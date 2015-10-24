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HTC Vive bu kez korkutacak

Hayatımızın her alanında var olmak isteyen sanal gerçeklik kavramı çeşitli projelerle bunu ispatlamaya çalışıyor. Son kullanıcıya ulaşma adına en agresiflerden biri HTC Vive.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Vive bu kez korkutacak


Sanal gerçeklik konsepti son dönemin en popüler konularının başında geliyor. İçerik üretmek ve pek çok segmente yayılmak adına büyük bir potansiyele sahip olan konsept, farklı etkinliklerle tüketiciye sunuluyor. HTC Vive sanal gerçeklik gözlüğü buna son örnek.

Kısa süre önce İstanbul'da bir tecrübe etkinliği gerçekleştiren HTC, şimdi de ABD'de meraklılara korku dolu anlar yaşatıyor. Paranormal Activity: The Ghost Dimension filminin vizyona girişi ile birlikte ilgili sanal gerçeklik oyunu HTC Vive üzerinde sergileniyor. 

AMC sinema salonlarını kapsayan etkinlik, 15 farklı sinema salonunda 22-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. 17.00-23.00 saatleri arasında filme gelen izleyiciler Paranormal Activity VR oyununun demosunu HTC Vive üzerinden oynayabilecek. Yapımcılar ziyaretçilerin hiç olmadığı kadar korku tecrübesi yaşayacağını iddia ediyor. 

Şimdiye kadar aksiyon ve FPS türünde oyunlar için sanal gerçeklik gözlükleri etkileyici tecrübeler yaşatıyordu. Korku teması ise ayrı bir noktada zira korkunun bir sınırı yok. Farklı konular ve içeriklerle insanlar yerinden zıplatılabilir ancak bu özellikle kalp krizi gibi istenmeyen durumlar oluşturabilir. 

Diğer bir nokta da tam donanımlı ve 70 civarında sensöre sahip HTC Vive ve benzeri sanal gerçeklik gözlüklerinin içerik açısından daha güçlü olma potansiyelinin olması. Bu bakımdan sanal gerçeklik temalarının ince elenip sık dokunması gerekiyor. HTC Vive etkinliği 13 yaş altı için uygun değil. 16 yaş altı ise ebeveynleri ile birlikte katılabiliyor.  

http://www.tomshardware.com/news/htc-vive-paranormal-activity-demo,30386.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
Adam gibi korku filmi mi var bırakın bu işleri...
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alemburda34 3 yıl
Ben denemek için değilde deneyenin ne tepki vereceği görmek isterdim :)
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Patren 3 yıl
silint hill p.t vr la hayal edemiyorum efsane bir deneyim olurdu
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Sharparrow 3 yıl
adam gibi korku filmi sayısı bir elin parmakları kadar.. dolayısıyla sizi korkutacak pek film olduğu söylenemez.. paranormal activity kadar saçma bir film asla korkutamaz beni.. çok saçma bir filmdir kendisi.. böyle filmlerden anca çoluk çocuk etkilenir. şimdi o tayfadan gelen tepkileri bu mesaj üzerinden görebilirsiniz.. izliyoruz...
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lapatid 3 yıl Sharparrow
Sharparrow
adam gibi korku filmi sayısı bir elin parmakları kadar.. dolayısıyla sizi korkutacak pek film olduğu söylenemez.. paranormal activity kadar saçma bir film asla korkutamaz beni.. çok saçma bir filmdir kendisi.. böyle filmlerden anca çoluk çocuk etkilenir. şimdi o tayfadan gelen tepkileri bu mesaj üzerinden görebilirsiniz.. izliyoruz...

film demiyor hocam oyun diyor yalnız
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Smile Man 3 yıl Sharparrow
Sharparrow
adam gibi korku filmi sayısı bir elin parmakları kadar.. dolayısıyla sizi korkutacak pek film olduğu söylenemez.. paranormal activity kadar saçma bir film asla korkutamaz beni.. çok saçma bir filmdir kendisi.. böyle filmlerden anca çoluk çocuk etkilenir. şimdi o tayfadan gelen tepkileri bu mesaj üzerinden görebilirsiniz.. izliyoruz...

50 yaşına gelipte yılanla ilgili belgeselleri bile izleyemeyen insanlar taniyorum. Bu daha cok etki meselesi.
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fuujitsu 3 yıl
Vay be altına işetir adamın bu.
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