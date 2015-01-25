HTC, üç eSpor takımına sponsor oldu

Daha önce genelde oyuncu odaklı markaları eSpor takımlarına sponsor olurken geçtiğimiz dönemde Asus da Dota 2 oyununda bir takım ile sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Fakat Asus'un sponsorluk anlaşması akıllı telefonları değil bilgisayar bileşenlerini ön plana çıkarıyordu, bu bağlamda akıllı telefon üreticilerinden bu sektöre ilgi gösteren ilk şirketin HTC olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Genelde genç kullanıcıların ilgi gösterdiği eSpor turnuvaları ciddi izleyici sayılarına ulaşıyor, HTC de bu yeni politikası ile genç kitleye hitap etmeyi amaçlıyor gibi gözüküyor.
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Hatta LoL'e özel klavyeli kılıf yapmışlar, tanıtımları M9'un lansmanında izlersiniz, iyi günler.
Başka bir isim bulun, eSpor saçmalık.
HTC çok başarılı bir hamle yapmış.
Cloud 9 ve TSM gibi kulüpler lol için konuşmak gerekirse çok geniş fanı olan kulüpler. Acaba bu takımlara özgü logolu filan telefon tasarımları yapar mı HTC?
Go TSM Go!!
Hoca, çok yanlış gelmişsin sen. Nöroloji bölümü 2 blok solda.