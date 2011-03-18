HTC Pyramid'e ait olduğu iddia edilen görseller internete sızdırıldı

Mobil Dünya Kongresi'nde birbirinden yeni akıllı telefonlarını sergileyen HTC firmasının uzun süredir Pyramid isimli yeni bir model üzerinde çalıştığı internette konuşulmaktaydı. Kısa bir süre önce Xda.cn cephesinden Pyramid'e ait olduğu iddia edilen bazı teknik özellikler ve iki farklı görsel gündeme getirildi.

Sade tasarımıyla dikkat çeken Pyramid, sitedeki ifadelere göre firmanın qHD (540 x 960 piksel) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip ilk telefonu olacak. Hatırlatmak gerekirse daha önce Motorola, ATRIX 4G ve Droid Bionic gibi modellerinde qHD ekrana yer vermişti. Ekran boyutu 4.3 inç olarak belirtilen Android işletim sistemli telefona, 1.2 GHz saat hızında çalışan işlemci ve 768 MB RAM eşlik edecek.

Son olarak telefonda biri fotoğraf çekimi diğeri görüntülü konuşma için olmak üzere iki farklı kameranın bulunduğu belirtilmekte. Kameralar sırayla 8 megapiksel ve 1.3 megapiksel çözünürlük sunmakta. HTC Pyramid'in ne zaman resmiyet kazanacağı henüz belirsizliğini koruyor. Her zaman olduğu gibi verilen bilgilerin tutarlı çıkmasını diliyoruz.

http://pocketnow.com/android/htc-pyramid-first-renders