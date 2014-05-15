Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One mini 2 resmiyet kazandı

5 yıl
562
1
56
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC One mini 2 resmiyet kazandı


Tayvanlı elektronik devi HTC'nin geçen yıl başlattığı mini akıllı telefon serisinin ikinci üyesi, HTC One mini 2 adıyla bugün resmiyet kazandı. 

Genelde amiral gemi modellerinin mini versiyonu olarak tanımlanan bu cihazlar bir iki istisna hariç donanım anlamında pek abilerine benzemiyor olsa da tasarım anlamında tam olarak yansıtmaya çalışıyor.

HTC One mini 2 modelinde de bunu açık bir şekilde görebiliyoruz. 4.5 inçlik ekranda 720p çözünürlük barındıran One mini 2, 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alıyor. 1GB RAM ile sistem desteklenirken, 16GB depolama kapasitesi bu kez microSD kartlarla desteklenebiliyor. Hatırlaanacağı üzere geçen yıl ki One ve One mini modellerinde bu özellik bulunmuyordu.

One M8 modelindeki Duo Camera sistemini kullanmak istemeyen HTC, arka tarafta 13MP çözünürlükte bir kameraya yer veriyor. Ön kamera ise selfie tutkunlarını tatmin edecek şekilde 5MP çözünürlüğe yükseltilmiş ve geniş bir açı kazandırılmış.

Abisi gibi metal kasa tasarımını aynen devam ettiren HTC One mini 2 2100mAh gücünde bir batarya, Android 4.4 KitKat, Sense 6 kullanıcı arayüzü şeklinde diğer özelliklere sahip. Ayrıca BoomSound ses sistemi ve Blinkfeed kullanıcı arayüzü de HTC One mini 2 modelinde kendisini gösteriyor.
Modelin gri, gümüş ve altın renk seçenekleriyle Haziran ayında Asya ve Orta Avrupa ülkelerinde satışa sunulacağı açıklandı. Fiyatının ise 400$ civarında olacağı tahmin ediliyor. 


http://www.phonearena.com/news/HTC-One-mini-2-is-here-13-MP-and-5-MP-cameras-BoomSound-and-a-4.5-display_id56114 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xloud 5 yıl en beğenilen LGSalesB
illuminatidebufeci
Ulan m8 in kamerasına laf eden dalkavuklar baski mi yapican 13 megapixel kamerayla ? Sosyal medyaya atıp pc de bakican en fazla zaten ,'(

Sosyal meydaya koymalık kamera yapıyorsan 2.500 tlde istemeyeceksin o zaman kardeş [>:]
illuminatidebufeciUlan m8 in kamerasına laf eden dalkavuklar baski mi yapican 13 megapixel kamerayla ? Sosyal medyaya atıp pc de bakican en fa...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eP_362 5 yıl
Abisine 4MP, kardeşine 13MP
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 5 yıl
137.4 x 65 x 10.6 mm nasil mini bu 5 inc lik s4 den daha buyuk cop
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
400$ nedir arkadaş o fiyata s800 lü amiral gemileri var türkiyede 1400 lirada satılır bu one mini 999 liraya nexus5 alanlar varken buna bakan olurmu xiaomileri falan saymıyorum bile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kule_genclik 5 yıl
Su ikinci ceyrek mali tablolari cikinca ortaya gorucez yine htc batti batiyo haberlerini
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Limon- 5 yıl
Boyut(
)
O ekrana sanal tuş koymak (2x
)
Kamerayı görünce inme indi zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkanenes 5 yıl
Ya arkadaslar bi kere 4 mp degil 4 ultra piksel bunu belirtelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 yıl
Yahu şunun kameraları bile çok güzel olmuş. Hem ön kamerası güzel, geniş açılı, selfie falan çekerken de düzgün bir çözünürlüğü var, hem de arka kamerası da iyi.
Bence HTC, One M8 in aynı özelliklerinde ama arka kamerasında 13 lük falan olan bir model daha çıkartmalı.
Hatta ben geçen gün Z2 alsam mı acaba diye düşündüm. Su geçirmezlik beni çok cezbediyor. Sürekli balık tutmaya gittiğim için suyla fazla haşır neşirim.
Hatta az sonra 14:00 gibi yine gideceğim balığa kısmetse.
Ben HTC den de su geçirmez ama yine M8 deki gibi iyi kasa kalitesine sahip ve adam gibi 4Mpixel olmayan arka kameralı telefon bekliyorum. Umarım yapar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardarda45 5 yıl
400$
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
widf 5 yıl
400$ olursa yine iyi, almanya media markt 449€'dan önsipariş almaya başladı

mediamarkt.de/...

ayriyetten bu fiyat bizim teknomarketlerin yaptığı gibi 2 binlik iphonea 3500 istemek gibi değil, satışa başlandığında da fiyatı aynı oluyor.

yani türkiye fiyatı her türlü 1500 civarı olur. lg g2, iphone 5c hatta m7 falan varken buna kim o kadar parayı verir o da ayrı bi muamma.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serdarpol 5 yıl
HTC Türkiye bize verdiği değeri arttırmadığı firmanın sürece telefonları alınmaz..
örnek forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Times 5 yıl
Max modelini merak ediyorum. Ama alırsam çok büyük ihtimalle g3 alacağım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BerkCck 5 yıl
Htc one mini S4 1.4 ghz
Htc one mini 2 S4 1.2 ghz
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HTC Specialist 5 yıl BerkCck
KasAdam

Htc one mini S4 1.4 ghz
Htc one mini 2 S4 1.2 ghz


2013 versiyon çift krait çekirdeğine, One mini 2 dört cortex a7 çekirdeğine sahip.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetgox 5 yıl
Çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guhong01 5 yıl
Mini tanımını değiştiren marka HTC... Kamerası üst modelinden daha iyi, saçmalık.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
562 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl MSI A88X-G45 Anakart Video İnceleme 5 yıl Samsung Galaxy S5 video inceleme bölüm-2: TouchWiz arayüzü ve yeni uygulamalar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim