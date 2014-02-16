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HTC müzik odaklı bir akıllı telefon hazırlıyor olabilir

5 yıl
7,9b
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31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC müzik odaklı bir akıllı telefon hazırlıyor olabilir


HTC'nin bu yıl için One 2 amiral gemi ve One 2 mini versiyonu ile Desire 800 adlı orta seviye bir akıllı telefon hazırladığını gündeme gelen sızıntılar sayesinde az çok biliyoruz. Ancak firmanın sürpriz bir model daha hazırladığı iddia edildi. 

Evleaks tarafından verilen bilgilere göre HTC, müzik odaklı bir akıllı telefonu yaz bitmeden piyasaya sürmüş olacak. Ancak bunun haricinde herhangi bir detay bilinmiyor. 

Firmanın Beats Audio ile ortaklığını bitirmiş olması, ortaya nasıl bir cihaz çıkacağına dair kafalarda soru işareti oluşturuyor. Zira Beats kendi müzik hizmetini kısa süre önce duyurmuştu. Atanmış ses yongası, kulaklık ve müzik hizmeti ile iddialı bir cihaz elde edilebileceği aşikar. 

Ancak bunlar olmadığı için Booumsound ses sistemi ile birlikte özel kulaklıklar kullanarak HTC'nin birşeyler yapabileceği konuşuluyor. MWC 2014 etkinliğinde bununla ilgili ilk işaretler gelebilir. 

http://www.talkandroid.com/196466-htc-working-on-a-music-centric-smartphone-could-arrive-by-summer Yorum Yaz
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dere.beyi 5 yıl en beğenilen
ulan görende htc rekorlar kırıyor kar üstüne kar ediyor sanır böyle fantezilere gerek yok ilk önce rakiplerinin 1 sene gerisinden gelmeyi bırak hepsi bir arada adam gibi tel. yap yeter
ulan görende htc rekorlar kırıyor kar üstüne kar ediyor sanır böyle fantezilere gerek yok ilk önce rakiplerinin 1 sene gerisinden gelmeyi bırak hepsi bir ara...
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Limon- 5 yıl
HTC cihazlarını zaten müzik odaklı üretiyor.
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Mobile Prof. 5 yıl
HTC'ye müzik dinlemek için para vereceğime gider İbasso Dx100 falan alırım..
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ecesu301 5 yıl
ben yeni müzikli telefon yapmak istiyorum nasıl yapabilirim ?
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aziz77 5 yıl
bütün telefon şirketelrinden artık pil olayına el atmalarını istiyoruz.yemişim 2k ekranınızı 720p bile ideal ama pil yüzünden artık akıllı telefon kullanmıyorum...
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DaRKFoRCeS 5 yıl
yönetim kurulunun değişme zamanı geldi
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Volkanbaba 5 yıl
HTC den çerçeve odaklı bir telefon daha bekliyoruz
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Sucuklu Pizza 5 yıl
ŞARJ ODAKLI TELEFON TASARLA HTC.
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Vash The Stampede 5 yıl
şu an piyasada müzik odaklı bir telefon var, adı da iphone 4. iyi bir bir kulaklık alın, temiz ve kaliteli müzik dinleyin. yüzlerce lira verdiğiniz telefonlar hala ip4 seviyesine ulaşamadı.
fantezi aramayın boşuna.
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WmGMD 5 yıl
HTC ONE yeterli
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thestell 5 yıl
Ses odaklı dediği 2 çekirdekli en ucuz işlemci+512 mb ram dir büyük ihtimalle
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okan_cehapelioglu 5 yıl
abi neden hepsini bir araya koymuyorsunki
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DH Misafiri 5 yıl
Sony'den de bi walkman telefon gelse ya. Ama nerdeee
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umut_baris 5 yıl
Bu tasarımla gelecekse almam. Şu tasarımla iyi ses kalitesi olan bir telefonu alırım işte;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Bradley Cooper 5 yıl
iyi de o zaman niye beats le olan anlaşmayı bitirdiler ki?
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