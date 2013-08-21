HTC, Windows Phone 8 ekosistemine de bir One versiyonu sunabilir





HTC, önemli özelliklere sahip One amiral gemi modelini lanse ettiğinde, bu özelliklerin Windows Phone 8 ekosistemine uzun bir süre sunulmayacağını ve hali hazırdaki modellerle yola devam edileceği açıklanmıştı.





Sektörden gelen bilgiler bu sürenin artık dolmakta olduğunu gösteriyor. WP8 ekosisteminde satışların beklenen seviyeye ulaşmaması ve Nokia'nın yüzde 80'in üzerinde paya sahip olması nedeniyle ekosistemden uzaklaşmaya başladığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan HTC, yakın zamanda ekosisteme bir amiral gemi modeli sunabilir.





Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, Microsoft'un GDR3 güncellemesi ile birlikte hamle yapması beklenen HTC'nin ekosisteme sunacağı model, One modelinin buraya göre optimize edilmiş bir versiyonu olacak. Modelde 4.7 inçlik S-LCD3 Full HD ekran, Beats Audio, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 4 çekirdekli güçlü bir işlemcinin yer alması bekleniyor.





WP8 tarafında yer alması beklenen ekranın döndürülmesi, yeni karo düzeni ve bir bildirim merkezi de modelle birlikte sunulacak. One versiyonunun, GDR3 güncellemesi ile birlikte hareketlenmesi beklenen WP8 ekosisteminin en önemli silahlarından birisi olacağı düşünülüyor.

http://www.neowin.net/news/htcs-new-windows-phone-to-come-in-the-fall-reaffirms-commitment-to-windows-phone