Honor Magic 7 Pro'nun canlı görüntüleri ortaya çıktı: İşte o görüntüler

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Honor, Ocak 2025'te yeni serisi Honor Magic 7'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakın zamanlı yeni bir rapor ise seriden Honor Magic 7 Pro'nun gerçek hayattaki görüntülerini ortaya çıkardı. Sızdırılan fotoğraflardan, Honor Magic 7 serisinin selefi gibi kavisli bir ekran kullanmaya devam edeceğini görebiliyoruz.

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İşte Honor Magic 7 Pro'nun canlı görüntüleri:

Honor Magic 7 Pro'nun görüntüleri, Weibo'da yapılan bir paylaşım sayesinde ortaya çıktı. Görüntülere göre cihazın ön kısmında selfie kamerası ve ek sensörler için Apple'ın dinamik adasına benzer bir kesit bulunmakta. Ancak bu kesit, selefine kıyasla biraz daha küçük görünüyor.

Söylentiler yaklaşan cihazın, 1,5k çözünürlüğe sahip geliştirilmiş bir ekran ve yüksek yoğunluklu silikon-karbon anot bataryanın yanı sıra gelişmiş görüntüleme yetenekleri sunacağını öne sürüyor. Kamera tarafından bahsetmişken cihazın ayrıca 50 MP OmniVision OV50H birincil sensöre ve Sony IMX882 periskop telefoto sensöre sahip olması bekleniyor.

Heyecanı daha da artıran bir gelişme ise Honor'un Magic 7 serisiyle birlikte yeni bir AI Agent tanıtması bekleniyor. Ayrıca geçmiş söylentiler, yaklaşan serinin Snapdragon 8 Gen 4 çipiyle güçlendirileceği yönündeydi. Qualcomm'un, Snapdragon 8 Gen 4'ü Ekim ayında tanıtacağı göz önünde bulundurulursa Honor'un Magic 7 serisini benzer bir zaman aralığında tanıtılması muhtemel.

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Honor Magic 7 Pro'nun canlı görüntüleri ortaya çıktı