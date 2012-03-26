HTC, Intertrust firması ile işbirliğine gidiyor

Haber Editörü
Geçen yıl Onlive ve Beats Audio firmalarıyla yaptığı ortaklıklarla gündeme oturan HTC firması son olarak yeni bir firma ile daha ortaklık imzaladı.
HTC firması pek çok telefon üreticisinin hali hazırda işbirliği yaptığı güvenlik yazılımı ve dijital hak yönetimi - DRM konusunda geniş bir patent portfolyosuna sahip Intertrust firması ile ortaklık anlaşması imzaladığını resmi olarak duyurdu.
Yapılan ortaklığın kapsamında Intertrust firmasının SyncTV yan kuruluşu bulunuyor. HTC, SyncTV firmasının yüzde 20'lik kısmını satın aldı. SyncTV firması, Android, Windows Phone, Xbox, iOS ve Internet TV cihazlarına internet üzerinden video gönderen bulut tabanlı bir video hizmeti.
HTC ayrıca Intertrust firmasının Japonya, Çin ve Avrupa bölgesindeki video dağıtım içeriklerini koruduğu Marlin DRM adlı yazılımını da lisansladı.
HTC anlaşmalarla ilgili net bir açıklama yapmazken kullanıcılarına daha geniş bir tecrübe sunmak istediklerini söylemekle yetindi.
HTC hali hazırda pek çok amiral gemisi modelinde Beats Audio teknolojisini kullanıyor. Onlive platformu için henüz kullanıcıya yansıyacak bir adım atılmadı. Bu son işbirliği anlaşmaları göründüğü kadarıyla HTC'nin medya içeriklerini kullanıcılara DRM imzalı olarak sunabileceği veya yeni bir çevrimiçi video portalını faaliyete geçirebileceği anlamını taşıyor.
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Türkiye’de akıllı cihazlara ağırlık vereceklerini belirten Huawei Cihaz Direktörü Bilgin Demir, “2011’deki vergi artışından sonra dışarıdan 0 TL’ye bile cep telefonu getirseniz, rafa 200 TL’den giriyor. Böyle olunca tüketici de ‘akıllı’ya yöneliyor” dedi.
Cep telefonlarında geçen yılın ekim ayında yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarılan ÖTV ve 40 TL’den 100 TL’ye çıkarılan maktu vergi, tüketiciyi ucuz cepten pahalı cebe yöneltince, Çinli teknoloji üreticisi Huawei de Türkiye portföyünü zenginleştirme kararı aldı. Vergi artışı sonrası giriş seviyesindeki telefonlarla akıllı telefonlar arasındaki fiyat farkının azaldığını belirten Huawei Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi Cihaz Yönetimi Pazarlama Direktörü Bilgin Demir, “2011’deki maktu vergi ve ÖTV artışlarından sonra yurtdışından 0 TL’ye bile cep telefonu getirseniz, rafa 200 TL’den giriyor. Tüketici de haliyle akıllı cihazlara yöneldi” diye konuştu.
3 YENİ ÜRÜNLE GELİYOR
Demir, “Böyle olunca biz de Çin’deki yöneticilerle oturup, konuştuk ve akıllı telefonlara ağırlık vermeye karar verdik” dedi. Türkiye’de hem operatör (Vodafone ve Turkcell) markalı ürettikleri telefonlarla hem de kendi isimlerini taşıyan akıllı telefonlarla bulunduklarının altını çizen Demir, “Geçen yıl Türkiye’de yaklaşık 11 milyon cep telefonu satıldı ve bunların yaklaşık 3.5 milyonunu akıllı telefonlar oluşturdu. Bizim Huawei olarak satış adedimiz de 350 bini buldu” şeklinde konuştu. Huawei olarak bu yıl Türkiye cep telefonu pazarında yüzde 15’lik bir pay hedeflediklerini anlatan Bilgin Demir, nisan ayında dünyada 2011’de dizayn ödülü alan 3.7 inçlik Huawei Vision ve 3.5 inçlik Huawei Ascend Y 200 akıllı telefonlarının yanı sıra 7 inçlik tablet MediaPad’i Türkiye pazarına sunacaklarını aktardı.
Geçenlerde lansmanı yapılan 4 çekirdekli model bile gelebilir ülkemize sevindirici bir haber
kesinlikle bende katılıyorum almanyada falan 1 ayı gecti dagıtılmaya baslayalı... bizde hala ses seda yok resmi güncelleme tarihi istiyoruz..