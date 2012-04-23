HTC giriş seviyesi cihazlar için kendi işlemcisini tasarlamayı düşünüyor

Mobil cihaz segmentinde satış rakamlarını ve pazar paylarını giderek artıran üreticilerin masaya yatırdıkları en önemli konulardan biri kendi işlemcisini tasarlamak oluyor. Samsung, Apple, Huawei firmalarının ardından HTC'nin de kendi işlemcisini üretmek konusunda planları olduğu belirtiliyor.





China Times gazetesinin haberine göre modellerinde NVIDIA ve Qualcomm'un hazır tasarımlarını kullanan HTC, özellikle giriş seviyesi modeller için ST-Ericsson firması ile bir ortaklık anlaşması imzalamak üzere.





Hali hazırda yonga tasarımları yapan ST-Ericsson ortaklığı ile HTC'nin tedarik zinciri üzerinde daha doğrudan kontrol imkanı sağlaması mümkün olacak. Böylece NVIDIA ve Qualcomm firmalarına olan bağımlılık da ortadan kalkacak.





Yeni yonga tasarımlarının gelecek yıldan itibaren giriş seviyesi HTC modellerinde kullanılacağı belirtiliyor. Ancak üst seviye modellerde yine NVIDIA ve Qualcomm işlemciler kullanılacak. Giriş seviyesi modellerde yeni işlemcilerin nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.