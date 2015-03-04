HTC gelirleri Şubat ayında yıl bazında artış gösterdi

Haber Editörü
MWC 2015 fuarında One M9 amiral gemi modelini tanıtan ve olumlu eleştiriler alan HTC, finansal anlamda da rahatlamaya başladı. Şubat 2015 verilerine göre firma yıl bazında artış ay bazında düşüş yaşadı.
Firmadan yapılan açıklamaya göre Şubat ayında toplamda 294 milyon dolar gelir elde edildi. Yıl bazında yüzde 27.7 artış sağlanırken, geçen aya göre yüzde 24.84 düşüş yaşandı. Yine yılın ilk iki ayı itibariyle gelir beklentisi 600 milyon dolar civarında. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 27 artış mevcut.
Son üç çeyrekte olumlu tablolar açıklayan HTC'nin bu yıla da iyi bir başlangıç yaptığı düşünülüyor. Özellikle Desire ailesi başarılı satışlarla gelirlere önemli bir katkı sağlıyor.
Firmanın bu yıl ki en önemli silahı elbette One M9 olacak. Hızlı bir şekilde satış kanallarına dağıtım yapmayı planlayan HTC, böylece rakip amiral gemi modellerinden de daha önce piyasaya çıkmış olacak.
http://www.phonearena.com/news/Good-morning---HTC-sees-27.7-on-year-increase-in-revenue_id66803 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ulkede ayni siyasi parti gibi taraf olma zihniyeti var objektif bakamiyorlar kolay kaniyorlar hakikaten son tanitimlardan sonra bunu daha iyi anladim, yazik
incelik yok telefonda.baştan sona delikli hapörler altta ve üstte.siyah htc bantı.önden görünüm vasat.estetik gözükmüyor ön taraf.