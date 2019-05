HTC One mini 2 resmiyet kazandı

Tayvanlı elektronik devi HTC'nin geçen yıl başlattığı mini akıllı telefon serisinin ikinci üyesi, HTC One mini 2 adıyla bugün resmiyet kazandı.





Genelde amiral gemi modellerinin mini versiyonu olarak tanımlanan bu cihazlar bir iki istisna hariç donanım anlamında pek abilerine benzemiyor olsa da tasarım anlamında tam olarak yansıtmaya çalışıyor.





HTC One mini 2 modelinde de bunu açık bir şekilde görebiliyoruz. 4.5 inçlik ekranda 720p çözünürlük barındıran One mini 2, 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alıyor. 1GB RAM ile sistem desteklenirken, 16GB depolama kapasitesi bu kez microSD kartlarla desteklenebiliyor. Hatırlaanacağı üzere geçen yıl ki One ve One mini modellerinde bu özellik bulunmuyordu.





One M8 modelindeki Duo Camera sistemini kullanmak istemeyen HTC, arka tarafta 13MP çözünürlükte bir kameraya yer veriyor. Ön kamera ise selfie tutkunlarını tatmin edecek şekilde 5MP çözünürlüğe yükseltilmiş ve geniş bir açı kazandırılmış.





Abisi gibi metal kasa tasarımını aynen devam ettiren HTC One mini 2 2100mAh gücünde bir batarya, Android 4.4 KitKat, Sense 6 kullanıcı arayüzü şeklinde diğer özelliklere sahip. Ayrıca BoomSound ses sistemi ve Blinkfeed kullanıcı arayüzü de HTC One mini 2 modelinde kendisini gösteriyor.

Modelin gri, gümüş ve altın renk seçenekleriyle Haziran ayında Asya ve Orta Avrupa ülkelerinde satışa sunulacağı açıklandı. Fiyatının ise 400$ civarında olacağı tahmin ediliyor.





