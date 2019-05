HTC One modeline ait basın görseli ortaya çıktı

HTC'nin yılın en iddialı modelleri arasında yer alan ve genel yayın yönetmenimiz Mesut Çevik'in de yerinde izleyeceği One modelinin lansmanına saatler kala, bir basın görseli internete sızdırıldı.





Fransız bir site tarafından elde edilen görsel modelin siyah ve beyaz renk seçeneklerini barındıran yüksek çözünürlüklü bir çalışmaya ait. Muhtemelen akşamki lansman sornasında kullanılacak olan görselde Sense 5 arayüzü, Beats Audio logosu, yeni resim galerisi uygulaması ve video oynatıcı açık olarak görülebiliyor.





4.7 inçlik Full HD ekrana sahip olacak modelde 4 çekirdekli Snapdragon 600 APQ8064T çözümüne yer verileceği iddia ediliyor. Bu durumda LG Optimus G Pro modelinden sonra bu çözüme yer veren ikinci model HTC One olacak.





Modelin; 2GB RAM, 4.3MP çözünürlükte üç sensör barındıran Ultrapixel kamera, 2300mAh batarya, 32GB depolama kapasitesi şeklinde diğer özellikleri olacağı tahmin ediliyor.





Firmanın HTC One sonrasında nasıl bir yol haritası izleyeceği bilinmiyor. Geçen yıl One X, One X+ ve Butterfly olmak üzere üç amiral gemi modeli pazara sunulmuştu. Eğer HTC One beklenen ilgiyi yakalarsa, yılın son aylarına kadar tek amiral gemi modeli olarak kalabilir.





