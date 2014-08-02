HTC One for Windows ortaya çıktı





Son dönemde yoğun bir şekilde internete sızan bilgilerle HTC'nin kısa bir süre içerisinde Windows Phone 8.1 işletim sistemli yeni bir akıllı telefon piyasaya süreceğini öğrenmiş olduk. Şimdi de cihazın kendisi ortaya çıktı.





Verizon operatörü tarafından web sunucularına yüklenen bir görsel cihazın neye benzediğini gözler önüne serdi. Beklendiği gibi tasarım olarak One M8 modelini aynen miras alacağı görülen cihazın donanımının da benzer olacağı belirtiliyor.





Ancak HTC'nin şöyle bir avantajı olacak ki cihaz Snapdragon 801 yongaseti ile geldiği için WP ekosisteminde bir ilke imza atacak. Zira ekosistemdeki amiral gemi modelleri Snapdragon 800 yongaseti taşıyordu.





HTC One for Windows modelinde 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 2GB RAM, 16GB/32GB artırılabilir hafıza, 2700mAh gücünde batarya, BoomSound hoparlör, Duo Camera derinlik algılayabilen Ultrapixel kamera, metal gövde şeklinde özellikler olması bekleniyor.





Model HTC'nin New York'taki 19 Ağustos tarihli etkinliğinde boy gösterecek. Sonrasında ise Verizon operatörü tarafından satışa sunulacak. Ancak cihazın global dağıtıma çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.





Uzun süredir Lumia cihazları ve yeni üretici ortakların alt seviye cihazlarını barındıran ekosistem için HTC One for Windows çok iddialı bir giriş yapabilir. Zira Microsoft, arayüzü ve donanım seviyesini kendi belirlediği için birbirini tekrar eden çok sayıda cihaz piyasaya çıkıyor. Lumia modelleri ise özellikle kamera açısından farklılaşıyor.





Ancak HTC ilk kez ekosisteme BoomSound hoparlör, Ultrapixel kamera, Zoe, güç tasarruf modu gibi yenilikler kazandırmış olacak. Microsoft da zaten bir süredir firmayı bunun için zorlamaktaydı. Eğer Sony ve LG de Android tarafındaki çizgisini WP platformuna yansıtabilirse, her açıdan çekişmeli olacak rekabetler satışlara da olumlu yansıyacaktır.

http://ss7.vzw.com/is/image/VerizonWireless/HTC_M8_Windows?scl=1