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HTC'nin yeni telefonu AnTuTu'da ortaya çıktı

HTC 2Q7A100 model numarasına sahip gizemli bir telefon AnTuTu performans testinde ortaya çıktı. HTC'nin cihazı U veya Desire serisi altında piyasaya sürmesi bekleniyor.
1 ay
4,4b
1
15
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde HTC 2Q7A100 model numaralı bir telefon Geekbench platformunda ortaya çıkmıştı. Şimdi ise aynı telefon AnTuTu'da göründü. Cihazın kısa süre içerisinde iki kez performans ölçüm platformlarında kendini göstermesi çok yakında tanıtılabileceği anlamına geliyor.
Ayrıca Bkz. "Helio P35'li Honor 8A Pro resmen tanıtıldı"
HTC'nin gizemli telefonu 2160 x 1080 piksel çözünürlükte Full HD+ ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 710 yonga seti ve 6 GB RAM'den alan telefonda 128 GB dahili depolama alanı var. Ayrıca Android 9 Pie işletim sistemini çalıştırıyor. Cihazın AnTuTu performans testinden 169.617 puan aldığını görüyoruz.

U veya Desire serisi altında çıkabilir

Akıllı telefonun diğer özellikleri hakkında şu an bir bilgi yok. Ancak U serisi veya Desire serisi altında piyasaya sürülebilir. HTC AQ7A100 model numarasına sahip cihazın bu çeyrekte resmiyet kazanması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde gizemli telefonla ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

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madmahmutd 1 ay en beğenilen
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Ussuz 1 ay
Sadece 4999TL
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mcebi001 1 ay
Htc'ye laf yok aga ..ondaki ses kalitesini 10 amiral gemisini denediğim halde bulamadım o yüzden biat edin htc reis'e...
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OverClocK1ng 1 ay
Helal olsun be HTC ye. Adamlar günümüzün donanımı ile 5 sene öncesinin tasarımını nasıl da birleştirmişler yaw. Cihaza bakıyorum, 5 sene öncesinin tasarımı. Donanıma bakıyorum. Günümüzün işlemci, RAM'i.
Sanırım bu cihaz "Bi türlü batamadık. Öyle saçmalayalım ki, batalım" cihazı olsa gerek.
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DH Misafiri 1 ay
Uygun bir fiyatla piyasa tekrardan girerse iş yapabilir.Zaten mevcut hayran kitlesi var.
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Paetzold 1 ay
Yıkılmadım ayaktayım
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esmerbuyucu 1 ay
HTC arge ekibinin %50'sini Google Pixel ekibine sattıktan sonra beli doğrulmaz diye düşünüyordum. Ki hala amiral gemileri ortada yok.
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OverClocK1ng 1 ay esmerbuyucu
Amiral gemisi bu işte. Görmüyor musun? Snapdragon 710. Ama fiyat olarak Amiral Gemisi.
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Mr. Jingles 1 ay
U11 ve U12 bence çok iyi cihazlardı. Xiaomi ve Huawei gibi çerçöpler alınıyor HTC alınmıyor ilginç.
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Ussuz 1 ay
Sadece 4999TL
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DH Misafiri 1 ay
Umarim htc sektörden cekilmez ve zor günleri atlatir. Sizde ne meraklisiniz hemen gömmeye.
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Portraitclub 1 ay
Açıkçası htc şimdiye kadar batmamış olmasına hayret ediyorum. Çok iyi telefonları vardı ama fiyat politikası ve tasarım anlayışı firmayı bitirdi. Ama hala direniyorlar helal olsun yani kolay değil ayakta durmak.
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emir_sezer 1 ay yeni yorumcu
şu resimler neye ait bahsi geçen telefona ise bu resime benzeyecek ise bence çıkmasın... ölü doğar bu ne yaa... desire nasıl çüpset kulanıyorduki bu onun altında konumlanacak sd710 süper orta serilerinde kulanılmıyor mu desire de orta sınıftı sağ iken rahmetliyi öyle hatırlıyorum da yanılıyor muyum acaba
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