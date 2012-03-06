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HTC One serisi Nisan ayından itibaren Türkiye'ye giriş yapıyor

7 yıl
6,1b
1
55
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2012 fuarında en çok ilgi çeken modellerin başında gelen HTC One serisi, içinde barındırdığı 4 çekirdekli X modelinin yanında ImageSense adlı gelişmiş kamera teknolojisi ile de oldukça ses getirdi. HTC Türkiye bölümü global lansmanın hemen ardından ülkemizde de resmi bir tanıtım gerçekleştirdi.

HTC One serisini basın toplantısında görücüye çıkaran HTC Türkiye, MWC 2012 fuarında ekibimizin inceleme fırsatı yaklayamadığı One X modelini ülkemizdeki tanıtıma da getirmedi. Onun yerine aynı özelliklerin yanında farklı olarak çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemcisi ve LTE ağlarına uyumluluk barındıran One XL modeli basın mensuplarının değerlendirmesine sunuldu.

HTC'nin One X modelini halen tanıtımlara getirmiyor olmasının nedeni ise duyumlara göre yazılım ve kasa yapısında satış öncesi yapılması planlanan bazı değişiklikler.

HTC'nin One serisi yapılan açıklamaya göre Nisan ayının ortalarından itibaren Türkiye pazarına giriş yapacak. Ancak tüm modelleri aynı anda göremeyeceğiz. Kısa tarih aralıklarıyla ürünler raflarda boy gösterecek. Ancak ilk hangi model girecek açıklanmadı. One serisinin ilk olarak Vodafone ile pazara gireceği tahmin ediliyor.

HTC One serisi ile ilgili diğer bir önemli gelişme ise Beats Audio ortaklığıyla ilgili. Sensation serisinde gördüğümüz Beats Audio kulaklıklar One serisi ile sunulmayacak. Kutuda HTC'nin standart kulaklıkları bulunacak. Bu yüzden One serisinde kullanılan Beats Audio logosu biraz küçültüldü.

Modellerin bu lansmanda Sense 4 arayüzünü oldukça akıcı şekilde çalıştırdığı aktarılıyor. Bu da satış öncesi HTC'nin Sense yazılımının optimizasyonuna devam ettiğini gösteriyor.

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K_Spartakus 7 yıl en beğenilen
carnador
NeroKe 2 binden pahalli olur ne de olsa htc nin isi bu dandik donanima fahis fiyat
İPhone ile donanım kalitesinde yarışacak ciddi rakiplerin başında gelir HTC. Dandik dediğin donanıma bakalım;
Endeavor kod adlı HTC One X, 134.36 x 69.9 x 9.29 mm ölçülerine ve 130 gram ağırlığa sahip olacak. Cihazın ortaya çıktığı ilk günden beri söylediğimiz gibi 4.7 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel HD çözünürlüklü Super LCD 2 ekranın eşlik ettiği akıllı telefonun ön panelini Corning Gorilla Glass 2.5D koruyacak. 1.5GHz hızında Super 4-PLUS-1 dört çekirdekli NVIDIA Tegra 3 çipseti, 32GB dahili hafıza (26GB kullanılabilir), 1GB RAM ve 2 yıllık 25GB DropBox bulut hafıza ile donatılan One X, 1800 mAh’lik Lityum Polimer pilden güç alacak, NFC (Google Wallet ile uyumlu), MHL port, şarj ve ses için 5 pin Pogo Pin destekleyecek.
Bu özellikler bile sana dandik geliyorsa yanında desktop-PC taşımanı öneririm.

kendi pcsi bile bu kadar özelliğe sahip değildir :)
carnadorNeroKe 2 binden pahalli olur ne de olsa htc nin isi bu dandik donanima fahis fiyatİPhone ile donanım kalitesinde yar...
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D.Luffy 7 yıl
Kulaklığı versen batacaktın demi htc bi git allah aşkına ya illa bir cinslik yapacaksın .
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tokbey 7 yıl
güzel ve uzun türkçe inceleme ( rakip teknoloji haber sitesi :) )

youtube.com/...
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06ensar 6 yıl
tokbey
güzel ve uzun türkçe inceleme ( rakip teknoloji haber sitesi :) ) youtube.com/...

bu telefon biraderim HTC ONE değil..:(
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inexo 6 yıl 06ensar
SİYAHSANCAKLI
tokbey
güzel ve uzun türkçe inceleme ( rakip teknoloji haber sitesi :) ) youtube.com/...

bu telefon biraderim HTC ONE değil..:(

bir yıllık hort
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DH Misafiri 7 yıl
Beyler kulaklık veriyor olsaydı bana sorarsanız HTC Sensation XE'den, One X' in piyasaya çıkışından sonra bir tane bile satamazdı diye düşünüyorum. Kaldıki Türkiye fiyatı yaklaşık 1900-2100 arası olacağı tahmin ediliyor. Ki ben olsam 300 lira fazla verir hem kulaklığımı hem de dört çekirdekli Nvidia tegramı alır giderdim :)
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DH Misafiri 7 yıl
Şu ana kadar çıkardığı cihazların pil performansını düşünürsek, bu telefonun yanında araba aküsü taşımak gerekecek. Kime lazım 4 çekirdek. Pazar kızıştırmaca, enayi avlamaca. Seneye 8 çekirdek ve 700 ppi inşallah.
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dimitradon 7 yıl
beyler bu aralar HTC almak istiyorum Sensation , Sensation XE ikisinden birini alıcam ama kararsız kaldım One S cıkıs fiyatınıda merak ediyorum. beklemek iyi olurmu XE'nin fiyatlarında düşüş olurmu One serisi cıkınca ?
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DH Misafiri 7 yıl
Ram deki boş yer sorunu, sanırım yeni modeller gelecektede satılsın diye yapılmış..1 gb ramden kalan boş yer komik..en az yarısı boş olmalı bence ram in.... asıl sorun batarya sorunu...o da yine 1-2 yıl içinde cihazın tarih olacagının kanıtı gibi...1800 mah. yetersiz açıkça...bizimkisi gibi gsm şebekesi çok zayıf ülkelerde cihazların en yakın baz istasyonuna bağlanmak için cayır cayır kullanıcısını yakacak ve sahibinin olursa gelecekteki çocuklarını mutant yapacak :)) biz ise çok çobuk şarj bitiyor diye boyna yakınacağız....:)))
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redloves 7 yıl
Cihazin satisi baslamis sahibindende.. ön siparis 30 mart teslim 1670 tl..
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swatlord11 7 yıl
axilik
BrokenCrossHTC One S benimsinn!
+1

+2
16gb dahili hafızanın yanında harici kart desteği olmaması kötü ama...Led ekran,donanım ve inceliğin cezbediciliği var.
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pijama61 7 yıl
htc sensation XE ve XL nin pahalı olmalarının sebebi beats audio kulakliklar zaten. 200 küsür lira imiş kulakliklar. one modellerininde en az 1800 den türkiye ye yollayacaklarını düşünürsek kuluklıkla en az 2 bin olur heralde...
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DH Misafiri 7 yıl
Ben sensation kullanicisiyim htc zeta yi bekliyorum 2.5ghz islemci 4cekirdek mükemmel ötesi cehennemden firlamis gibi;))
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HggR 7 yıl
kulaklık yok mu cüşşşş :((
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Dark Shade 7 yıl
kulaklığı vereydi iyiydi...
kulaklık olmadan napayım bean beats audio desteğini...
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