HTC U12 Life sonunda resmen tanıtıldı

Son birkaç aydır söylentileri çıkan HTC U12 Life sonunda resmiyet kazandı. HTC yeni akıllı telefonunu IFA 2018 kapsamında resmen tanıttı. Orta sınıf segmentine katılan cihaz bütçesi kısıtlı olanlara veya son model telefon kullanma derdi olmayanlara hitap ediyor.

Teknik özelliklerine baktığımızda HTC U12 Life'ın 6 inç 18:9 FHD+ ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Akıllı telefon Snapdragon 636 yonga seti ve bölgeye bağlı olarak 4 GB ya da 6 GB RAM'le geliyor. Ayrıca microSD kart kullanılarak genişletilebilir 64 GB veya 128 GB'lık bir depolama alanı ile sunulacak.

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HTC U12 Life orta sınıf olarak tasarlanmasına rağmen HTC yeni telefonunda genellikle üst sınıf amiral gemilerinde gördüğümüz çift arka kameraya yer vermeyi ihmal etmemiş.

HTC U12 Life özellikleri ve fiyatı

16 MP + 5 MP sensörlerden oluşan arka kamera sistemi faz algılamalı otomatik odaklama, çift LED flaş ve 4K video kaydı desteği sunuyor. Ön tarafta ise BSI (Back Illuminated Sensor), LED flaş ve kaliteli selfie'ler için tasarlanmış "güzellik modu" sunan 13 MP'lik bir kamera var.

Telefon ayrıca parmak izi sensörü, şarj için bir USB-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi ve 3.600 mAh pil ile geliyor. Ayrıca kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkacağını belirtelim.

HTC cihazın fiyatını açıklamadı ancak özellikleri göz önüne alındığında muhtemelen satın almayı düşünenleri çok zorlamayacak bir fiyat etiketine sahip olacak. Gelen haberler 390 dolar civarında olacağını gösteriyor.

https://www.gsmarena.com/htc_u12_life_unveiled_with_a_unique_dual_finish_design_and_a_3600mah_battery-news-33007.php