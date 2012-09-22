HTC, iPhone takas programı başlatıyor

Yeni iPhone modelinin lansmanı sonrasında pek çok rakip üreticinin karşı reklam atağına geçtiğine şahit olduk. HTC de bir takas programıyla ABD'de iPhone sahiplerine cazip One X fiyatları sunmaya başladı.





Kampanya iki seçenekten oluşuyor. İlki nakit ödeme.





Çalışır durumdaki iPhone 4S modelleri için HTC, 280$'a kadar destek sunuyor ve yeni bir HTC One X modeli satın alıp, eski iPhone 4S modelini gönderenler belirlenen fiyatı nakit olarak geri alıyor. iPhone 4 modelleri için de 160$'a kadar destek sunulacak. Ayrıca ilk iPhone, 3G, 3GS modelleri de 90$'a kadar nakit iade hakkı elde edecek.





İkinci yöntem ise ücretsiz urBeats kulaklık hediyesi. Program kapsamında 99$'lık urBeats kulaklık modeli de iPhone takasında ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak nakit ödeme yok. iPhone sahiplerinin 21 Ekim'e kadar karar vermesi gerekiyor.





Önceki iPhone sahiplerinin yeni iPhone modeline geçme oranı yüzde 70'lere kadar çıkıyor. HTC de bu cazip teklif ile trafiğin bir kısmını kendisine kaydırmayı amaçlıyor. Zira özelikle ABD'de iPhone sahibi olanların oranı bir hayli yüksek.