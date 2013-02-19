Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One modeline ait basın görseli ortaya çıktı

6 yıl
838
1
38
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC One modeline ait basın görseli ortaya çıktı

HTC'nin yılın en iddialı modelleri arasında yer alan ve genel yayın yönetmenimiz Mesut Çevik'in de yerinde izleyeceği One modelinin lansmanına saatler kala, bir basın görseli internete sızdırıldı.

Fransız bir site tarafından elde edilen görsel modelin siyah ve beyaz renk seçeneklerini barındıran yüksek çözünürlüklü bir çalışmaya ait. Muhtemelen akşamki lansman sornasında kullanılacak olan görselde Sense 5 arayüzü, Beats Audio logosu, yeni resim galerisi uygulaması ve video oynatıcı açık olarak görülebiliyor.

4.7 inçlik Full HD ekrana sahip olacak modelde 4 çekirdekli Snapdragon 600 APQ8064T çözümüne yer verileceği iddia ediliyor. Bu durumda LG Optimus G Pro modelinden sonra bu çözüme yer veren ikinci model HTC One olacak. 

Modelin; 2GB RAM, 4.3MP çözünürlükte üç sensör barındıran Ultrapixel kamera, 2300mAh batarya, 32GB depolama kapasitesi şeklinde diğer özellikleri olacağı tahmin ediliyor. 

Firmanın HTC One sonrasında nasıl bir yol haritası izleyeceği bilinmiyor. Geçen yıl One X, One X+ ve Butterfly olmak üzere üç amiral gemi modeli pazara sunulmuştu. Eğer HTC One beklenen ilgiyi yakalarsa, yılın son aylarına kadar tek amiral gemi modeli olarak kalabilir.


http://www.androidauthority.com/high-rez-htc-one-leak-157348/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Elektroterm 6 yıl en beğenilen
Heyecanla bekliyoruz.
Xperia Z balonundan sonra bakalım, HTC One dan bayağı umutluyum.
Tasarım çok güzel görünüyor.
Umarım mikrofon ve hoparlör kısımlarına yaptıkları o büyük aralıklar ses kalitesine olumlu yansır.
Heyecanla bekliyoruz.Xperia Z balonundan sonra bakalım, HTC One dan bayağı umutluyum.Tasarım çok güzel görünüyor.Umarım mikrofon ve hoparlör kısıml...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fieldyturbo19 6 yıl
arkadaşlar herzaman batarya hala geliştirilemiyor diyorsunuz ve bu sucu telefon üreticilerine yıkıyorsunuz . öncelikle bataryanın telefon üreticileriyle bir alakası yok. uzun zamanlardır batarya tekolojileri üzerine yatırımlar yapılıyor daha yuksek kapasiteli daha hızlı sarj olabilen ve daha hafif bataryalar üretilmeye calısılıyor ama kimya buna kısmen ızın vermiyor ha eğer cok cok pahalı ama 15dk da sarj olan telefon istiyorsanız o ayrı suan böyle bir ürün var daha sanayi tipi pil formunda ve birkac arabada kullanılıyor. neyse hepimiz 100gr dolaylarında ve ince telefon istiyoruz eger 200gr olan ve takoz diye tabir ettiğimiz telefonlardan hoslansaydık suan 4000mahlık cihazlar görebilirdik ama agır ve kalın telefonlşar satmadığından adamlar doğal olarak az batarya koymak zoruda kalıyorlar. son olarak dediğim gibi batarya teknolojisi geliştirmek oyle kolay değil kimyasal olarak en iyi cozum li-air bataryalar ama kağıt üzerinde hala pratiğe dokulebilecek düzgün bir tasarım cıkmadı isteyenler arastırabilir wikiden falan
arkadaşlar herzaman batarya hala geliştirilemiyor diyorsunuz ve bu sucu telefon üreticilerine yıkıyorsunuz . öncelikle bataryanın telefon üreticileriyle bir ala...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bozok_53_45 6 yıl
şimdi bu snapdragon 600 saf cortex 15 değil yine a9-a15 melezimi gpu suda adreno 320den farklımı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
regaibyigit. 6 yıl
Beyler bu telefonu almayın zaten çıktıktan 2 ay sonra One+ derler 2500mh'lik 64gb'lık yeni cihazı piyasaya sürerler
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thelastairbender 6 yıl regaibyigit.
regaibyigit.

Beyler bu telefonu almayın zaten çıktıktan 2 ay sonra One+ derler 2500mh'lik 64gb'lık yeni cihazı piyasaya sürerler

arkadaş bi bitmediniz ya ...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dogu-E 6 yıl
Siyahı güzel duruyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abidin keskinarslan 6 yıl
hancii05
abidin keskinarslan youtube.com/...
Video uçmuş. Ne vardı videoda ?

ilk bakış videosu vardı kaldırdılar.. zaten arkadaşın biri deopbox ile paylaşmış orda da var aynısı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
xperia z'nin rakibi geliyor... özellikle çektiği resimlerle xperia'dan daha iyi sonuçlar ortaya koyuyordu ama sadece çektiği resimlerle iki telefonu kıyaslamak yanlış olur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beatles33 6 yıl
Tasarım çok güzel görünüyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hancii05 6 yıl abidin keskinarslan
abidin keskinarslan

youtube.com/...

Video uçmuş. Ne vardı videoda ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halflıfe 6 yıl
Elektroterm
Heyecanla bekliyoruz.Xperia Z balonundan sonra bakalım, HTC One dan bayağı umutluyum.Tasarım çok güzel görünüyor.Umarım mikrofon ve hoparlör kısımlarına yaptıkları o büyük aralıklar ses kalitesine olumlu yansır.

xperia z nin balon çıkmasının en büyük nedeni adreno 320 nin full hd ekranı taşıyamamsıdır inşallah buda adreno 320 ile veya başka bir değişle full hd ekranı taşıyacak bir grafik birimiyle gelir yoksa ne yazıkki buda kocaman bir balon olur zaten bence en büyük handikapı şu kenarları bu kadar geniş tutacağına adam akıllı 5 inç yapmamasıdır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
oozal
neyin akdığı şu an için karıştı biraz ....aga
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oozal 6 yıl
nexus 4 akar aga
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
838 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc ve htc one
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Panasonic'in 2013 serisi fotoğraf makinaları hakkında her şey (Özel röportaj) 6 yıl Turkcell MaxiIQ video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim