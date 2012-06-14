"HTC, giriş seviyesi model üretmek istemiyor"!!

Geçtiğimiz yıl yaşadığı parlak günlerin ardından sıkıntılı bir döneme giren ve ABD'de akıllı telefon pazarındaki liderliğini kaptıran HTC, bu yıl için daha çok amiral gemisi modellere odaklanacağını açıklamıştı.





HTC One serisiyle bunun ilk işaretlerini veren firma, bununla birlikte Desire C modeli ile de giriş seviyesi segmentini takviye etmeye devam edeceği kanısını da uyandırmıştı. Ancak tepe yöneticisi Peter Chou yaptığı açıklamayla konuya kesinlik kazandırdı.





Chou, Wall Street Journal gazetesine verdiği demeçte, giriş seviyesi akıllı telefon segmentine girmek gibi bir niyetlerinin olmadığını ve fiyatı ve kalitesi düşük bileşenler kullanarak markaya zarar vermek istemediklerini vurguladı.





Bu da HTC'nin giriş seviyesi son modelinin Desire C olabileceğini ortaya koyuyor. Hindistan ve Çin gibi büyümekte olan pazarlarda ZTE ve Huawei gibi firmaların 158$ civarında seyreden ürünleri büyük ilgi görüyor ve sevkiyatın bu yıl 3 katına çıkması bekleniyor. Bu da segmente girecek firmaların maliyet anlamında büyük tavizler vermesini gerektiriyor.





Bununla birlikte HTC, One serisinden de beklediği satış rakamını henüz yakalayamadı. Yılın ikinci çeyreği için beklentileri yüzde 13 aşağı çeken HTC, bu yıl da hedeflediği pazar payına ulaşamayabilir.