HTC U yeni amiral gemisi olabilir

Bu yıl için yeni bir anlayışla geliştirdiği U serisi akıllı telefonlarını piyasaya süren HTC, amiral gemi modeli için halen beklemede. Snapdragon 835 yonga setinin hacimli üretime geçmesini bekleyen HTC, yeni amiral gemisinde önemli sürprizlere imza atabilir.

Firmanın sayılarla gitmek yerine bu yıl rakamlara döneceği ifade ediliyordu. HTC U serisi ile birlikte bu iddia güçlendi zira yeni amiral gemisinin HTC U olarak pazarlanacağı ifade ediliyor. HTC U amiral gemisi daha önce de gündeme gelmişti. HTC Ocean kod adlı bu telefon kenar kısımlara baskı yaparak menü kontrolü sağladığınız özel bir yapıya sahip.

Kenardan kontrol

Aslında böyle bir yapı daha önce de kullanılmıştı ancak HTC çok fazla fonksiyonel hale getirerek adeta kullanıcının ekrana dokunma ihtiyacını ortadan kaldırmış. Sızdırılan tanıtım videosunda karakterin telefonun ekranına dokunmadan sadece kenar kısımlarda bazı hareketler yaparak telefonu kontrol ettiği görülüyor.

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Kenarı sıkarak özel menüyü ekrana getiriyor, yukarı doğru sürükleme yaparak menüler arasında geziniyor ve kenara tıklayarak menü içerisine girebiliyor. Aynı durum diğer kenar için de geçerli. Videoda bu kez de kız arkadaşı sıkma ve sürükleme hareketleriyle kamera uygulamasına giriyor. Yine kenara dokunarak arkadaşı ile özçekim yapabiliyor.

HTC anlaşılan telefonun kenarlarını dokunmatik sensörler ile donatmış. Böylece kullanıcı sadece kenarlara baskı yaparak istediği pek çok işlemi yerine getirebilecek. Firmanın bu yapı için özel bir kısayol menüsü hazırladığı anlaşılıyor. Ayrıca muhtemelen üçüncü taraf uygulamalar da bu yapıya entegre olacaktır.

Diğer donanım

HTC U modelinde 5.5 inçlik 1440x2560 piksel çözünürlüğünde ekran, SNapdragon 835 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 12MP çözünürlüğünde Sony IMX362 arka sensör, 16MP çözünürlüğünde IMX351 ön sensör, 64GB/128GB depolama seçenekleri olması bekleniyor. Muhtemel tanıtım tarihi ise Nisan ayı ortalarında.