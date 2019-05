HTC One serisi Nisan ayından itibaren Türkiye'ye giriş yapıyor

MWC 2012 fuarında en çok ilgi çeken modellerin başında gelen HTC One serisi, içinde barındırdığı 4 çekirdekli X modelinin yanında ImageSense adlı gelişmiş kamera teknolojisi ile de oldukça ses getirdi. HTC Türkiye bölümü global lansmanın hemen ardından ülkemizde de resmi bir tanıtım gerçekleştirdi.





HTC One serisini basın toplantısında görücüye çıkaran HTC Türkiye, MWC 2012 fuarında ekibimizin inceleme fırsatı yaklayamadığı One X modelini ülkemizdeki tanıtıma da getirmedi. Onun yerine aynı özelliklerin yanında farklı olarak çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemcisi ve LTE ağlarına uyumluluk barındıran One XL modeli basın mensuplarının değerlendirmesine sunuldu.





HTC'nin One X modelini halen tanıtımlara getirmiyor olmasının nedeni ise duyumlara göre yazılım ve kasa yapısında satış öncesi yapılması planlanan bazı değişiklikler.





HTC'nin One serisi yapılan açıklamaya göre Nisan ayının ortalarından itibaren Türkiye pazarına giriş yapacak. Ancak tüm modelleri aynı anda göremeyeceğiz. Kısa tarih aralıklarıyla ürünler raflarda boy gösterecek. Ancak ilk hangi model girecek açıklanmadı. One serisinin ilk olarak Vodafone ile pazara gireceği tahmin ediliyor.





HTC One serisi ile ilgili diğer bir önemli gelişme ise Beats Audio ortaklığıyla ilgili. Sensation serisinde gördüğümüz Beats Audio kulaklıklar One serisi ile sunulmayacak. Kutuda HTC'nin standart kulaklıkları bulunacak. Bu yüzden One serisinde kullanılan Beats Audio logosu biraz küçültüldü.





Modellerin bu lansmanda Sense 4 arayüzünü oldukça akıcı şekilde çalıştırdığı aktarılıyor. Bu da satış öncesi HTC'nin Sense yazılımının optimizasyonuna devam ettiğini gösteriyor.