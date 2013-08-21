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HTC, Windows Phone 8 ekosistemine de bir One versiyonu sunabilir

5 yıl
570
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24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, Windows Phone 8 ekosistemine de bir One versiyonu sunabilir

HTC, önemli özelliklere sahip One amiral gemi modelini lanse ettiğinde, bu özelliklerin Windows Phone 8 ekosistemine uzun bir süre sunulmayacağını ve hali hazırdaki modellerle yola devam edileceği açıklanmıştı.

Sektörden gelen bilgiler bu sürenin artık dolmakta olduğunu gösteriyor. WP8 ekosisteminde satışların beklenen seviyeye ulaşmaması ve Nokia'nın yüzde 80'in üzerinde paya sahip olması nedeniyle ekosistemden uzaklaşmaya başladığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan HTC, yakın zamanda ekosisteme bir amiral gemi modeli sunabilir.

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, Microsoft'un GDR3 güncellemesi ile birlikte hamle yapması beklenen HTC'nin ekosisteme sunacağı model, One modelinin buraya göre optimize edilmiş bir versiyonu olacak. Modelde 4.7 inçlik S-LCD3 Full HD ekran, Beats Audio, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 4 çekirdekli güçlü bir işlemcinin yer alması bekleniyor.

WP8 tarafında yer alması beklenen ekranın döndürülmesi, yeni karo düzeni ve bir bildirim merkezi de modelle birlikte sunulacak. One versiyonunun, GDR3 güncellemesi ile birlikte hareketlenmesi beklenen WP8 ekosisteminin en önemli silahlarından birisi olacağı düşünülüyor. 

http://www.neowin.net/news/htcs-new-windows-phone-to-come-in-the-fall-reaffirms-commitment-to-windows-phone Yorum Yaz
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crashris 5 yıl en beğenilen
HTc windows luyken hiçbir sorunu yok efsaneydi ne zaman android e geçti telefon performanstan düştü
1 Yanıt Yanıtla +13
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Nokia Specialist 5 yıl
Htc Nokia gibi programlar yazsın önce, Nokia Phone 8 oldu bu bildiğin
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1 Avatar
LilTunechi 5 yıl
Nokia varken kimse giremez girse de yaşatmazlar
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Master_Evil 5 yıl
yapma htc zaten zor durumdasın, bu piyasada sana yer yok
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kızgınjapon 5 yıl
Fenomenon
2gb ram ve 4 çekirdek muhtemelen olmaz diye düşünüyorum.

lumia 1020 örnek dostum
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Salona 5 yıl
O değilde Nokia'nın android üretmemesine neden bu kadar kafa yoruyorsunuz. Piyasada tonlarca android telefon var zati. Nokia da eksik kalsın.
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pro-üye 5 yıl
Vardigim tek kani sudur hepimiz android den daha iyi bir isletim sistemini hak ediyoruz.... Umarim WP8 buna layik olur ki olcaginin sinyallerini veriyo
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JohnnyCash 5 yıl
Wpye yatırım devam etmeli gelecegin isletim sistemi
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okan_cehapelioglu 5 yıl
dediğiniz gibi htc windows mobile 6.5 zamanında bi başkaydı millet java telefonlarla uğrarşırken biz skyfire sayesinde facebookta paylaşılan videoları izliyorduk
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Dungeon-54 5 yıl
Htc'nin Windows Phone'a bakış açısıyla Nokia'nın bakış açısı bir değil. Nokia kaybettiği eski günlerini arıyor ve Windows Phone ile bunu gerçekleştirmek istiyor. Bilhassa Lumia serisi Nokia markasının geleceğini belirleyecek seri olarak gösteriliyor. Windows Phone'lu Htc alacakların bunu bilmesi gerek.Nokia Windows Phone'a tam destek veriyor.
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godless turtle 5 yıl
Aslında çok mantıklı bir hareket. HTC One WP8 versiyonunu süreceksin piyasaya, hem Ar-Ge masraflarından kısmış olacaksın hem kullanıcıya ister Android olanı, ister WP8 olanı almaları için seçenek sunmuş olacaksın...
Nokia'nın kaybettiği taraf tam olarak bu. Çok güzel telefonlar üretip, Android versiyonunu piyasaya sürmemek, nasıl bir kafa anlayamıyorum.
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onur01651 5 yıl
Nokia biyerlere getirdi, htc alır götürür, istemem, ben Nokiacıyım ama HTC de kendi yeniliklerini bu sisteme getirsin ve ekosistemde var olsun !!!
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Nokia Specialist 5 yıl
Htc Nokia gibi programlar yazsın önce, Nokia Phone 8 oldu bu bildiğin
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