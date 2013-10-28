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HTC mali tabloları düzeltmek için 4 aşamalı bir plan hazırlıyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC mali tabloları düzeltmek için 4 aşamalı bir plan hazırlıyor

Son dönemde içine girdiği mali krizden bir türlü kurtulamayan ve tablolarda zarar açıklamaya başlayan HTC, yeniden kara geçmek için yol haritasını gözden geçiriyor.

Pazarlama, tedarik ve satış konusundaki görevleri üzerine alan Cher Wang, önümüzdeki dönem için de 4 aşamalı bir plan hazırlıyor. Asya'nın en büyük yatırım firmalarından olan Nomura Securities, HTC'nin yeni dönem planları hakkında bir rapor yayınladı.

Yol haritasının ilk aşaması Cher Wang ve Peter Chou arasındaki görev değişikliği oldu. Ayrıca eş kurucu H.T.Cho da projeler için firmaya geri dönecek. 

İkinci aşama ise hali hazırdaki üretim yapan tesislerden bir kısmını kapatarak, üretimi Foxconn ve Winstron'a devretmek. HTC bu konuda iddiaları reddetse de birbirini doğrulayan bilgiler gelmeye devam ediyor. 

Üçüncü aşama alt seviye akıllı telefonlarda maliyetleri biraz daha aşağı çekmek. Peter Chou alt seviye akıllı telefon segmentinde maliyeti dengeleyemediklerini ve sıkıntı yaşadıklarını daha önce dile getirmişti. 

Bu bakımdan ucuz yongasetleri ile tanınan Tayvanlı MediaTek'ten işlemci tedariği yapılacak. Böylece maliyetler düşerken performans konusunda ise büyük tavizler verilmeyecek. MediaTek'in gerçek 8 çekirdekli MT6592 yongasetinin HTC akıllı telefonlarında boy göstereceği belirtiliyor.

Dördüncüsü ise stratejik ortaklıklar yapmak. HTC ilk yıllarında olduğu gibi China Mobile veya Amazon gibi firmalara markasız cihaz tedariği yapacak. Ortakların yüksek satış rakamlarına ulaşabilecek firmalar arasından seçilmesi öngörülüyor. 

http://www.phonearena.com/news/HTC-to-consider-making-four-changes-including-the-use-of-MediaTek-chips-for-low-to-mid-range-models_id48735 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
xconnect 5 yıl en beğenilen
5. Aşama; Satış sonrası destek ve servis kalitesini arttırıp müşteri memnuniyetini sağlamak...
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Leskodjer 5 yıl
Üçüncü aşama alt seviye akıllı telefonlarda maliyetleri biraz daha aşağı çekmek. Peter Chou alt seviye akıllı telefon segmentinde maliyeti dengeleyemediklerini ve sıkıntı yaşadıklarını daha önce dile getirmişti.

Adamlar kaliteli yaparken bile doğru düzgün satamadı, kaliteyi indirerek nasıl satacaklar acaba. Bence bir gelişme olmayacak Lenovo'ya gidecek Htc kurtulacağını hiç sanmıyorum.
Üçüncü aşama alt seviye akıllı telefonlarda maliyetleri biraz daha aşağı çekmek. Peter Chou alt seviye akıllı telefon segmentinde maliyeti dengeleyemediklerini...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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iTerre 5 yıl
Mesajım otlansın
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thestell 5 yıl
mediatek+htc
fazlasına gerek yok
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Sunstorms 5 yıl thestell
agresif fiyatlarla ürün satabilmek için son derece yerinde bir karar kaldıki mediatek 8 çekirdekli mt6592 işlemcisi sd800 den daha az enerji harcıyor, daha az ısınıyor ve en önemlisi daha yüksek performans elde ediyor.
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Dr. Hannibal Lecter 5 yıl
Bence en büyük sorun çok kaliteli ürün yapıyorlar. Desire s kullanıyorum o kadar stabil ve kaliteliki telefon değiştirme gereksinimi hissettirmiyor.
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senersongur 5 yıl
Güzel bir fiyat stratejisi ile batmaz.

HTC One şu an 1000 TL olsa çok satar mesela. HTC'yi ayağa kaldırır.

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brk-bjk 5 yıl
Hayırlısı be HTC
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Master_Evil 5 yıl
fiyatları düzeltsinler kurtulur htc
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Krone 5 yıl
LG'nin yolundan gitmeleri yeterli bence. G2 ile önyargıları kırdılar.
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Sunstorms 5 yıl Krone
Krone

LG'nin yolundan gitmeleri yeterli bence. G2 ile önyargıları kırdılar.

Yahu sen neden bahsediyorsun adamlar cep telefon piyasasından elini eteğini çekip panel tv sektörüne ağırlık vereceklerini açıklıyor ki cep telefonuna ağırlık verdikleri dönemlerinde gayet iyi biliyoruz bir güncelleme için 1 sene beklemek g2 de aynı kaderi paylaşacak anlaşılan. iyiki bu markaya geçmemişim hayatımın hatası olurdu herhalde...inanmayan gitsin telefonculara sorsun bakalım hangisi g2 almaya yada hak ettiği fiyatı vermeye yanaşacak ancak ölü fiyatına alıyorlar.
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kemaloztin 5 yıl
Htc one a S800 koysa feci satardi
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LilTunechi 5 yıl
Reklam reklam reklam ve fiyatlarında samsung gibi düşüş yaşaması
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Led Zeppelin 5 yıl
Amiral gemilerinde qualcomm dan vazgeçmez umarım
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Fourtagraph 5 yıl
berkozcann

Fourtagraph

Tuhaf Adam

trcix01


Fourtagraph

O planlarin icine arttirilabilir hafiza ve degisebilir bataryayida eklese..

Bataryayi degistirip napacaksin?

belki adamın canı sıkılır bataryayı ters takar




- İşim icabı senin gibi zırt pırt telefonlarımı şarj edebilecek pozisyonum olmuyor. Batarya değiştirerek idare ediyorum günü.


___

- Yok çıkartıp dik pozisyonda tutacağım gerisini sen hayal gücüne göre halledersin. Kaç Mah tatmin eder seni ona göre dibine kadar Mahlıyalım sana?

Cevaplar yeterli gelmediyse tatmin edici başka şeylerimizde var.. ;)

saldır joker

tamam tosunum..
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DH Misafiri 5 yıl
Donanımhaber e de yazdım yorum olarak : HTC batarsa daha da telefon almam . Telefon HTC dir ! One ile ömrümün sonuna kadar devam ederim valla . Çok üzülüyorum lan çokk !
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Sunstorms 5 yıl
1. aşama samsung gibi reklam bütçesine çok ciddi kaynak ayırmak olmalıydı!
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okan_cehapelioglu 5 yıl
başlığı okuyunca milli güvenlik dersinde öğretilen ermenistanın 4T planı aklıma geldi :D
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