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HTC, büyük şeylerin gelişini haber veriyor

5 yıl
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33
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, büyük şeylerin gelişini haber veriyor


Muhtemelen Eylül ayında HTC tarafından tanıtılması beklenen dev ekranlı One Max için firma ilk ipuçlarını vermeye başladı. Samsung'un Unpacked Episode 2 davetiyelerini dağıtmaya başladığı güne denk gelen duyuruda 15 saniyelik bir video da yer alıyor.

Twitter ve Instagram üzerinden yayınlanan videolarda HTC harfleri Değişim Burada ve Mutlu Telefon Firması sloganları ile ilişkilendirilmiş. Videoda ayrıca yüzünü göremediğimiz bir adamın elinde bir çanta ile helikopterden indiği görülüyor. Firma büyük şeylerin yakında olduğu şeklinde bir hashtag kullanıyor.

Video ile ilgili yorumlar ise Iron Man ve Sherlock Holmes serilerinden tanıdığımız Robert Downey Jr.'nin çantalı adamı oynadığı yönünde. Bilindiği gibi HTC geçen ay ünlü aktör ile 12 milyon dolarlık bir reklam anlaşması imzalamıştı. HTC hiçbir zaman bunu resmen kabul etmese de tahminler HTC'nin One Max tanıtımını Robert Downey Jr. ile birlikte yapacağını belirtiyor. İlgili filmlerin aksine Downey Jr. reklam kampanyalarında kendisini HTC ürünleriyle zaman geçirirken canlandıracak.  

https://twitter.com/htc/status/364448294212501504 Yorum Yaz
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orhanyıldız 5 yıl en beğenilen
Baslık sakat olmuş.
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batkent 5 yıl
Bu aralar haberlerden çok başlıklar ilgimi çekmeye başladı.
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TrMhMt 5 yıl
Simdi ne desem bilemiyorum. Heyecanla bekliyorum desem basliga bakarsak o dogrultuda gelecek cevaplari dusunemiyorum.
Baslik sakat hocam.
Simdi ne desem bilemiyorum. Heyecanla bekliyorum desem basliga bakarsak o dogrultuda gelecek cevaplari dusunemiyorum.Baslik sakat hocam.
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaslar, biliyorum soyluyorum ama htc modelleri kullanmayin çünkü 1 senelik omru var.bende htc one x vardi tam 1 sene doldu derken kendiliginden kapandi ve bir daha açılmadı, garantisi dolmus servis disi olmus tamirciler bile yapamadı, temsilciye bağlandim şöyle yapın böyle yapın ama fayda olmadı. Ben cok pisman oldum sizde olmayın.
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TeufeL-07 5 yıl
Donanımhaber ramazanın etkisinden olsa gerek içindekileri başlıklara vuruyor. Donanımhaberden "BÜYÜK ŞEYLER" Bekliyoruz.
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Tomris Hatun 5 yıl
tamda one almaya calısırken bunu duyurmaları cok ıyı oldu bıraz bekleyıp ıyısını almak daha mantıklı
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Ceqa 5 yıl
Robert Downey Jr ile htc baya toparlanır dedi demeyin
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Virtual Reality 5 yıl
Üzerinde kalem yuvası ve oraya takılan bir kalemi olmadıktan sonra, büyük ekranlı telefonların hiç bir cazibesi yok, ne yani ayrı bir kalem mi taşıyacağız. Hadi kalemi ayrı aldık, peki o kalemi telefonun neresine takacağız, kalemi takacak bir yuva ayırmışlar mı? İnce yapacağız diye kalem yuvası koymuyorlar, anlamadım gitti.
İnşallah HTC de kalem yuvası ve kalem vardır.
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MegaWolt38 5 yıl
Samsungçular büyük sever..ne de olsa note 2 ve mega ya alışmışlardır...ufak birşey gelirse onları kesmeye de bilir...
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muaz1 5 yıl
en çok beğeni alan yorumlar hep başlıkla ilgili ne kadar içi fesat insanımız var :D telefona gelirsek one'dan bir farkı yoksa o kadarda önemli değil
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okan_cehapelioglu 5 yıl
reklamda şişko adamın elindeki tel neydi
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El_domingo 5 yıl
SAMSUNG da note serisinin cazip kılan unsur buyukekranın yanında s-pen olayı...htc salt buyuk ekran ozelliğiyle cıkarsa note3 e gene rakip olamaz...
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dere.beyi 5 yıl
kavaktada boy var önemli olan işlevi işleviii
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romeo6464 5 yıl
ne de olsa HaTiCe
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