Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC giriş seviyesi cihazlar için kendi işlemcisini tasarlamayı düşünüyor

7 yıl
2,1b
1
15
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil cihaz segmentinde satış rakamlarını ve pazar paylarını giderek artıran üreticilerin masaya yatırdıkları en önemli konulardan biri kendi işlemcisini tasarlamak oluyor. Samsung, Apple, Huawei firmalarının ardından HTC'nin de kendi işlemcisini üretmek konusunda planları olduğu belirtiliyor.

China Times gazetesinin haberine göre modellerinde NVIDIA ve Qualcomm'un hazır tasarımlarını kullanan HTC, özellikle giriş seviyesi modeller için ST-Ericsson firması ile bir ortaklık anlaşması imzalamak üzere. 

Hali hazırda yonga tasarımları yapan ST-Ericsson ortaklığı ile HTC'nin tedarik zinciri üzerinde daha doğrudan kontrol imkanı sağlaması mümkün olacak. Böylece NVIDIA ve Qualcomm firmalarına olan bağımlılık da ortadan kalkacak.

Yeni yonga tasarımlarının gelecek yıldan itibaren giriş seviyesi HTC modellerinde kullanılacağı belirtiliyor. Ancak üst seviye modellerde yine NVIDIA ve Qualcomm işlemciler kullanılacak. Giriş seviyesi modellerde yeni işlemcilerin nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Like a Sir 6 yıl
daha önceki haberlerde alt model üretmiyeceği söyleniyordu , noldu şimdi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Bence çok iyi bir çözüm olur şirket adına, HTC'nin bu tür stratejik,akıllıca çözümlerine bayılıyorum işini en güzel seviyede yapmak için çok parlak fikirler ortaya atıyorlar ve tuttuklarını kolay bırakan cinsden değiller..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 7 yıl
playstyle
createemir
playstyle apple bile bunu yapamıyor ! eğer bunu yapabilir ise ! apple ve samsung afallar ! :)
Samsung, Apple, Huawei firmalarının ardından HTCnin de kendi işlemcisini üretmek konusunda planları olduğu belirtiliyor.
öncelikle apple kendi işlemcisini geliştirme süreçine girese ! intel amd gibi ürün sunumu konusunda ciddi gecikmeler yaşayabilir. bu açıdan apple en iyisi hangisi ise onu alıp sektörde örnek numune üreten en iyi yeni nesil toplama yapmaya devam etmelidir. samsung desen samsungu her zaman apple ın kötü kardeşi olarak görüyorum çünkü ! ne yapıp ediyor kabul edilebilinir sınırlar içinde apple a alternatif ürünler yetiştiriyor ama malesef kalite çıtası konusunda en üstün bir altında bir standart oluşturma çabası yüzünden hep 2. sırada ! Huawei gelince bu firmayı harbi uzak doğulu bir firma olarak görüyorum çünkü genelde X veya Y firmaları uzak doğuya gider toplama sisteme kendi marka logosu ile avrupa pazarına ürün satılır ama Huawei bu konuda yerli malı yurdun malı misali kaliteli çin malı gibi uzak doğudan uygun fiyata kaliteli ürünlerde çıkabileceğini gösteren bir firma ! yani her birinin pazardaki yeri ve müşteri portföyleri farklı olsada nvidianın bile GPU üretmeyi 2. plana atıpta mobil işlemci piyasasında bir şeyler yapmaya çalıştığı düşünülür ise ! bir noktada nvidia performans sunsa bile piyasa fiyatları ortada ! etrafta dollaşan telefonları alabilecek kesimin durumu belli dahası durumu olan hemen alıyor. asıl hedef kitle yerli piyasa için 100$ civarı akıllı telefon sunulabilinmesi noktasında piyasa bu sınırda ekonomik bütçe ayırabilicek müşteri kesimine ulaşmaya çalışıyor ! çünkü asıl müşteri potansiyeli bu fiyat aralığından çok fazla var ! örneğin ben microfonu bozuk ve kullaklıkla kullanılan bir telefon kullanıyorum teknik olarak işimi görüyor ama gidipte 500-600 lira veripte yeni nesil bir telefon almam veya sadece konuşma fonsiyonu olan bir telefonada 100 TL vermem yani ! bu bir seçenek değil bir zorunluluk olduğu için ! bu böyle !

Apple iPhone 3GS'e kadar Samsung'un SoC'lerini kullandı. iPhone 4'den sonra SoC'leri kendi tasarladı ve üretmesi için Samsung'a verdi. Ona bakarsanız bu işlemcilerin hepsi ARM tabanlıdır. İşlemci değil SoC kullanmaktadırlar. OMAP4430/4460, Exynos, Tegra, A5-A5X vb. Ayrıca niçin bu kadar sinirlendiniz anlam veremedim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EuroAsia 7 yıl
Ne işlemcisi ya,önce şu telefonlara adam akıllı batarya koymayı öğrensin HTC
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl
playstyle

apple bile bunu yapamıyor ! eğer bunu yapabilir ise ! apple ve samsung afallar ! :)


eminmisin. keza apple in kullandigi a4 ve a5 islemcileri kendi tasarimi. keza samsungda ust modellerinde kendi tasarimi ve uretimi olan exynos islemcilerini kullaniyor. kendi tasarimlari derken hepsi arm dan lisans alip arm sablonu uzerine kendi modifikasyonlarini yapiyorlar. appleda samsungda qualcomda nvidia da bu sekilde uretiyor. htc de aynisini yapmak istiyor.

ayrica apple bile bunu yapamiyor derken? apple arm in kurucularindan. hatta arm'da ortakligi hala mevcut. neden bahsediginizin farkinda bile degilsiniz.

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 7 yıl
bence alt model cihazlara bir donanım standardı gelmeli firma kendi donanımını belirlemeli, birine tegra 2,ötekine omap,diğerine scorpion koyarsanız güncelleme konusunda daha çok uğraşırsınız.Alt ve orta seviye cihazlar mümkün olduğunca benzer donanımlı hale getirmek için işlemci geliştirmek güzel bir fikir olabilir ama pek te kolay olmadığı açık..
Bir ara Lg de üretecekti, sonra ne oldu bilmem, gsmarena.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Pisagor- 7 yıl
Umarım bu uygulamayı hayata geçirirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eng304 7 yıl
playstyle
apple bile bunu yapamıyor ! eğer bunu yapabilir ise ! apple ve samsung afallar ! :)

?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 7 yıl
playstyle
apple bile bunu yapamıyor ! eğer bunu yapabilir ise ! apple ve samsung afallar ! :)

'Samsung, Apple, Huawei firmalarının ardından HTC'nin de kendi işlemcisini üretmek konusunda planları olduğu belirtiliyor.'
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 7 yıl
Umarım bu olay lafta kalmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 7 yıl createemir
createemir

playstyle

apple bile bunu yapamıyor ! eğer bunu yapabilir ise ! apple ve samsung afallar ! :)


'Samsung, Apple, Huawei firmalarının ardından HTC'nin de kendi işlemcisini üretmek konusunda planları olduğu belirtiliyor.'

öncelikle apple kendi işlemcisini geliştirme süreçine girese ! intel amd gibi ürün sunumu konusunda ciddi gecikmeler yaşayabilir. bu açıdan apple en iyisi hangisi ise onu alıp sektörde örnek numune üreten en iyi yeni nesil toplama yapmaya devam etmelidir.

samsung desen samsungu her zaman apple ın kötü kardeşi olarak görüyorum çünkü !
ne yapıp ediyor kabul edilebilinir sınırlar içinde apple a alternatif ürünler yetiştiriyor ama malesef kalite çıtası konusunda
en üstün bir altında bir standart oluşturma çabası yüzünden hep 2. sırada !

Huawei gelince bu firmayı harbi uzak doğulu bir firma olarak görüyorum çünkü genelde X veya Y firmaları uzak doğuya gider toplama sisteme kendi marka logosu ile avrupa pazarına ürün satılır ama Huawei bu konuda yerli malı yurdun malı misali
kaliteli çin malı gibi uzak doğudan uygun fiyata kaliteli ürünlerde çıkabileceğini gösteren bir firma !

yani her birinin pazardaki yeri ve müşteri portföyleri farklı olsada

nvidianın bile GPU üretmeyi 2. plana atıpta mobil işlemci piyasasında bir şeyler yapmaya çalıştığı düşünülür ise !

bir noktada nvidia performans sunsa bile piyasa fiyatları ortada !
etrafta dollaşan telefonları alabilecek kesimin durumu belli
dahası durumu olan hemen alıyor.
asıl hedef kitle yerli piyasa için 100$ civarı akıllı telefon sunulabilinmesi noktasında
piyasa bu sınırda ekonomik bütçe ayırabilicek müşteri kesimine ulaşmaya çalışıyor !

çünkü asıl müşteri potansiyeli bu fiyat aralığından çok fazla var !

örneğin ben microfonu bozuk ve kullaklıkla kullanılan bir telefon kullanıyorum
teknik olarak işimi görüyor ama gidipte 500-600 lira veripte yeni nesil bir telefon almam
veya sadece konuşma fonsiyonu olan bir telefonada 100 TL vermem yani !

bu bir seçenek değil bir zorunluluk olduğu için ! bu böyle !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 7 yıl
apple bile bunu yapamıyor ! eğer bunu yapabilir ise !
apple ve samsung afallar ! :)
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Drakoid 7 yıl
Rekabet kızışır. Rekabet iyidir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 7 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

apple bile bunu yapamıyor ! eğer bunu yapabilir ise !
apple ve samsung afallar ! :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Schwartzenius 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

apple bile bunu yapamıyor ! eğer bunu yapabilir ise !
apple ve samsung afallar ! :)



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2082 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Gelecek Nesil: Bölüm 2 "Ufku Geniş Bilim Programı" video şov 7 yıl HTC One X Performans ve Pil video inceleme "Rom: 1.28.401.9" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim