HTC alt seviye modellerinde farklı yongaseti tasarımcılarına yönelecek





One amiral gemi modeli ile bu yıla iddialı bir başlangıç yapan HTC, tedarik sıkıntıları yaşayınca beklediği rakamlara ulaşamamış ve bu da beraberinde mali kayıpları getirmişti. Gelecek yıl için M8 kod adlı bir amiral gemi modeli hazırladığı tahmin edilen HTC'nin alt segmentte de önemli değişiklikler planladığı belirtiliyor.





HTC bugüne kadar akıllı telefonlarında Qualcomm ile sıkı bir işbirliği içerisinde oldu. Ancak bütçe kesintileri nedeniyle firma artık daha ucuz ancak performans konusunda da geri kalmayan uzak doğulu yongaseti tasarımcılarına yönelmek zorunda kaldı.





Dün tanıtılan Desire akıllı telefonlarında da bu hamle açık bir şekilde görülebiliyor. Desire 300 modelinde Snapdragon S4 ailesinden bir işlemci kullanan HTC, diğer 3 modelde ise Spreadtrum, Broadcom ve ST-Ericsson tarafından tasarlanan yongasetlerine yer verdi.





Bununla birlikte firma üst seviye akıllı telefonlarında da benzer bir strateji izlemeyi planlıyor. Yeni yılda firmanın odak noktası alt seviye akıllı telefon pazarı olacakken, üst seviye segmentte de rekabetçi konum devam ettirilecek.





Bu üç firma dışında HTC'nin Tayvanlı MediaTek firması ile de tedarik ortaklığı yapacağı konuşuluyor. MediaTek'in gündemi meşgul eden gerçek 8 çekirdekli yongaseti MT6592 ilerleyen dönemlerde üst seviye HTC akıllı telefonlarında boy göstermeye başlayabilir.





Ancak yine de HTC'nin başarılı olabilmesi için bazı tedbirler alması gerekiyor. Analiz uzmanlarının birleştiği ortak konu fiyat politikasının değişmesi yönünde. Zira dün tanıtılan Desire akıllı telefonları Moto G gibi rakiplerinden fiyat anlamında bir hayli yukarıda bulunuyor ve bu da bir dezavantaj oluşturuyor.

http://www.androidheadlines.com/2013/11/htc-moves-away-from-qualcomm-cpus-in-new-range-of-desire-smartphones.html