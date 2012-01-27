HTC bu yıl yeni modellerinde kesintiye gidiyor





2011 yılına büyük bir yükselişle başlayan ancak devamını getiremeyip 2011 yılını yüzde 26 kar düşüşüyle kapatan HTC, 2012 yılı için düşündüğü yeni modellerinde kesintiye gidiyor.





HTC İngiltere bölümü başkanı Phil Roberson, yılın ikinci çeyreğinde piyasada olacak şekilde daha çok üst seviye modellere odaklanacaklarını açıkladı. Etkileyici bir donanım ve büyük bir kullanıcı tecrübesi sunan modellerin geçmişte çok başarılı olduğunu kaydeden Roberson bu yıl da aynı politikayı izlemek istediklerini belirtti. Ancak bir modelin pek çok benzerini piyasaya çıkararak çizgiyi aşağı çekme politikası artık geçerli değil.





Analistler bu açıklamaya biraz temkinli yaklaşıyor. Farklı versiyon piyasaya sunma yerine ilgi görecek üst seviye ürünlerin satışa sunulması HTC'ye kaybettiği lider pozisyonu geri getiremeyebilir ve bu karardaki riskin de göze alınması gerekir. Ayrıca akıllı telefon pazarına odaklanmak için tablet geliştirmesini yavaşlatmak da diğer bir risk faktörü.





CCS Insight analizi Ben Wood amiral gemisi ürünlerle pazarda etkili olma kararının bir süre sonra sırtını dayayacak çok az ürünün piyasada kalmasına neden olacağını vurguluyor. IDC analisti Francisco Jeronimo ise HTC'nin Samsung gibi pazarlama stratejisi güdemediği için gerileme yaşadığını işaret ediyor.





Buna rağmen HTC bu yıla belirli sayıda amiral gemisi ürün politikasıyla başlayacak.



