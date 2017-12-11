Çerçevesiz Meizu 15 Plus sızdırıldı

İnce ekran çerçeveleri ve 18:9 görüntü oranı son dönemin şüphesiz en popüler trendi haline geldi. Üreticiler hızlı bir şekilde yeni tasarım çizgisini benimsemeye çalışıyor. Böylece modeller de birbiri ardına geliyor. Meizu da yakın zamanda üst seviye bir model çıkaracak.

Meizu 15 Plus neler sunuyor?

Meizu 15 Plus adındaki model tasarım olarak Xiaomi Mi Mix 2 modelini andırıyor. Aslında Mi Mix 2 tarzı Çin’de çok popüler oldu diyebiliriz. Vernee gibi pek çok üretici benzer tasarımlarla akıllı telefonlar piyasaya sürmeye başladı.

Meizu 15 Plus modeli biraz daha üst seviyeye hitap eden bir model olacak. Üç kenarı ince çerçevelere sahip olan telefonun alt çerçevesine ise parmak izi okuyucu, ön kamera, mikrofon, hoparlör gibi bileşenler sığdırılmış. Arka kısımda ise çift kamera kombinasyonu görülüyor.

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Fiyat konusunda ise iki versiyon mevcut. Baz versiyon 450$ civarında. Üst versiyon ise 530$ seviyesine çıkıyor. Bu iki versiyon arasında muhtemelen RAM ve depolama kapasitesi farkları olacak.

Henüz telefonlar ne tür bir donanım sunuyor belirsiz. Fiyata bakarak 4GB/6GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, üst seviye bir Snapdragon yonga seti tahminleri yapılabilir. Telefonun en erken gelecek yıl başlarında piyasada olması bekleniyor.