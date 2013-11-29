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HTC alt seviye modellerinde farklı yongaseti tasarımcılarına yönelecek

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC alt seviye modellerinde farklı yongaseti tasarımcılarına yönelecek

One amiral gemi modeli ile bu yıla iddialı bir başlangıç yapan HTC, tedarik sıkıntıları yaşayınca beklediği rakamlara ulaşamamış ve bu da beraberinde mali kayıpları getirmişti. Gelecek yıl için M8 kod adlı bir amiral gemi modeli hazırladığı tahmin edilen HTC'nin alt segmentte de önemli değişiklikler planladığı belirtiliyor.

HTC bugüne kadar akıllı telefonlarında Qualcomm ile sıkı bir işbirliği içerisinde oldu. Ancak bütçe kesintileri nedeniyle firma artık daha ucuz ancak performans konusunda da geri kalmayan uzak doğulu yongaseti tasarımcılarına yönelmek zorunda kaldı.

Dün tanıtılan Desire akıllı telefonlarında da bu hamle açık bir şekilde görülebiliyor. Desire 300 modelinde Snapdragon S4 ailesinden bir işlemci kullanan HTC, diğer 3 modelde ise Spreadtrum, Broadcom ve ST-Ericsson tarafından tasarlanan yongasetlerine yer verdi. 

Bununla birlikte firma üst seviye akıllı telefonlarında da benzer bir strateji izlemeyi planlıyor. Yeni yılda firmanın odak noktası alt seviye akıllı telefon pazarı olacakken, üst seviye segmentte de rekabetçi konum devam ettirilecek. 

Bu üç firma dışında HTC'nin Tayvanlı MediaTek firması ile de tedarik ortaklığı yapacağı konuşuluyor. MediaTek'in gündemi meşgul eden gerçek 8 çekirdekli yongaseti MT6592 ilerleyen dönemlerde üst seviye HTC akıllı telefonlarında boy göstermeye başlayabilir.

Ancak yine de HTC'nin başarılı olabilmesi için bazı tedbirler alması gerekiyor. Analiz uzmanlarının birleştiği ortak konu fiyat politikasının değişmesi yönünde. Zira dün tanıtılan Desire akıllı telefonları Moto G gibi rakiplerinden fiyat anlamında bir hayli yukarıda bulunuyor ve bu da bir dezavantaj oluşturuyor.  

http://www.androidheadlines.com/2013/11/htc-moves-away-from-qualcomm-cpus-in-new-range-of-desire-smartphones.html Yorum Yaz
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Fourtagraph 5 yıl en beğenilen
Sayfa aciosun pat onunde brother yazici birde ustte reklam arka planda reklam sag taraf hep reklam.. Sayfaya tikliosun hop reklam.. Allah gozunuzu doyursun da o reklami bizin sayemizde aliyorsunuz.. Demem o ki insanlara kulak versenizde su reklam olayina bir el atsaniz. Yoksa insanlar size el atacak ortada reklam verende kalmayacak..
Sayfa aciosun pat onunde brother yazici birde ustte reklam arka planda reklam sag taraf hep reklam.. Sayfaya tikliosun hop reklam.. Allah gozunuzu doyursun da o...
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hunter87 5 yıl
Fourtagraph
Sayfa aciosun pat onunde brother yazici birde ustte reklam arka planda reklam sag taraf hep reklam.. Sayfaya tikliosun hop reklam.. Allah gozunuzu doyursun da o reklami bizin sayemizde aliyorsunuz.. Demem o ki insanlara kulak versenizde su reklam olayina bir el atsaniz. Yoksa insanlar size el atacak ortada reklam verende kalmayacak..

ad block ve ad block plus ile sıfır reklam :)
FourtagraphSayfa aciosun pat onunde brother yazici birde ustte reklam arka planda reklam sag taraf hep reklam.. Sayfaya tikliosun hop reklam.. ...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
mediatekten başkası htc için hata olur
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silver0021 5 yıl
ahhh be şu güzelim htc one a neden bi superamoled koymazlarki. :( 13 mpde kamera koysalar herhalde bi 5 sene fix kullanırdık doya doya. htc nerden yırtarım peşinede düşmezdi. lcd den vazgeç artık vazzzzzgeççç !!!
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General. 5 yıl
Htc'nin son çırpınışları bunlar fazla dayanmaz Çin liler çok agresif büyüyorlar çünkü
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DH Misafiri 5 yıl
abi ps4 incelemesi bugün yayınlanmayacakmıydı?
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Killerboy33 5 yıl
aldım telefonu ne guzel hala :) 1800 TL lerde geziyor fiyatı.hemde 7 ay oldu alalı ;)
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Reanimate 5 yıl
LG veya samsung da HTC deki kaliteyi bir türlü bulamıyorum tasarımında hiçbir modelinde .
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Anna Dewitt 5 yıl
HTC çalışanları baya beyin fırtınası yapıyor olacak ki içinde bulundukları durumdan kurtulabilmek için bir çok fikir geliştiriyor. Ne yazık ki şu ana kadarki fikirlerinde hep eksiklikler vardı. Umarım bu fikirleri sorunsuz işler.
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mete445 5 yıl
Şimdi şunu anlamak güç snapdragon s4 pro varken mediatek'in 4 cekirdekli iyi işlemcileri varken neden snap 400 koyuyor htc
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atp96 5 yıl
mediatek islemci kullanarak discovery ayarında aynı fiyata daha kaliteli bir telefon yapsalar orta segment için müthiş olur
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JoeyBane 5 yıl
Batarya performansına olumlu etkiler yaratacaksa farklı donanım denesinler.
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