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HTC Wildfire 2'ye ait olduğu iddia edilen teknik detaylar internete sızdırıldı

8 yıl
9,6b
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4
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC Wildfire 2'ye ait olduğu iddia edilen teknik detaylar internete sızdırıldı
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Mobil Dünya Kongresi'de karşımıza birbirinden yeni akıllı telefon modelleriyle ve bir Android tabletle çıkacağı düşünülen HTC, resmi Facebook sayfasında geri sayım sayacı eşliğinde ''Büyük şeyler yaşanacak, bizi izlemeye devam edin'' mesajı vermişti.

HTC'nin Desire HD2, Desire 2 modellerine ait olduğu ileri sürülen teknik özellik listelerinin ardından Wildfire 2'nin detayları da internete sızdırıldı. Listeye göre Wildfire 2, 600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM 7227 işlemci, Adreno 200 grafik birimi, 384 MB RAM, 3.2 inç boyutlu 320 x 480 piksel (HVGA) dokunmatik kapasitif TFT ekran, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş, coğrafi etiketleme, 720 x 480 piksel çözünürlüğünde saniyede 24 kare video kaydı, microSDHC kart girişi, dört band GSM ve HSDPA alt yapısı desteği, Facebook - Twitter entegrasyonu, Wi-Fi 802.11 b/g, 3.5 mm kulaklık girişi, A-GPS, dijital pusula, ivme - ışık - mesafe sensörü gibi teknik özellikleri bünyesinde barındırabilir.

Sızdırılan listeye baktığımızda yeni telefonun üst segmentte konumlandırılmadığını söyleyebiliriz. Elbette verilen bilgilerin ne kadar tutarlı olduğuna Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleşecek lansmanlarla hep beraber şahit olacağız.

HTC Wildfire 2'ye ait olduğu iddia edilen teknik detaylar internete sızdırıldı
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Python 8 yıl
bu cihaza göre özellikleri gayet iyi sonuçta en üst segment'e konumlandırılmayacak bir cihaz
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Elmeti 8 yıl
"Sızdırılan listeye baktığımızda yeni telefonun üst segmentte konumlandırılmadığını söyleyebiliriz."
o_O
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Fashionality 8 yıl
orta segment bir cihaza göre yeterli özellikler
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BlessedSoul 8 yıl
Erkan çözünürlüğünün QVGA'dan HVGA'ya çıkarılması yerinde olmuş. Onun dışında da pek bir değişiklik yok.
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