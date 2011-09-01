HTC, Windows Phone Mango işletim sistemini kullanan Radar'ı tanıttı

Haber Editörü
HTC firmasının bugün teknoloji meraklılarıyla buluşturduğu, Windows Phone Mango işletim sistemi desteğini arkasına alan ikinci akıllı telefon Radar oldu.
120.5 x 61.5 x 10.9 mm boyutlarında ve 129 gram ağırlığında tasarlanan Radar, önceki söylentilerin aksine 1.5 GHz değil 1 GHz hızında işlemciyle (Qualcomm MSM8255) ve 512 MB RAM ile geliyor.
HTC Radar'ın dikkat çeken özellikleri arasında;
- 3.8-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran
- 3.5 mm kulaklık girişi
- 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, LED flaş, f/2.2 diyafram, 28 mm geniş açı objektif
- VGA çözünürlüğünde ön kamera
- 720p video kaydı
- Wi-Fi 802.11n
- GPS
- Bluetooth 2.1
- 1520 mAh batarya
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