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HTC, giriş seviyesi model üretmek istemiyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl yaşadığı parlak günlerin ardından sıkıntılı bir döneme giren ve ABD'de akıllı telefon pazarındaki liderliğini kaptıran HTC, bu yıl için daha çok amiral gemisi modellere odaklanacağını açıklamıştı.

HTC One serisiyle bunun ilk işaretlerini veren firma, bununla birlikte Desire C modeli ile de giriş seviyesi segmentini takviye etmeye devam edeceği kanısını da uyandırmıştı. Ancak tepe yöneticisi Peter Chou yaptığı açıklamayla konuya kesinlik kazandırdı.

Chou, Wall Street Journal gazetesine verdiği demeçte, giriş seviyesi akıllı telefon segmentine girmek gibi bir niyetlerinin olmadığını ve fiyatı ve kalitesi düşük bileşenler kullanarak markaya zarar vermek istemediklerini vurguladı.

Bu da HTC'nin giriş seviyesi son modelinin Desire C olabileceğini ortaya koyuyor. Hindistan ve Çin gibi büyümekte olan pazarlarda ZTE ve Huawei gibi firmaların 158$ civarında seyreden ürünleri büyük ilgi görüyor ve sevkiyatın bu yıl 3 katına çıkması bekleniyor. Bu da segmente girecek firmaların maliyet anlamında büyük tavizler vermesini gerektiriyor.

Bununla birlikte HTC, One serisinden de beklediği satış rakamını henüz yakalayamadı. Yılın ikinci çeyreği için beklentileri yüzde 13 aşağı çeken HTC, bu yıl da hedeflediği pazar payına ulaşamayabilir.

http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303822204577464260598180308.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Burjuva telefon üreticisi HTC normal :)
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ZZ RAT 6 yıl
ciddi risk aliyor,
uretecegi amiral gemisi/gemileri basarili olamazsa elinde patlar.
Ozetle tum yumurtalar ayni kufede.
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Pardus Linux 6 yıl
HTC fiyatlandırma politikasında sıkıntılı yetmiyor birde amiral gemilerine bile Android 4.0 güncellemesini vermiyor zaten böyle yaparak yetrince kirletiyorsun adını giriş seviyesinide amiral gemisi fiyatını satıp güncellemde vermiyorsan zaten üretme, önceden başkaydı gözümde HTC gitgide düşüyor...
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raptor2009 6 yıl
lazloo
Giriş seviyesi telefon dediğinide 700 TL den satıyor yine.

Giriş seviyesi telefon üretiyor ama piyasada HTC'nin 700 TL nin altında telefonunu göremiyorum rakipleri daha uygun fiyatlara satıyorlar bence de HTC amiral gemilerine yüklensin sonuçta onları Samsung GS3 den daha yüksek bir rakama satacak değil ya eğer stabilitesi güzel iyi modeller çıkarırsa ve normalde yaptığı gibi bunlara her hafta bir yenisini eklemeden sağlam bir yazılım desteği sunarsa üst seviye telefonlarda lider marka olur.
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Lynx- 6 yıl
"HTC, giriş seviyesi model üretmek istemiyor"!!
"Htc, müşteri kaybetmek istiyor" olmalıydı başlık.
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danGerfuLL 6 yıl
Giriş segmentteki cihaza da tutup Sense koyarsan, düşük işlemci frekansı ile kağnı hızını yakalarsın HTC.
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depelerx 6 yıl
Bu firmaların hepsinin tek amacı müşterinin aç gözlülüğünden faydalanmak, amaç kaliteli ürün çıkartmak değil. Örneğin giriş seviyesi telefonun maliyeti 100TL ise üst seviye telefonun maliyeti maksimum 400TL dir bu durumda tabi 400TL lik telefonu 2500TL ye satmak daha çok işlerine geliyor haliyle... E ortalıkta da cebimde 2500TL lik telefon olsun ama sabah işe giderken simit alacak param olmasın tarzında çok insan olduğu için daha da kaktırırlar bu ürünleri.
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Volkanbaba 6 yıl
Allah askina odaklanmasin amiral gemilerine. Amiral gemisi diye çıkarttigi modelin üstüne bir kaç aya yeni modelini cikariyorlar. Artik haftada bir amiral gemisi cikartirlar.
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acmtncy 6 yıl
600mhz işlemcili telefon çıkaracağına desire s'e falan ics versin onları satsın. hem zaman kaybı olmaz ve üst seviyelerle uğraşır. hem de kullanıcı memnun olur. mesela apple hala 3gs satıyor.
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DH Misafiri 6 yıl
SATIŞ HEDEFİNE ULAŞAMAZ ÇÜNKÜ ;
1-YAZILIM OLARAK TONLARCA EKİSĞİ OLAN ONE X
2-RAKİBİ SAMSUNGUN ÇOK GERİSİNDE İŞLEMCİ TEKNOLOJİSİ
3-EN ÖNEMLİSİDE BATARYA PERFORMANSI
4-TÜKETİCİ MEMNUNİYETİ
GİBİ KONULARDA ADIM ATMADIKÇA HTC PAZAR PAYINI DAHADA KAYBEDECEKTİR
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DH Misafiri 6 yıl
Güncelleme yapsın , CİHAZ ları yeterince çok piyasa da!!
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DH Misafiri 6 yıl
siz HTC ilk one s I s4 islemciyle getirinde oradan konusup insanin sinirini bozmayin
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