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HTC Vive eğitim sektörüne de damgasını vuracak

HTC, eğitim amacıyla özelleştirilmiş olan HTC Vive paketini tanıttı. Pakette 10 kişilik bir sınıfın eğitiminde kullanılabilecek tüm sanal gerçeklik donanımları yer alıyor.
2 yıl
1,8b
1
Zamazingo
Emre Karakullukçu
Yazar
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HTC, sanal gerçeklik cihazı HTC Vive’ın eğitim amacıyla da kullanılabilmesini sağlayacak yeni bir fırsat paketini satışa sunuyor. Vive Ecosystem Conference’ta tanıtılan yeni paket, içerisinde bulunan 10 adet HTC Vive Business Edition ile 10 kişilik bir sınıfın eğitimi için özelleştirilmiş.

7260 dolar satış fiyatına sahip olan paket, 10 adet HTC Vive Business Edition satın almaya kıyasla yaklaşık yüzde 40 oranında daha ucuz. Bu da eğitim kurumlarında veya küçük iş yerlerinde paketin kullanılmasını uygun kılıyor.

Pakette birkaç kumanda ve kumandalarla birlikte çalışan Base Station eksik. HTC, bu donanımları pakete dahil etmemeyi tercih etmiş çünkü bu donanımların sık sık kullanılmayacağını ve masrafı gereksiz yere artırabileceğini düşünüyor. Yapılan açıklamaya göre eksik kumandalar ve Base Stationlara rağmen pakette var olan ekipmanlarla video izleme, sanal gerçeklik dünyasında bir tura çıkma gibi eğitici etkinlikler sorunsuz bir şekilde yapılabiliyor. Tüm bunlara rağmen müşterilerin paketle birlikte daha fazla kumanda ve Base Station satın alma opsiyonu da var. Elbette daha fazla donanımla birlikte daha fazla uygulamaya erişilebiliyor.

Küçük çocukların sanal gerçeklik cihazlarını kullanması, ebeveynleri çocuklarının göz sağlığı konusunda endişelendiriyor. Bu konuda bir açıklama yapan Alvin Wang Graylin, Beijing Institute of Technology ile birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini ve sanal gerçeklik cihazlarının çocukların göz sağlığını etkileyip etkilemediğini kontrol ettiklerini dile getirdi. Graylin, yapılan araştırmalara göre 20 dakika boyunca sanal gerçeklik cihazı kullanan çocukların yüzde 8’inin görüş sorunları yaşadığını, yüzde 72’sinin görüşünün etkilenmediğini ve yüzde 20’sinin daha iyi bir görüşe sahip olduğunu paylaştı. Öte yandan 20 dakika boyunca tablet kullanan çocukların yüzde 11.5’i görme sorunları yaşıyor. Yani bu kıyaslamaya göre sınıflarda sanal gerçeklik cihazlarının kullanımının tabletlere göre daha sağlıklı olduğu söylenebilir.

Şimdilik yalnızca Çin’de satışta olan paket, HTC’nin söylediğine göre düzinelerce okul tarafından sipariş edildi. Cihazların Mayıs ayında sahiplerine ulaşacağı tahmin ediliyor.


http://www.pcr-online.biz/news/read/htc-vive-targets-classrooms-with-new-bundle/039203 Yorum Yaz
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