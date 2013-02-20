Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One İngiltere fiyatı netleşiyor

6 yıl
2b
1
52
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC One İngiltere fiyatı netleşiyor

HTC'nin dün lansmanını yaptığı ve 80'den fazla ülkede aynı anda pazara sunmayı planladığı One amiral gemi modeli için dün itibariyle ön siparişler de başlamıştı. İngiltere'de modeli satacak perakendeciler de ön sipariş fiyatını belirlemeye başladı.

HTC One modelinde 4.7 inçlik Full HD Super-LCD3 ekran, Gorilla Glass 2 panel, 4MP çözünürlükte 3 sensör barındıran Ultrapixel kamera, 1.7GHz saat hızında çalışan 4 adet Krait 300 çekirdekli Snapdragon 600 işlemci, hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi, 32GB depolama kapasitesi, 802.11ac WiFi desteği, Android 4.1.2 işletim sistemi, 2300mAh batarya, Sense 5 arayüzü, Blinkfeed ana ekran besleme uygulaması, BoomSound 2.1 kanal çift hoparlör desteği şeklinde özellikler saymak mümkün.

Modelin fiyatı 459 pounddan başlarken, Clove mağazalarında 510 pound, Expansys mağazalarında 519 pound fiyet seviyesine kadar çıkıyor. Modelin Avrupa fiyatının ise buna bağlı olarak 600 Avro civarında seyredeceği öngörülüyor. ABD fiyatı ise 600$ olacak. 

Ülkemizde ise modelin tahminen 1900-2000TL bandında seyredeceğini söyleyebiliriz. Genelde amiral gemi modelleri ülkemizde bu fiyat aralığına yerleşiyor. 

Kontratlı olarak ise ABD'de model 199$ seviyesinde olacak. Ancak ülkemizde kontratlı cihaz fiyatları ile kontratsız cihaz fiyatlarının pek değiştiğini söylemek mümkün değil.

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-prices-in-the-UK-start-off-at-459-703-SIM-free-less-than-the-Xperia-Z_id39997 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kojiro 6 yıl en beğenilen
Alınabilir bir fiyattan çıksa şaşardım zaten. Önce zenginleri bir söğüşlesinler seneye eskiyince ortalama fiyata düşer belki.
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onsos1100 6 yıl
FlyingUnderpants
Apple TR, iphone fiyatları ile genel piyasayı 1500TL bandından 2000TL bandına çekmiş durumda. iphone 2500TLye satılır ve alınırsa, doğal olarak ondan fazlası olan makinalar 1500TL sınırında kalmayacaktır.Şuan bir akıllı telefonun i7 işlemcili, GT650M grafik kartlı top class bir laptop ile aynı fiyata gelmesini kabul etmiyorum ve telefonlarımı ABDye giden akrabalarıma aldırmaya devam edeceğim.

çok haklısınız.. üst segment vitrin ürünleri resmen 1900 tl bandına çıktı.
Bunun sebebi de ülkemizde özellikle 15 milyonluk istanbulda gelir seviyesinin yüksek olması..Kimse kusura bakmasın şöyle fakir ülkeyiz yok asgari ücret filan bunlar yalan.. Asgari ücret "anadolu" da var...
Telefon firmalarına baktığımızda ise bence gayet akıllı hareket ediyorlar. İzmir ankara istanbul gibi 3 şehirin nufüsu nerden baksanız ortalama bir avrupa ülkesi yapıyor... Onlarda piyasayı burdaki talebe göre belirliyor.. anadoludaki birçok şehre telefon bile gelmiyor....
FlyingUnderpantsApple TR, iphone fiyatları ile genel piyasayı 1500TL bandından 2000TL bandına çekmiş durumda. iphone 2500TLye satılır ve alınır...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Htc one ile sony z yi karşılaştıran arkadaşlar söylemek istediğim tek şey var; Sony z daha şık daha fonksiyonel ve kesinlikle su geçirmez.
Sony yetkilisi yanımızda denedi akvaryuma suyu attı video oynamaya devam etti.
Hatta adamlar diyorki deniz suyuna düşerse tuzlu su zarar verebilir o yüzden normal su ile yıkayın.
Bu fark ve 13 MP kamera çok çok çok öne çıkartıyor cihazı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vehbi 6 yıl
İngiltere'de nereden ve en uygun ne kadar fiyata satın alabiliriz HTC One'ı?

Türkiye'de garantisi geçerli mi?

Iphone'da olduğu gibi ödenen verginin bir kısmı geri alınıyor mu acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
bence arkadaslar telefon uretıcısını degıl bu vergılerı cıkaranlara kızın cunku amerıkada bu telefon 1300 cıvarı 600 500 vergıden sebep artıs oluyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kemal K. 6 yıl
Şaka maka tüm üst segmenti telefonlar 2000 TL civarında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
28tatar 6 yıl
Şu kontratlı olayı bizde de çıksa da millet rahat nefes alsa. Sırf taksit sayısı fazla diye 2 yıl taahhüt altına girilir mi arkadaş? Zaten zırt pırt yeni model çıkıyor. Taksit bitene kadar dinazor oluyor telefonlar. Kontrat ile en az %25 daha ucuz olması lazım telefonların.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
legolas_jk
yurt dışından telefonu temin edebilme olanağım var. sizce 1500 civarı -amerikada 1000tl- yurt dışından uluslararası garantili almak mı buradan 2000 tlye 2 yıl garantili almak mı tercih edilir ?

bence kesinlikle türkiyeden alın başınız ağrımasın ben bu hatayı yaptım telefonun içine ettim. Verin biraz daha para. zaten 500 lira cıvarı bir fark olacak. eğer ekrana bir şey oldumu zaten bitti 500 lira alırlar o ekrana en iyisi distrubitor malı alıp rahatına bakmak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
en iyisi şüan sony xaperia z daha iyisi çikana kadar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ßlaCKFOX 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

en iyisi şüan sony xaperia z daha iyisi çikana kadar

Çok şakacısınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoano 6 yıl
Fiyat yüksek olacak, ama alacağım aabi ciddiyim. İşte hepimizin durumu bu değil mi?, ben de sizdenim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
king1403 6 yıl
Raven
kenai
nilayveren sanki herkes almak zorundaymis gibi yorumlar yapiliyor evet pahali ama almak zorunda degilsin
Herkes bu kadar pahalı olmasının anlamsız oldugundan bahsediyor, ki cok haklılar. En kaliteli bir notebook dan daha pahalı, bu size cok mantıklı geliyor mu?
Notebook cebinize sığıyor mu?

helal lan sana aferim ya süper düşünce.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SS10 6 yıl
Yurt dışından 1 yıl uluslararası garanti mi, yoksa burada neredeyse 2 katı fiyatıyla 2 yıl garanti mi? diye düşünenler fazla düşünmesin

Nasılsa seneye başka aklınızı çelecek modeller çıkacak ve elinizdekini satıp yeni çıkanı alacaksınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 6 yıl
legolas_jk
yurt dışından telefonu temin edebilme olanağım var. sizce 1500 civarı -amerikada 1000tl- yurt dışından uluslararası garantili almak mı buradan 2000 tlye 2 yıl garantili almak mı tercih edilir ?

Bence yurtdışından almak daha mantıklı. Avrupa'dan alırsanız Türkiye'de de bir yıl garantisi var diye biliyorum.
Daha çok para vermek bir tarafa, enayi yerine konmak bana daha çok batıyor. Dütülmek o kadar sıradan bir hale gelmiş ki, gsm operatörleri 24 taksit yapıyorum kafasıyla piyasanın da üzerinde fiyatla telefon satıyorlar ve bunu utanmadan alenen itiraf ediyorlar. Üstelik aynı operatör, İstanbul'dan küçük ülkelerde 24 ay bizdekiyle aynı fiyatlı paket taahhüdü için telefonu bedavaya veriyorken...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
legolas_jk 6 yıl sertacarslan
sertacarslan

legolas_jk

yurt dışından telefonu temin edebilme olanağım var. sizce 1500 civarı -amerikada 1000tl- yurt dışından uluslararası garantili almak mı buradan 2000 tlye 2 yıl garantili almak mı tercih edilir ?


Bence yurtdışından almak daha mantıklı. Avrupa'dan alırsanız Türkiye'de de bir yıl garantisi var diye biliyorum.

Daha çok para vermek bir tarafa, enayi yerine konmak bana daha çok batıyor. Dütülmek o kadar sıradan bir hale gelmiş ki, gsm operatörleri 24 taksit yapıyorum kafasıyla piyasanın da üzerinde fiyatla telefon satıyorlar ve bunu utanmadan alenen itiraf ediyorlar. Üstelik aynı operatör, İstanbul'dan küçük ülkelerde 24 ay bizdekiyle aynı fiyatlı paket taahhüdü için telefonu bedavaya veriyorken...

orası öyle hocam. ne yazık ki yapacak bir şey yok. burası Türkiye. Hiçbir şeye itiraz edilmiyor. neyse. bende yurt dışı düşünüyorum büyük fark var arada. yalnız şu an iphone 4 kullanıyorum. 2 telefon arasında büyüklük farkı var. acaba diyorum garantilik bir durum çıkar mı ? :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 6 yıl
Vergi cehennemi...
Kazanırken öde, harcarken daha fazla öde, öde, öde...
Geri dönen birşey olsa bari helal hoş olsun diyeceğim de, sabah akşam evden işe işten eve dört saat de trafik çek, bir de zar zor kullanabildiğin köprüye otobana ayrıca dön, bir daha öde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
efe7182 6 yıl
Akıllı telefonun Akılsız sahipleri alır artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
niLaysenveren 6 yıl
sanki herkes almak zorundaymis gibi yorumlar yapiliyor evet pahali ama almak zorunda degilsin
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1971 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc ve htc one
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl HTC One (M7) Canlı Yayın Tekrarı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim