 Ağustos tarihli etkinliğinde boy gösterecek. Sonrasında ise Verizon operatörü tarafından satışa sunulacak. Ancak cihazın global dağıtıma çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. 

Uzun süredir Lumia cihazları ve yeni üretici ortakların alt seviye cihazlarını barındıran ekosistem için HTC One for Windows çok iddialı bir giriş yapabilir. Zira Microsoft, arayüzü ve donanım seviyesini kendi belirlediği için birbirini tekrar eden çok sayıda cihaz piyasaya çıkıyor. Lumia modelleri ise özellikle kamera açısından farklılaşıyor. 

Ancak HTC ilk kez ekosisteme BoomSound hoparlör, Ultrapixel kamera, Zoe, güç tasarruf modu gibi yenilikler kazandırmış olacak. Microsoft da zaten bir süredir firmayı bunun için zorlamaktaydı. Eğer Sony ve LG de Android tarafındaki çizgisini WP platformuna yansıtabilirse, her açıdan çekişmeli olacak rekabetler satışlara da olumlu yansıyacaktır.  

http://ss7.vzw.com/is/image/VerizonWireless/HTC_M8_Windows?scl=1 Yorum Yaz
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ERIKCI 4 yıl en beğenilen
bu htc,lg kapasitif butonlara geri dönse, logolarını da home tuşu yerine kullansalar çok güzel olmaz mı? Hatta logonun altındaki ışıklandırma ledi renkli olur bildirim ışığı görevi de görür.
bu htc,lg kapasitif butonlara geri dönse, logolarını da home tuşu yerine kullansalar çok güzel olmaz mı? Hatta logonun altındaki ışıklandırma ledi renkli olur ...
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1 Yanıt Yanıtla +83
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*siteci* 4 yıl
Sonunda wp ve android performanslarini kesin olarak karsilastirabilecegimiz bir ürün var. Bakalım wp dedikleri kadar hızlı ve performanslı mıymış.
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Guest-F8946C419 4 yıl
Haberin özeti; WP 8 yüklü bir M8
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Artizt 4 yıl
satmaz o 2500 lira isterlerse buna da.. Max 1000 tl gideri var WP kullananlar alınmasın ama .
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fastmustaine 4 yıl
Htc'nin istekli olarak böyle bir hamle yaptiğina inanmiyorum bence Microsoft WP 8 piyasasını çesitlendirmek icin Htc'ye WP 8'li One M8 piyasaya sürmesini rica etti ve bunun yaninda yüklü miktarda para ödediğini düşünüyorum
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Luke Cage 4 yıl ekrem71
Arkadaş neden şu windows başlat- arama - geri tuşunu ekrana yapıştırmışlar hiç anlamam,ekranı iyice daraltıyor ve çirkin görüntü veriyor.Alttaki boş siyah alana koysana kardeşim şunu
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m.can123 4 yıl
Şuan söylensenizde htc ileriye yatırım yapıyor kamera konusunda büyük sensör her zaman iyidir :) belki stratejisi yanlış biraz daha geliştirdikten sonra piyasaya sunmalıydı ama en azından ugraşıyor kim 20 mp in hakkını verecek büyüklükte fotograf bastırıyor ki? He htc nin kamerası iyi demiyorum kesinlikle eksik kalıyor digerlerinin yanında ama eminim ilerleyen yıllarda çok daha ön plana çıkacaktır
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Captain_Ivy 4 yıl
Hay logonuza..
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fmetin94 4 yıl
bence HTC ve Nokia yanlış politikalar uyguluyorlar.birincisi, HTC sürekli saçma sapan telefonları piyasaya sürüyor hele ki alt ve orta seviye telefonları birbirinin aynısı nerdeyse.Ön kamera koymaktan acizler ikisi de.yazık teknoloji kirliliği yapıyorlar ona üzülüyorum.Nokia desen ayrı bir şeyler peşinde.Üret her sene 2 tane super telefon adın şanın yürüsün daha çok dikkat çeksin.Haksızmıyım?
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PapyonluLejyon 4 yıl
Htc one nin tasarımının tek yakıştığı sistemdir wp ana menunun telefonla uyumuna bakın süper duruyo.bence htcde wp taraftarıda piyasaya tutunmak için android uretiyo çunki wp üreten tek popüler markalardan biri Nokia hariç.
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Biggest Star 4 yıl
her zaman lumia modellerine "keşke şu telefonların bir de android versiyonu çıksa xd" diye yorum yaptılar fakat tam tersine dev android üreticisi htc windows phone telefon çıkardı
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Guest-F30ED544B 4 yıl
Hay ultrapixel kadar kafanıza taş düşsün. Htc bu saçmalıktan dolayı satışlarda yüksek miktarda kan kayıp ediyor. Ben ve çevremdeki bir çok arkadaşım sırf bunun yüzünden htc m8 alternatifler arasından çıkardı. Fiyat gibi kriterlerleri hiç saymıyorum herkes biliyor zaten.
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LİVERPOOLYWNA 4 yıl Guest-F30ED544B
tolgasubasi
Hay ultrapixel kadar kafanıza taş düşsün. Htc bu saçmalıktan dolayı satışlarda yüksek miktarda kan kayıp ediyor. Ben ve çevremdeki bir çok arkadaşım sırf bunun yüzünden htc m8 alternatifler arasından çıkardı. Fiyat gibi kriterlerleri hiç saymıyorum herkes biliyor zaten.

Htc one kullanıyorum sanırım akıllı telefonlar arasındaki en kötü kameraya sahip telefon bu, galaxy s in kamerası bile daha iyiydi
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gholen 4 yıl
Android gelişmiş bir çöp olduğu için gelişmemiş ama daha stabil olan wp derim.ihtiyacım olan herşey var. Fazla çöp isteyen droid kullanmalı bence tercihen
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Vash The Stampede 4 yıl gholen
gholen
Android gelişmiş bir çöp olduğu için gelişmemiş ama daha stabil olan wp derim.ihtiyacım olan herşey var. Fazla çöp isteyen droid kullanmalı bence tercihen

Ha?
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307kd 4 yıl gholen
gholen
Android gelişmiş bir çöp olduğu için gelişmemiş ama daha stabil olan wp derim.ihtiyacım olan herşey var. Fazla çöp isteyen droid kullanmalı bence tercihen

Gelişimiş ve stabil olan BlackBerry 10 yüklü bir cihaz kullan o zaman hocam ne uğraşıyorsun androidin kasılmalarıyla ya da Windows un gelişmesini bekleyerek? Ios kadar stabil, androidden daha kullanışlı ve playstore dan direkt android uygulamaları indirip kurabiliyorsun. Kastı, şişti, dondu derdi yok. Aynı anda sınırsız uygulama çalıştırabiliyor...
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