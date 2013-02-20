HTC One ile ilgili ilk benchmark sonuçları paylaşıldı





Kağıt üzerinde en iyi işlemci ve grafik performansının hangi cihazda olduğunu gösteren Benchmark uygulamaları, her yeni pazara sunulan amiral gemi cihazlarını karşılaştırmak için sıklıkla kullanılıyor. HTC One ile sunulan Qualcomm'un yeni nesil Krait 300 çekirdeğini temel alan Snapdragon 600 yongaseti de özellikle benchmark sonuçları açısından merak edilen bir işlemci. Bu işlemciyi ilk olarak LG Optimus G Pro kullansa da, henüz global tanıtım yapılmadığı için test etme imkanı olmadı.





SlashGear tarafından Quadrant adlı benchmark testine tabi tutulan HTC One, kağıt üzerinde de olsa gelecek açısından oldukça ümit verici ve gerçekten dendiği gibi Snapdragon S4 Pro işlemcisini performans olarak çok geride bırakıyor.





Test sonuçlarına göre HTC One modeli 12.417 skorunu elde etmiş. Altında yer alan HTC One X ve ASUS Transformer TF201 modelleri ise Tegra 3 işlemcileriyle 5000 skor sınırının altında kalmış. Snapdragon S4 Pro işlemcili Nexus 4'ün 5000 final skoru, Xperia Z modelinin ise 8100 final skoru elde ettiği belirtiliyor. Galaxy S3 modelinin ise 8200 sınırına kadar çıktığı belirtiliyor.





Web tarayıcı hız testi Sunspider'da ise HTC One 1195.2ms skorunu elde ederken, HTC One X+1215.4ms, Galaxy S3 1082.2ms şeklinde skorlara sahip. Bu testte en düşük skor en iyisi kabul ediliyor.





Bahsettiğimiz gibi Benchmark testleri kağıt üzerinde en iyiyi belirlediği için koşullara göre farklı skorlar da elde edilebiliyor. Bazı kaynaklar şimdiden modelin bu kadar büyük bir sıçrama yapmasını gerçekçi bulmuyor ve ölçümlemede bir hata olabileceğini belirtiyor. Ancak ilk izlenimlere bakarsak, HTC One modelinin LG Optimus Pro ile birlikte şu an piyasadaki en iddialı modeller olacağını söyleyebiliriz.

http://www.slashgear.com/htc-one-benchmarks-off-the-charts-19270000/