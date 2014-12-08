HTC gelecek yıl için üç üst seviye akıllı telefon ve bir tablet planlıyor









Bu yıl One M8 ve Desire EYE gibi dikkat çeken akıllı telefonları ile iki çeyrektir üst üste kar açıklamayı başaran HTC, gelecek yıl için de yakaladığı bu ivmeyi hızlandırmayı amaçlıyor. Firmanın yol haritasındaki bazı cihazlar internete sızdırıldı.





Daha önce isabetli tahminler yapmış sızıntı kaynaklarından birisi olan Upleaks, firmanın 4 akıllı telefonu ve bir de tablet cihazı için hazırladığı yol haritasını Twitter hesabından paylaştı. Sızıntı da Hima kod adı ön plana çıkıyor zira farklı kaynaklardan gelen sızıntılarda da HTC'nin yeni amiral gemi modelinin Hima kod adını alacağı ifade ediliyordu.





Hima kod adlı bu cihazda 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, 13MP çözünürlükte ön kamera şeklinde özelliklere yer verileceği de belirtilmişti.





Yeni bilgiler de Hima amiral gemi modelinin 2480mAh gücünde bir bataryaya sahip olacağı dile getiriliyor. Android 5.0 ve Sense 7 ile birlikte gelecek yılın en iddialı cihazlarından birisi Hima olacak. Bununla birlikte ekran boyutunun 5.2 inç olacağına dair başka bir görsel de mevcut. Bu bakımdan ekran konusunda çelişkiler mevcut.





Hima amiral gemi modelinin aynı bu yıl One M8 modelinde olduğu gibi Windows Phone 8 işletim sistemli bir versiyonunun da piyasada olacağının altı çizilmiş. Muhtemelen donanım açısından bu iki cihaz arasında bir fark olmayacak.





Hima yine firmanın seri olarak devam ettireceği akıllı telefonlardan oluşacak ki serideki ikinci model Hima Ace. Bunun Hima modelinin mini versiyonu veya benzer donanımı taşıyan bir Desire cihazı olabileceği ihtimal dahilinde.





Serinin ikinci üst seviye modeli Hima Ultra olacak. Bu da muhtemelen geçen yıl ki One Max modelinin devamı niteliğinde olacak ve 6 inçlik 2K ekran, daha büyük pil gibi güncellemeler içerecek.





Bu seri haricinde HTC'nin Butterfly serisini de devam ettireceği görülüyor. Global olarak başarı yakalayamayan seri özellikle Asya ülkelerinde büyük ilgi gördü. HTC de bu seriyi halen destekliyor. Gelecek yıl Butterfly 3 olarak serinin yeni modelini görme şansına sahip olacağız.





Gelecek yıl HTC tablet pazarında da yeniden iddialı olma çabasında. Bu yıl Nexus 9 ile beğeni toplayan firma Nexus 9 donanımını baz alan ancak Sense arayüzü ile kendi ismini taşıyan yeni bir tablet modelini piyasaya sürme aşamasında. Firma bir süre önce de tablet pazarında yeniden var olmak istediklerini açıklamıştı.





Sızıntıda diğer bir dikkat çeken nokta ise RE adlı kamera modelinin ikinci nesli RE Camera 2. İlk nesilde var olan WiFi desteğinin yanında bu kez de LTE imkanının eklendiği görülüyor. Bu sayede RE Camera 2 doğrudan internete bağlanabilecek.





Sızıntının ne kadar gerçeğe yakın olduğu bilinmiyor ancak firma özellikle tablet ve RE Camera 2 konusunda üstü kapalı açıklamalar yapmıştı. Ayrıca gelecek yıl firmadan bir veya iki üst seviye akıllı telefon da kesinlikle bekleniyordu. Firmanın yol haritası ile ilgili gerçekçi bilgilere muhtemelen gelecek yıl başlarında ulaşabiliriz.

http://www.androidheadlines.com/2014/12/htcs-big-3-devices-2015-leaked-upleaks.html