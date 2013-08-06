HTC, büyük şeylerin gelişini haber veriyor









Muhtemelen Eylül ayında HTC tarafından tanıtılması beklenen dev ekranlı One Max için firma ilk ipuçlarını vermeye başladı. Samsung'un Unpacked Episode 2 davetiyelerini dağıtmaya başladığı güne denk gelen duyuruda 15 saniyelik bir video da yer alıyor.





Twitter ve Instagram üzerinden yayınlanan videolarda HTC harfleri Değişim Burada ve Mutlu Telefon Firması sloganları ile ilişkilendirilmiş. Videoda ayrıca yüzünü göremediğimiz bir adamın elinde bir çanta ile helikopterden indiği görülüyor. Firma büyük şeylerin yakında olduğu şeklinde bir hashtag kullanıyor.





Video ile ilgili yorumlar ise Iron Man ve Sherlock Holmes serilerinden tanıdığımız Robert Downey Jr.'nin çantalı adamı oynadığı yönünde. Bilindiği gibi HTC geçen ay ünlü aktör ile 12 milyon dolarlık bir reklam anlaşması imzalamıştı. HTC hiçbir zaman bunu resmen kabul etmese de tahminler HTC'nin One Max tanıtımını Robert Downey Jr. ile birlikte yapacağını belirtiyor. İlgili filmlerin aksine Downey Jr. reklam kampanyalarında kendisini HTC ürünleriyle zaman geçirirken canlandıracak.

https://twitter.com/htc/status/364448294212501504