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HTC düşük satış rakamlarıyla savaşmak için çalışanların %15'ini işten çıkaracak

3 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC düşük satış rakamlarıyla savaşmak için çalışanların %15'ini işten çıkaracak
 
Tayvan menşeli elektronik şirketi HTC'nin 2015 ikinci çeyrek ait mali raporu açıkladığı günden beri işten çıkarma dedikoduları ortalıkta dolanıyordu. Üst seviye modellere talebin azalması ve Çin'de satışların yavaşlaması 1.04 Milyar dolar gelire sahip şirketin 157 milyon dolar zarar açıklamasına sebep olmuştu.
Şirketin bugün yaptığı açıklama ise iddiaları doğruladı. Çalışanların %15'i işten çıkarılarak mali tablo dengelenmeye çalışılacak. Bu işten çıkarmanın işletme giderlerinde %35'lik bir azalma yaratacağı belirtiliyor.
Şirket geçen yılın 3. çeyreğinden itibaren kıpırdanma belirtileri gösterse de önümüzdeki dönemlere ait beklentiler pek parlak değil. Sonbahar döneminde gelirlerin %30-%40 seviyesinde azalması beklenirken kar marjı beklentisi %19 seviyesinde. Ancak önlemler alarak kara geçmek uzun vadede şirketin çok işine yaramayacaktır. Yine de durumu kurtarmak için bazı girişimleri bulunan HTC'nin ilerleyen dönemlerde nasıl bir çizgide devam edeceği merak konusu. 

http://www.ft.com/intl/fastft/376001/smartphone-maker-htc-cut-15-of-jobs Yorum Yaz
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emre_fan_club 3 yıl en beğenilen
Ürünlere etiket basan grubu çıkarsınlar işten.
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` quaD. 3 yıl
Cihazlardaki şikayetleri belli iken kullanıcıyı dinlemiyorlar üstüne fazla fiyat var.

Yanlış politikanın sebebi bunu düşünenlerden değil de başka insanlardan çıkarmak yazık , günah. HTC almayı düşünmüyorum açıkçası artık. Taa ki olumlu davranısı olana kadar.
Cihazlardaki şikayetleri belli iken kullanıcıyı dinlemiyorlar üstüne fazla fiyat var.Yanlış politikanın sebebi bunu düşünenlerden değil de başka ins...
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Ömürcan 3 yıl
Hahahahah iyi olmus sattigi telefonlar o fiyati hak etmiyor. Bunu bi' anlasinlar duzelir her sey.
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antonidas 3 yıl
Çinli firmaların güçlenmesi htc gibi firmaları zora soktu.
Çinli ve Hintli firmalar yüksek donanımlı düşük fiyatlı telefonlar üretiyorlat ve çol iyi satıyorlar.
Tabi htc'ninde hataları var. Mesela m8 için hala sense 7'yi vermediler.
Yazılım anlamında daha iyi işler çıkartabilirlerdi. Sense 7 aslında sense 6.1 gibi olmuş.
Ultra pixel kamera iyi bir fikir değilmiş. Zaten kimse taklit etmedi.
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ARNT 3 yıl
Ulan sokaktan birini cevirip sorsalar neden htc almiyosun diye olayi kavrayacaklar ama bunlar simdi sirket yonetiyoruz biz ceo yuz ayagina kimseyi iplemezler kimseye biseyde sormazlar sirketide batirirlar. M9 ciktiginda bu htc batar demistim adim adim finish e dogru gidiyorlar. Sonrada sony geliyor arkadan. Oda musteriyi sallamadan bildigini okuyor. Bu ikisi bu kafayla batmaya maalesef mahkum.
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aycibin 3 yıl
Calisan gideri yuzunden mi satamiyorlar?personel azalinca mi biz htc tercih edeceğiz?hastalığa yanlis tanı konuluyor.
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DrAqPiT 3 yıl
Fiyatları düşürüceksin, telefonlarının tasarımını değiştiriceksin, ekrana sanal tuş koymayacaksın. Zaten htc kullanan kalitenin farkında ama m7 den beri katedilen yol sıfır. Haliyle bu durum kaçınılmaz. M10 son şansları ve bir htc kullanıcısı olarak umudum yok. Bunun tek sebebi htcnin politikası değil. İnsanların çoğu bu telefona 3000 tl verince neden iphone almadın diye soruyor. Neden alayım dediğimde ee iphone daha iyi diyorlar. Anlayan anladı bence
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lazloo 3 yıl
Telefonu ucuzlatmak yerine işçi çıkarmak? HTC batmak üzereyken başka bir firma satın alıp rayına sokacak yine. Olan HTC ye olacaj
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ø 3 yıl
Fiyatlar fazla, gerekli değişiklikler ısrarla yapılmıyor. BB yolunda gidiyor HTC.
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alp0007 3 yıl
Tasarım bölümündekiler çıkarıldıysa "hayırlı olmuş" olabilir!
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cherkesomer 3 yıl
türkiye ofisindeki bütün yöneticileri işten çıkarması hepimiz için iyi olur sanırım!!! kafalarına göre fiyat döşeyen türkiye ofisine müdahale şart!
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kadirirdem 3 yıl
insanları dinlemiyorlar,kendi bildiklerine gidiyorlar böyle giderlerse ya bir firmaya satılırlar yada batarlar böyle bir üreticinin batmasını istemem bir değişiklik yapıp her konuda adam gibi çıkın m10 da etiketi koyanıda dövün gönderin adam gibi diyat yapın herkesden pahalısınız nerdeyse.... dediklerimi yapın bak nasıl gelirler düzeliyor....
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