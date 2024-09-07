Honor Magic 7 Pro'nun canlı görüntüleri ortaya çıktı: İşte o görüntüler

Teknoloji Editörü
Honor, Ocak 2025'te yeni serisi Honor Magic 7'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakın zamanlı yeni bir rapor ise seriden Honor Magic 7 Pro'nun gerçek hayattaki görüntülerini ortaya çıkardı. Sızdırılan fotoğraflardan, Honor Magic 7 serisinin selefi gibi kavisli bir ekran kullanmaya devam edeceğini görebiliyoruz.
İşte Honor Magic 7 Pro'nun canlı görüntüleri:
Honor Magic 7 Pro'nun görüntüleri,
Weibo'da yapılan bir paylaşım sayesinde ortaya çıktı. Görüntülere göre cihazın ön kısmında selfie kamerası ve ek sensörler için Apple'ın dinamik adasına benzer bir kesit bulunmakta. Ancak bu kesit, selefine kıyasla biraz daha küçük görünüyor.
Söylentiler yaklaşan cihazın,
1,5k çözünürlüğe sahip geliştirilmiş bir ekran ve yüksek yoğunluklu silikon-karbon anot bataryanın yanı sıra gelişmiş görüntüleme yetenekleri sunacağını öne sürüyor. Kamera tarafından bahsetmişken cihazın ayrıca 50 MP OmniVision OV50H birincil sensöre ve Sony IMX882 periskop telefoto sensöre sahip olması bekleniyor.
Heyecanı daha da artıran bir gelişme ise Honor'un Magic 7 serisiyle birlikte yeni bir
AI Agent tanıtması bekleniyor. Ayrıca geçmiş söylentiler, yaklaşan serinin Snapdragon 8 Gen 4 çipiyle güçlendirileceği yönündeydi. Qualcomm'un, Snapdragon 8 Gen 4'ü Ekim ayında tanıtacağı göz önünde bulundurulursa Honor'un Magic 7 serisini benzer bir zaman aralığında tanıtılması muhtemel.
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.