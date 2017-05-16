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HTC U11 amiral gemisi resmi olarak tanıtıldı

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi HTC U11 bugün resmi olarak tanıtıldı. Üst sınıf cihazın tüm merak edilen detayları haberimizde...
2 yıl
9,6b
1
65
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HTC, geçtiğimiz yılki HTC 10'un halefi olan U11 amiral gemisini resmen duyurdu. Yeni telefon HTC'nin akıllı telefon serisinde "sıkılabilir çerçeve" gibi bazı önemli gelişmeler getiriyor.
HTC U11 fotoğraf çekebilen, Google Asistan'ı etkinleştirebilen veya basit bir sıkma hareketiyle uygulama başlatabilen yeni "Edge Sense" özelliği ile birlikte geliyor. HTC, bu yeni özelliğin rahatça kullanılabilmesi için U11'e IP67 sertifikası eklemiş durumda. Bu sayede kullanıcılar telefon ıslak veya eldiven giymiş olsa bile selfie çekebiliyorlar.
Şirket, HTC U'daki IP57 suya dayanıklılık sertifikasını yeni amiral gemisinde IP 67'ye yükseltirken, tüketicilerin HTC U11'de 3.5 mm'lik kulaklık girişi olmamasına alışmaları gerekecek. Neyse ki HTC, kutuya bir adaptör eklemiş durumda.

Daha geniş LCD ekran ve Snapdragon 835 platformu

HTC U11 tasarım açısından, U Play ve U Ultra'da görülen likit cam yüzeye sahip ve çeşitli renk seçenekleriyle sunuluyor. HTC 10'a benzeyen sağlam bir alüminyum yekpare tasarımı var ancak arka panelde daha parlak bir görünüm sunuyor.
Ekran boyutuna gelince, HTC 10 modeli 5.2 inç ekrana sahipken yeni amiral gemisi U11, 5.5 inçlik Quad HD ekranla geliyor. Her iki cihazın da LCD ekranı var, HTC henüz AMOLED panellere geçiş yapmamış durumda. U11'de beklenildiği gibi Qualcomm'un Snapdragon 835 platformu yer alıyor.
Cihaz 4GB RAM ve 64GB'lık bir depolama alanıyla donatılmış. Ancak HTC'nin belirli bölgelerde 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip daha üst düzey bir U11 sunacağını da belirtelim. HTC, pil kapasitesi açısından herhangi bir değişiklik yapmamış durumda. Yeni amiral gemisi, HTC 10 modelinde olduğu gibi 3.000mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor.

DxOMark tarihinin en beğenilen akıllı telefonu

HTC U11, selefindeki 5MP ön kameraya kıyasla kamera özellikleri bakımından yeni panorama modu gibi pek çok yeniliğe sahip. Buna ek olarak U11'in 90 gibi inanılmaz bir DxOMark skoru elde ederek kamera konusunda Google Pixel'i bile geride bıraktığını söyleyelim. Cihaz DxOMark tarihinin en beğenilen akıllı telefonlarından biri olmuş durumda.
Cihazdaki yeni ön kamera, gece veya gündüz parlak selfie’ler için yüksek çözünürlüklü 16MP ile detaylı çekim ve UltraPixel ışık hassasiyetini birleştiriyor. Aynı zamanda ana kamera gibi güçlü HDR Boost ve parazit azaltma özelliklerini kullandığını belirtelim. Ayrıca f/2.0 diyafram açıklığı ve grup selfieler için 150 derece geniş açı lense sahip. Arka kamera ise optik sabitleme ve çift piksel otofokus özellikli 12MP sensör ile geliyor. Gelişmiş donanım ve yazılımın birleşimi ile HTC U11, kadrajdaki konumu ne olursa olsun, objeye insan gözü gibi hızlı ve hassas odaklanmayı sağlıyor.
Ürünün perakende kutusuna USonic Gürültü Önleyici Kulaklıklar, 3.5mm adaptör ve HTC U11 için şeffaf bir kılıf dahil edilmiş durumda. HTC U11 önümüzdeki hafta bazı bölgelerde satışa sunulacak. Dünyanın geri kalanı ise telefonu 9 Haziran'da 696$ fiyatla satın alabilecek. Ön siparişlerin bugün itibariyle başlayacağı belirtiliyor.
Sonuç olarak HTC U11, özellikle donanım açısından geçen yılki modele kıyasla birçok yenilikle geliyor. Ancak bunun tüketicileri satın alma konusunda ikna etmeye yeterli olup olmayacağını zaman gösterecek. Edge Sense özelliğinin bazı kullanıcıları heyecanlandırabilecek bir yenilik olduğunu söyleyebiliriz. Ama daha şimdiden aksi yönde görüş belirten bir kesim de oluşmuş durumda. HTC nihayet bu hamlesiyle yükselişe geçebilecek mi? Bunu zaman gösterecek.

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mcebi001 2 yıl en beğenilen
Telefon donarsa ümmüğünü sıkarız artık...
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RVoyager 2 yıl
çok gereksiz değerlendirmeler yapılıyor yorumlarda.. yarım saatte yarısından fazlası şarj edilebilen bir teknolojide pilin boyutunun 3000 olması bu kadar önemli mi? herkes günde 1 kez şarj ediyor pille veya prizle.. yaygara koparıp kullanıcıların kafasını karıştırmak ufak iş.. ayrıca 15 senedir htcyi bu forumlarda binlerce kez batıran sevgili yorumcular için diyebileceğim şu ki htc30 u bile yaftalayacağınız günler olacaktır. çünkü htc girişimci bir şirket ve bugüne kadar denemeler yapmakta hep istekli oldular. umarım bu tavırlarını hiç bozmazlar.
çok gereksiz değerlendirmeler yapılıyor yorumlarda.. yarım saatte yarısından fazlası şarj edilebilen bir teknolojide pilin boyutunun 3000 olması bu kadar önemli...
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0MG90 2 yıl
Adamlar ne yapsa bu forumdakilere yaranamaz. Edge Sense özelliğini Samsung veya Apple yapsaydı ayakta alkışlardınız.
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radyotolga 1 yıl
Bi de s8 i denediysen, s8 in kulaklıkları bunun yanında telefoncu tazgahında 5tl ye kavanoz kulaklığı
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atakansah 1 yıl
3799₺ çok
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technova 1 yıl
Mobil ve sanal gerçeklik teknolojisinin önde gelen şirketi HTC, akıllı telefonlara yeni bir standart getiren ve rekortmen kamerasıyla dikkat çeken HTC U11’i Türkiye’de satışa sundu.
HTC’nin yeni amiral gemisinde bulunan HTC Edge Sense özelliği kullanıcıların telefonla ilişkisini yeni, sezgisel ve devrimsel bir etkileşime dönüştürüyor. Bu özellik sayesinde fotoğraf çekmek için telefonu sıkmak yeterli hale geliyor. Dünyaca ünlü bağımsız test kuruluşu DxOMark derecelendirmesinde hem fotoğraf hem de video için bir akıllı telefon kamerasının şimdiye aldığı kadar aldığı en yüksek skora ulaşan HTC U11’de ciddi fotoğrafçıları bile kendine hayran bırakacak harika fotoğraflar çekmeimkânı sunuyor.
Hayran bırakan fotoğraflar
HTC U11, en iyi DSLR fotoğraf makinelerinde bulunan tam sensörlü otomatik odaklama teknolojisine sahip yeni UltraHızlı OtoFokus'u beraberinde getiriyor, böylece çabuk ve keyifli bir performans ile belirgin şekilde daha hızlı odaklanmasağlamak mümkün oluyor...
HTC U11’in 12MP HTC UltraPixel 3, 1.4μm pixel ana kamerası UltraHızlı Otofokus, BSI sensörü, Optik İmaj Sabitleyici (OIS), f/1.7 diyafram açıklığı, Çift tonlu LED flaş, 10 saniyeye kadar otomatik zamanlayıcı, Yüz algılama, Manuel kontrolle Pro modu, 32-saniyelik pozlama, RAW format desteği, HDR Boost, Panorama Hyperlapse, Ağır çekim video (1080p @120fps), 3D ses sile 4K video çekimi, Hi-Res stereo kayıt ve Akustik Fokus ve Video Pic özellikleriyle öne çıkıyor. HTC U11’in16MP’lik ön kamerası ise kullanıcılarına BSI sensörü, Canlı Makyaj, Otomatik, Sesli ve Panaromik Selfi, 10 saniyeye kadar otomatik zamanlayıcı, HDR Boost ve Full HD 1080p video çekimi özellikleri sunuyor. ..
HTC U11, Qualcomm®’un en son ve yeni işlemcisini kullanıyor. Aynı zamanda bu çok hızlı işlemci hızını en hızlı bellek performansıyla eşleştirmek için UFS 2.1 bellek içeriyor. Entegre
Snapdragon X16 LTE modem ile Gigabit Sınıfı LTE (1Gbps'ye kadar) özelliklerine sahip HTC U 11, 4GB RAM / 64GB depolama alanı sunuyor.
HTC U11 3.799 TL önerilen son kullanıcı fiyatıyla tüketicilerle buluşacak.
bilisimedya.com/...
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MAICO 1 yıl
Belki de tasarım eskidir, günümüzde ki çerçevesizlik modasını düşünemediler :)
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lido 1 yıl
iphone 7 ve galaxy s8 den yaklaşık 400 lira fazlaya giriş yapması ilginç olmuş ama iyi cihaz
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karacocuk1986 1 yıl
Trye ne zaman gelecek. Bir de ana sayfası olsa iyi olur.
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cmlunrssl 1 yıl karacocuk1986
Biraz önce resmi satış fiyatı 3799tl olarak açıklandı... herhalde 1-2 güne satışa başlar...
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radyotolga 1 yıl
Ne kadar uzman varmış be :)
Hemen her markayı kullandım ama m8 den sonra başka cihaz kullanamadım. İş dolayısıyle gps, çok aktif whatsapp, günde ortalama 80-90 eposta, spotify, 4 kurumsal android uygulama kullanımıyla m8 in 1 kere donduğunu bilmem..gerek batarya performansı, gerek kamera, bellek performansıyla 2 yıl benden tam not aldı...sattım ve m10 aldım..çünkü lg g4,g5, note5,s6 kullandım ama memnun kalmadım..özellikle samsung touchwiz bıktırdı..gsm sektöründe olduğum için gelen arızalar vb de yakından görüyorum
.m10 dan gayet memnunum ama u11 bilgisi geldi buhün bana :) hemen alıyorum
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KalemKolik 2 yıl
Tipi çok kötü be . sen böyle şahana donanımlı telefon yap ama Sonyden hallice ekran kasa oranı çıkar. Lg telefonu güzel yapar donanımı kötü olur. Htc donanımı güzel yapar tipi kötü olur.
Kulaklık çıkışında güncelleme varmı ? Umarım çok daha iyi bir dac kullanmışlardır. Yanında verdiği kulaklık değil gerekirse hiç vermesin daha kulaklık çıkışının performanslı çok önemli.
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Whippoorwill 2 yıl KalemKolik
Ses konusunda şüpheniz olmasın.
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Tolgá 2 yıl
moto g4 plus bile bundan daha güzel görünüyor.
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BRC_KHAN 2 yıl
Telefon gayet mükemmel gibi de HtC bunu 4500'den aşağıya hayatta piyasaya sürmez...
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