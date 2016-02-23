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HTC Vive için performans test uygulaması yayınlandı

Bilgisayarınızın sanal gerçekliğe hazır olup olmadığını test etmek ister miydiniz? Valve, Steam'de yayınladığı bir performans test uygulamasıyla bilgisayarınızın yeteneklerini ölçüyor.
3 yıl
2,5b
1
4
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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HTC Vive için performans test uygulaması yayınlandı

    Valve ve HTC ortalığı ile geliştirilen HTC Vive için Steam'de bir performans test uygulaması yayınlandı. SteamVR Performance Test uygulamasını ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Programda Portal adlı oyuna ait bir test bulunuyor ve uygulamayı denemek için HTC Vive'a ihtiyacınız yok.
    Yapacağınız test sonucunda bilgisayarınız sanal gerçekliğe "yetersiz, yeterli ve hazır" gibi sonuçlara ulaşıyorsunuz. Yine de şunu hatırlamakta yarar var, her oyunun sistem gereksinimi farklı olduğundan bilgisayarınız sanal gerçeklik testinden geçse bile oyunlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani bu performans testi bütün sorunlarımızı çözmüyor. 
    Aşağıda HTC Vive için önerilen sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz. Vive'ın Oculus Rift ile en büyük farkı 8 GB Ram yerine 4 GB Ram istenmesi diyebiliriz. Ekran kartı ve işlemci isteklerinde herhangi bir farklılık bulunmuyor. Tabi bir de HTC Vive'ın 200 dolar daha pahalı olduğunu eklemek gerek.
Ekran Kartı: – NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon - R9 290
İşlemci: – Intel® i5-4590 / AMD FX 8350
RAM: – 4GB+
Video Çıkışı: – HDMI 1.4 veya DisplayPort 1.2
USB Port: – 1x USB 2.0 veya daha iyisi
İşletim sistemi: – Windows 7 SP1 veya yenisi

http://www.tweaktown.com/news/50600/steamvr-performance-test-utility-tell-ready-vr/index.html Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
fiyatı çok abi.....
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St Batuhan 3 yıl
Portal, hmm gerçekten güzel olurdu vr ile. Acaba Valve tüm oyunlarına motor dahiliyetli desteği sunacak mı direkt? Neyse konuya dönersek, tabii ki test edilmesi güzel de yine de çok çok elzem değil ya da daha açık olması lazım durumun. Yani Vive a yönelik denmesi biraz kötü.
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Basteryus 3 yıl
Ram farkı dışında Oculus 4 usb portu isterken Vive 1 tane istiyor.
Niye bu kadar fark var acaba
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casperfriendly 3 yıl
Video neler döndüğünü anlamadım ben :( Yardım eder misiniz ?
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