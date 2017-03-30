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HTC U yeni amiral gemisi olabilir

Bir süredir gündemde olan HTC’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonları ile ilgili bilgiler detaylanıyor. Modelde kullanıcının ilgisini çekecek yeni bir kontrol mekanizması yer alıyor.
2 yıl
5,3b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl için yeni bir anlayışla geliştirdiği U serisi akıllı telefonlarını piyasaya süren HTC, amiral gemi modeli için halen beklemede. Snapdragon 835 yonga setinin hacimli üretime geçmesini bekleyen HTC, yeni amiral gemisinde önemli sürprizlere imza atabilir.

Firmanın sayılarla gitmek yerine bu yıl rakamlara döneceği ifade ediliyordu. HTC U serisi ile birlikte bu iddia güçlendi zira yeni amiral gemisinin HTC U olarak pazarlanacağı ifade ediliyor. HTC U amiral gemisi daha önce de gündeme gelmişti. HTC Ocean kod adlı bu telefon kenar kısımlara baskı yaparak menü kontrolü sağladığınız özel bir yapıya sahip.

Kenardan kontrol

Aslında böyle bir yapı daha önce de kullanılmıştı ancak HTC çok fazla fonksiyonel hale getirerek adeta kullanıcının ekrana dokunma ihtiyacını ortadan kaldırmış. Sızdırılan tanıtım videosunda karakterin telefonun ekranına dokunmadan sadece kenar kısımlarda bazı hareketler yaparak telefonu kontrol ettiği görülüyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung, akıllı saatlere ikinci bir ekran ekliyor"

Kenarı sıkarak özel menüyü ekrana getiriyor, yukarı doğru sürükleme yaparak menüler arasında geziniyor ve kenara tıklayarak menü içerisine girebiliyor.  Aynı durum diğer kenar için de geçerli. Videoda bu kez de kız arkadaşı sıkma ve sürükleme hareketleriyle kamera uygulamasına giriyor. Yine kenara dokunarak arkadaşı ile özçekim yapabiliyor. 

HTC anlaşılan telefonun kenarlarını dokunmatik sensörler ile donatmış. Böylece kullanıcı sadece kenarlara baskı yaparak istediği pek çok işlemi yerine getirebilecek. Firmanın bu yapı için özel bir kısayol menüsü hazırladığı anlaşılıyor. Ayrıca muhtemelen üçüncü taraf uygulamalar da bu yapıya entegre olacaktır. 

Diğer donanım

HTC U modelinde 5.5 inçlik 1440x2560 piksel çözünürlüğünde ekran, SNapdragon 835 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 12MP çözünürlüğünde Sony IMX362 arka sensör, 16MP çözünürlüğünde IMX351 ön sensör, 64GB/128GB depolama seçenekleri olması bekleniyor. Muhtemel tanıtım tarihi ise Nisan ayı ortalarında.

 

http://www.phonearena.com/news/Rumor-HTC-U-is-the-manufacturers-next-flagship-phone-5.5-inch-screen-SD-835-Sense-9_id92523 Yorum Yaz
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SERDARbdrm 2 yıl
videonun tarihi 10 ocak 2017, gerçekten traji komik bir haber olmuş.
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mustafaaydemir 2 yıl
Ekran kasa oranı %80 ve üstü olmadığı ve fiyatı da uygun olmadığı sürece son kullanıcı tarafından tercih edileceğini zannetmiyorum.
Htc m7 ilk çıktığı gün almış birisi olarak diğer diyorum ki, o işçilik malzeme kalitesi ve kasa oranlarını da %80 civarı yakalasınlar (gerçi işçilik ve malzeme kalitesi her zaman iyidir htc'nin) içine s835, çift kamera, iris tarayıcı koysunlar, b&o ses çipi, fiyatı da 2500-2800 bandına ayarlasınlar peynir ekmek gibi satar.
Ekran kasa oranı %80 ve üstü olmadığı ve fiyatı da uygun olmadığı sürece son kullanıcı tarafından tercih edileceğini zannetmiyorum.Htc m7 ilk çıktığı gün ...
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JoeyBane 2 yıl mustafaaydemir
mustafaaydemir
Ekran kasa oranı %80 ve üstü olmadığı ve fiyatı da uygun olmadığı sürece son kullanıcı tarafından tercih edileceğini zannetmiyorum.
Htc m7 ilk çıktığı gün almış birisi olarak diğer diyorum ki, o işçilik malzeme kalitesi ve kasa oranlarını da %80 civarı yakalasınlar (gerçi işçilik ve malzeme kalitesi her zaman iyidir htc'nin) içine s835, çift kamera, iris tarayıcı koysunlar, b&o ses çipi, fiyatı da 2500-2800 bandına ayarlasınlar peynir ekmek gibi satar.

2500


yanlış anlama avatara bakınca bi gülme geldi
mustafaaydemirEkran kasa oranı %80 ve üstü olmadığı ve fiyatı da uygun olmadığı sürece son kullanıcı tarafından tercih edileceğini zannetmiyor...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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kadirirdem 2 yıl
HTC'nin kozu kaldı bakalım bunlar ne yapacak...
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axaxa 2 yıl
Diğer markalara göre uygun olursa tutabilir.
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metebyr 2 yıl
"Firmanın sayılarla gitmek yerine bu yıl rakamlara döneceği ifade ediliyor"
gerçekten enteresan değişiklikmiş :) 0-9 arası tek hane yapacaklar herhalde model isimlerini ki rakam grubundan sayı oluşmasın. ya da pırıl pırıl zihinler eşliğinde yazılmış bir haber daha okuduk :D
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Kerim5100 2 yıl
metebyr

"Firmanın sayılarla gitmek yerine bu yıl rakamlara döneceği ifade ediliyor"

gerçekten enteresan değişiklikmiş :) 0-9 arası tek hane yapacaklar herhalde model isimlerini ki rakam grubundan sayı oluşmasın. ya da pırıl pırıl zihinler eşliğinde yazılmış bir haber daha okuduk :D

U serisi sıfırdan başlayacaksa Xperia Z serisi gibi olabilir Z1 Z2 falan yoksa bi M8 M9 10 diye gitti ne olacaktı 11M mi
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mehmetgirgin 2 yıl
bu mu telefon reklamı , gösterilen telefonun htc olduğu dahi şüpheli
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Whippoorwill 2 yıl
HTC kendine yazık etmez umarım. Son çıkardıkları cihaz güzeldi umarım devamı gelir. Böyle bir firmanın kaybolmasını çok üzücü olur.
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cosica 2 yıl
" sayılarla gitmek yerine bu yıl rakamlara döneceği " ?
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Krone 2 yıl
Tasarımda Samsung başka bir boyuta geçti Yine kocaman çerçeveli bir telefon çıkartırlarsa sıkıntı yaşarlar.
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mustafaaydemir 2 yıl
Ekran kasa oranı %80 ve üstü olmadığı ve fiyatı da uygun olmadığı sürece son kullanıcı tarafından tercih edileceğini zannetmiyorum.
Htc m7 ilk çıktığı gün almış birisi olarak diğer diyorum ki, o işçilik malzeme kalitesi ve kasa oranlarını da %80 civarı yakalasınlar (gerçi işçilik ve malzeme kalitesi her zaman iyidir htc'nin) içine s835, çift kamera, iris tarayıcı koysunlar, b&o ses çipi, fiyatı da 2500-2800 bandına ayarlasınlar peynir ekmek gibi satar.
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JoeyBane 2 yıl mustafaaydemir
mustafaaydemir
Ekran kasa oranı %80 ve üstü olmadığı ve fiyatı da uygun olmadığı sürece son kullanıcı tarafından tercih edileceğini zannetmiyorum.
Htc m7 ilk çıktığı gün almış birisi olarak diğer diyorum ki, o işçilik malzeme kalitesi ve kasa oranlarını da %80 civarı yakalasınlar (gerçi işçilik ve malzeme kalitesi her zaman iyidir htc'nin) içine s835, çift kamera, iris tarayıcı koysunlar, b&o ses çipi, fiyatı da 2500-2800 bandına ayarlasınlar peynir ekmek gibi satar.

2500


yanlış anlama avatara bakınca bi gülme geldi
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clb12 2 yıl mustafaaydemir
mustafaaydemir
Ekran kasa oranı %80 ve üstü olmadığı ve fiyatı da uygun olmadığı sürece son kullanıcı tarafından tercih edileceğini zannetmiyorum.
Htc m7 ilk çıktığı gün almış birisi olarak diğer diyorum ki, o işçilik malzeme kalitesi ve kasa oranlarını da %80 civarı yakalasınlar (gerçi işçilik ve malzeme kalitesi her zaman iyidir htc'nin) içine s835, çift kamera, iris tarayıcı koysunlar, b&o ses çipi, fiyatı da 2500-2800 bandına ayarlasınlar peynir ekmek gibi satar.

bang&olufsen ses çipi koymazlar zaten b&o ses çipi üretmez. Sadece yazılımsal olarak destek verebilir ki onu da veremez anlaşmalarından dolayı. Ses olarak iddialı gelecektir ona şüphe yok ancak dediğiniz hayali fiyatlara gelmesi imkansız s8 plus 5000 tl hatırlatırım.
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serdarsimsek1 2 yıl mustafaaydemir
Sen evet ver referandumda kesin 2500 tl ye turkiye pazarina girer amiral model telefon rahat ol :D
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SERDARbdrm 2 yıl
videonun tarihi 10 ocak 2017, gerçekten traji komik bir haber olmuş.
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Muguroz 2 yıl
Aynı videoyu aylar önce yayınlamıştınız zaten. Çok sıkı bi HTC fanıy(d)ım, çünkü ilklere öncü olan ve kendini farklı kılan güzel özellikleri barındıran bir markaydı (yıllar evvel). Aksine Samsung'dan da nefret ettim yıllarca, gerek tasarımı gerek arayüzü ne bileyim ilgi çekici gelmezdi ve hep insanları uzaklaştırırdım (S6 Edge'e kadar da haklıydım kimi kişisel sebeplerden). Ama şimdi bir Samsung'un çıkardığı telefona bakıyorum, bir de HTC'nin tasarımlarına veya yenilik diye bahsettiklerine, çok üzülüyorum. Bu sözleri sarfetmek ağır geliyor ama: Samsung s6 Edge'den itibaren atılımını yaptı ve Galaxy S8, gerek tasarım gerekse de donanım olarak akıllı telefon sektörünün tepesine oturdu kanaatimce. Yani fonksiyonelliğini, deneyimini ayrı kenara bırakalım çünkü o tartışma alır başını gider, Apple bunun üzerine, kendine has gelenekselci yapısıyla bunun üzerine nasıl bir tasarım çıkarabilir ki? Bunun ötesini aynı kalitede (Xiaomi'yi eliyorum bu sebeple) yapsa yapsa Huawei yapar benim gözümde, HTC'nin gücünün Samsung'a yeteceğini hiç sanmıyorum artık. Hadi Huawei bastır!
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