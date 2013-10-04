"HTC artık Windows Phone cihazı üretmek istemiyor, Microsoft ikna turlarında"

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Tayvanlı mobil cihaz devi HTC'nin tarihinde ilk kez üç aylık dönemde faaliyet zararı açıklaması ve son 8 yılın en düşük pazar değerine gerilemesi, bazı kritik kararları da beraberinde getirebilir.
Bloomberg'in raporuna göre HTC artık Windows Phone işletim sistemli akıllı telefon üretmek istemiyor. Windows Phone 8 ekosistemine 3 cihaz ekleyen HTC, kısıtlı bir satış rakamına ulaşabildi ve bu da firmayı zarardan kurtaramadı. Bu bakımdan ekosisteme yatırım yapmak HTC'ye bir avantaj sağlamamaya başladı.
Ancak Microsoft HTC'nin ekositeme veda etmesini istemiyor. Hatta firma HTC'nin üst seviye One serisi akıllı telefonlarının Windows Phone 8 ekosisteminde de bir versiyonunun olmasını istiyor. Bunun için gerekirse işletim sistemi lisans bedelini de kaldıracak. HTC'nin premium modellerinin WP8 ekosistemine kazandırılması Microsoft için önem arz ediyor.
Microsoft yöneticilerinden Terry Myerson, bu ay Asya'ya yapacağı inceleme gezisinde bu konu ile ilgili Tayvan'da HTC'nin de kapısını çalacak. Masada farklı ne tür opsiyonlar olacak bilinmiyor.
http://wmpoweruser.com/bloomberg-htc-is-not-planning-any-more-windows-phones-the-os-may-go-free-in-response/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Tukendiiiiiiiiiiii nahti omrummmmmmmmmm
Dildeeeeeee SERMAYE olannnnnnnnnnnn
Bir ah kaldiiiiiiiiiii gulummm amannnnnn"
Bence microsoft dalga geciyor ya. Baska bi aciklama gelmiyor aklima. Sen microsoft sun mk biraz buyuk dusun lan. Htc gibi firmayi kendine nasi kusturursun. Adam senin yuzunden zarar etti. O degilde htc ye pazarlama dilini iyi bilen saglam bi ekip lazim. Nokia wm la ayaga kalkti. Htc neden coksun? Cunku pazarlamayi bilmiyorlar abi. Turkiye de htc demek yaaaa akilli telefon almis ama parasi yok gitmis htc almis. Dandik telefon. E ben cok iyi biliyorum kaliteli telefon yaptigini. Ama herkes bilmezse bi ise yaramaz. Gel bi ay turkiye de kal gor su ortami mk kafani calistir biraz yaa
merakımdan soruyorum bunlar iphonelarda açıyor mu açıyorsa donanımları çok daha düşük hatta yarısı androidlerin nasıl oluyor anlatırsanız sevinirim.
Seneye biri yeni bir android cihaz alacak. Markasi LG. Optimus Pronun yaziliminin kotu oldugunu ama LG'nin yeni telefonlarinda bunu cozdugunu soyleyecek. Bu boyle surup gidecek.
Android savunma kaygisi boyle cambazliga zorluyor adami.
Yav he he utku he he
Ben de LG kullandım gayet güncel ve stabildi arayüz ama yine de WP telefonlarda ilgimi çekiyor Fanboy değilim. Fakat şu noktada katılıyorum apk ile yazılım yüklemek yazılımcıları baltalıyor. Siz yazılımcısınız bedava oyununuzun oynanması hoşunuza gider mi gitmez emeğinizin karşılığını alarak mutlu olur iyi uygulamalar yaparsınız..yapın 1-2 $ veya TL uygulamaları bir şey alsınlar. Yazılımlar da artsın... WP de bu hoş bir şey ama fiyatlar 5 tl değil 1-2 tl olmalı.
Windows Phonedan Androide gecmis biri olarak tam tersini dusunuyorum.
Zamanında WM cihazları üretirken iyiydi evet hatta belki de en iyisiydi. Ama suç HTC'de değil, Microsoft'ta. WM'den sonra adam gibi bir işletim sistemi ile gelemediler. iOS'in çıkması ve Android'in dahil olması ile geri plana düştüler ve çıkardıkları WP7 ve WP8 sistemleri kullanıcıların ilgisini görmedi. HTC de kullanıcıların yöneldiği Android işletim sistemli cihaz yapmaya başladı.
Bu karar doğru idi HTC'nin de hataları büyük oldu. HTC'nin cihaz üretirken izlediği politika, reklam eksikliği, cihazlarına gereken desteği vermemesi ve piyasada yeteri kadar agresif olmaması şu anki duruma getirdi firmayı. Sonuç olarak ne Microsoft ne de Android bozdu HTC'yi. Şirketin kötü yönetilmesi en büyük sebebi oldu.
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