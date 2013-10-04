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"HTC artık Windows Phone cihazı üretmek istemiyor, Microsoft ikna turlarında"

5 yıl
1,5b
1
109
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tayvanlı mobil cihaz devi HTC'nin tarihinde ilk kez üç aylık dönemde faaliyet zararı açıklaması ve son 8 yılın en düşük pazar değerine gerilemesi, bazı kritik kararları da beraberinde getirebilir.

Bloomberg'in raporuna göre HTC artık Windows Phone işletim sistemli akıllı telefon üretmek istemiyor. Windows Phone 8 ekosistemine 3 cihaz ekleyen HTC, kısıtlı bir satış rakamına ulaşabildi ve bu da firmayı zarardan kurtaramadı. Bu bakımdan ekosisteme yatırım yapmak HTC'ye bir avantaj sağlamamaya başladı.

Ancak Microsoft HTC'nin ekositeme veda etmesini istemiyor. Hatta firma HTC'nin üst seviye One serisi akıllı telefonlarının Windows Phone 8 ekosisteminde de bir versiyonunun olmasını istiyor. Bunun için gerekirse işletim sistemi lisans bedelini de kaldıracak. HTC'nin premium modellerinin WP8 ekosistemine kazandırılması Microsoft için önem arz ediyor.

Microsoft yöneticilerinden Terry Myerson, bu ay Asya'ya yapacağı inceleme gezisinde bu konu ile ilgili Tayvan'da HTC'nin de kapısını çalacak. Masada farklı ne tür opsiyonlar olacak bilinmiyor.  

http://wmpoweruser.com/bloomberg-htc-is-not-planning-any-more-windows-phones-the-os-may-go-free-in-response/ Yorum Yaz
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KediTartaklayanBodyciFare 5 yıl en beğenilen
HTC'ye de bir Elop gönderirler artık.
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fozdemir 5 yıl
Yoksa microssoft htc yi satın mı alacak?
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koyunsavar 5 yıl
microsoft kan emici htc windows telefonu yapip microsoft un reklamini yaparken bide lisans parasimi oduyor
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1 Avatar
ulmel 5 yıl
abi yok ya. arkadaşımda var bu telden. cidden insanın kurcalayası bile gelmiyor. neden zorluyo hala wp8 anlamadım. acaba bill gates ne kullanıyo cep telefonu :D
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darkaura 5 yıl ulmel
ulaslaslas

abi yok ya. arkadaşımda var bu telden. cidden insanın kurcalayası bile gelmiyor. neden zorluyo hala wp8 anlamadım. acaba bill gates ne kullanıyo cep telefonu :D

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-xenon 5 yıl
wp8 htc almayin arkadaslar alirsaniz nokia alin zaten wp8 de iyi nokia da
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FaLCoN^ 5 yıl
Htc yi satın alamaz. Kendi markasına rakip çıkartamaz.
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seckinsahin 5 yıl
Su haberleri her gordugumde aklima ibo dan su uzun hava geliyor.

"Tukendiiiiiiiiiiii nahti omrummmmmmmmmm
Dildeeeeeee SERMAYE olannnnnnnnnnnn
Bir ah kaldiiiiiiiiiii gulummm amannnnnn"

Bence microsoft dalga geciyor ya. Baska bi aciklama gelmiyor aklima. Sen microsoft sun mk biraz buyuk dusun lan. Htc gibi firmayi kendine nasi kusturursun. Adam senin yuzunden zarar etti. O degilde htc ye pazarlama dilini iyi bilen saglam bi ekip lazim. Nokia wm la ayaga kalkti. Htc neden coksun? Cunku pazarlamayi bilmiyorlar abi. Turkiye de htc demek yaaaa akilli telefon almis ama parasi yok gitmis htc almis. Dandik telefon. E ben cok iyi biliyorum kaliteli telefon yaptigini. Ama herkes bilmezse bi ise yaramaz. Gel bi ay turkiye de kal gor su ortami mk kafani calistir biraz yaa
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Şeriat Sucuğu 5 yıl
Wp bu kısıtlamalarla hiçbir şey yapamaz bu saatten sonra. Microsoft güncelleme ile de kurtaramaz artık mobil cihazları :)
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darkaura 5 yıl
Sizde onumuzdeki seneleride "dusuk donanim windowsa yetiyor, yuksek geldiginde nasil olur bu sistem" soylemleriyle, geri kalmis donanimi savunmak icin cambazliklara devam edeceksiniz. Gozden kacirdiginiz nokta wp nin daha optimize olmasini saglayan asiri donanim kisitlamalari ayni zamanda gelisiminide engellemekde. Android acik ve esnek yapisiyla yenilikleri cok hizli adapte ettigi icin daima bir kac adim ileride olacak. Wp daha yeni 4 cekirdegi ve hd ekrana adapte olurken, android sistemler esnek ekran, 64bit ve yeni arm mimarilerine gecis yapmis olacak. Keza durum yazilimdada farkli degil. Esnek yapi her ureticinin farkli yazilim fikirleriyle gelmesine imkan taniyor. Gelistiricilere daha farkli seyler yapma imkani veriyor. Mesela sizde copy tray coklu metin ve resim kopyla-yapistir yetenegi varmi. Yeni lg lerde var. Iste bu sebebdendirki wp daima geriden gelmeye mahkum. Hic akici ekran arayuzune aldanip bir wp telefonun top android telefonlarla ayni islevsellige sahip oldugu hayaline kapilmayin. Wp sizin kullanim seklinize yeterli olabilir, tercihinize saygi duyarim ama wp telefonunuzla dizimag dan hd flash dizi izliyebilirmisiniz? Flash desteginiz olsa bile donaniminizin gucu buna yeter mi? Hic sanmiyorum.
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savaş03 5 yıl darkaura
darkaura

Sizde onumuzdeki seneleride "dusuk donanim windowsa yetiyor, yuksek geldiginde nasil olur bu sistem" soylemleriyle, geri kalmis donanimi savunmak icin cambazliklara devam edeceksiniz. Gozden kacirdiginiz nokta wp nin daha optimize olmasini saglayan asiri donanim kisitlamalari ayni zamanda gelisiminide engellemekde. Android acik ve esnek yapisiyla yenilikleri cok hizli adapte ettigi icin daima bir kac adim ileride olacak. Wp daha yeni 4 cekirdegi ve hd ekrana adapte olurken, android sistemler esnek ekran, 64bit ve yeni arm mimarilerine gecis yapmis olacak. Keza durum yazilimdada farkli degil. Esnek yapi her ureticinin farkli yazilim fikirleriyle gelmesine imkan taniyor. Gelistiricilere daha farkli seyler yapma imkani veriyor. Mesela sizde copy tray coklu metin ve resim kopyla-yapistir yetenegi varmi. Yeni lg lerde var. Iste bu sebebdendirki wp daima geriden gelmeye mahkum. Hic akici ekran arayuzune aldanip bir wp telefonun top android telefonlarla ayni islevsellige sahip oldugu hayaline kapilmayin. Wp sizin kullanim seklinize yeterli olabilir, tercihinize saygi duyarim ama wp telefonunuzla dizimag dan hd flash dizi izliyebilirmisiniz? Flash desteginiz olsa bile donaniminizin gucu buna yeter mi? Hic sanmiyorum.

merakımdan soruyorum bunlar iphonelarda açıyor mu açıyorsa donanımları çok daha düşük hatta yarısı androidlerin nasıl oluyor anlatırsanız sevinirim.
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Utku 5 yıl
Ben size olacaklari soyleyim.

Seneye biri yeni bir android cihaz alacak. Markasi LG. Optimus Pronun yaziliminin kotu oldugunu ama LG'nin yeni telefonlarinda bunu cozdugunu soyleyecek. Bu boyle surup gidecek.

Android savunma kaygisi boyle cambazliga zorluyor adami.
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the spooks 5 yıl Utku
Utku

Ben size olacaklari soyleyim.

Seneye biri yeni bir android cihaz alacak. Markasi LG. Optimus Pronun yaziliminin kotu oldugunu ama LG'nin yeni telefonlarinda bunu cozdugunu soyleyecek. Bu boyle surup gidecek.

Android savunma kaygisi boyle cambazliga zorluyor adami.

Yav he he utku he he

Ben de LG kullandım gayet güncel ve stabildi arayüz ama yine de WP telefonlarda ilgimi çekiyor Fanboy değilim. Fakat şu noktada katılıyorum apk ile yazılım yüklemek yazılımcıları baltalıyor. Siz yazılımcısınız bedava oyununuzun oynanması hoşunuza gider mi gitmez emeğinizin karşılığını alarak mutlu olur iyi uygulamalar yaparsınız..yapın 1-2 $ veya TL uygulamaları bir şey alsınlar. Yazılımlar da artsın... WP de bu hoş bir şey ama fiyatlar 5 tl değil 1-2 tl olmalı.
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LilTunechi 5 yıl
Konu nereden nereye gelmiş android tartışması ve microsofotun appleı alması
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Sanki Bana Pele 5 yıl
Telefonu dandik üreten HTC suçlu yine Microsoft. Tuvaletinizi altınıza kaçırsanız Microsoft'tan bileceksiniz.
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DH Misafiri 5 yıl
Bu habe Wp fanboylarını üzmüş olsa gerek:D:D. Çok doğru bir şey yapmışlar. Android dururken Wp kullanmak Attan inip eşeğe binmek olur.
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Utku 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bu habe Wp fanboylarını üzmüş olsa gerek:D:D. Çok doğru bir şey yapmışlar. Android dururken Wp kullanmak Attan inip eşeğe binmek olur.

Windows Phonedan Androide gecmis biri olarak tam tersini dusunuyorum.
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onbeskarakterli 5 yıl
MrtAltg
zamanında wm li cihaz üretirken üstüne yoktu ama gel görki ne zaman android üretmeyi başladı kurda kuşa yem oldu o zaman akıllı olacaktı o zaman zıplamayacaktı herşeye wp li cihaz üretmezse üretmesin

Zamanında WM cihazları üretirken iyiydi evet hatta belki de en iyisiydi. Ama suç HTC'de değil, Microsoft'ta. WM'den sonra adam gibi bir işletim sistemi ile gelemediler. iOS'in çıkması ve Android'in dahil olması ile geri plana düştüler ve çıkardıkları WP7 ve WP8 sistemleri kullanıcıların ilgisini görmedi. HTC de kullanıcıların yöneldiği Android işletim sistemli cihaz yapmaya başladı.
Bu karar doğru idi HTC'nin de hataları büyük oldu. HTC'nin cihaz üretirken izlediği politika, reklam eksikliği, cihazlarına gereken desteği vermemesi ve piyasada yeteri kadar agresif olmaması şu anki duruma getirdi firmayı. Sonuç olarak ne Microsoft ne de Android bozdu HTC'yi. Şirketin kötü yönetilmesi en büyük sebebi oldu.
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