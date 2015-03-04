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HTC gelirleri Şubat ayında yıl bazında artış gösterdi

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC gelirleri Şubat ayında yıl bazında artış gösterdi

MWC 2015 fuarında One M9 amiral gemi modelini tanıtan ve olumlu eleştiriler alan HTC, finansal anlamda da rahatlamaya başladı. Şubat 2015 verilerine göre firma yıl bazında artış ay bazında düşüş yaşadı.
Firmadan yapılan açıklamaya göre Şubat ayında toplamda 294 milyon dolar gelir elde edildi. Yıl bazında yüzde 27.7 artış sağlanırken, geçen aya göre yüzde 24.84 düşüş yaşandı. Yine yılın ilk iki ayı itibariyle gelir beklentisi 600 milyon dolar civarında. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 27 artış mevcut.
Son üç çeyrekte olumlu tablolar açıklayan HTC'nin bu yıla da iyi bir başlangıç yaptığı düşünülüyor. Özellikle Desire ailesi başarılı satışlarla gelirlere önemli bir katkı sağlıyor.
Firmanın bu yıl ki en önemli silahı elbette One M9 olacak. Hızlı bir şekilde satış kanallarına dağıtım yapmayı planlayan HTC, böylece rakip amiral gemi modellerinden de daha önce piyasaya çıkmış olacak.



http://www.phonearena.com/news/Good-morning---HTC-sees-27.7-on-year-increase-in-revenue_id66803 Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Sonunda güzel haber
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mcrew 4 yıl
pahalı olmasa bide
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Melikbey 4 yıl
Ulan nasıl samsung gün yuzune çıkarıldı şu forumda ona yanarım :)
1 Yanıt Yanıtla
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Guest-DE04D47E5 4 yıl Melikbey
Melikbey
Ulan nasıl samsung gün yuzune çıkarıldı şu forumda ona yanarım :)

Ulkede ayni siyasi parti gibi taraf olma zihniyeti var objektif bakamiyorlar kolay kaniyorlar hakikaten son tanitimlardan sonra bunu daha iyi anladim, yazik
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wolf silver 4 yıl
YAKLAŞIK OLARAK 4 YILDIR SADIK BİR SAMSUNG KULLANICISI OLARAK EĞER TELEFON ALSAM BU SEFER GALAXY S6 DEĞİL DE ONE M9 OLUR. BENCE ONE M9 GALAXY S6 DAN DAHA KULLANIŞLI....
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uçan tekme 4 yıl
m9 tasarımı kötü aga.

incelik yok telefonda.baştan sona delikli hapörler altta ve üstte.siyah htc bantı.önden görünüm vasat.estetik gözükmüyor ön taraf.
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Guest-DE04D47E5 4 yıl
M9 a vasat deyip S6 a karsinda sansi yok diyen zihniyet... M9 vasatsa S6 nin ondan farki yok, hala ayni kalas tasarimini surduren samsungu berbat yazilimsal destegine ragmen donanimi yuzunden goklere cikartiyorsaniz pes size adamlar odunda cikartsa alirsiniz, iste buna fanboyluk diyoruz...
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Masquerade89 4 yıl
M9 vasat S6 ve S edge karşısında şansı yok
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