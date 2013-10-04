"HTC artık Windows Phone cihazı üretmek istemiyor, Microsoft ikna turlarında"





Tayvanlı mobil cihaz devi HTC'nin tarihinde ilk kez üç aylık dönemde faaliyet zararı açıklaması ve son 8 yılın en düşük pazar değerine gerilemesi, bazı kritik kararları da beraberinde getirebilir.





Bloomberg'in raporuna göre HTC artık Windows Phone işletim sistemli akıllı telefon üretmek istemiyor. Windows Phone 8 ekosistemine 3 cihaz ekleyen HTC, kısıtlı bir satış rakamına ulaşabildi ve bu da firmayı zarardan kurtaramadı. Bu bakımdan ekosisteme yatırım yapmak HTC'ye bir avantaj sağlamamaya başladı.





Ancak Microsoft HTC'nin ekositeme veda etmesini istemiyor. Hatta firma HTC'nin üst seviye One serisi akıllı telefonlarının Windows Phone 8 ekosisteminde de bir versiyonunun olmasını istiyor. Bunun için gerekirse işletim sistemi lisans bedelini de kaldıracak. HTC'nin premium modellerinin WP8 ekosistemine kazandırılması Microsoft için önem arz ediyor.





Microsoft yöneticilerinden Terry Myerson, bu ay Asya'ya yapacağı inceleme gezisinde bu konu ile ilgili Tayvan'da HTC'nin de kapısını çalacak. Masada farklı ne tür opsiyonlar olacak bilinmiyor.

http://wmpoweruser.com/bloomberg-htc-is-not-planning-any-more-windows-phones-the-os-may-go-free-in-response/