HTC Vive bu kez korkutacak





Sanal gerçeklik konsepti son dönemin en popüler konularının başında geliyor. İçerik üretmek ve pek çok segmente yayılmak adına büyük bir potansiyele sahip olan konsept, farklı etkinliklerle tüketiciye sunuluyor. HTC Vive sanal gerçeklik gözlüğü buna son örnek.





Kısa süre önce İstanbul'da bir tecrübe etkinliği gerçekleştiren HTC, şimdi de ABD'de meraklılara korku dolu anlar yaşatıyor. Paranormal Activity: The Ghost Dimension filminin vizyona girişi ile birlikte ilgili sanal gerçeklik oyunu HTC Vive üzerinde sergileniyor.





AMC sinema salonlarını kapsayan etkinlik, 15 farklı sinema salonunda 22-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. 17.00-23.00 saatleri arasında filme gelen izleyiciler Paranormal Activity VR oyununun demosunu HTC Vive üzerinden oynayabilecek. Yapımcılar ziyaretçilerin hiç olmadığı kadar korku tecrübesi yaşayacağını iddia ediyor.





Şimdiye kadar aksiyon ve FPS türünde oyunlar için sanal gerçeklik gözlükleri etkileyici tecrübeler yaşatıyordu. Korku teması ise ayrı bir noktada zira korkunun bir sınırı yok. Farklı konular ve içeriklerle insanlar yerinden zıplatılabilir ancak bu özellikle kalp krizi gibi istenmeyen durumlar oluşturabilir.





Diğer bir nokta da tam donanımlı ve 70 civarında sensöre sahip HTC Vive ve benzeri sanal gerçeklik gözlüklerinin içerik açısından daha güçlü olma potansiyelinin olması. Bu bakımdan sanal gerçeklik temalarının ince elenip sık dokunması gerekiyor. HTC Vive etkinliği 13 yaş altı için uygun değil. 16 yaş altı ise ebeveynleri ile birlikte katılabiliyor.

http://www.tomshardware.com/news/htc-vive-paranormal-activity-demo,30386.html