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HTC kullanıcılarının parmak izlerini savunmasız bıraktı

3 yıl
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Cep Telefonları
Erhan Tan
Haber Editörü
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HTC kullanıcılarının parmak izlerini savunmasız bıraktı
 Son dönemde akıllı telefon pazarında istediği sonuçları elde edemeyen ve bunun sonucu olarak zor günlerden geçen Tayvanlı teknoloji devi HTC Corporation, bu kez de ciddi bir güvenlik açığı nedeniyle kendisini eleştirilerin odağında buldu. Amerikan siber güvenlik firması FireEye tarafından Black Hat konferası kapsamında yayınlanan yeni rapor, HTC'nin kullanıcıların parmak izlerini herhangi bir şifreleme olmadan telefonlarına kaydettiğini ve böylece telefondaki herhangi bir uygulamanın bu parmak izlerine kolaylıkla ulaşmasını mümkün hale getirdiğini ortaya çıkardı.
 HTC'nin 2013 yılının Ekim ayında piyasaya sürdüğü üst düzey phableti HTC One Max'te bulunan bu güvenlik açığını ortaya çıkaran FireEye, bu telefonlardaki parmak izlerine ulaşmanın son derece kolay olduğuna dikkat çekti. Kullanıcıların telefonlarına tüm uygulamalara açık şekilde kaydedilen parmak izi görüntülerinin parmak izi sensörünün her kullanımında güncellendiğini belirten FireEye araştırmacıları, bu yüzden kötü amaçlı bir yazılımın dikkat çekmeden birden fazla parmak izi görseline ulaşabileceğini ifade ettiler.
 FireEye'ın uyarısıyla harekete geçen HTC bu önemli güvenlik açığını kısa sürede kapatmış olsa da, firmanın kullanıcılarının parmak izlerini savunmasız bir şekilde depolaması tepkileri beraberinde getirdi. Bu tepkilerin merkezinde kullanıcılarının güvenliği konusunda oldukça dikkatsiz davranan HTC yer alsa da, parmak izi sensörü kullanan diğer telefonlara karşı güvenin de ciddi anlamda sarsıldığını söylemek mümkün.

http://thenextweb.com/mobile/2015/08/10/htc-caught-storing-images-of-your-fingerprints-without-protection/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl
HTC ve Düzenli Salaklıkları.
Amma Amatör bir firma yaw..
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kadirirdem 3 yıl
htc nin başarılı yazılımı sense,den sonra bunu beklemezdim yazık çok yazık bişey demiyorum batacaksınız devam edin...
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THUGGER 3 yıl
Reziilik vallahi
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DraGonS 3 yıl
En basit bir yazılımcı bile bu tür bilgilerin özetleme algoritmaları ile özetlenerek saklanması gerektiğini bilir. Koca firmalarda rezilliğe bak. Meslek yüksek okulunda okuyan programcı gençler kadar ilgi olmaması tam bir rezillik. HTC batsın bence.
Bir arada PSN şifreleri plain text hacklenmişti. O da koca sony firması. Rezillikler işte...
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