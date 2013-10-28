HTC mali tabloları düzeltmek için 4 aşamalı bir plan hazırlıyor





Son dönemde içine girdiği mali krizden bir türlü kurtulamayan ve tablolarda zarar açıklamaya başlayan HTC, yeniden kara geçmek için yol haritasını gözden geçiriyor.





Pazarlama, tedarik ve satış konusundaki görevleri üzerine alan Cher Wang, önümüzdeki dönem için de 4 aşamalı bir plan hazırlıyor. Asya'nın en büyük yatırım firmalarından olan Nomura Securities, HTC'nin yeni dönem planları hakkında bir rapor yayınladı.





Yol haritasının ilk aşaması Cher Wang ve Peter Chou arasındaki görev değişikliği oldu. Ayrıca eş kurucu H.T.Cho da projeler için firmaya geri dönecek.





İkinci aşama ise hali hazırdaki üretim yapan tesislerden bir kısmını kapatarak, üretimi Foxconn ve Winstron'a devretmek. HTC bu konuda iddiaları reddetse de birbirini doğrulayan bilgiler gelmeye devam ediyor.





Üçüncü aşama alt seviye akıllı telefonlarda maliyetleri biraz daha aşağı çekmek. Peter Chou alt seviye akıllı telefon segmentinde maliyeti dengeleyemediklerini ve sıkıntı yaşadıklarını daha önce dile getirmişti.





Bu bakımdan ucuz yongasetleri ile tanınan Tayvanlı MediaTek'ten işlemci tedariği yapılacak. Böylece maliyetler düşerken performans konusunda ise büyük tavizler verilmeyecek. MediaTek'in gerçek 8 çekirdekli MT6592 yongasetinin HTC akıllı telefonlarında boy göstereceği belirtiliyor.





Dördüncüsü ise stratejik ortaklıklar yapmak. HTC ilk yıllarında olduğu gibi China Mobile veya Amazon gibi firmalara markasız cihaz tedariği yapacak. Ortakların yüksek satış rakamlarına ulaşabilecek firmalar arasından seçilmesi öngörülüyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-to-consider-making-four-changes-including-the-use-of-MediaTek-chips-for-low-to-mid-range-models_id48735