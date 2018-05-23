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HTC U12+ kamera performansıyla DxOMark listesine tepeden giriş yaptı

HTC'nin bugün resmen tanıttığı yeni amiral gemisi HTC U12 Plus, DxOMark'ın kamera testinden toplam 103 puan alarak Huawei P20 Pro'nun ardından ikinci sıraya yerleşti.
1 yıl
4,3b
2
11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC'nin yeni amiral gemisi HTC U12+ bugün resmen tanıtıldı. Akıllı telefon gelişmiş bir kamera da dahil olmak üzere selefine kıyasla bir dizi değişiklikle geliyor. Cihazın iki arka, iki de ön tarafta olmak üzere toplam dört kamerası var. DxOMark, bugün kamera test sonuçlarını açıkladığı telefona toplamda 103 gibi son derece etkileyici bir puan verdi.
Ayrıca Bkz. "Dört kameralı HTC U12+ tanıtıldı!"
Mobil kamera testinden bu puanı almayı başaran HTC U12+,  en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesinde 109 puanla zirvede yer alan Huawei P20 Pro'nun ardından ikinci sıraya yerleşti. DxOMark ekibi HTC'nin amiral gemisine fotoğraf ve video çekimi için sırasıyla 106 ve 95 puan vermiş durumda.
Fotoğraf performansı konusunda olumlu şeylerden bahseden ekip cihazın çok hızlı ve kusursuz otomatik odaklama özelliğinin yanı sıra renk performansını övdü. Ayrıca doğru beyaz dengesi ve geniş dinamik aralıkla doğru pozlama yeteneklerinin de es geçilmediğini belirtelim.

Kamera özellikleriyle büyülüyor

Akıllı telefonun video çekimi konusunda da iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz. Hassas ve hızlı otomatik odaklama, oldukça etkili görüntü sabitleme, mükemmel nesne izleme, düşük gürültü ve iyi renk üretimi güçlü yanları arasında. Düşük ışık koşullarında yapılan çekimlerde detay kaybı yaşansa da ideal aydınlıkta gayet başarılı sonuçlar verdiği belirtiliyor.
HTC U12+, sırasıyla f/1.75 ve f/2.6 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel ve 16 megapiksel çift arka kamera taşıyor. Bahsini ettiğimiz bu çift kamera sisteminde geniş açılı bir lensin yanı sıra 2x optik yakınlaştırma ve harika portre modu çekimleri yapılmasına yardımcı olan bir telefoto lense yer verilmiş.
HTC'nin yeni amiral gemisi, kullanıcıların fotoğraf çekildikten sonra bile arka plan bulanıklığını ayarlamasına izin veriyor. Ayrıca UltraSpeed Autofocus 2, HDR Boost 2, yüz tanıma, AR çıkartmaları ve RAW formatı desteği gibi diğer kamera özelliklerin de sunulduğunu belirtelim. DxOMark testini detaylı olarak okumak isterseniz, aşağıdaki kaynak linkine tıklayarak bunu yapabilirsiniz.

https://www.dxomark.com/htc-u12-camera-review-knockout-results/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
smart1978 1 yıl en beğenilen
10 bit lik fotograf ve video kayitlari icin ayrica inceleme cikartilmali.
Sony Xperia XZ2 Premium 10 bit fotograf ve HDR 10 bit 4K cozunurlukte kayit ve cekim yapmaktadir. Simdi Sony in incelemesini 8 bitlik dxomark mevcut diger teelfonlar ile kiyaslanmasi mantiksiz ve sagliksiz olacaktir. Birileri sunu savunabilir 10 bitlikten 8 bite PC ortaminda dusurulur !! Ki bu da mantiksiz insafsica olur ...
Piyasadaki HDR kayitlar aslinda 8 bitlik ...
HDR siz ama yine de 10 bit lik fotograf ve kamera cekimleri de vardir daha dusuk kalite islem secenegi ...
Incelemeleri elbette 10 bitlik ekran ve ekran karti veya tumlesik islemciden destekli olan bir PC veya Ipad Pro 2017 ler ve sonrasi veya yeni cikan 10 bit lik cikti destekli bilgisayar sistemlerin ekranlarindan bakilmalidir.
DxOmark aslinda test kriterlerinde 10 bite gecmeli en dogal saglikli inceleme anca boyle olur ...
10 bit lik fotograf ve video kayitlari icin ayrica inceleme cikartilmali.Sony Xperia XZ2 Premium 10 bit fotograf ve HDR 10 bit 4K cozunurlukte kayit ve cek...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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darkhair 1 yıl
zaten hangi telefon çıksa tepeden giriyor dxo marka
çağrı tanerin instagram sayfaları gibi reklam kokmaya başladı bu şirket
1 Yanıt Yanıtla +12
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s.memo 12 ay
eğer androidde bir telefona 5000 tl ve üstü bir para ödeyeceksem bu ne samsung olur ne de huawei. arkadaşlar kafayı mı yediniz. HTC demek kalite demek. HTC 10 um var ve çok memnunum. lütfen ezbere konuşmayın artık.
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ardegoksugur 12 ay
Tek eksesi 9.7mm be
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Golden Gate 1 yıl
Htc, ağzıyla kuş tutsa dahi, gidip 5000 TL'leri bu markaya kimse vermez.
Kendi hatalarının bedelini ödüyorlar.
1 sene kadar kullanmış olduğum m7 ile yaşadıklarımı yazıyorum.
-1 kez cihaz değişti, ekran sarılığı ve ölü pixellerden dolayı
-2. kez cihaz değişti, üst bölümde bulunan kasa açıklığından dolayı
-3. cihazda ekran kapalıyken gözüken mavi mavi çizgiler vardı ama uğraşamadığımdan tekrar garantiye göndermedim.
-Telefon neredeyse elimi yakacak kadar cayır cayır ısınıyordu
Askere giderken, telefonu babama verdim. Onda başına gelenler
-Daha 2 sene bitmeden bataryası 2 saati çıkarmaz hale geldi. Değiştirdik
-Alt hoparlör bozuldu. Değiştirdik
-Sim kart yuvası bozuldu. Değiştirdik
-Ekranın üstündeki bildirim çubuğunu indirdiğimiz bölümün dokunmatiği bozuldu. Uygulama indirip, sallayarak bildirim çubuğunu indirmeye başladık. Çok para istediler değiştiremedik.
-Arkadaki htc logosunun h ve t harfleri düştü.
-Şarj girişi temassızlık yapmaya başladı. Değiştirdik
-Kamera pembe çektiği için, en sonunda telefonu kenara atıp yeni telefon aldık.
Bir daha Htc kullanır mıyım sizce?
2 Yanıt Yanıtla +3
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DaggeredByRuhtan 1 yıl Golden Gate
hocam bunlar her model markada olabilir ama böyle problemlerle karşılaşmak o markayı kötü yapmıyor benimde htc 10 dan çekmediğim kalmamıştı en sonunda telefonu yere vura vura kırdım
gittim s7 edge aldım 2 senedir kullanıyorum.
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matrix22 12 ay Golden Gate
Bahsettiğiniz cihazı bende kullanma fırsatı buldum ama bu kadarda sorunlusunu ilk defa duydum. Bence birazda kullanım durumunuz etkilemiş olabilir, şahsi fikrim htc son cihazlarda biraz olsun kendini düzeltti.
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deoks 1 yıl
en sonunda yapacağınız şey çektiğiniz fotoyu instagrama atmak. ufacık ekranda fotonun kalitesini nasıl anlayacaksın?
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darkhair 1 yıl
zaten hangi telefon çıksa tepeden giriyor dxo marka
çağrı tanerin instagram sayfaları gibi reklam kokmaya başladı bu şirket
1 Yanıt Yanıtla +12
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DaggeredByRuhtan 1 yıl darkhair
Bende böyle düşünüyorum saçma sapan
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renega 1 yıl
Şaşırdım. Aslında 2. kamerası sadece bokeh efekti verecek sanıyordum. Yinede 4K 60fps/hdr desteklediğini sanmıyorum. Bataryası bakalım nasıl olacak. Mi 8'in tek rakibi şuan bu. p20 pro pahalı / ağır ve kalın olduğu için saymıyorum
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smart1978 1 yıl en beğenilen
10 bit lik fotograf ve video kayitlari icin ayrica inceleme cikartilmali.
Sony Xperia XZ2 Premium 10 bit fotograf ve HDR 10 bit 4K cozunurlukte kayit ve cekim yapmaktadir. Simdi Sony in incelemesini 8 bitlik dxomark mevcut diger teelfonlar ile kiyaslanmasi mantiksiz ve sagliksiz olacaktir. Birileri sunu savunabilir 10 bitlikten 8 bite PC ortaminda dusurulur !! Ki bu da mantiksiz insafsica olur ...
Piyasadaki HDR kayitlar aslinda 8 bitlik ...
HDR siz ama yine de 10 bit lik fotograf ve kamera cekimleri de vardir daha dusuk kalite islem secenegi ...
Incelemeleri elbette 10 bitlik ekran ve ekran karti veya tumlesik islemciden destekli olan bir PC veya Ipad Pro 2017 ler ve sonrasi veya yeni cikan 10 bit lik cikti destekli bilgisayar sistemlerin ekranlarindan bakilmalidir.
DxOmark aslinda test kriterlerinde 10 bite gecmeli en dogal saglikli inceleme anca boyle olur ...
1 Yanıt Yanıtla +15
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koyunsavar 1 yıl smart1978
Bütün bu kadar gürültüden sonra sonuç Samsung.
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