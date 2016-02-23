HTC Vive için performans test uygulaması yayınlandı

SteamVR Performance Test

Valve ve HTC ortalığı ile geliştirilen HTC Vive için Steam'de bir performans test uygulaması yayınlandı.uygulamasını ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Programda Portal adlı oyuna ait bir test bulunuyor ve uygulamayı denemek için HTC Vive'a ihtiyacınız yok.

Yapacağınız test sonucunda bilgisayarınız sanal gerçekliğe "yetersiz, yeterli ve hazır" gibi sonuçlara ulaşıyorsunuz. Yine de şunu hatırlamakta yarar var, her oyunun sistem gereksinimi farklı olduğundan bilgisayarınız sanal gerçeklik testinden geçse bile oyunlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani bu performans testi bütün sorunlarımızı çözmüyor.

Aşağıda HTC Vive için önerilen sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz. Vive'ın Oculus Rift ile en büyük farkı 8 GB Ram yerine 4 GB Ram istenmesi diyebiliriz. Ekran kartı ve işlemci isteklerinde herhangi bir farklılık bulunmuyor. Tabi bir de HTC Vive'ın 200 dolar daha pahalı olduğunu eklemek gerek.



Ekran Kartı: – NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon - R9 290

İşlemci: – Intel® i5-4590 / AMD FX 8350

RAM: – 4GB+

Video Çıkışı: – HDMI 1.4 veya DisplayPort 1.2

USB Port: – 1x USB 2.0 veya daha iyisi

İşletim sistemi: – Windows 7 SP1 veya yenisi – NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon - R9 290– Intel® i5-4590 / AMD FX 8350– 4GB+– HDMI 1.4 veya DisplayPort 1.2– 1x USB 2.0 veya daha iyisi

http://www.tweaktown.com/news/50600/steamvr-performance-test-utility-tell-ready-vr/index.html