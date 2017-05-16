HTC U11 amiral gemisi resmi olarak tanıtıldı

U11 amiral gemisini resmen duyurdu. Yeni sıkılabilir çerçeve" gibi bazı önemli gelişmeler getiriyor. HTC, geçtiğimiz yılki HTC 10'un halefi olanresmen duyurdu. Yeni telefon HTC 'nin akıllı telefon serisinde "" gibi bazı önemli gelişmeler getiriyor.

HTC U11 fotoğraf çekebilen, Google Asistan'ı etkinleştirebilen veya basit bir sıkma hareketiyle uygulama başlatabilen yeni "Edge Sense" özelliği ile birlikte geliyor. HTC, bu yeni özelliğin rahatça kullanılabilmesi için U11'e IP67 sertifikası eklemiş durumda. Bu sayede kullanıcılar telefon ıslak veya eldiven giymiş olsa bile selfie çekebiliyorlar.

Şirket, HTC U'daki IP57 suya dayanıklılık sertifikasını yeni amiral gemisinde IP 67'ye yükseltirken, tüketicilerin HTC U11'de 3.5 mm'lik kulaklık girişi olmamasına alışmaları gerekecek. Neyse ki HTC, kutuya bir adaptör eklemiş durumda.

Daha geniş LCD ekran ve Snapdragon 835 platformu

HTC U11 tasarım açısından, U Play ve U Ultra'da görülen likit cam yüzeye sahip ve çeşitli renk seçenekleriyle sunuluyor. HTC 10'a benzeyen sağlam bir alüminyum yekpare tasarımı var ancak arka panelde daha parlak bir görünüm sunuyor.

Ekran boyutuna gelince, HTC 10 modeli 5.2 inç ekrana sahipken yeni amiral gemisi U11, 5.5 inçlik Quad HD ekranla geliyor. Her iki cihazın da LCD ekranı var, HTC henüz AMOLED panellere geçiş yapmamış durumda. U11'de beklenildiği gibi Qualcomm'un Snapdragon 835 platformu yer alıyor.

Cihaz 4GB RAM ve 64GB'lık bir depolama alanıyla donatılmış. Ancak HTC'nin belirli bölgelerde 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip daha üst düzey bir U11 sunacağını da belirtelim. HTC, pil kapasitesi açısından herhangi bir değişiklik yapmamış durumda. Yeni amiral gemisi, HTC 10 modelinde olduğu gibi 3.000mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor.

DxOMark tarihinin en beğenilen akıllı telefonu

HTC U11, selefindeki 5MP ön kameraya kıyasla kamera özellikleri bakımından yeni panorama modu gibi pek çok yeniliğe sahip. Buna ek olarak U11'in 90 gibi inanılmaz bir DxOMark skoru elde ederek kamera konusunda Google Pixel'i bile geride bıraktığını söyleyelim. Cihaz DxOMark tarihinin en beğenilen akıllı telefonlarından biri olmuş durumda.

Cihazdaki yeni ön kamera, gece veya gündüz parlak selfie’ler için yüksek çözünürlüklü 16MP ile detaylı çekim ve UltraPixel ışık hassasiyetini birleştiriyor. Aynı zamanda ana kamera gibi güçlü HDR Boost ve parazit azaltma özelliklerini kullandığını belirtelim. Ayrıca f/2.0 diyafram açıklığı ve grup selfieler için 150 derece geniş açı lense sahip. Arka kamera ise optik sabitleme ve çift piksel otofokus özellikli 12MP sensör ile geliyor. Gelişmiş donanım ve yazılımın birleşimi ile HTC U11, kadrajdaki konumu ne olursa olsun, objeye insan gözü gibi hızlı ve hassas odaklanmayı sağlıyor.

Ürünün perakende kutusuna USonic Gürültü Önleyici Kulaklıklar, 3.5mm adaptör ve HTC U11 için şeffaf bir kılıf dahil edilmiş durumda. HTC U11 önümüzdeki hafta bazı bölgelerde satışa sunulacak. Dünyanın geri kalanı ise telefonu 9 Haziran'da 696$ fiyatla satın alabilecek. Ön siparişlerin bugün itibariyle başlayacağı belirtiliyor.

Sonuç olarak HTC U11, özellikle donanım açısından geçen yılki modele kıyasla birçok yenilikle geliyor. Ancak bunun tüketicileri satın alma konusunda ikna etmeye yeterli olup olmayacağını zaman gösterecek. Edge Sense özelliğinin bazı kullanıcıları heyecanlandırabilecek bir yenilik olduğunu söyleyebiliriz. Ama daha şimdiden aksi yönde görüş belirten bir kesim de oluşmuş durumda. HTC nihayet bu hamlesiyle yükselişe geçebilecek mi? Bunu zaman gösterecek.