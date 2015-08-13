HTC düşük satış rakamlarıyla savaşmak için çalışanların %15'ini işten çıkaracak

Tayvan menşeli elektronik şirketi HTC'nin 2015 ikinci çeyrek ait mali raporu açıkladığı günden beri işten çıkarma dedikoduları ortalıkta dolanıyordu. Üst seviye modellere talebin azalması ve Çin'de satışların yavaşlaması 1.04 Milyar dolar gelire sahip şirketin 157 milyon dolar zarar açıklamasına sebep olmuştu.

Şirketin bugün yaptığı açıklama ise iddiaları doğruladı. Çalışanların %15'i işten çıkarılarak mali tablo dengelenmeye çalışılacak. Bu işten çıkarmanın işletme giderlerinde %35'lik bir azalma yaratacağı belirtiliyor.

Şirket geçen yılın 3. çeyreğinden itibaren kıpırdanma belirtileri gösterse de önümüzdeki dönemlere ait beklentiler pek parlak değil. Sonbahar döneminde gelirlerin %30-%40 seviyesinde azalması beklenirken kar marjı beklentisi %19 seviyesinde. Ancak önlemler alarak kara geçmek uzun vadede şirketin çok işine yaramayacaktır. Yine de durumu kurtarmak için bazı girişimleri bulunan HTC'nin ilerleyen dönemlerde nasıl bir çizgide devam edeceği merak konusu.

http://www.ft.com/intl/fastft/376001/smartphone-maker-htc-cut-15-of-jobs