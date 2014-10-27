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HTC Sense 7 arayüzü internete sızdırıldı

4 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Sense 7 arayüzü internete sızdırıldı

HTC'nin popüler kullanıcı arayüzü Sense yıllar içerisinde değişikliklere uğrayarak 6. sürüme kadar gelmişti. Firmanın 7. sürüm için kapalı kapılar arkasında çalışmalar yaptığı bilinirken ilk görseller de internete sızmaya başladı.

Görseller çok ayrıntılı bilgiler içermiyor ancak Material Design temelinde daha sade ve yeşil ağırlıklı renklerin kullanıldığı görülüyor. Arayüz henüz ilk aşamalarında olduğu için ana ekran, uygulama menüsü gibi temel ögeler hakkında bir bilgi yok. 

Sense 7 arayüzünün gelecek yıl ki One amiral gemi modelinde yerini alacağı tahmin ediliyor. Önceki üst seviye modellere ise HTC'nin Android 5.0 güncellemesi ile birlikte sunulacak. HTC'nin verdiği bilgilere göre 5.0 sürümü Şubat ayı itibariyle HTC One M8, M7 ve One mini 2 modellerine dağıtılacak. Bu tarih yeni One amiral gemi modelinin tanıtılması beklenen döneme denk geliyor.  


Kaynak:http://www.youmobile.org/blogs/entry/Exclusive-Screenshots-of-the-HTC-Sense-7-with-Material-Design-on-Android-5-0-Lollipop
http://www.youmobile.org/blogs/entry/Exclusive-Screenshots-of-the-HTC-Sense-7-with-Material-Design-on-Android-5-0-Lollipop Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
paldov 4 yıl
su sense olayini samsung neden yapmiyor aklim almiyor.

ulan bari yapmiyorsun su tacvizi degistir arkadas ya.
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Drakoid 4 yıl
Bu yalanlandı. HTC estetiğine uymuyor zaten...
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ø 4 yıl
Heyştizi Android'i Nexus kadar hifafletti valla helal olsun.
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Like a Sir 4 yıl
betalar düşşe keşke birazcık tadına baksak
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feerrroooo 4 yıl
Merhaba,
Bu bilgi yanlış olabilir.Fotoğrafların Play Store'de "Battery Widget Reborn" adında bir uygulamadan alındığını tahmin ediyorum.

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Knock Code 4 yıl
Android l cidden hos. Umarim kütük touchwizde huzura erer sonunda
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