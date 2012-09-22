Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, iPhone takas programı başlatıyor

6 yıl
5,1b
1
72
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni iPhone modelinin lansmanı sonrasında pek çok rakip üreticinin karşı reklam atağına geçtiğine şahit olduk. HTC de bir takas programıyla ABD'de iPhone sahiplerine cazip One X fiyatları sunmaya başladı.

Kampanya iki seçenekten oluşuyor. İlki nakit ödeme.

Çalışır durumdaki iPhone 4S modelleri için HTC, 280$'a kadar destek sunuyor ve yeni bir HTC One X modeli satın alıp, eski iPhone 4S modelini gönderenler belirlenen fiyatı nakit olarak geri alıyor. iPhone 4 modelleri için de 160$'a kadar destek sunulacak. Ayrıca ilk iPhone, 3G, 3GS modelleri de 90$'a kadar nakit iade hakkı elde edecek.

İkinci yöntem ise ücretsiz urBeats kulaklık hediyesi. Program kapsamında 99$'lık urBeats kulaklık modeli de iPhone takasında ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak nakit ödeme yok. iPhone sahiplerinin 21 Ekim'e kadar karar vermesi gerekiyor.

Önceki iPhone sahiplerinin yeni iPhone modeline geçme oranı yüzde 70'lere kadar çıkıyor. HTC de bu cazip teklif ile trafiğin bir kısmını kendisine kaydırmayı amaçlıyor. Zira özelikle ABD'de iPhone sahibi olanların oranı bir hayli yüksek.

http://htctradeup.com/urbeats Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
marancı 6 yıl en beğenilen
Akıllıca bir uygulama takdir etmeli HTC yi
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinuhe.s 6 yıl Raikirin
Raikirin
Peki HTC topladığı iPhoneları ne yapıyor ?

Kendileri kullanacaklar
bikmislar dandik cihazlar kullanmaktan..yonetici kadrosu bayram edecek


Herhalde..yani
RaikirinPeki HTC topladığı iPhoneları ne yapıyor ?Kendileri kullanacaklarbikmislar dandik cihazlar kullanmaktan..y...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 6 yıl Batuist
Batuist
One X'i ilk defa gördüğümde tablet filan zannetmiştim. meğersem HTCnin yeni telefonuymuş.. şuna telefon diyorlarya hayret ediyorum. tabi gençler okula giderken çantalarına atıyorlar farketmiyor onlar için büyüklük meselesi hatta ne kadar büyük olursa o kadar iyi video izleniyor !!! o yüzden şimdi saldırırlar bana.. :))) öküz gibi aleti telefon diye satıyorlar.. bundan 10 yıl önce telefonları ufaltmak için uğraşırlardı şimdi millet büyük olsun istiyor..

Bi bitmediniz
BatuistOne X'i ilk defa gördüğümde tablet filan zannetmiştim. meğersem HTCnin yeni telefonuymuş.. şuna telefon diyorlarya hayret ediyorum. tab...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
acmtncy 6 yıl
tunlab
svideoz
tunlab
Kerem1905 Oha :) Doğubankta adamlar sıfır One X veriyor eğer 4S temizse :)
+1, hangi dünyada yaşıyorsunuz ben 1 yıllık iphone 4 ile sıfır xperia si kafa kafaya değiştirdim, şimdide 4s ile htc one x i aynı şekilde sıfır kutusunda değişebilirsiniz doğubankta, sizin gözünüzde one x nasıl görünüyor bilmiyorum ama 4s öle getir eskiyi kap yeniyi yapılacak bir telefon değil. kaldıki ben one xi çok begenirim ama durum bu, htc avucunu yalar bu programla görürsünüz
bunu yapan saftirik satıcının ismini paylaşırsan bol bol alışveriş yaparız nede olsa adam ticaretten anlamıyormuş adam cillop kayıtlı ip4 e 850tl sayıyor sıfır xpreia s 1050tl den aşşağı değil.4s ilede one x i kafa kafaya değiştirecek enayi satıcılar olursa buradan paylaşırsın artık
hee adam ticaretten anlamıyordu, doğru diyorsun, kimin anlayıp anlamadıgını senden iyi biliyorum emin ol. doğubankda giriş katta sağdan 5 yada 6. dükkandı, iphone 4 e karşılık xperia s aldım, siyahına 50 tl istedi ama beyazını kafa kafaya değiştirdim ama bu dedigim olay 7-8 ay oluyor, kayıtlı, sıfır one x 1250 lira oldugunu varsayarsak 2.el 4s için kafa kafaya yada ufak bir üst ile alabilirsin, ama elinde temiz sıfır gibi 4s telefonun varsa gidelim doğubanka deneyelim istiyorsun, kim saftirikmiş satıcılarmı, alıcılarmı daha iyi anlarsın

sviedoz arkadaş haklı. hadi one x ile 4s yine kafa kafaya cihazlar sıfırları takas olabilir fakat xperia s ip4'ten her şeyiyle daha üstün. sıfır ip4 verip xperia s alınamazken 1 senelik ip4'e xperia s takasladıysan adamı iyi kazıklamışsın dostum:D telefon piyasasını da iyi biliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 6 yıl
gerçekten 2. el için iphone en garantili yatırım
başabaş sıfır one x alınabiliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Menow 6 yıl
İkinci ellerini internette çok rahat sattığımız telefonları, bu dip fiyatlara HTC'ye neden satalım onu anlayamadım.
Ama düşünce güzel...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C28_ 6 yıl
Apple ABD da 4S çıktığında iphone4 ü 200$ sayıp 400$ 4S veriyordu. Bu kadar zamandan sonra HTC bence iyi fiyat çekmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TR_001 6 yıl
Düşen satışlarını kurtarmak için çırpınmaya başladı htc. Ee artık Smartphone sektörü eskisi gibi değil.. Rakipler büyük ve dişli..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogameci 6 yıl
kulaklık süper yanlız onu belirteyim test etmiştim arkadaşımda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
safeo 6 yıl
kalitenin peşine düştüler :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Djalma Feitosa Dias 6 yıl
Dark Shade
htc den mantıklı bi hareket fakat eski iphone larla ne yapıcak htc
Parçalayacak.
Bu uygulamayı samsungta yapıyor iphone kullanıcılarından pay kapma derdinde hepsi.
2.el bölümünde satıcak veya yöneticilerine vericek diyenler çıkabilir:D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dark Shade 6 yıl
htc den mantıklı bi hareket fakat eski iphone larla ne yapıcak htc
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
defected 6 yıl
Appstore kadar başarılı bir uygulama marketi çıkmadıkça iphone kullanan birinin telefonunu değiştirebileceğini sanmıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cceviz 6 yıl
Batuist
One Xi ilk defa gördüğümde tablet filan zannetmiştim. meğersem HTCnin yeni telefonuymuş.. şuna telefon diyorlarya hayret ediyorum. tabi gençler okula giderken çantalarına atıyorlar farketmiyor onlar için büyüklük meselesi hatta ne kadar büyük olursa o kadar iyi video izleniyor !!! o yüzden şimdi saldırırlar bana.. :))) öküz gibi aleti telefon diye satıyorlar.. bundan 10 yıl önce telefonları ufaltmak için uğraşırlardı şimdi millet büyük olsun istiyor..

dünyaya tek bir pencereden bakabilenlere de acıyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thelastairbender 6 yıl
Saçma bi haber bence böyle birşey olmaz , ayponları topladılar diyelim ne yapacaklar o kadar aleti ? Geçen günde biri Samsung galaxy s4 tanıtılacak şu zamanda diye haber yazmış sonra samsung twitterdan yalanladı :) Bu haberleri kim yazıyorsa iyi rant sağlıyor üzerinden iyi ekmek yiyor olmalı..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl cceviz
spidercenk

Batuist

One Xi ilk defa gördüğümde tablet filan zannetmiştim. meğersem HTCnin yeni telefonuymuş.. şuna telefon diyorlarya hayret ediyorum. tabi gençler okula giderken çantalarına atıyorlar farketmiyor onlar için büyüklük meselesi hatta ne kadar büyük olursa o kadar iyi video izleniyor !!! o yüzden şimdi saldırırlar bana.. :))) öküz gibi aleti telefon diye satıyorlar.. bundan 10 yıl önce telefonları ufaltmak için uğraşırlardı şimdi millet büyük olsun istiyor..


dünyaya tek bir pencereden bakabilenlere de acıyorum.

bende baktığı halde göremeyenlere acıyorum....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bekir__ 6 yıl
Türkiyede de olsa keske diycem ama ölü fiyatina alirlar iphonelari
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 6 yıl
Kampanya bize değil zaten, telefonu normal fiyatlarla satın alan yabancılara.
Ayrıca çok ezik bir kampanya. "Eski telefonunu getirene" tarzı bir şey olsa neyse...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5137 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Stormax 9.7 inç tablet video inceleme 6 yıl Uygulama Haber 23. Bölüm "En iyi iOS ve Android uygulamaları" 6 yıl 2si1: Zihin açan Teknoloji ve Haber Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim