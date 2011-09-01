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HTC, Windows Phone Mango işletim sistemini kullanan Radar'ı tanıttı

7 yıl
29,3b
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9
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC, Windows Phone Mango işletim sistemini kullanan Radar'ı tanıttı
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HTC firmasının bugün teknoloji meraklılarıyla buluşturduğu, Windows Phone Mango işletim sistemi desteğini arkasına alan ikinci akıllı telefon Radar oldu.
120.5 x 61.5 x 10.9 mm boyutlarında ve 129 gram ağırlığında tasarlanan Radar, önceki söylentilerin aksine 1.5 GHz değil 1 GHz hızında işlemciyle (Qualcomm MSM8255) ve 512 MB RAM ile geliyor.
HTC Radar'ın dikkat çeken özellikleri arasında;
  • 3.8-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, LED flaş, f/2.2 diyafram, 28 mm geniş açı objektif
  • VGA çözünürlüğünde ön kamera
  • 720p video kaydı
  • Wi-Fi 802.11n
  • GPS
  • Bluetooth 2.1
  • 1520 mAh batarya 
bulunuyor. Akıllı telefonun iki farklı renk seçeneğiyle ekim ayından itibaren satışa sunulması planlanıyor.
HTC, Windows Phone Mango işletim sistemini kullanan Radar'ı tanıttı
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MxFxOx 7 yıl
nokia yeniden 5110 üretse daha çok alıcı bulur.
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TearsForFears 7 yıl
Desire S'ten pek farkını göremedim.Kameradan anlamam fakat Desire S'in kamerası iyileştirilmiş versiyonu gibi olmuş.
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wentworthscofield 7 yıl
trophy'ye çok fazla benziyor bundan eski telefonlara mango güncellemesi gelmeyeceği sonucunu çıkartabilir miyiz?
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korsanzeki168 7 yıl
nokia htc ye rakip olamaz gibi geliyor bana wp7.5 habitadında.
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Silver Eagle 7 yıl
Android istemeyenler için iyi bir tercih gibi ayrıca nokia wp7 satmayı düşünüyorsa fena zarara girebilir wp7 ürünlerini htc satar bence
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aceleciburak 7 yıl
bu windows phone cihazlar Türkiye'ye gelene kadar kaç model eskitir kimbilir.en yakın tarih 2012 haziran windows phone 7 için zor yani bence rekabetçi bir politika izlemesi türkiye pazarında...
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MarlonJD 7 yıl
Wildfire'a benziyor tasarımı..
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orhan azeri 7 yıl
Kamerasi cok.iyi olmus n8 performansina yakin olur
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Akbabus 7 yıl
Orta sınıf bir telefon olmuş ama kesinlikle iphone ve samsung galaxy üst sınıf modellerle karşılaştırılamaz.Bence bu telefonun şu an piyasada bulunan en dişli rakibi LG Optimus Black'dir..
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