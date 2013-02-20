HTC One İngiltere fiyatı netleşiyor

HTC'nin dün lansmanını yaptığı ve 80'den fazla ülkede aynı anda pazara sunmayı planladığı One amiral gemi modeli için dün itibariyle ön siparişler de başlamıştı. İngiltere'de modeli satacak perakendeciler de ön sipariş fiyatını belirlemeye başladı.





HTC One modelinde 4.7 inçlik Full HD Super-LCD3 ekran, Gorilla Glass 2 panel, 4MP çözünürlükte 3 sensör barındıran Ultrapixel kamera, 1.7GHz saat hızında çalışan 4 adet Krait 300 çekirdekli Snapdragon 600 işlemci, hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi, 32GB depolama kapasitesi, 802.11ac WiFi desteği, Android 4.1.2 işletim sistemi, 2300mAh batarya, Sense 5 arayüzü, Blinkfeed ana ekran besleme uygulaması, BoomSound 2.1 kanal çift hoparlör desteği şeklinde özellikler saymak mümkün.





Modelin fiyatı 459 pounddan başlarken, Clove mağazalarında 510 pound, Expansys mağazalarında 519 pound fiyet seviyesine kadar çıkıyor. Modelin Avrupa fiyatının ise buna bağlı olarak 600 Avro civarında seyredeceği öngörülüyor. ABD fiyatı ise 600$ olacak.





Ülkemizde ise modelin tahminen 1900-2000TL bandında seyredeceğini söyleyebiliriz. Genelde amiral gemi modelleri ülkemizde bu fiyat aralığına yerleşiyor.





Kontratlı olarak ise ABD'de model 199$ seviyesinde olacak. Ancak ülkemizde kontratlı cihaz fiyatları ile kontratsız cihaz fiyatlarının pek değiştiğini söylemek mümkün değil.