HTC, Intertrust firması ile işbirliğine gidiyor

Geçen yıl Onlive ve Beats Audio firmalarıyla yaptığı ortaklıklarla gündeme oturan HTC firması son olarak yeni bir firma ile daha ortaklık imzaladı.





HTC firması pek çok telefon üreticisinin hali hazırda işbirliği yaptığı güvenlik yazılımı ve dijital hak yönetimi - DRM konusunda geniş bir patent portfolyosuna sahip Intertrust firması ile ortaklık anlaşması imzaladığını resmi olarak duyurdu.





Yapılan ortaklığın kapsamında Intertrust firmasının SyncTV yan kuruluşu bulunuyor. HTC, SyncTV firmasının yüzde 20'lik kısmını satın aldı. SyncTV firması, Android, Windows Phone, Xbox, iOS ve Internet TV cihazlarına internet üzerinden video gönderen bulut tabanlı bir video hizmeti.





HTC ayrıca Intertrust firmasının Japonya, Çin ve Avrupa bölgesindeki video dağıtım içeriklerini koruduğu Marlin DRM adlı yazılımını da lisansladı.





HTC anlaşmalarla ilgili net bir açıklama yapmazken kullanıcılarına daha geniş bir tecrübe sunmak istediklerini söylemekle yetindi.





HTC hali hazırda pek çok amiral gemisi modelinde Beats Audio teknolojisini kullanıyor. Onlive platformu için henüz kullanıcıya yansıyacak bir adım atılmadı. Bu son işbirliği anlaşmaları göründüğü kadarıyla HTC'nin medya içeriklerini kullanıcılara DRM imzalı olarak sunabileceği veya yeni bir çevrimiçi video portalını faaliyete geçirebileceği anlamını taşıyor.