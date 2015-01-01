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HTC bu yıl büyük sürprizler hazırlıyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC bu yıl büyük sürprizler hazırlıyor

Son birkaç yıldır akıllı telefon pazarında kan kaybeden ve tek haneli pazar paylarına gerileyen HTC, One ve Desire serileri ile yavaş yavaş yaralarını sarmaya başladı. Son iki çeyrekte üstüste kar açıklamayı başaran firmanın bu yıl daha büyük planları var.

Firmanın global pazarlama iletişimden sorumlu kıdemli yöneticisi Jeff Gordon, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada HTC ekibi adına oldukça heyecanlı olduğunu ve 2015 yılının tarihteki en önemli yılları olduğunu ifade etti. Firma bu yıl büyük sürprizler ile tüketici karşısına çıkacak. 

HTC'nin bu yıl bize ne tür sürprizler hazırladığı net olarak bilinmiyor. Ancak CES 2015 fuarında karşımıza çıkacak yeni Desire telefonu, dedikodu seviyesindeki One M9, One M9 Max, RE 2 kamera aparatı, firmanın kendi logosunu taşıyan tabletleri ve belki de yeni bir Nexus tableti firmanın yol haritasında olabilecek üyeler arasında. 

Bu yıl çıkışa geçerek akıllı telefon pazarında eski şöhretini kazanmayı isteyen HTC ayrıca tablet ve kamera segmentlerinde de iddialı modeller ile boy göstermeyi hedefliyor. MWC 2015 etkinliği ve sonrasında HTC'nin yeni yol haritası ile ilgili net bilgilere ulaşabileceğiz.  

http://www.androidcentral.com/htc-apparently-has-some-huge-surprises-coming-2015 Yorum Yaz
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Gece772 4 yıl
Yeni nesil gel....
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ouzqan 4 yıl
Fiyat uygun olmayacağı kesin . M9 810 ile gelir büyük ihtimal . Kamera açısından güzel bir detay yakalarlarsa alır başını gider HTC .
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eulogy 4 yıl
HTC'nin süprizi şudur ben söyleyeyim. Orta alt model telefonu 1600 liradan satmak.
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kaan0101 4 yıl eulogy
eulogy
HTC'nin süprizi şudur ben söyleyeyim. Orta alt model telefonu 1600 liradan satmak.


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doctor_bey 4 yıl
Kameralar up olmasında ne çıkartırsa alırım Htc; fakat Re kameradaki tasarım faciasını (en azından benim açımdan) unutmadım, o neydi öyle su borusu gibi?
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ahead 4 yıl
Desire eye incelemesi lütfen.
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SpesifikBrush 4 yıl
Yeni bir Nexus tableti mi?
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RefLections 4 yıl
E8 incelemesi yapmadınız daha :)
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Avorlair 4 yıl
Şu rekabet iyidir edebiyatını bırakın artık allasen bir bitmediniz lan
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Rekabet iyidir ama fiyatlar her geçen gün yukarı gidiyor. Anlasip mi yapiyolar anlamış değilim
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