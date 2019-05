HTC One'a ait yeni bir basın görseli sızdı

Flickr'da paylaşılan bir görüntünün EXIF verisi ile HTC'nin bir aygıtına ait User Agent profili sayesinde gün yüzüne çıkan One isimli firmanın yeni amiral gemisi, evleaks tarafından kısa süre önce sızdırılan yeni bir basın görseliyle yeniden internette boy göstermeye başladı. HTC One adıyla çıkış yapacak akıllı telefonun arka kısmını, şirketin yıl sonu partisinde bizzat CEO Peter Chou'nun ellerinde görme şansı bulmuştuk. Ön yüzüne dair bazı taslak aşamasında görseller ulaşmış olsa da ilk kez tam detaylı bir basın görüntüsü yayınlandı. Ekranın üst kısmında büyük mercekli bir görüntülü görüşme kamerası ile oldukça geniş bir ahize yer alırken, ekranın altında ahize ile hemen hemen aynı büyüklükteki hoparlör, geri, ana ekran kapasitif düğmeler ve bu iki düğme arasında HTC logosu konumlanıyor.

Sharp üretimi, 4.7 inç büyüklüğünde Full HD 468ppi piksel yoğunluğuna sahip SoLux panel, 1.7GHz hızında dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon çipset, 2GB sistem belleği, 32GB dahili hafıza, donanımsal HDR destekli 13MP kamera, Wi-Fi 802.11ac desteği, Bluetooth 4.0, Beats Audio ses teknolojisi ve donanımsal ses yükseltici, Android Jelly Bean işletim sistemi, HTC Sense 5 kullanıcı arayüzü ve 2,300mAh'lik bir pille donatılması beklenen HTC One, One X, One S ve One V ile ilk kez geçen yılki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan akıllı telefonları bünyesinde barındıran serinin yeni en üst seviye üyesi olacak. 4.3MP'lik üç kamera sensörünün bütünleşerek meydana getirdiği 4.3 Ultrapiksellik bir ana kameraya sahip olacağı iddia edilen telefonun satışındaki kilit nokta, ImageSense yazılımsal özellikleri ve donanım çipini beraberinde getiren önceki nesil One modellerinde olduğu gibi görüntüleme teknolojileri olacak.

Önümüzdeki hafta salı günü İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlenecek özel bir basın etkinliğiyle resmiyet kazanacak olan M7 kod adlı akıllı telefon, yukarıdaki görseli sızdıran kaynağın oldukça güvenilir oluşu göz önünde bulundurulduğunda muhtemelen böyle bir fiziksel kasayla tüketicilerin beğenisine sunulacak. Cihaz hakkında tüm detaylar birkaç gün sonra resmen açıklanacak. Zaten ekonomik anlamda zor günler yaşayan HTC'nin yeni modelini hiç vakit kaybetmeden Mart ayında satışa çıkarması bekleniyor. Şuan için öngörülen satış rakamları 4 milyona dayanmış durumda. Rakiplerinden önce davranacak olan uzak doğulu üretici, bu sayede potansiyel akıllı telefon tüketicilerine erkenden ulaşıp satışlarda ciddi bir artış gerçekleştirmeyi umuyor.

https://twitter.com/evleaks/status/300965116659257344/photo/1