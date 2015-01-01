HTC bu yıl büyük sürprizler hazırlıyor





Son birkaç yıldır akıllı telefon pazarında kan kaybeden ve tek haneli pazar paylarına gerileyen HTC, One ve Desire serileri ile yavaş yavaş yaralarını sarmaya başladı. Son iki çeyrekte üstüste kar açıklamayı başaran firmanın bu yıl daha büyük planları var.





Firmanın global pazarlama iletişimden sorumlu kıdemli yöneticisi Jeff Gordon, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada HTC ekibi adına oldukça heyecanlı olduğunu ve 2015 yılının tarihteki en önemli yılları olduğunu ifade etti. Firma bu yıl büyük sürprizler ile tüketici karşısına çıkacak.





HTC'nin bu yıl bize ne tür sürprizler hazırladığı net olarak bilinmiyor. Ancak CES 2015 fuarında karşımıza çıkacak yeni Desire telefonu, dedikodu seviyesindeki One M9, One M9 Max, RE 2 kamera aparatı, firmanın kendi logosunu taşıyan tabletleri ve belki de yeni bir Nexus tableti firmanın yol haritasında olabilecek üyeler arasında.





Bu yıl çıkışa geçerek akıllı telefon pazarında eski şöhretini kazanmayı isteyen HTC ayrıca tablet ve kamera segmentlerinde de iddialı modeller ile boy göstermeyi hedefliyor. MWC 2015 etkinliği ve sonrasında HTC'nin yeni yol haritası ile ilgili net bilgilere ulaşabileceğiz.

http://www.androidcentral.com/htc-apparently-has-some-huge-surprises-coming-2015