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HTC bu yıl yeni modellerinde kesintiye gidiyor

7 yıl
5,6b
1
65
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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2011 yılına büyük bir yükselişle başlayan ancak devamını getiremeyip 2011 yılını yüzde 26 kar düşüşüyle kapatan HTC, 2012 yılı için düşündüğü yeni modellerinde kesintiye gidiyor.

HTC İngiltere bölümü başkanı Phil Roberson, yılın ikinci çeyreğinde piyasada olacak şekilde daha çok üst seviye modellere odaklanacaklarını açıkladı. Etkileyici bir donanım ve büyük bir kullanıcı tecrübesi sunan modellerin geçmişte çok başarılı olduğunu kaydeden Roberson bu yıl da aynı politikayı izlemek istediklerini belirtti. Ancak bir modelin pek çok benzerini piyasaya çıkararak çizgiyi aşağı çekme politikası artık geçerli değil.

Analistler bu açıklamaya biraz temkinli yaklaşıyor. Farklı versiyon piyasaya sunma yerine ilgi görecek üst seviye ürünlerin satışa sunulması HTC'ye kaybettiği lider pozisyonu geri getiremeyebilir ve bu karardaki riskin de göze alınması gerekir. Ayrıca akıllı telefon pazarına odaklanmak için tablet geliştirmesini yavaşlatmak da diğer bir risk faktörü.

CCS Insight analizi Ben Wood amiral gemisi ürünlerle pazarda etkili olma kararının bir süre sonra sırtını dayayacak çok az ürünün piyasada kalmasına neden olacağını vurguluyor. IDC analisti Francisco Jeronimo ise HTC'nin Samsung gibi pazarlama stratejisi güdemediği için gerileme yaşadığını işaret ediyor.

Buna rağmen HTC bu yıla belirli sayıda amiral gemisi ürün politikasıyla başlayacak. 


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johonwayni 7 yıl en beğenilen
HTC Telefonlarindaki batarya sorununu gidermez yada telefonlarina yüksek seviyeli bataryalar yerleştirmez ise birçok kişi tercihini farklı telefonlardan yapmak zorunda kalacaktir. Şuan ki en büyük problem "Batarya"!
HTC Telefonlarindaki batarya sorununu gidermez yada telefonlarina yüksek seviyeli bataryalar yerleştirmez ise birçok kişi tercihini farklı telefonlardan yap...
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fearles46 7 yıl
Apple sırtını tek telefona yaslıyo da noluyo? Adamlar kazanıyor kımsenın kafası karısmıyor ve ılk cıktıgı modelden bu yana kadarda kımse hıc bırseyden mahrum kalmıyor.
Apple sırtını tek telefona yaslıyo da noluyo? Adamlar kazanıyor kımsenın kafası karısmıyor ve ılk cıktıgı modelden bu yana kadarda kımse hıc bırseyden mahrum ka...
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esqhia 7 yıl
Analistler bile temkinli yaklaşmış,düşünün artık :) Az model çıkarmanın riskli olduğunu söylemişler de her hafta telefon çıkartıp tüketicilerin beynini sulandırıp,model enflasyonu yarattığı politikanın hali de ortada.Boş konuşmuş biraz analistler.Çok olana az,az olana da çok çıkar demeyi herkes bilir.Apple sırtını tek telefona yaslıyo da noluyo?Sen nitelikli ürün çıkar,gerek teknik gerek güncelleme anlamında arkasında dur ürününün,tüketicide mutlaka bir farkındalık yaratacaktır yaptıkların ya da duruşun.Herneyse yanlış hesap bir yerden döner inşallah..
Analistler bile temkinli yaklaşmış,düşünün artık :) Az model çıkarmanın riskli olduğunu söylemişler de her hafta telefon çıkartıp tüketicilerin beynini sulandır...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Evivva 7 yıl
Htc nin bütün telefonlarının özellikleri cok yakın. Mesela sensation ve sensation xe nin tek farkı xe de overlock yapılmış işlemcisi olması ve beats audio
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Parn 7 yıl
HTC iyi guzel telefon yapıyor da ayni tasarım ile farkli modeller çıkarması cok itici geliyor yoksa guzel telefon
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Besiktask34 7 yıl
dakikada 1 model çıkarmanın bir bedeli olacak tabiki, halbuki önünüzde nokia örneği vardı, ders almak için bukadar zarar etmeye değermiydi
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ALPEREN_06 7 yıl Besiktask34
mustafam33

dakikada 1 model çıkarmanın bir bedeli olacak tabiki, halbuki önünüzde nokia örneği vardı, ders almak için bukadar zarar etmeye değermiydi

abartmanın anlamı yok.senin örneğinin tam tersi bir örnek var; SAMSUNG...
samsung ta model çeşitliliği ve önceki mesajımda eleştirdiğim pazarlama taktiği ile zirveye tırmandı.ama bence burada tüketicinin marka algısı çok önemli yer ediyor.
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ALPEREN_06 7 yıl
kesinlikle doğru bir yaklaşım.milleti kazıklamak adına eski modelleri makyajlayıp fahiş fiyatttan piyasaya süreceğine,aşşağı yukarı aynı donanım özelliklerine sahip ve bu donanımlar piayasanın en iyi bileşenlerinden olmasından hareketle,kullanıcı profillerine uygun olarak,ekran ölçüleri,tasarım ve işletim sistemlerinde farklılaşan modeller üretlmesi bence en iyisi.mesala 3.5 inç,4.0 inç ve 4.5 inç ekran boyutlarında,farklı tasarıma ve işletim sistemlerine sahip olan ama ekran çözünürlüğü,malzemem kalitesi,ram,gpu,işlemci hızı vs.vs. hemen hemen aynı ve piyasanın en iyileriyle donatılmış telefonlarını yapsınlar.insanlarda donanımına kafa yormayıp,sadece tasarımına karar vererek seçim yapsınlar.
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Mellkor 7 yıl
Tebrik ediyorum kendilerini cok yerinde bir karar habire yeni telefon yapmak yerine bir tane iyi telefon digerleri eko modeller olmasi daha mantikli bizde ne alicagimizi biliriz
. Birde arada pil problemini cozebilirse cok super olur
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MassiveDynamic 7 yıl
htcnin yanlışı telefonlarının reklamını iyi yapamıyor
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EstrEmO 7 yıl
Sense kullanım kolaylığı bakımından gerçekten birinci ama optimize olması şart umarım sense 4 ile bunu görürüz. Zira diğer android cihazların görünüm ve kullanım bakımından birşeyler yapması şart hava durumu widgeti bile yeter bunu söylemeye...
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CIBA 7 yıl
aslında htc kamerasıyla,bataryasıyla,rem ve işlemcisiyle çok üstün telefon yapmaya kadir bir firma bu teknoloji elinde var fakat bunları bir araya getirmeyip çeşitliliğe gidiyor.
insanın bu noktada kafası karışıyor. sanki çok çeşitli modellerle insanları daha çok kandıracaklarını mı sanıyorlar nedir bilmiyorum.
evet firma kendini düşünmeli ama tüketiciyi de aynı oranda düşünmelidir diye düşünüyorum.
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MCCACA 7 yıl
İnsanlarne kadar boş konuşuyor yahu Tek gerçek var oda İphone daha iyisini çıkarana dek en iyi 4S boşyere kendinizi yormayın....
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K_Spartakus 7 yıl MCCACA
MCCACA

İnsanlarne kadar boş konuşuyor yahu Tek gerçek var oda İphone daha iyisini çıkarana dek en iyi 4S boşyere kendinizi yormayın....

bir gerçek daha var , her yeni telefon çıkardığında insanlarla dalga geçercesine hep hatalı telefonlar çıkartıyor ....yalansa söyle . 4s ile ilgili hemen hergün hata haberleri çıkıyor ...yalanmı ?
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ahmet331 7 yıl
Touchwiz den bahsediyordum o konuya geleyim.. hantal derken bizi hantallastiriyor manasinda.. mesela rehber numerik pad cagrilar kismiini sectigimiz yer asagida konumlansa daha iyi tek elle kullaninda bas parmakla o dedigim sekmeler arasinda secim zor oluyor.. rehbere girip direk arama yapmak zor illa kisinin uzerine gelip ya resme tiklayip ara diyeceksin yada isme tiklayip icine girip tel isaretine tiklayacaksin.. Sense de bu sekmeler butunlestirilmis ve kontroller asagida idi o yuzden daha pratik olabiliyordu.. su an aklima gelenler bunlar..


birde su konuma gelmeyelim ben eksikleri soyluyorum ama onun disinda soylemedigim ozelliklerinden cok memnunum sgs2 den;)
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Sacred_Eagle 7 yıl ahmet331
ahmet331

Touchwiz den bahsediyordum o konuya geleyim.. hantal derken bizi hantallastiriyor manasinda.. mesela rehber numerik pad cagrilar kismiini sectigimiz yer asagida konumlansa daha iyi tek elle kullaninda bas parmakla o dedigim sekmeler arasinda secim zor oluyor.. rehbere girip direk arama yapmak zor illa kisinin uzerine gelip ya resme tiklayip ara diyeceksin yada isme tiklayip icine girip tel isaretine tiklayacaksin.. Sense de bu sekmeler butunlestirilmis ve kontroller asagida idi o yuzden daha pratik olabiliyordu.. su an aklima gelenler bunlar..


birde su konuma gelmeyelim ben eksikleri soyluyorum ama onun disinda soylemedigim ozelliklerinden cok memnunum sgs2 den;)

sgs2 de kişinin üzerine gelip parmağını biraz sola kaydırdığında arama seçeneği beliriyor.
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‬1‬ 7 yıl ahmet331
ahmet331

Touchwiz den bahsediyordum o konuya geleyim.. hantal derken bizi hantallastiriyor manasinda.. mesela rehber numerik pad cagrilar kismiini sectigimiz yer asagida konumlansa daha iyi tek elle kullaninda bas parmakla o dedigim sekmeler arasinda secim zor oluyor.. rehbere girip direk arama yapmak zor illa kisinin uzerine gelip ya resme tiklayip ara diyeceksin yada isme tiklayip icine girip tel isaretine tiklayacaksin.. Sense de bu sekmeler butunlestirilmis ve kontroller asagida idi o yuzden daha pratik olabiliyordu.. su an aklima gelenler bunlar..


birde su konuma gelmeyelim ben eksikleri soyluyorum ama onun disinda soylemedigim ozelliklerinden cok memnunum sgs2 den;)

rehberde yada cagri kayitlarinda kisi ismi uzerinde soldan saga dogru parmaginizla kaydirma yaparsaniz arama yapar tam tersi kaydirma mesaj bolumune girer.
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ahmet331 7 yıl
dhd de stock tarayiciyi kullanmadim dolphin kullaniyordum canavar gibiydi ve evdeki wirelessda denemistim satmadan once sgs2m den cok daha iyiydi.. mesela bazen dolphin tarayicisinda yine deniyorum sgs2 de yine sayfalari acmayabiliyor.. Ama ayni zamanda opera ile deniyorum o sayfalar aciliyor.. Evimdeki wireless ve kablosuz cihazlarin fazla olmasi acaba bi sinyal problemi olsuyor olabilirmi diye dusunmeme sebep oldu su an sizin yorumlarinizdan sonra o_O
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ErTuFx 7 yıl
Batarya sorunu dogru tespit ama gercekten su HTC nin telefonlari tas gibi hepsi cok saglam ve kullanisli oluyorlar
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Esposito Bandolero 7 yıl
apple ve htc nin tek model çıkarması farklı bişey bence çünkü apple 1 tane çıkartıyor ama 3 yıl arkasında duruyo en az.şuan bakın 3gs bile ios 5 güncellemesini alıyor.sadece işletim sistemi değil yani icloud itunes gibi çok daha farklı olanaklar sağlıyo apple.htc 1 tek cihaz çıkarsa tahminimce batar yani
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