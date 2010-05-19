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HTC Wildfire, T-Mobile aracılığıyla İngiltere'ye 14 haziran'da mı giriş yapacak?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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HTC Wildfire, T-Mobile aracılığıyla İngiltere'ye 14 haziran'da mı giriş yapacak?
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HTC'nin Facebook'da açtığı isimlendirme anketinin galibi Wildfire olmuş ve anketi izleyen bir kaç hafta içinde Android v2.1 (Eclair) işletim sistemli model resmiyet kazanmıştı.

Dört band GSM - HSDPA şebekesi desteği, 12 mm kalınlık, 3.2 inç - 240x320 piksel - dokunmatik kapasitif ekran, Qualcomm MSM 7225 528 MHz işlemci, 384 MB RAM - 512 MB ROM, Sense arayüzü, optik trackpad, 3.5 mm jak girişi, microSD kart girişi, WI-FI 802.11 b/g - Bluetooth v2.1 - A-GPS bağlantıları, dijital pusula, microUSB portu, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş, geo-tagging, Facebook - Twitter - Flickr entegrasyonu ve 1300 mAh batarya gibi teknik özellikleriyle göze çarpan Wildfire'ın 2010'un 3. çeyreğinden itibaren, 300 Euro seviyesinde piyasaya sürüleceği öngörülmekteydi. Ancak T-Mobile'ın Twitter'da yaptığı anons akıllarda soru işareti bırakabilecek cinsten. Açıklamaya göre telefon öngörülen tarihten çok daha önce (14 haziran) İngiltere sahillerine vurabilir. Eğer açıklamada herhangi bir hata yoksa yaşanacak gelişmeleri merakla bekliyoruz.

HTC Wildfire, T-Mobile aracılığıyla İngiltere'ye 14 haziran'da mı giriş yapacak?
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http://www.t-mobile.co.uk/shop/coming-soon/htc-wildfire/ Yorum Yaz
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barbar20 9 yıl
avrupada yada amerikada çıkıyo inceleme videolarını izleye izleye telefondan bıkıyoruz resmen,ama ülkemize gelmiyo bir türlü.yada çok geç geliyo.
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mk2kill 9 yıl
240x320 piksel 2.8inch ekranlar icin yeterli fakat 3.2 inch ekranlar icin daha yuksek bir cozunurluk daha iyi olurdu.
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bizimdenizci 9 yıl
fiyat olarakta iyi gibi. ülkemizin sahillerine ne zaman vurur acaba..
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