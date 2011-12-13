HTC, Wildfire S modeli için Android 2.3.5 güncellemesini yayınlamaya başladı

Haber Editörü
Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, şubat ayında gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazandırdığı Wildfire S modeli için Android 2.3.5 güncellemesini yayınlanmaya başladı.
600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227 işlemci, 512 MB RAM, 3.2-inç HVGA dokunmatik kapasitif ekran, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, Wi-Fi bağlantısı, GPS ve 1230 mAh batarya gibi detaylara sahip akıllı telefonda güncellemeyle beraber bazı yazılımsal problemlerin çözümlendiği bildiriliyor. Öte yandan güncellemeyle akıllı telefona Sense 3.0 arayüzünün gelmediğini belirtelim.
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htc desire z
htc chacha
htc wildfire s
htc salsa ilginiz için teşekkür ederim
not: sadece internet sms ve normal konuşma için kullanıcam
ARKADAŞLAR CİHAZ SIFIR ŞİRKET HATTIMLA VODAFONE KAMPANYASINDAN ALDIM VE ŞU ANDA ATIL DURUMDA DURUYOR 1 AYLIK CİHAZ ANCAK HİÇ AÇMADAN SATIYORUM SADECE KUTUSUNU AÇTIM TELEFONUN ÜZERİNDE EMNİYET POŞETİ BİLE DURUYOR. O POŞETİ YIRTTINIZMI BİR DAHA TAKAMAZSINIZ . EN BÜYÜK GÜVENCESİ BUDUR. SIFIR CİHAZ 2. EL FİYATINA SATILIKTIR. RESİM ULAŞTIRABİLİRİM :))
0506 926 84 76
650 TL FİYATI
arkadaşım maydanoz olmak gibi olmasın ama sıfır cihazı hepsiburada da 632,63 TL satıyolar. nasıl 2. el fiyatına satıyorsun anlayamadım
ARKADAŞLAR CİHAZ SIFIR ŞİRKET HATTIMLA VODAFONE KAMPANYASINDAN ALDIM VE ŞU ANDA ATIL DURUMDA DURUYOR 1 AYLIK CİHAZ ANCAK HİÇ AÇMADAN SATIYORUM SADECE KUTUSUNU AÇTIM TELEFONUN ÜZERİNDE EMNİYET POŞETİ BİLE DURUYOR. O POŞETİ YIRTTINIZMI BİR DAHA TAKAMAZSINIZ . EN BÜYÜK GÜVENCESİ BUDUR. SIFIR CİHAZ 2. EL FİYATINA SATILIKTIR. RESİM ULAŞTIRABİLİRİM :))
0506 926 84 76
2.3.3 kullanırken telefon çaldığında cebimden çıkarırken yanlışlıkla aramayı cevaplama/reddetme durumu oluyordu. Ama 2.3.5 deki yeni arama cevaplama ekranı sayesinde böyle bir sorunum yok artık.
Nephertiti bana bu konuda yardımcı olurmusun nasıl yedekleyeceğim ve bu kerneli nasıl yükleyeceğim ??
Tam ne konuda yardıma ihtiyacınız var söylerseniz daha rahat yardımcı olabilirim. Bir üst post ta nasıl yapılacağını anlattım zaten. Yanlız telefonunuz S-On sa yapamazsınız.
burdaki o.c kernel sizce iyimi ve nasıl yüklenecek ??
Güzel ama backup alıp deneyin herhangi bir sorun çıkarsa restore edersiniz.
Kod için teşekkürler yabancı Rom ları Türkçe yaptırmak için lazımdı umarım işe yarar.