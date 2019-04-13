HTC'nin yeni telefonu AnTuTu'da ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde HTC 2Q7A100 model numaralı bir telefon Geekbench platformunda ortaya çıkmıştı. Şimdi ise aynı telefon AnTuTu'da göründü. Cihazın kısa süre içerisinde iki kez performans ölçüm platformlarında kendini göstermesi çok yakında tanıtılabileceği anlamına geliyor.

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HTC'nin gizemli telefonu 2160 x 1080 piksel çözünürlükte Full HD+ ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 710 yonga seti ve 6 GB RAM'den alan telefonda 128 GB dahili depolama alanı var. Ayrıca Android 9 Pie işletim sistemini çalıştırıyor. Cihazın AnTuTu performans testinden 169.617 puan aldığını görüyoruz.

U veya Desire serisi altında çıkabilir

Akıllı telefonun diğer özellikleri hakkında şu an bir bilgi yok. Ancak U serisi veya Desire serisi altında piyasaya sürülebilir. HTC AQ7A100 model numarasına sahip cihazın bu çeyrekte resmiyet kazanması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde gizemli telefonla ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.