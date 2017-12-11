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Çerçevesiz Meizu 15 Plus sızdırıldı

Yakın zamanda 18:9 görüntü oranına geçiş yapmaya karar veren Çinli Meizu’nun üzerinde çalıştığı Meizu 15 Plus adındaki üst seviye akıllı telefonu internete sızdırıldı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İnce ekran çerçeveleri ve 18:9 görüntü oranı son dönemin şüphesiz en popüler trendi haline geldi. Üreticiler hızlı bir şekilde yeni tasarım çizgisini benimsemeye çalışıyor. Böylece modeller de birbiri ardına geliyor. Meizu da yakın zamanda üst seviye bir model çıkaracak.

Meizu 15 Plus neler sunuyor?

Meizu 15 Plus adındaki model tasarım olarak Xiaomi Mi Mix 2 modelini andırıyor. Aslında Mi Mix 2 tarzı Çin’de çok popüler oldu diyebiliriz. Vernee gibi pek çok üretici benzer tasarımlarla akıllı telefonlar piyasaya sürmeye başladı.

Meizu 15 Plus modeli biraz daha üst seviyeye hitap eden bir model olacak. Üç kenarı ince çerçevelere sahip olan telefonun alt çerçevesine ise parmak izi okuyucu, ön kamera, mikrofon, hoparlör gibi bileşenler sığdırılmış. Arka kısımda ise çift kamera kombinasyonu görülüyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei P11 de çentik tasarımına geçebilir"

Fiyat konusunda ise iki versiyon mevcut. Baz versiyon 450$ civarında. Üst versiyon ise 530$ seviyesine çıkıyor. Bu iki versiyon arasında muhtemelen RAM ve depolama kapasitesi farkları olacak.

Henüz telefonlar ne tür bir donanım sunuyor belirsiz. Fiyata bakarak 4GB/6GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, üst seviye bir Snapdragon yonga seti tahminleri yapılabilir. Telefonun en erken gelecek yıl başlarında piyasada olması bekleniyor.

 

https://www.gizmochina.com/2017/12/09/meizu-15-plus-image-leaks-similar-design-xiaomi-mi-mix-2-%C2%A53499-price/ Yorum Yaz
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YediGüzelAdam 1 yıl en beğenilen stalker(1979)
Bir meizu kullanıcısı ve sever olarak cevap vereyim.
Meizuda mback ve mtouch teknolojisi vardır.
Bu orta tuş
Parmak izi okuyucu
Ana menüye dönüş (tuş gibi basınca)
Geri tuşu(yalnızca dokununca hem dokunmatik hem fiziksel)
Ana menüye dönüş(çift dokunursanız bu da yalnızca a romda mevcut)
Asistan açma(Yalnızca A romda mevcut uzun basmada)
Cihazın görev yöneticisi ise çerçeveden yukarı kaydırarak açılıyor.
Meizu gerçekten harika daha bir sürü farklı özelliği var.
Ve şuanki en hızlı şarj teknolojisi meizuya ait vooc muş qc 4 müş hak getire
Bir meizu kullanıcısı ve sever olarak cevap vereyim.Meizuda mback ve mtouch teknolojisi vardır.Bu orta tuşParmak izi okuyucuAna menüye dönü...
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cngzmls 1 yıl
Simetrik olmayan telefonları sevmiyorum.
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eP_362 1 yıl
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Xloud 1 yıl
Dolu dolu bir cihaz olacak gibi. Suya dayanıklılık koymayı unutmazlar umarım...
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stalker(1979) 1 yıl
Alttaki parmak izi sensörü aynı zamanda home tuşu mu? Öyle olsa iyi olurdu. Ön kamerayı yanına yapsalar çok daha pratik olurdu.
1 Yanıt Yanıtla
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YediGüzelAdam 1 yıl stalker(1979)
Bir meizu kullanıcısı ve sever olarak cevap vereyim.
Meizuda mback ve mtouch teknolojisi vardır.
Bu orta tuş
Parmak izi okuyucu
Ana menüye dönüş (tuş gibi basınca)
Geri tuşu(yalnızca dokununca hem dokunmatik hem fiziksel)
Ana menüye dönüş(çift dokunursanız bu da yalnızca a romda mevcut)
Asistan açma(Yalnızca A romda mevcut uzun basmada)
Cihazın görev yöneticisi ise çerçeveden yukarı kaydırarak açılıyor.
Meizu gerçekten harika daha bir sürü farklı özelliği var.
Ve şuanki en hızlı şarj teknolojisi meizuya ait vooc muş qc 4 müş hak getire
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cosica 1 yıl
sürekli güzel telefonlar çıkıyor ama biz alamıyoruz. ZTE'nin bile güzel modelleri var ama bakıyorsun mağazada yok. ille internetten bilmediğin yerlerden alacaksın. garanti ve destek hak getire.
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zaomss 1 yıl
Burda parmak izi sayesinde iyi bir kullanım alanı olmuş ama genel olarak bileşenleri alt kısıma koymak pek pratik değil. Kamera vs.
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buraoca2 1 yıl
O alt kisma Parmak izi sensörünun de eklenmesi gerçekten mantıklı olmus. Diğer üreticilere ders olsun, boş boş tutmasinlar o alani...
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