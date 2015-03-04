HTC gelirleri Şubat ayında yıl bazında artış gösterdi





MWC 2015 fuarında One M9 amiral gemi modelini tanıtan ve olumlu eleştiriler alan HTC, finansal anlamda da rahatlamaya başladı. Şubat 2015 verilerine göre firma yıl bazında artış ay bazında düşüş yaşadı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Şubat ayında toplamda 294 milyon dolar gelir elde edildi. Yıl bazında yüzde 27.7 artış sağlanırken, geçen aya göre yüzde 24.84 düşüş yaşandı. Yine yılın ilk iki ayı itibariyle gelir beklentisi 600 milyon dolar civarında. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 27 artış mevcut.

Son üç çeyrekte olumlu tablolar açıklayan HTC'nin bu yıla da iyi bir başlangıç yaptığı düşünülüyor. Özellikle Desire ailesi başarılı satışlarla gelirlere önemli bir katkı sağlıyor.

Firmanın bu yıl ki en önemli silahı elbette One M9 olacak. Hızlı bir şekilde satış kanallarına dağıtım yapmayı planlayan HTC, böylece rakip amiral gemi modellerinden de daha önce piyasaya çıkmış olacak.









http://www.phonearena.com/news/Good-morning---HTC-sees-27.7-on-year-increase-in-revenue_id66803