Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One ile ilgili ilk benchmark sonuçları paylaşıldı

6 yıl
1,1b
1
41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC One ile ilgili ilk benchmark sonuçları paylaşıldı

Kağıt üzerinde en iyi işlemci ve grafik performansının hangi cihazda olduğunu gösteren Benchmark uygulamaları, her yeni pazara sunulan amiral gemi cihazlarını karşılaştırmak için sıklıkla kullanılıyor. HTC One ile sunulan Qualcomm'un yeni nesil Krait 300 çekirdeğini temel alan Snapdragon 600 yongaseti de özellikle benchmark sonuçları açısından merak edilen bir işlemci. Bu işlemciyi ilk olarak LG Optimus G Pro kullansa da, henüz global tanıtım yapılmadığı için test etme imkanı olmadı.

SlashGear tarafından Quadrant adlı benchmark testine tabi tutulan HTC One, kağıt üzerinde de olsa gelecek açısından oldukça ümit verici ve gerçekten dendiği gibi Snapdragon S4 Pro işlemcisini performans olarak çok geride bırakıyor. 

Test sonuçlarına göre HTC One modeli 12.417 skorunu elde etmiş. Altında yer alan HTC One X ve ASUS Transformer TF201 modelleri ise Tegra 3 işlemcileriyle 5000 skor sınırının altında kalmış. Snapdragon S4 Pro işlemcili Nexus 4'ün 5000 final skoru, Xperia Z modelinin ise 8100 final skoru elde ettiği belirtiliyor. Galaxy S3 modelinin ise 8200 sınırına kadar çıktığı belirtiliyor. 

Web tarayıcı hız testi Sunspider'da ise HTC One 1195.2ms skorunu elde ederken, HTC One X+1215.4ms, Galaxy S3 1082.2ms şeklinde skorlara sahip. Bu testte en düşük skor en iyisi kabul ediliyor.

Bahsettiğimiz gibi Benchmark testleri kağıt üzerinde en iyiyi belirlediği için koşullara göre farklı skorlar da elde edilebiliyor. Bazı kaynaklar şimdiden modelin bu kadar büyük bir sıçrama yapmasını gerçekçi bulmuyor ve ölçümlemede bir hata olabileceğini belirtiyor. Ancak ilk izlenimlere bakarsak, HTC One modelinin LG Optimus Pro ile birlikte şu an piyasadaki en iddialı modeller olacağını söyleyebiliriz. 

http://www.slashgear.com/htc-one-benchmarks-off-the-charts-19270000/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Berk85_
DRaGoRYoNGalaxy S3 ve Note 2 yi göremiyoruz testte...En önemli iki rakip yok nerde kaldı bu testin tarafsızlığı ve gerçekçiliği...
Katılıyorum rakipleri neye göre seçtiniz?Hep aynı işte taraflı Donanım Haber. HTCyi övmek için ne yapacağını şaşırdı.

Haberin kaynağına bakarsanız testi donanımhaberin yapmadığını görürsünüz.
Lütfen haber okurken gözlerimizi kullanalım.
Berk85_DRaGoRYoNGalaxy S3 ve Note 2 yi göremiyoruz testte...En önemli iki rakip yok nerde kaldı bu testin tarafsızlığı ve gerçekçiliği...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
Android üzerinde şöyle son derece güvenilir sonuçlar veren bir test programı olduğuna inanmıyorum. AnTuTu başka, Quadrant başka. Aynı model olan iki farklı telefonda bile çok farklı sonuçlar alınabiliyor. Şöyle sağlam, güvenilir sonuçlar veren adam gibi bir test programı lazım Android'e :)
Android üzerinde şöyle son derece güvenilir sonuçlar veren bir test programı olduğuna inanmıyorum. AnTuTu başka, Quadrant başka. Aynı model olan iki farklı tele...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lockheed 6 yıl joven
joven

iphone 5 neden yok arkadaş ?

Çünkü test programı android üzerinde çalışıyor.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
redoano 6 yıl
DH Misafiri
Berk85_
DRaGoRYoNGalaxy S3 ve Note 2 yi göremiyoruz testte...En önemli iki rakip yok nerde kaldı bu testin tarafsızlığı ve gerçekçiliği...
Katılıyorum rakipleri neye göre seçtiniz?Hep aynı işte taraflı Donanım Haber. HTCyi övmek için ne yapacağını şaşırdı.
Haberin kaynağına bakarsanız testi donanımhaberin yapmadığını görürsünüz. Lütfen haber okurken gözlerimizi kullanalım.

katılıyorum. Ayrıca beğenmiyorsanız "yürüyün" gidin başka siteye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alainn 6 yıl
12.000 Test sonucuna yalan diyen arkadaşlar !
Elimde orjinal umi x1 var :) 6000 küsür puan alıyor bu cihazın 12 bin alması gayet normal :)

Edit : ics ile telefon 5 bin küsür alıyor jb ile 6 bin küsürlere çıktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jacobıan 6 yıl
yalan arkadaş 12.000 ne
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saltooo 6 yıl
Güzel sonuç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarthLuca 6 yıl
Hiç bir zaman bu testlere takılmadım, Testlerde daha düşük skoru olmasına rağmen görsel olarak beğendiğim için HTC Sensation almıştım. Günlük kullanımda hiçbir eksiğini görmedim. Sonra ekran için Note aldım, onu değiştirip Note2 aldım, kardeşim hala Sensation'ı kullanıyor ve Note2 ile aralarında günlük kullanımda bariz bir fark yok. Note2'in ekranını kırdığım için telefonu değiştiricem ve Sony Xperia Z tasarımını beğendim. Testlerde ne derlerse desinler ilk defa günlük kullanımda farkı hissedicem. Yağmur altında, havuzda plajda gönül rahatlığıyla telefonu kullanıcam...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daimbey 6 yıl
Bekleyin çok yakında bütün test programlarını evrensel hale getirecek olan pcdeki 3D mark test programi ayni anda hem androide hemde iosa geliyor yani bütün cihazlar eşit şartlarda mücadele edecek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazloo 6 yıl
Nexus 4 ün ekranı daha mı iyi bana mı öyle geldi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omeryasin 6 yıl
Ekrem71=DH Misafiri ilginç...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foz54 6 yıl
Benchmarklar hakkında herkesin iyi-kötü doğru-yanlış bir yorumu var.
Telefonun android sürümü, romu, kerneli, cpu denetleyici, Linux Kernel sürümü, linaro, Sync, açık uygulamalar, benchmark uygulamasının sürümü ve daha birçok şey skoru etkiler.
Aynı cipsetli nexus4 ve Xperia z'nin farklı skor almasindaki sebep budur.
Benchmark skoruna bakıp telefon alınmaz ama telefon cipsetlerini karşılaştırırken benchmaklara bakmak zorundayız.
Bu sebepten antutu, quadrant, geekbench, c-f bench, smartbench, nenamark, gl benchmark, sunspider, html5 test gibi tüm uygulamaları deneyip genelleme ile doğru sonuca ulaşabiliriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
armanatilgan 6 yıl
DRaGoRYoN
DH Misafiri
Berk85_
DRaGoRYoNGalaxy S3 ve Note 2 yi göremiyoruz testte...En önemli iki rakip yok nerde kaldı bu testin tarafsızlığı ve gerçekçiliği...
Katılıyorum rakipleri neye göre seçtiniz?Hep aynı işte taraflı Donanım Haber. HTCyi övmek için ne yapacağını şaşırdı.
Haberin kaynağına bakarsanız testi donanımhaberin yapmadığını görürsünüz. Lütfen haber okurken gözlerimizi kullanalım.
Sende biraz aklını kullansan? Bizde biliyoruz bu testi DH nin yapmadığını...Ama kimler yapmışsa haklı bir test değil...İşine gelen cihazları teste tabi tutmuşlar...Gelmeyenleri teste tabi tutmamışlar...Dediğim gibi en önemli iki rakip olan Galaxy S3 ve Note 2 yok testte...Sadece HTC yi övmek için yapılmış yanlı bir test olmuş...Son olarak bir cihaz alırken bu saçma sapan ve gerçekçi olmayan test sonuçlarına göre akıllı telefon alanların aklından şüphe ederim...

Telefonu test edenlerin fotoğrafa Note 2yi S3 ü koyma şansları yokki. Programın ekranında ne varsa onu koymuşlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gopc@ 6 yıl
hayatında quadrant test programını kullanmamış insanlar gelip nasıl atıp tutuyor burada yarabbim... Önce sen programı aç bakalım sende hangi ürünleri gösterecek yazılım... Merak ediyorum sen yazılımda şu cihazlara göre karşılaştır seçeneği seçebiliyormusun? Gözünüz çalışmıyor bari kafanız çalışsın azcık...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ekrem71 6 yıl
DRaGoRYoN
DH Misafiri
Berk85_
DRaGoRYoNGalaxy S3 ve Note 2 yi göremiyoruz testte...En önemli iki rakip yok nerde kaldı bu testin tarafsızlığı ve gerçekçiliği...
Katılıyorum rakipleri neye göre seçtiniz?Hep aynı işte taraflı Donanım Haber. HTCyi övmek için ne yapacağını şaşırdı.
Haberin kaynağına bakarsanız testi donanımhaberin yapmadığını görürsünüz. Lütfen haber okurken gözlerimizi kullanalım.
Sende biraz aklını kullansan? Bizde biliyoruz bu testi DH nin yapmadığını...Ama kimler yapmışsa haklı bir test değil...İşine gelen cihazları teste tabi tutmuşlar...Gelmeyenleri teste tabi tutmamışlar...Dediğim gibi en önemli iki rakip olan Galaxy S3 ve Note 2 yok testte...Sadece HTC yi övmek için yapılmış yanlı bir test olmuş...Son olarak bir cihaz alırken bu saçma sapan ve gerçekçi olmayan test sonuçlarına göre akıllı telefon alanların aklından şüphe ederim...

Biz zaten sonuçların kağıt üzerinde olduğunu ve ölçümlerin hatalı olduğu konusunda da şüphelerin olduğunu haberde belirttik. Tüm test sonuçları sonrasında elbette hangi cihazın en iyi performans verdiğini görme fırsatımız olacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wozniak 6 yıl
DRaGoRYoN
DH Misafiri
Berk85_
DRaGoRYoNGalaxy S3 ve Note 2 yi göremiyoruz testte...En önemli iki rakip yok nerde kaldı bu testin tarafsızlığı ve gerçekçiliği...
Katılıyorum rakipleri neye göre seçtiniz?Hep aynı işte taraflı Donanım Haber. HTCyi övmek için ne yapacağını şaşırdı.
Haberin kaynağına bakarsanız testi donanımhaberin yapmadığını görürsünüz. Lütfen haber okurken gözlerimizi kullanalım.
Sende biraz aklını kullansan? Bizde biliyoruz bu testi DH nin yapmadığını...Ama kimler yapmışsa haklı bir test değil...İşine gelen cihazları teste tabi tutmuşlar...Gelmeyenleri teste tabi tutmamışlar...Dediğim gibi en önemli iki rakip olan Galaxy S3 ve Note 2 yok testte...Sadece HTC yi övmek için yapılmış yanlı bir test olmuş...Son olarak bir cihaz alırken bu saçma sapan ve gerçekçi olmayan test sonuçlarına göre akıllı telefon alanların aklından şüphe ederim...

Önce diyosunki neten note2,s3 yok sonrada yazmışsın bu test sonuçlarına güvenmem. Madem güvenmiyon neden note2 yi s3 soruyon.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DRaGoRYoN 6 yıl wozniak
wozniak
DRaGoRYoN
Orijinalden alıntı: DH Misafiri
Orijinalden alıntı: Berk85_
DRaGoRYoN Galaxy S3 ve Note 2 yi göremiyoruz testte...En önemli iki rakip yok nerde kaldı bu testin tarafsızlığı ve gerçekçiliği...
Katılıyorum rakipleri neye göre seçtiniz?Hep aynı işte taraflı Donanım Haber. HTCyi övmek için ne yapacağını şaşırdı.
Haberin kaynağına bakarsanız testi donanımhaberin yapmadığını görürsünüz. Lütfen haber okurken gözlerimizi kullanalım.
Sende biraz aklını kullansan? Bizde biliyoruz bu testi DH nin yapmadığını...Ama kimler yapmışsa haklı bir test değil...İşine gelen cihazları teste tabi tutmuşlar...Gelmeyenleri teste tabi tutmamışlar...Dediğim gibi en önemli iki rakip olan Galaxy S3 ve Note 2 yok testte...Sadece HTC yi övmek için yapılmış yanlı bir test olmuş...Son olarak bir cihaz alırken bu saçma sapan ve gerçekçi olmayan test sonuçlarına göre akıllı telefon alanların aklından şüphe ederim...

Önce diyosunki neten note2,s3 yok sonrada yazmışsın bu test sonuçlarına güvenmem. Madem güvenmiyon neden note2 yi s3 soruyon.

Benim için hiç bir anlamı yok bu testlerin...Aslına bakarsanız kimse bu saçma sapan test sonuçlarına göre bir cihaz almamalı...Sadece yakındığım konu şu;Bu testleri yapmışlar ama pazarın en önemli 2 güçlü cihazı olan S3 ve Note 2 yi testte koymamışlar..Yani taraflı bir test yapmışlar ve DH de bunu bildiği ve gördüğü halde haber niteliği bile olmayan sonuçları yayınlamış ...Zaten bu testte S3 ve Note 2 olsaydı böyle bir mesaj yazmazdım...Ama şunu yazardım...Bu test sonuçlarına bakıp cihaz almayın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1075 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl HTC One (M7) Canlı Yayın Tekrarı 6 yıl Meraklı ayı,soğuk suda yıkama deneyini bastı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim