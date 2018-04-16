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HTC Touch Diamond 3, bu yılın en şık akıllı telefonu olabilir

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC'nin, Touch Diamond ve Touch Diamond 2'den sonra yeni bir modelin üzerinde çalıştığı haberleri mevcuttu. Touch Diamond 3 yılın en şık telefonu olabilir.
1 yıl
11,4b
1
38
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC'nin, Touch Diamond serisini devam ettireceği biliniyordu. Tayvanlı şirketten sızan haberler son modeli 2009'da çıkan serinin yeni akıllı telefonunun Touch Diamond 3 olacağı yönünde. Donanım özellikleri bir yana dursun, cihazın tasarım olarak yılın en şık akıllı telefonu olacağı söylentileri ise bir hayli fazla.

HTC Touch Diamond 3, 2018'in en şık telefonı olabilir

HTC'nin 2018'in sonlarına doğru piyasaya sunacağı bildirilen Touch Diamond 3 modeli, piramit ve elmas detayları ile süslenmiş tasarımı ile dikkat çekiyor. Gelen bilgilere göre cihazın Corning Gorilla Glass ile korunan 1440 x 2960 piksel çözünürlüğe sahip, 5.5 inçlik Super LCD6 kapasitif dokunmatik ekranı olacak. Akıllı telefonda işlemci olarak Snapdragon 835'in yer alacağı söylenirken cihazın 4 GB RAM'le (8 GB olabileceği de iddia ediliyor) gelmesi muhtemel görünüyor.
Touch Diamond 3'te 24 Megapiksel arka kamera yer alırken, alışılmışın dışında bir farkla ön kısımda ise toplam 16 Megapiksellik çift kameranın yer alacağı belirtiliyor. 128 GB depolama alanına sahip olacak cihazın, 3930 mAh gücünde bataryası olacağı da gelen haberler arasında. Cihazla ilgili çıkacak tüm gelişmelerden sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.

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zolzauza 1 yıl en beğenilen
Demekki HTC halen orjinal tasarım yapabiliyormuş. Bravo. Ben beğendim.
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Reason 1 yıl
İlk HTC Diamond’un konu sahibi olarak bana derin bir nostalji yaşattı bu haber. 10 yıldan fazla oldu. Ne günlerdi..
Cihazın dünyadaki (bu lafı herhangi bir abartı olmadan söylüyorum o konuyu bilenler bilir) ilk review’ini DH forumda yapmıştım ve forumun en büyük başlıklarından biri haline getirmiştik hep beraber.
O zamanlar paylaşım adına forumdan bir üye arkadaş telefonuna ROM atacak diye sabaha kadar ICQ’dan yazışmıştık. ROM’da tarafımdan derlenmiş en iyi HTC Diamond romlarından biriydi bu arada. Rapidshare’den ücretli üyelik almıştım ilk sayfadaki dosyalar sürekli erişilebilir olsun diye.
Yaşlandık beaaaa. :)
İlk HTC Diamond’un konu sahibi olarak bana derin bir nostalji yaşattı bu haber. 10 yıldan fazla oldu. Ne günlerdi..Cihazın dünyadaki (bu lafı herhangi bir...
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er1710 1 yıl
Değerini bilene.. htc nin telefonda en özel marka olduğunu bilenlere..
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mkyb 1 yıl
Nokia'da böyle bir cihaz çıkarmıştı. Nokia 7500 Prism.
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DARBE 1 yıl
Hey gidi eski günler geldi aklıma
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10ff 1 yıl
önden berbat duruyor. köşeli tasarımlar cepte çok rahatsiz ediyor.
htc nin eski cihazina olan saygimdan daha yazmiyorum. ama suncihaz gozumde "çöp" den baska birsey degil.
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agent1453 1 yıl
Htc desire 12 ve 12+ plus,u11 ve u11+ plus'a göre rezillik olmuş.
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hamza5806 1 yıl
Hep dediğim gibi
Htc=quality
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DH Misafiri 1 yıl
Gelecek yıl içinse Snapdragon 855 olmalı.
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sniko1 1 yıl
Şu tasarıma çöp diyebilmek için ne yaşamak gerekiyor merak ediyorum
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orislevin 1 yıl
Kırık cam parçası tutuyormuş hissi, öyle itici geldi.
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kymelria 1 yıl
nokia nın prizma serisi telefonları gibi, inatla devam ettiriyorlar bu kötü görünümü
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WB 1 yıl
Onden ilginc bir sey yok, arkadan elmas gorunumlu verilmis yuzey olunca mi en guzel tasarim oldu simdi?
Bence cöp..
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