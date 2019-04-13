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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Helio P35'li Honor 8A Pro resmen tanıtıldı

Huawei’nin alt markası Honor, bu yılın başlarında tanıttığı Honor Play 8A'nin farklı bir versiyonunu çıkardı. Honor 8A Pro olarak adlandırılan telefonun özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Honor, geçtiğimiz Ocak ayında Play 8A akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Rusya'da, aynı telefon Honor 8A Pro olarak tanıtıldı. Cihazı Honor Play 8A'dan ayıran şey ise arka panele yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısına sahip olması.
Akıllı telefon 720 x 1560 piksel çözünürlükte 6.01 inç IPS LCD ekran taşıyor. Ayrıca Damla çentikli ekranın 19.5:9 görüntü oranı sunduğunu belirtelim. Honor 8A Pro'nun ekran-gövde oranı ise yüzde 87 olarak açıklandı.
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Helio P35 yonga seti ve 3 GB RAM'den güç alan cihaz 64 GB'lık bir dahili depolama alanı ile geliyor. Ancak hafızasını microSD kart aracılığı ile artırmak mümkün. Cihazda 3.020 mAh'lik bir batarya var.

Fiyatı da belli oldu

Honor 8A Pro'nun arka tarafında f/1.8 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel kamera bulunuyor. Ön tarafında ise 5 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş. Cihaz Android 9 Pie tabanlı EMUI arayüzü ile geliyor. Ayrıca yüz tanıma ile kilit açma özelliği mevcut.
Akıllı telefon Siyah ve Mavi olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunuluyor. Fiyat etiketi ise 218 dolar. Honor 8A Pro'nun diğer pazarlarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda ise henüz bir bilgi yok.

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HanDar05 1 ay
Bu özelliklere bu fiyat çok fazla.Honor ucuz telefon satma amacı güdüyordu halbuki
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teknokaptan 1 ay
Honor.Huawei arayüzümü kullanıyor ?
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phoenixae 1 ay teknokaptan
Cihaz Android 9 Pie tabanlı EMUI arayüzü ile geliyor.
Okusak yazıyor aslında
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