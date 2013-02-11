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HTC One'a ait yeni bir basın görseli sızdı

6 yıl
1,4b
1
79
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC One'a ait yeni bir basın görseli sızdı

Flickr'da paylaşılan bir görüntünün EXIF verisi ile HTC'nin bir aygıtına ait User Agent profili sayesinde gün yüzüne çıkan One isimli firmanın yeni amiral gemisi, evleaks tarafından kısa süre önce sızdırılan yeni bir basın görseliyle yeniden internette boy göstermeye başladı. HTC One adıyla çıkış yapacak akıllı telefonun arka kısmını, şirketin yıl sonu partisinde bizzat CEO Peter Chou'nun ellerinde görme şansı bulmuştuk. Ön yüzüne dair bazı taslak aşamasında görseller ulaşmış olsa da ilk kez tam detaylı bir basın görüntüsü yayınlandı. Ekranın üst kısmında büyük mercekli bir görüntülü görüşme kamerası ile oldukça geniş bir ahize yer alırken, ekranın altında ahize ile hemen hemen aynı büyüklükteki hoparlör, geri, ana ekran kapasitif düğmeler ve bu iki düğme arasında HTC logosu konumlanıyor.
Sharp üretimi, 4.7 inç büyüklüğünde Full HD 468ppi piksel yoğunluğuna sahip SoLux panel, 1.7GHz hızında dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon çipset, 2GB sistem belleği, 32GB dahili hafıza, donanımsal HDR destekli 13MP kamera, Wi-Fi 802.11ac desteği, Bluetooth 4.0, Beats Audio ses teknolojisi ve donanımsal ses yükseltici, Android Jelly Bean işletim sistemi, HTC Sense 5 kullanıcı arayüzü ve 2,300mAh'lik bir pille donatılması beklenen HTC One, One X, One S ve One V ile ilk kez geçen yılki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan akıllı telefonları bünyesinde barındıran serinin yeni en üst seviye üyesi olacak. 4.3MP'lik üç kamera sensörünün bütünleşerek meydana getirdiği 4.3 Ultrapiksellik bir ana kameraya sahip olacağı iddia edilen telefonun satışındaki kilit nokta, ImageSense yazılımsal özellikleri ve donanım çipini beraberinde getiren önceki nesil One modellerinde olduğu gibi görüntüleme teknolojileri olacak. 
Önümüzdeki hafta salı günü İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlenecek özel bir basın etkinliğiyle resmiyet kazanacak olan M7 kod adlı akıllı telefon, yukarıdaki görseli sızdıran kaynağın oldukça güvenilir oluşu göz önünde bulundurulduğunda muhtemelen böyle bir fiziksel kasayla tüketicilerin beğenisine sunulacak. Cihaz hakkında tüm detaylar birkaç gün sonra resmen açıklanacak. Zaten ekonomik anlamda zor günler yaşayan HTC'nin yeni modelini hiç vakit kaybetmeden Mart ayında satışa çıkarması bekleniyor. Şuan için öngörülen satış rakamları 4 milyona dayanmış durumda. Rakiplerinden önce davranacak olan uzak doğulu üretici, bu sayede potansiyel akıllı telefon tüketicilerine erkenden ulaşıp satışlarda ciddi bir artış gerçekleştirmeyi umuyor.

https://twitter.com/evleaks/status/300965116659257344/photo/1 Yorum Yaz
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Fx_57,5 6 yıl en beğenilen
bu tarasım ve donanımdaki htc alınır.samsungtan bıktım artık plastik kasa vs..
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DH Misafiri 6 yıl
Kenar boşluklarinin fazla olması dayanikliligi da arttıran bir unsur. Samsung'un gorilla glassi daha kolay kırılırken HTC one x daha dayanıklı mesela ama bu tasarım iPhone'u andırmıyor değil
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Dark Shade 6 yıl
Blackberry nin birebir kopyasi olmus.
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..scream.. 6 yıl Dark Shade
Dark Shade

Blackberry nin birebir kopyasi olmus.

birebir kopyası değilde benzemiş işte...
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Pascha_72 6 yıl
hollowman_
Pascha_72Gelmiş geçmiş en mükemmel Cep Bilgisayarının üretimi için,,, Dünyadaki tüm kullanıcılar adına genel beklentileri iletmek ve DREAM PDA projesini gerçekleştirmek adına kaleme alınmıştır !.. High Tech Computer Corporation, SAYIN PETER CHOU DİKKATİNE Sayın çok değerli Teknoloji Öncüsü CHOU,,, bizler yıllardır sizi, PDA sektöründe yaptığınız çalışmalardan, ve bu sektöre yaptığınız katkılardan dolayı hayranlıkla izleyen bir kitleyiz. Bizler biliyoruz ki, PDA dünyasının bugün gelmiş olduğu noktada en büyük pay HTC’ye aittir ! Sizin geleceği gören vizyon sahibi bir lider olmanız, üstün zekanız, girişimci ve yeniliklere açık kişiliğiniz sayesinde bizler, yaşamı kolaylaştıran en yeni teknolojileri kullanıyoruz. Sizin her yeni cihaz tanıtım etkinliğinizde; yeniliklerle, ilklerle bir kez daha buluşuyoruz. Her defasında yüzümüzde bir gülümseme, bir hayranlık ifadesi bırakmayı başarıyorsunuz :)
SİZE BU MEKTUBU YAZMAMIZIN ANA SEBEBİNE GELİNCE ; Biz şimdiye kadar bize sunduğunuz üstün teknolojili cihazlardan memnun olmakla birlikte, bugün sizden daha fazlasını talep ediyoruz. Biz sizden artık “HAYALLERİMİZİN PDA’sını” üretmenizi istiyoruz ! We are waiting from you anymore The DREAM PDA !.. Rüyalarımızın “Cep Bilgisayarı” için,,, İzninizle istek ve beklentilerimizi sıralıyorum ; 1-) 130 * 74 * 8 – 10 mm cihaz ebatlarını standartlaştırmak. Burada en önemli konu maximum 130 mm uzunluğu aşmamak ! Bu sayede elimizdeki cihaz son derece kompakt, kullanılabilir ve kibar bir cihaz olarak kalacak. Genişlik 74 mm: ekranımız için ihtiyacımız olan genişliktir. Ekran daralmadan bu genişliği azaltabilirseniz, bu exstra olacaktır. Kalınlık 8 – maximum 10 mm: Kullanılabilirlik sınırlarını aşmamak açısından önem taşıyor. Elbette bataryadan ödün vermemek kaydı ile olabildiğince ince olması çok önemli bir artı olacaktır… (Benim kendimce edinmiş olduğum gözlemlere göre 130 mm,“CEPTE TAŞIMA AMAÇLI” cihazlarda sınıra yakın uzunluktur. 135 mm tartışmaya açık bir uzunluktur diye düşünüyorum,,, ki bunun da daha ötesi yoktur ! Bundan sonrası PAD olur. Bundan sonra elde taşı, çantanda taşı, nerende taşırsan taşı o artık kompakt bir cihaz, bir CEP BİLGİSAYARI olamayacaktır !.. Bizler için kullandığımız PDA’da BÜYÜK EKRAN ÇOK ÖNEMLİ ! 130 mm üzeri cepte ve elde rahatça taşınamadığından, 130 mm altı da “dev ekran beklentisini karşılayamadığından,” pek kullanılabilir gözükmüyor…) 2-) 110.69 * 69.18 mm ebatlarında, 1920*1200p WUXGA 16*10 formatlı ekran ! Buradaki önemli nokta, ekranın mutlaka 16*10 formatında olmasıdır ! Böylece hem cihazın boyu gereksiz yere uzamayacak, hem de ekran artık yeterince geniş ve doyurucu (dolgun - kullanılabilir) olacaktır. Üstelik bu sayede yeni cihaz, ONE X’ten 4.4 mm kısa olmasına rağmen, 5 inç ekranlı 143 mm’lik DELUXE X920E’den bile daha büyük ekran alanına sahip olacaktır ! (4.7 inç ONE X = 60.5, - 5 inç DELUXE = 68.9, - PROTOTİP Kısa CİHAZ = 76.6 santimetrekare !..) 1920*1200p WUXGA ise ideal çözümdür… 3-) Minimum +3000 mAh Batarya ! “En iyisi” diye tabir edilecek bu cihaza 3000 mAh’in altında batarya kullanmak onun zaferine kesinlikle gölge düşürecektir ! 4-) 64 Gb Dahili hafıza, 64 Gb SDHC Slotu En iyisi olacaksa mutlaka minimum 64 Gb dahili + 64 Gb Sdhc kard slotu bulunmalıdır ! 5-) Sıvı ve toza karşı koruma ! Günümüz şartlarında “en iyisi” için olması gereken bir özellik olarak sizden bunu bekliyoruz… Günün standartlarında ; 2 gb ram, çizilmez ekran, en güçlü işlemci, en güçlü grafik işlemci, kaliteli ekran, kaliteli kasa, kaliteli kamera ve video gibi özellikler sizin cihazlarınızda zaten alışık olduğumuz donanımlardır :)
Bizler bugüne kadar bize sunmuş olduğunuz üstün teknoloji ürünü modellerinizin kalitesi, tasarımı, donanımı, ya da diğer özelliklerinden memnunuz. Şikayetçi değiliz. Fakat özellikle iyice büyüyen ebatlar, yetersiz kalan bataryalar, yetersiz kalan hafızalar, ve ekran formatı maalesef “bu denli iyi cihazları mükemmellikten uzaklaştırıyor” !.. Bu verdiğimiz ölçüler ve mevcut olana eklediğimiz donanım ile bu cihazı tasarlayıp, hayata geçirmenin gerçekten de kolay olmadığının farkındayız. Bunun ciddi mühendislik isteyen bir çalışma olduğunu biliyoruz... Fakat bizler sizi de tanıyoruz !.. Siz isteyip, karar verdikten sonra gerekli araştırma geliştirmeyi yapıp, mühendislerinizle bu “Rüyaların Cep Bilgisayarını” gerçeğe dönüştürebilecek vizyona sahip olduğunuzu çok iyi biliyoruz ! Cihaz kasasında, tasarımında sorun yaşamayacağınızı… İhtiyacımız olan 16*10 formatlı ekranı tedarikçi firmanıza ürettirebilecek, Batarya için de aynı şekilde yeni kasaya uygun ürünleri tedarik edebilecek ticari ve yaptırım gücüne sahip olduğunuzdan ise hiç şüphemiz yok !SİZDEN ÖZELLİKLE RİCAMIZ ; LÜTFEN bu ölçüleri (130 * 74 * 8 – max 10 mm) ve Ekran formatını (16 * 10) Amiral gemisi tabir edilen ÜST modellerinizde bir STANDART HALİNE GETİRMENİZDİR. Mutlaka her ebat ve özelliklerde, büyük ve küçük cihazlar olacaktır,,, Olmalıdır da ! Daha büyükleri de, daha küçükleri de tabi ki yapılacaktır. Fakat sizden ricamız özellikle üst sınıfta bulunacak “ANA” cihazınızda, bu EBATLARI ve EKRAN FORMATINI STANDART hale getirmenizdir… “RÜYA PDA’yı” gerçeğe dönüştürmek, piyasaya sürmek 8 – 10, belki 12 ayınızı alabilir. Biz daima sizden en son teknolojiyi, en üst donanımla almaya alıştık. O yüzden umarız bu cihaz gerçekleşir. Ve günün standartlarında 2.5 Ghz Quad işlemci ile, yüksek kaliteli kamerası, 1920*1080p 60 fps videosu, tabii ki olmazsa olmaz en güncel android işletim sistemi ve diğer güncel teknolojiler ile ona sahip oluruz. Sizin bunu gerçekleştirebilecek biri olduğunuzdan ise hiç şüphemiz yoktur !.. Rüya PDAsını gerçekleştirdiğiniz takdirde ortaya çıkacak SATIŞ rakamlarını tahmin etmek, sizin gibi biri için hiçte zor olmayacaktır ! Tüm Dünyadaki PDA kullanıcıları olarak hemen hepimiz, bu SUPER PDAya sahip olabileceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz… “Son olarak sizin de çok iyi bildiğiniz gibi güncellemeler konusu gerçekten önemlidir. Bazı modellerin yazılım güncelleme desteğinin geç gelmesi, ya da hiç gelmemesi, saygıdeğer kuruluşunuzun referanslarına gölge düşürmektedir. Lütfen güncellemeler konusuna gereken önem ve özenin gösterilmesi için gereken adımları kararlılıkla atınız... “ Bizler bugüne kadar bize sunmuş olduğunuz üstün teknolojiler için teşekkürlerimizi bir borç bilir, başarılarınızın devamını dileriz. En derin saygılarımızla… PDA seven ve kullanan tüm tüketiciler adına,,, Serkan ÖZEL Kemer / Antalya / TURKEY .................................................................................................. ________________________________________________________ ARKADAŞLAR ! Bu maili HTCye, ve özellikle Sayın Choua iletmek üzere hazırladım. HTC Taiwan ve Peter Chouun direkt mail, ya da irtibat adreslerine sahip olan arkadaşlar varsa, bu metni kopyalayarak bir alt satıra kendi adını ekleyerek göndermesi,,, Mail adreslerinin paylaşılıp, kitle halinde HTCye olabildiğince çok mesaj atılması önemle rica olunur,,, Tek amaç metnin çoğaltılıp, HTCye mümkün olabildiğince, binlerce mail göndermek sureti ile istenilen etkiyi sağlamaktır !.. :)
(Mesajın Türkçe olmasının bir problem teşkil edeceğini düşünmüyorum. Yine de İngilizcemin bu metni %100 olarak aynı açıklayıcı ve ikna edici anlatım dili ile çevirebilecek kadar iyi olmasını dilerdim...
) Mailde yazdıklarımın tamamı, yapılması mümkün olan, hayalden uzak, gayet olası tasarım ve donanım özellikleridir. Bu maili anlam ve vurgusunu hemen hiç değiştirmeyecek, virgülüne kadar mükemmelen çevirebilecek kadar iyi derecede İngilizcesi olan bir arkadaşımız çevirebilecek olursa,,, anlayabilecekleri dilde İngilizce mesajları mümkün olduğunca çok gönderme imkanımız olacaktır. Tabii bu andan sonra ne kadar çok mail gideceği önem kazanıyor. Mail metni burada. İlgilenen, hayata geçirmek için forum başlığı ya da blog sayfası açmak isteyen bir arkadaş olursa seviniriz. Bu da konu ile ilgili yazdığım AndroidPIT linkidir; Takip etmek, incelemek isteyenler, en alttan yukarıya doğru yazışmaları okuyabilirler... androidpit.com.tr/... Selamlar Arkadaşlar... Serkan ÖZEL
çok iyi tespitler. gerçektende tamda olması gereken özellikler sıralanmış. özellikle 130 mm uzunluk olayı çok mantıklı. Fakat 75 mm genişlik konusu biraz sıkıntılı. çünkü bu rakam çok fazla geldi bana. hem bu kadar genişliğe ihtiyaç yok, hemde telefonun şeklini bozacak bir genişlik olacaktır. bu kısmıda 69 mm sınırına çekmek en doğrusu olacaktır. zira bunun fazlası kavrama konusunda sıkıntı yaratacaktır.

Bu mail metni, gelmiş geçmiş en mükemmel Cep Bilgisayarının üretimi için,,,
Dünyadaki tüm kullanıcılar adına genel beklentileri iletmek ve "DREAM PDA" projesini gerçekleştirmek adına kaleme alınmıştır...
Kasa boyutları, ekran ebat ve özellikleri, ayrıca diğer tüm unsurlar ile beraber UZUN AR-GE ÇALIŞMALARI İLE BİRLİKTE “EN MÜKEMMELİ BULMAK ADINA” HATIRI SAYILIR MESAİ HARCANARAK TASARLANMIŞTIR…
Yazıyı dikkatle incelerseniz, orada her soruya bir cevabın olduğunu,,,
sorulabilecek her “neden”e bir de “çünkü” bulunduğunu görebilirsiniz.
Ebatlar konusunda özellikle çok hassas biriyim ve 74 mm genişliğin de
"Dev Ekran uğruna, Kullanılabilirlik sınırları içinde kaldığını" düşünüyorum...
Bir denemesini yaparsanız eğer ;
Tek elinizle 70 mm ONE X'in altını, aşağıda kalan serçe parmağınızın iç kısmına bindirdiğinizde, baş parmağınız ekranın en uzak köşesine ulaşabiliyor,,,
Ve ben büyük ellere sahip olan biri değilim...

Yine dikkat ederseniz orada PDA'da BÜYÜK EKRANIN ÖNEMİ VURGULANMIŞTIR...
“Kullanılabilirlik sınırlarını aşmadan” MÜMKÜN OLAN EN BÜYÜK EKRAN,
yine MÜMKÜN OLAN EN KÜÇÜK KASA ebatları ile harmanlanmıştır.
Kasa ve ekran konusunda fikir vermek açısından;
Prototip cihaz ile DEV Note2’yi kıyasladığınızda, ekran boyutlarında yalnızca %10.7 hacim farkı olacaktır. (Note2 = 84.8 , - Prototip cihaz = 76.6 santimetrekare)
Fakat iki cihazı yan yana koyduğunuzda PROTOTİP CİHAZ,
nerenizde saklayacağınızı bilemeyeceğiniz Dev Note2’nin yanında KÜÇÜCÜK KALACAKTIR !..
Fakat bunlara rağmen yine de siz farklı düşünüyor olabilirsiniz,,,
buna da saygı duyarız...

Selamlar…
Serkan ÖZEL
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..scream.. 6 yıl
tasarımda birazda olsa düzenlemelere gidileceğini umuyorum. prototip her ne kadar sızdırıldıysa da sonuçta cihazın son hali tanıtımda ortaya çıkıyor. şurada 6 gün kalmış bekleyip görecez bakalım...
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hsyn238 6 yıl
metal kasa biraz daha fazla kalite ve sağlamlık hissi veriyor.Htc marjinal tasarım yapıyım derken bence işi eline yüzüne bulaştırıyordu one serisi ve eski telefonu diamond hariç.böyle bi tasarım ve donanımda htc müşteri kitlesini arttırabilir.tasarımın bu şekilde olmasınıda muhtemel buluyorum çünkü yeni ürünlerinde daha iyi ses ve kamera sözü verdi alt ve üstteki delikler hoparlör için olabilir.
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manyaksx 6 yıl
Bunun bir sonu yok artık onu anladım ve gittim öne x + aldım
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SaatliBomba 6 yıl
hem altta hem üstte ses delikleri niye var?
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..scream.. 6 yıl SaatliBomba
SaatliBomba

hem altta hem üstte ses delikleri niye var?

çok kötü gözüküyor... anladık hani güçlü ses çıkışı yapmaya çalışmışlar da ne bileyim bir tuhaf duruyor yaaaaa. sanki cihazın arkasında yer yok gibi insanın gözüne sokarcasına önüne yerleştirmişler delikleri
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bgirengir 6 yıl
blackberry z10 ile neredeyse aynı. üst ve alttali küçük delikler bence göze çok batıyor.
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afavar 6 yıl
Apple ile HTC nin anlaşma yapması geçrekten güzel oldu. HTC çok özgün ve kaliteli tasarımlar ortaya çıkarıyor. Kenarlarındaki parlaklık iphone 5 i anımsattı ama olabilir zaten sonuçta anlaştı adamlar. Ayrıca apple ürünlerinde en beğendiğim özelliklerden biride sadeliktir.Bu modeldede sade ve hoş bir tasarım yakalamışlar. Kapasitif butonların 2 ye düşmeside iyi olmuş. Gereksiz butonlara gerek yok bana kalırsa. Hatta geri butonu bile kaldırılabilir ama ne yazıkki androiddeki yazılım uyumluluğu sorunu yüzünden böyle bir şey mümkün değil şu anlık. iOsta bile geri butonları ekran üzerinde çok rahat iken bu büyük ekranlı tellerde sorun olmayacaktır. HTC gerek tasarım gerk donanım olarak güzel bir iş yapmış duruyor. Kamerada güzel zaten HTC modellerinde bu dahada iyi olur. İnşallah telefonun arkasıda sade ve şıktır. One X te o çıkıntılı kamera hiç hoş durmuyordu. Bunların dışında HTC biraz aklını kullansa sadece şu telofunu çıkarması en iyi olur. Böylelikle arkasındaki destek artmış olur. YAzılımları sadece ona göre uyarlayıp anında çıkarabilir. Sonuç oalrak hoş bir telefon olmuş. Ekran boyutunun aynı kalmasıda iyi olmuş.
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byJuck 6 yıl afavar
afavar

Apple ile HTC nin anlaşma yapması geçrekten güzel oldu. HTC çok özgün ve kaliteli tasarımlar ortaya çıkarıyor. Kenarlarındaki parlaklık iphone 5 i anımsattı ama olabilir zaten sonuçta anlaştı adamlar. Ayrıca apple ürünlerinde en beğendiğim özelliklerden biride sadeliktir.Bu modeldede sade ve hoş bir tasarım yakalamışlar. Kapasitif butonların 2 ye düşmeside iyi olmuş. Gereksiz butonlara gerek yok bana kalırsa. Hatta geri butonu bile kaldırılabilir ama ne yazıkki androiddeki yazılım uyumluluğu sorunu yüzünden böyle bir şey mümkün değil şu anlık. iOsta bile geri butonları ekran üzerinde çok rahat iken bu büyük ekranlı tellerde sorun olmayacaktır. HTC gerek tasarım gerk donanım olarak güzel bir iş yapmış duruyor. Kamerada güzel zaten HTC modellerinde bu dahada iyi olur. İnşallah telefonun arkasıda sade ve şıktır. One X te o çıkıntılı kamera hiç hoş durmuyordu. Bunların dışında HTC biraz aklını kullansa sadece şu telofunu çıkarması en iyi olur. Böylelikle arkasındaki destek artmış olur. YAzılımları sadece ona göre uyarlayıp anında çıkarabilir. Sonuç oalrak hoş bir telefon olmuş. Ekran boyutunun aynı kalmasıda iyi olmuş.

Ne anlaşması yaptılar ?
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byJuck 6 yıl
Ne zaman türkiyede olacak o önemli :))
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..scream.. 6 yıl byJuck
byJuck

Ne zaman türkiyede olacak o önemli :))

sanırım mart ayı içerisinde ya da en geç nisan gibi türkiye ye gelir deniyordu...
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fz18 6 yıl
4,7 inç olupta ebatları xperia z den büyük olursa baştan kaybeder... one x ten bile daha küçük boyutlarda olmalı diye düşünüyorum... tasarım olarak hoşuma gitti ama telefon boyutu elleri benim gibi küçük olanlar için çok önemli...
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