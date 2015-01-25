HTC, üç eSpor takımına sponsor oldu

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eSpor'a olan ilgi gün geçtikçe artarken Tayvan'lı elektronik devi HTC üç eSpor takımına sponsor olduğunu açıkladı. Cloud9, Team SoloMid ve Team Liquid takımları ile Counter Strike, Dota 2 ve League Of Legends oyunlarını içeren bir sponsorluk anlaşması yapıldı.Daha önce genelde oyuncu odaklı markaları eSpor takımlarına sponsor olurken geçtiğimiz dönemde Asus da Dota 2 oyununda bir takım ile sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Fakat Asus'un sponsorluk anlaşması akıllı telefonları değil bilgisayar bileşenlerini ön plana çıkarıyordu, bu bağlamda akıllı telefon üreticilerinden bu sektöre ilgi gösteren ilk şirketin HTC olduğunu söylemek yanlış olmaz.Genelde genç kullanıcıların ilgi gösterdiği eSpor turnuvaları ciddi izleyici sayılarına ulaşıyor, HTC de bu yeni politikası ile genç kitleye hitap etmeyi amaçlıyor gibi gözüküyor.