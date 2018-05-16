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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, blockchain tabanlı bir akıllı telefon çıkaracağını duyurdu

Tayvan merkezli teknoloji devi HTC, blockchain teknolojisiyle güçlendirilmiş bir akıllı telefon çıkaracağını resmen duyurdu. HTC Exodus olarak adlandırılan cihaz kripto para ticaretini kolaylaştıracak
1 yıl
1,8b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Kripto para fırtınası tüm dünyayı etkisi altına alırken birçok önemli teknoloji şirketi de bu fırtınanın içinde kendine yer aramaya başladı. Son söylentilere bakılırsa, Facebook kendi kripto para birimini geliştiriyor olabilir. Şimdi ise Tayvanlı teknoloji devi HTC'nin, HTC Exodus adlı yeni bir akıllı telefonla bu dünyaya adım atmaya hazırlandığını öğrendik.
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Telefonun ne zaman piyasaya sürüleceğini bilmiyoruz ancak HTC’nin planlarını ya da bu teknolojiye olan ilgisini ortaya koymuş durumda. Akıllı telefon kripto para madenciliğiyle ilgili çok fazla bir anlam ifade etmeyecek. HTC Exodus, kripto para birimleri ve merkezi olmayan uygulamalar için evrensel cüzdan ve donanım desteğine sahip olacak. Ayrıca şirket, kullanıcılar arasında kripto para ticareti yapılmasını sağlamak için düğüm görevi görecek tüm Exodus cihazları ile kendi yerleşik blockchain ağını oluşturmayı planlıyor.

Tüm blockchain ekosistemini destekleyecek

Şirketin bu girişimi, HTC Vive'in kurucusu Phil Chen tarafından yönetiliyor. Telefon başlangıçta Bitcoin, Ethereum, Lightning Network ve Dfinity gibi büyük ağları destekleyecek. Ancak şirket tüm blockchain ekosistemini desteklemek istediklerini ve önümüzdeki birkaç ay içinde bu konuyla ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanacağını söylüyor.
Bununla birlikte böyle bir cihaz çıkarmayı düşünen ilk firmanın HTC olmadığını belirtelim. Geçtiğimiz günlerde Sirin Labs da bu yıl Ekim ayında piyasaya sürülecek olan kendi blockchain destekli akıllı telefonunu duyurmuştu. Foxconn tarafından üretilecek Finney isimli telefon 999 dolar fiyat etiketiyle satılacak.

https://www.htcexodus.com Yorum Yaz
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constantin87 1 yıl
Kırmasın zaten o ayrıcalık Android telefon kullanmayı bilenlere kalsın
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BekirARSLAN 1 yıl en beğenilen Kerim5100
Kerim5100
Her şeyi mükemmel yapıp satış rekorları kırdın ya; bir bu eksikti...

HTC özel bir telefon üreticisi, yenilikleri yapmayı seven farklı şeyler üreten ve kullanışlı şeyleri insan hayatına sokan nadir üreticilerden. Samsung gibi kırk farklı sensör koyup hiç birini kullanmayan bir kitlesi yok
Kerim5100Her şeyi mükemmel yapıp satış rekorları kırdın ya; bir bu eksikti...HTC özel bir telefon üreticisi, yenilikleri yapma...
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aktorun 1 yıl
Ledger Nano S = 600-800 TL civarında satışı olan bir cihaz.
Telefonlar içlerine eklenecek bir donanımla pekala bu işi yapabilir.
Güzel fikir.
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constantin87 1 yıl
Kırmasın zaten o ayrıcalık Android telefon kullanmayı bilenlere kalsın
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esmerbuyucu 1 yıl
Yok blockchain yok kripto yok para madenciliği... Ne menem şeylerdir bunlar haberleri dönüyor.
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V4LKyR 1 yıl
Batmıyor mu arkadaş bu HTC?
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Kerim5100 1 yıl
Her şeyi mükemmel yapıp satış rekorları kırdın ya; bir bu eksikti...
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BekirARSLAN 1 yıl Kerim5100
Kerim5100
Her şeyi mükemmel yapıp satış rekorları kırdın ya; bir bu eksikti...

HTC özel bir telefon üreticisi, yenilikleri yapmayı seven farklı şeyler üreten ve kullanışlı şeyleri insan hayatına sokan nadir üreticilerden. Samsung gibi kırk farklı sensör koyup hiç birini kullanmayan bir kitlesi yok
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