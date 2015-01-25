Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, üç eSpor takımına sponsor oldu

4 yıl
4,1b
1
52
Operatörler - Kurumsal Haberler
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

eSpor'a olan ilgi gün geçtikçe artarken Tayvan'lı elektronik devi HTC üç eSpor takımına sponsor olduğunu açıkladı. Cloud9, Team SoloMid ve Team Liquid takımları ile Counter Strike, Dota 2 ve League Of Legends oyunlarını içeren bir sponsorluk anlaşması yapıldı.

Daha önce genelde oyuncu odaklı markaları eSpor takımlarına sponsor olurken geçtiğimiz dönemde Asus da Dota 2 oyununda bir takım ile sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Fakat Asus'un sponsorluk anlaşması akıllı telefonları değil bilgisayar bileşenlerini ön plana çıkarıyordu, bu bağlamda akıllı telefon üreticilerinden bu sektöre ilgi gösteren ilk şirketin HTC olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Genelde genç kullanıcıların ilgi gösterdiği eSpor turnuvaları ciddi izleyici sayılarına ulaşıyor, HTC de bu yeni politikası ile genç kitleye hitap etmeyi amaçlıyor gibi gözüküyor.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LOL BAKANI 4 yıl
Diğer isimleri de görmek isteriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ledulth 4 yıl
HTC op
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fokof 4 yıl
kim ne derse desin htc <3
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
E-spor türkiye destek....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ryko TR 4 yıl
Espor yaygınlaşıyor obezite cok artmıstı iyice artıcak ben diyetisyenlik yazıyorum tercihe
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
HTC, LoL'ü kendi cihazlarına portladı (evet gerçek) ve kendisinin reklamını yapmak için eSporculara sponsor oldu, kesin bilgi; yayalım


Hatta LoL'e özel klavyeli kılıf yapmışlar, tanıtımları M9'un lansmanında izlersiniz, iyi günler.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Egozotik 4 yıl


sirada ne olucak hadi bakalim htc de geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 4 yıl
İsim tamamen yanlış. CS oynayarak spor yapmış olamazsın. Bunu spor sayarsan ben iş yerinde tüm gün spor yapıyorum işlerimi yaparken...

Başka bir isim bulun, eSpor saçmalık.
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chekkumeito 4 yıl
Iyimiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dokuzcanlicanavar 4 yıl
Bjerger King :D
HTC çok başarılı bir hamle yapmış.
Cloud 9 ve TSM gibi kulüpler lol için konuşmak gerekirse çok geniş fanı olan kulüpler. Acaba bu takımlara özgü logolu filan telefon tasarımları yapar mı HTC?
Go TSM Go!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Evivva 4 yıl
Biyorgsın Senpai
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the real komp 4 yıl
türkiyede çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XQS 4 yıl
Eski bir oyun bagimlisi olarak turnuvalara vs katildim espor olarak oyunlarin tanitilmasina devletlerin bunu destektelemesine karsiyim mongol saygisiz nesil yetismesine sebebiyet veriyor. Uzun sure pc kullaniminin zararli oldugunu az cok biliyoruz .
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnMullins 4 yıl
biz hala ping
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zetharos 4 yıl XQS
XQS

Eski bir oyun bagimlisi olarak turnuvalara vs katildim espor olarak oyunlarin tanitilmasina devletlerin bunu destektelemesine karsiyim mongol saygisiz nesil yetismesine sebebiyet veriyor. Uzun sure pc kullaniminin zararli oldugunu az cok biliyoruz .

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Siyahbeyaz 4 yıl XQS
XQS
Eski bir oyun bagimlisi olarak turnuvalara vs katildim espor olarak oyunlarin tanitilmasina devletlerin bunu destektelemesine karsiyim mongol saygisiz nesil yetismesine sebebiyet veriyor. Uzun sure pc kullaniminin zararli oldugunu az cok biliyoruz .

Hoca, çok yanlış gelmişsin sen. Nöroloji bölümü 2 blok solda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4124 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, htc ve
2 etiket daha espor Sponsor
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Fingersecurity ile uygulamalarınızı şifreleyin "FingerSecurity İnceleme" 4 yıl Sony ile Türkçe oyun politikasını ve pazarı konuştuk 4 yıl Huawei Honor 6 akıllı telefon video inceleme "Huawei'in iddialı telefonu mercek altında" 4 yıl Sony ile Playstation'ın 20. yılını ve Türkiye pazarını konuştuk 4 yıl 2si1 "Canlı" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Sony Action Cam Mini Türkiye'de, detaylar videomuzda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim