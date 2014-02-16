HTC müzik odaklı bir akıllı telefon hazırlıyor olabilir









HTC'nin bu yıl için One 2 amiral gemi ve One 2 mini versiyonu ile Desire 800 adlı orta seviye bir akıllı telefon hazırladığını gündeme gelen sızıntılar sayesinde az çok biliyoruz. Ancak firmanın sürpriz bir model daha hazırladığı iddia edildi.





Evleaks tarafından verilen bilgilere göre HTC, müzik odaklı bir akıllı telefonu yaz bitmeden piyasaya sürmüş olacak. Ancak bunun haricinde herhangi bir detay bilinmiyor.





Firmanın Beats Audio ile ortaklığını bitirmiş olması, ortaya nasıl bir cihaz çıkacağına dair kafalarda soru işareti oluşturuyor. Zira Beats kendi müzik hizmetini kısa süre önce duyurmuştu. Atanmış ses yongası, kulaklık ve müzik hizmeti ile iddialı bir cihaz elde edilebileceği aşikar.





Ancak bunlar olmadığı için Booumsound ses sistemi ile birlikte özel kulaklıklar kullanarak HTC'nin birşeyler yapabileceği konuşuluyor. MWC 2014 etkinliğinde bununla ilgili ilk işaretler gelebilir.

http://www.talkandroid.com/196466-htc-working-on-a-music-centric-smartphone-could-arrive-by-summer