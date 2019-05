HTC Sense 7 arayüzü internete sızdırıldı

HTC'nin popüler kullanıcı arayüzü Sense yıllar içerisinde değişikliklere uğrayarak 6. sürüme kadar gelmişti. Firmanın 7. sürüm için kapalı kapılar arkasında çalışmalar yaptığı bilinirken ilk görseller de internete sızmaya başladı.





Görseller çok ayrıntılı bilgiler içermiyor ancak Material Design temelinde daha sade ve yeşil ağırlıklı renklerin kullanıldığı görülüyor. Arayüz henüz ilk aşamalarında olduğu için ana ekran, uygulama menüsü gibi temel ögeler hakkında bir bilgi yok.





Sense 7 arayüzünün gelecek yıl ki One amiral gemi modelinde yerini alacağı tahmin ediliyor. Önceki üst seviye modellere ise HTC'nin Android 5.0 güncellemesi ile birlikte sunulacak. HTC'nin verdiği bilgilere göre 5.0 sürümü Şubat ayı itibariyle HTC One M8, M7 ve One mini 2 modellerine dağıtılacak. Bu tarih yeni One amiral gemi modelinin tanıtılması beklenen döneme denk geliyor.

http://www.youmobile.org/blogs/entry/Exclusive-Screenshots-of-the-HTC-Sense-7-with-Material-Design-on-Android-5-0-Lollipop

