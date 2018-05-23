HTC U12+ kamera performansıyla DxOMark listesine tepeden giriş yaptı

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC'nin yeni amiral gemisi HTC U12+ bugün resmen tanıtıldı. Akıllı telefon gelişmiş bir kamera da dahil olmak üzere selefine kıyasla bir dizi değişiklikle geliyor. Cihazın iki arka, iki de ön tarafta olmak üzere toplam dört kamerası var. DxOMark, bugün kamera test sonuçlarını açıkladığı telefona toplamda 103 gibi son derece etkileyici bir puan verdi.

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Mobil kamera testinden bu puanı almayı başaran HTC U12+, en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesinde 109 puanla zirvede yer alan Huawei P20 Pro'nun ardından ikinci sıraya yerleşti. DxOMark ekibi HTC'nin amiral gemisine fotoğraf ve video çekimi için sırasıyla 106 ve 95 puan vermiş durumda.

Fotoğraf performansı konusunda olumlu şeylerden bahseden ekip cihazın çok hızlı ve kusursuz otomatik odaklama özelliğinin yanı sıra renk performansını övdü. Ayrıca doğru beyaz dengesi ve geniş dinamik aralıkla doğru pozlama yeteneklerinin de es geçilmediğini belirtelim.

Kamera özellikleriyle büyülüyor

Akıllı telefonun video çekimi konusunda da iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz. Hassas ve hızlı otomatik odaklama, oldukça etkili görüntü sabitleme, mükemmel nesne izleme, düşük gürültü ve iyi renk üretimi güçlü yanları arasında. Düşük ışık koşullarında yapılan çekimlerde detay kaybı yaşansa da ideal aydınlıkta gayet başarılı sonuçlar verdiği belirtiliyor.

HTC U12+, sırasıyla f/1.75 ve f/2.6 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel ve 16 megapiksel çift arka kamera taşıyor. Bahsini ettiğimiz bu çift kamera sisteminde geniş açılı bir lensin yanı sıra 2x optik yakınlaştırma ve harika portre modu çekimleri yapılmasına yardımcı olan bir telefoto lense yer verilmiş.

HTC'nin yeni amiral gemisi, kullanıcıların fotoğraf çekildikten sonra bile arka plan bulanıklığını ayarlamasına izin veriyor. Ayrıca UltraSpeed Autofocus 2, HDR Boost 2, yüz tanıma, AR çıkartmaları ve RAW formatı desteği gibi diğer kamera özelliklerin de sunulduğunu belirtelim. DxOMark testini detaylı olarak okumak isterseniz, aşağıdaki kaynak linkine tıklayarak bunu yapabilirsiniz.

https://www.dxomark.com/htc-u12-camera-review-knockout-results/