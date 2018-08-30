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HTC U12 Life sonunda resmen tanıtıldı

HTC, bir süredir gündemi meşgul eden HTC U12 Life isimli akıllı telefonunu resmen tanıttı. Çift kamera ve 3.600 mAh pil ile gelen cihazın tüm detayları haberimizde.
8 ay
3,8b
1
13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Son birkaç aydır söylentileri çıkan HTC U12 Life sonunda resmiyet kazandı. HTC yeni akıllı telefonunu IFA 2018 kapsamında resmen tanıttı. Orta sınıf segmentine katılan cihaz bütçesi kısıtlı olanlara veya son model telefon kullanma derdi olmayanlara hitap ediyor.
Teknik özelliklerine baktığımızda HTC U12 Life'ın 6 inç 18:9 FHD+ ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Akıllı telefon Snapdragon 636 yonga seti ve bölgeye bağlı olarak 4 GB ya da 6 GB RAM'le geliyor. Ayrıca microSD kart kullanılarak genişletilebilir 64 GB veya 128 GB'lık bir depolama alanı ile sunulacak.
Ayrıca Bkz. "BİM’in sattığı Apple marka aksesuarlar sahte çıktı [Resmi açıklama geldi]"
HTC U12 Life orta sınıf olarak tasarlanmasına rağmen HTC yeni telefonunda genellikle üst sınıf amiral gemilerinde gördüğümüz çift arka kameraya yer vermeyi ihmal etmemiş.

HTC U12 Life özellikleri ve fiyatı

16 MP + 5 MP sensörlerden oluşan arka kamera sistemi faz algılamalı otomatik odaklama, çift LED flaş ve 4K video kaydı desteği sunuyor. Ön tarafta ise BSI (Back Illuminated Sensor), LED flaş ve kaliteli selfie'ler için tasarlanmış "güzellik modu" sunan 13 MP'lik bir kamera var.
Telefon ayrıca parmak izi sensörü, şarj için bir USB-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi ve 3.600 mAh pil ile geliyor. Ayrıca kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkacağını belirtelim.
HTC cihazın fiyatını açıklamadı ancak özellikleri göz önüne alındığında muhtemelen satın almayı düşünenleri çok zorlamayacak bir fiyat etiketine sahip olacak. Gelen haberler 390 dolar civarında olacağını gösteriyor.

https://www.gsmarena.com/htc_u12_life_unveiled_with_a_unique_dual_finish_design_and_a_3600mah_battery-news-33007.php Yorum Yaz
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kuvant512 8 ay en beğenilen
satin almayi düşünenleri $cok zorlamayacak$ 390 dolar
pocophone f1 300 dolar bu ara da.
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Whippoorwill 8 ay
Eski HTC'den eser yok.
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OverClocK1ng 8 ay TearsForFears
HTC ve Uygun Fiyat kelimelerini yanyana kullanmışsınız...
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DH Misafiri 8 ay
Bundan daha güçlü nokia x5 150 dolar poco f1 300 dolar iphone xs 899 dolar türkiyede 12.000 tl
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BluePage 8 ay
Htc m7 ve sonrasında a9 kullanmış bir htc fanı olarak diyorum ki a9 da attığın güncelleme kazığını unutmadık. Başka kapıya htc.
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muammer816 8 ay
orta seviye donanım ama 390 dolar ücret.geç bunları htc. max.250 dolar seviyesinde olmalı ki orta seviye olsun
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Johan Elmander 8 ay
400 dolar verilmez, tasarım kötü, donanım çok iyi değil.
Lafımı geri alıyorum, stereo hoparlör, 3600mah batarya, kulaklık jackı, hybrid dual sim fena değil. Ama yine de 400 dolar soru işareti. Ve sanırım 400 dolar olayı kesin değil, amerikada sayılmayacak çünkü.
Ve yine de tasarım çirkin.
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newice 8 ay
bunu beklemeyin boşuna çıkış fiyatı tavan bunun yerine htc u11 alın kafalar fresh olsun
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DH Misafiri 8 ay
İnşallah, bir sonraki telefonum. Hayırlısıyla almak nasip olur inşallah ????
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kuvant512 8 ay en beğenilen
satin almayi düşünenleri $cok zorlamayacak$ 390 dolar
pocophone f1 300 dolar bu ara da.
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exclbr 8 ay
Tasarımı vs. güzelde aynı işlemcili Xiaomi telefonlar bu telefonun yarısı fiyatında. Htc ne yapmak istiyor anlam veremiyorum.
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Whippoorwill 8 ay
Eski HTC'den eser yok.
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TearsForFears 8 ay
Güzel olmuş eğer fiyatı uygun tutarlarsa alınabilir.
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OverClocK1ng 8 ay TearsForFears
HTC ve Uygun Fiyat kelimelerini yanyana kullanmışsınız...
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Guest-CBD9CC12F 8 ay TearsForFears
Hocam türkiye'ye gelse en az 3500 filan fiyatı 390 dolar çok uygun

Bunu alana kadar u11ve u11+ var

Birde bu google pixel life olmuş
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