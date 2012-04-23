HTC giriş seviyesi cihazlar için kendi işlemcisini tasarlamayı düşünüyor

Haber Editörü
Mobil cihaz segmentinde satış rakamlarını ve pazar paylarını giderek artıran üreticilerin masaya yatırdıkları en önemli konulardan biri kendi işlemcisini tasarlamak oluyor. Samsung, Apple, Huawei firmalarının ardından HTC'nin de kendi işlemcisini üretmek konusunda planları olduğu belirtiliyor.
China Times gazetesinin haberine göre modellerinde NVIDIA ve Qualcomm'un hazır tasarımlarını kullanan HTC, özellikle giriş seviyesi modeller için ST-Ericsson firması ile bir ortaklık anlaşması imzalamak üzere.
Hali hazırda yonga tasarımları yapan ST-Ericsson ortaklığı ile HTC'nin tedarik zinciri üzerinde daha doğrudan kontrol imkanı sağlaması mümkün olacak. Böylece NVIDIA ve Qualcomm firmalarına olan bağımlılık da ortadan kalkacak.
Yeni yonga tasarımlarının gelecek yıldan itibaren giriş seviyesi HTC modellerinde kullanılacağı belirtiliyor. Ancak üst seviye modellerde yine NVIDIA ve Qualcomm işlemciler kullanılacak. Giriş seviyesi modellerde yeni işlemcilerin nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.
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Apple iPhone 3GS'e kadar Samsung'un SoC'lerini kullandı. iPhone 4'den sonra SoC'leri kendi tasarladı ve üretmesi için Samsung'a verdi. Ona bakarsanız bu işlemcilerin hepsi ARM tabanlıdır. İşlemci değil SoC kullanmaktadırlar. OMAP4430/4460, Exynos, Tegra, A5-A5X vb. Ayrıca niçin bu kadar sinirlendiniz anlam veremedim.
eminmisin. keza apple in kullandigi a4 ve a5 islemcileri kendi tasarimi. keza samsungda ust modellerinde kendi tasarimi ve uretimi olan exynos islemcilerini kullaniyor. kendi tasarimlari derken hepsi arm dan lisans alip arm sablonu uzerine kendi modifikasyonlarini yapiyorlar. appleda samsungda qualcomda nvidia da bu sekilde uretiyor. htc de aynisini yapmak istiyor.
ayrica apple bile bunu yapamiyor derken? apple arm in kurucularindan. hatta arm'da ortakligi hala mevcut. neden bahsediginizin farkinda bile degilsiniz.
Bir ara Lg de üretecekti, sonra ne oldu bilmem, gsmarena.com/...
?
'Samsung, Apple, Huawei firmalarının ardından HTC'nin de kendi işlemcisini üretmek konusunda planları olduğu belirtiliyor.'
öncelikle apple kendi işlemcisini geliştirme süreçine girese ! intel amd gibi ürün sunumu konusunda ciddi gecikmeler yaşayabilir. bu açıdan apple en iyisi hangisi ise onu alıp sektörde örnek numune üreten en iyi yeni nesil toplama yapmaya devam etmelidir.
samsung desen samsungu her zaman apple ın kötü kardeşi olarak görüyorum çünkü !
ne yapıp ediyor kabul edilebilinir sınırlar içinde apple a alternatif ürünler yetiştiriyor ama malesef kalite çıtası konusunda
en üstün bir altında bir standart oluşturma çabası yüzünden hep 2. sırada !
Huawei gelince bu firmayı harbi uzak doğulu bir firma olarak görüyorum çünkü genelde X veya Y firmaları uzak doğuya gider toplama sisteme kendi marka logosu ile avrupa pazarına ürün satılır ama Huawei bu konuda yerli malı yurdun malı misali
kaliteli çin malı gibi uzak doğudan uygun fiyata kaliteli ürünlerde çıkabileceğini gösteren bir firma !
yani her birinin pazardaki yeri ve müşteri portföyleri farklı olsada
nvidianın bile GPU üretmeyi 2. plana atıpta mobil işlemci piyasasında bir şeyler yapmaya çalıştığı düşünülür ise !
bir noktada nvidia performans sunsa bile piyasa fiyatları ortada !
etrafta dollaşan telefonları alabilecek kesimin durumu belli
dahası durumu olan hemen alıyor.
asıl hedef kitle yerli piyasa için 100$ civarı akıllı telefon sunulabilinmesi noktasında
piyasa bu sınırda ekonomik bütçe ayırabilicek müşteri kesimine ulaşmaya çalışıyor !
çünkü asıl müşteri potansiyeli bu fiyat aralığından çok fazla var !
örneğin ben microfonu bozuk ve kullaklıkla kullanılan bir telefon kullanıyorum
teknik olarak işimi görüyor ama gidipte 500-600 lira veripte yeni nesil bir telefon almam
veya sadece konuşma fonsiyonu olan bir telefonada 100 TL vermem yani !
bu bir seçenek değil bir zorunluluk olduğu için ! bu böyle !
apple ve samsung afallar ! :)