HTC Touch Diamond 3, bu yılın en şık akıllı telefonu olabilir

Önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC'nin, Touch Diamond serisini devam ettireceği biliniyordu. Tayvanlı şirketten sızan haberler son modeli 2009'da çıkan serinin yeni akıllı telefonunun Touch Diamond 3 olacağı yönünde. Donanım özellikleri bir yana dursun, cihazın tasarım olarak yılın en şık akıllı telefonu olacağı söylentileri ise bir hayli fazla.

HTC Touch Diamond 3, 2018'in en şık telefonı olabilir

HTC'nin 2018'in sonlarına doğru piyasaya sunacağı bildirilen Touch Diamond 3 modeli, piramit ve elmas detayları ile süslenmiş tasarımı ile dikkat çekiyor. Gelen bilgilere göre cihazın Corning Gorilla Glass ile korunan 1440 x 2960 piksel çözünürlüğe sahip, 5.5 inçlik Super LCD6 kapasitif dokunmatik ekranı olacak. Akıllı telefonda işlemci olarak Snapdragon 835'in yer alacağı söylenirken cihazın 4 GB RAM'le (8 GB olabileceği de iddia ediliyor) gelmesi muhtemel görünüyor.

Touch Diamond 3'te 24 Megapiksel arka kamera yer alırken, alışılmışın dışında bir farkla ön kısımda ise toplam 16 Megapiksellik çift kameranın yer alacağı belirtiliyor. 128 GB depolama alanına sahip olacak cihazın, 3930 mAh gücünde bataryası olacağı da gelen haberler arasında. Cihazla ilgili çıkacak tüm gelişmelerden sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.