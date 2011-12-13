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HTC, Wildfire S modeli için Android 2.3.5 güncellemesini yayınlamaya başladı

7 yıl
86,5b
1
95
Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, şubat ayında gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazandırdığı Wildfire S modeli için Android 2.3.5 güncellemesini yayınlanmaya başladı.
600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227 işlemci, 512 MB RAM, 3.2-inç HVGA dokunmatik kapasitif ekran, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, Wi-Fi bağlantısı, GPS ve 1230 mAh batarya gibi detaylara sahip akıllı telefonda güncellemeyle beraber bazı yazılımsal problemlerin çözümlendiği bildiriliyor. Öte yandan güncellemeyle akıllı telefona Sense 3.0 arayüzünün gelmediğini belirtelim.

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FRAPS 6 yıl
Bu telefon arkadaşımda var , işini görüyor yalnız içinde 2.3.6 güncellemesi mevcut. bu model için 4.1 jb custom rom var mıdır ?
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Karbonat.Erol 7 yıl
ARKADASLAR BENDE HTC WILDFIRE S VAR ANDROID 2.3.5 I INDIRDIM KISAYOL ÇUBUĞUNA INDIRDIGIM GÖRÜNÜYOR ONA TIKLIYORUM AMA HIÇ BIRŞEY OLMUYOR SU AN GO LAUNCER EX VE WIND. 7 TEMALARI YÜKLÜ ONLARI SILMEME RAĞMEN OLMADI YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVINIRIM
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guzelyali1925 7 yıl
merhabaler ben telefon alacagım ama pek fazla bir bilgim yok yardımınıza ihtiyacım var ve şu 4 telefondan birini alcam hangisi daha iyi olur bi yardımcı olur lütfen
htc desire z
htc chacha
htc wildfire s
htc salsa ilginiz için teşekkür ederim
not: sadece internet sms ve normal konuşma için kullanıcam
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Karbonat.Erol 7 yıl
ARKADASLAR BENDE HTC WILDFIRE S VAR ANDROID 2.3.5 I INDIRDIM KISAYOL ÇUBUĞUNA INDIRDIGIM GÖRÜNÜYOR ONA TIKLIYORUM AMA HIÇ BIRŞEY OLMUYOR SU AN GO LAUNCER EX VE WIND. 7 TEMALARI YÜKLÜ ONLARI SILMEME RAĞMEN OLMADI YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVINIRIM
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gcany 7 yıl
SIFIR HTC WILD FİRE S
ARKADAŞLAR CİHAZ SIFIR ŞİRKET HATTIMLA VODAFONE KAMPANYASINDAN ALDIM VE ŞU ANDA ATIL DURUMDA DURUYOR 1 AYLIK CİHAZ ANCAK HİÇ AÇMADAN SATIYORUM SADECE KUTUSUNU AÇTIM TELEFONUN ÜZERİNDE EMNİYET POŞETİ BİLE DURUYOR. O POŞETİ YIRTTINIZMI BİR DAHA TAKAMAZSINIZ . EN BÜYÜK GÜVENCESİ BUDUR. SIFIR CİHAZ 2. EL FİYATINA SATILIKTIR. RESİM ULAŞTIRABİLİRİM :))
0506 926 84 76
650 TL FİYATI
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tufycan 7 yıl gcany
gcany

SIFIR HTC WILD FİRE S
ARKADAŞLAR CİHAZ SIFIR ŞİRKET HATTIMLA VODAFONE KAMPANYASINDAN ALDIM VE ŞU ANDA ATIL DURUMDA DURUYOR 1 AYLIK CİHAZ ANCAK HİÇ AÇMADAN SATIYORUM SADECE KUTUSUNU AÇTIM TELEFONUN ÜZERİNDE EMNİYET POŞETİ BİLE DURUYOR. O POŞETİ YIRTTINIZMI BİR DAHA TAKAMAZSINIZ . EN BÜYÜK GÜVENCESİ BUDUR. SIFIR CİHAZ 2. EL FİYATINA SATILIKTIR. RESİM ULAŞTIRABİLİRİM :))

0506 926 84 76

650 TL FİYATI

arkadaşım maydanoz olmak gibi olmasın ama sıfır cihazı hepsiburada da 632,63 TL satıyolar. nasıl 2. el fiyatına satıyorsun anlayamadım
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gcany 7 yıl
SIFIR HTC WILD FİRE S
ARKADAŞLAR CİHAZ SIFIR ŞİRKET HATTIMLA VODAFONE KAMPANYASINDAN ALDIM VE ŞU ANDA ATIL DURUMDA DURUYOR 1 AYLIK CİHAZ ANCAK HİÇ AÇMADAN SATIYORUM SADECE KUTUSUNU AÇTIM TELEFONUN ÜZERİNDE EMNİYET POŞETİ BİLE DURUYOR. O POŞETİ YIRTTINIZMI BİR DAHA TAKAMAZSINIZ . EN BÜYÜK GÜVENCESİ BUDUR. SIFIR CİHAZ 2. EL FİYATINA SATILIKTIR. RESİM ULAŞTIRABİLİRİM :))
0506 926 84 76
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tufycan 7 yıl
Peki sizce telefon tus kilidindeyken gelen aramayi cevalamak icin o yesil yuvarlagi alttaki yuvarlagin icerisine sokmaya calismak mi daha kolay yoksa 2.3.3 deki sadece assagi cekerek cevaplamak mi? Neden boyle bir gorsel eklenti eklemisler anlayamadim. Telefona cevap vermek eziyet oldu
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.AnasoN. 7 yıl tufycan
tufycan

Peki sizce telefon tus kilidindeyken gelen aramayi cevalamak icin o yesil yuvarlagi alttaki yuvarlagin icerisine sokmaya calismak mi daha kolay yoksa 2.3.3 deki sadece assagi cekerek cevaplamak mi? Neden boyle bir gorsel eklenti eklemisler anlayamadim. Telefona cevap vermek eziyet oldu

2.3.3 kullanırken telefon çaldığında cebimden çıkarırken yanlışlıkla aramayı cevaplama/reddetme durumu oluyordu. Ama 2.3.5 deki yeni arama cevaplama ekranı sayesinde böyle bir sorunum yok artık.
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DH Misafiri 7 yıl
Nephertiti
_ToxiCity_ forum.xda-developers.com/... burdaki o.c kernel sizce iyimi ve nasıl yüklenecek ??
Güzel ama backup alıp deneyin herhangi bir sorun çıkarsa restore edersiniz. Kod için teşekkürler yabancı Rom ları Türkçe yaptırmak için lazımdı umarım işe yarar.

Nephertiti bana bu konuda yardımcı olurmusun nasıl yedekleyeceğim ve bu kerneli nasıl yükleyeceğim ??
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Nephertiti 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Nephertiti

_ToxiCity_ forum.xda-developers.com/... burdaki o.c kernel sizce iyimi ve nasıl yüklenecek ??
Güzel ama backup alıp deneyin herhangi bir sorun çıkarsa restore edersiniz. Kod için teşekkürler yabancı Rom ları Türkçe yaptırmak için lazımdı umarım işe yarar.

Nephertiti bana bu konuda yardımcı olurmusun nasıl yedekleyeceğim ve bu kerneli nasıl yükleyeceğim ??





Tam ne konuda yardıma ihtiyacınız var söylerseniz daha rahat yardımcı olabilirim. Bir üst post ta nasıl yapılacağını anlattım zaten. Yanlız telefonunuz S-On sa yapamazsınız.
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_ToxiCity_ 7 yıl
forum.xda-developers.com/...
burdaki o.c kernel sizce iyimi ve nasıl yüklenecek ??
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Nephertiti 7 yıl _ToxiCity_
_ToxiCity_

forum.xda-developers.com/...

burdaki o.c kernel sizce iyimi ve nasıl yüklenecek ??

Güzel ama backup alıp deneyin herhangi bir sorun çıkarsa restore edersiniz.

Kod için teşekkürler yabancı Rom ları Türkçe yaptırmak için lazımdı umarım işe yarar.
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ekinulaskaraata 7 yıl
Bursa'da xtc ile 10tlye s-off yapan yer buldum. pazartesi gidip bu beklemeye son vericem. rootlayıp gereksiz programları bile silsem yeter.
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blackrazors 7 yıl
güncelleme olacaksa bootlader kilitini kaldıracak bir güncelleme yapsınlar yoksa (20011)aralık 10 dan itibaren bu geleceği söylenen ve gelmeyen 2.3.5 güncellemesi hiçbişey ifade etmeyecek wildfire s kullanıcıları için. S-On cihazlar elimizde XTC clip peşindemi koşacaz:(
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SupperMert 7 yıl
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