HTC, blockchain tabanlı bir akıllı telefon çıkaracağını duyurdu

Kripto para fırtınası tüm dünyayı etkisi altına alırken birçok önemli teknoloji şirketi de bu fırtınanın içinde kendine yer aramaya başladı. Son söylentilere bakılırsa, Facebook kendi kripto para birimini geliştiriyor olabilir. Şimdi ise Tayvanlı teknoloji devi HTC'nin, HTC Exodus adlı yeni bir akıllı telefonla bu dünyaya adım atmaya hazırlandığını öğrendik.

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Telefonun ne zaman piyasaya sürüleceğini bilmiyoruz ancak HTC’nin planlarını ya da bu teknolojiye olan ilgisini ortaya koymuş durumda. Akıllı telefon kripto para madenciliğiyle ilgili çok fazla bir anlam ifade etmeyecek. HTC Exodus, kripto para birimleri ve merkezi olmayan uygulamalar için evrensel cüzdan ve donanım desteğine sahip olacak. Ayrıca şirket, kullanıcılar arasında kripto para ticareti yapılmasını sağlamak için düğüm görevi görecek tüm Exodus cihazları ile kendi yerleşik blockchain ağını oluşturmayı planlıyor.

Tüm blockchain ekosistemini destekleyecek

Şirketin bu girişimi, HTC Vive'in kurucusu Phil Chen tarafından yönetiliyor. Telefon başlangıçta Bitcoin, Ethereum, Lightning Network ve Dfinity gibi büyük ağları destekleyecek. Ancak şirket tüm blockchain ekosistemini desteklemek istediklerini ve önümüzdeki birkaç ay içinde bu konuyla ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanacağını söylüyor.

Sirin Labs da bu yıl Ekim ayında piyasaya sürülecek olan kendi blockchain destekli akıllı telefonunu Finney isimli telefon 999 dolar fiyat etiketiyle satılacak. Bununla birlikte böyle bir cihaz çıkarmayı düşünen ilk firmanın HTC olmadığını belirtelim. Geçtiğimiz günlerdeda bu yıl Ekim ayında piyasaya sürülecek olan kendi blockchain destekli akıllı telefonunu duyurmuştu . Foxconn tarafından üretilecekisimli telefon 999 dolar fiyat etiketiyle satılacak.

https://www.htcexodus.com