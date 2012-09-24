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HTC ve Google birlikte Nexus 5 adlı bir telefon-tablet melezi hazırlıyor olabilir

6 yıl
2,9b
1
31
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Verizon operatörüyle satışa çıkacak DROID Incredible X cihazının varlığı neredeyse kesinleşen HTC, iki buçuk yıl sonra tekrar Google markasını taşıyan bir ürün piyasaya sürebilir. GSMArena'nın isimsiz kaynağına göre; yakında DIx kod adlı telefon-tablet melezine benzer detaylarla donatılan Google Nexus 5 isimli bir aygıt gün yüzüne çıkacak. İddiayı ortaya atan şahsın HTC içerisindeki oldukça güvenilir bir kaynağından edindiği bilgiler ışığında, Nexus One'ın ardından Mountain View merkezli internet deviyle donanım sektöründeki bağlarını kesen Tayvanlı üreticinin ekonomik zorluklar içerisinde olduğu şu dönemde Nexus serisi için yeniden yatırım yapmaya karar verdiği tahmin ediliyor.
5 inç büyüklüğünde Full HD 1080p çözünürlüklü ekran, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 12MP arka, 2MP ön kamera ve 64GB'a kadar çıkan dahili hafıza seçenekleriyle gelecek olan Nexus 5, Android 4.1.2 işletim sistemi versiyonuna sahip olacak ve 4G LTE iletişim teknolojisini destekleyecek. Oldukça ince bir tasarıma sahip olan hibrit cihaza 2,500mAh'lik bir pil güç verecekmiş. Şuan için ekran ve çipset özelliklerini doğrulamamız mümkün. Ancak sızıntıyı gerçekleştiren kaynak hakkında bilgi sahibi olmamamız sebebiyle erkenden verileri değerlendirmeye başlayamıyoruz.
Project Butter kapsamında bazı iyileştirmeler, yeni kilit ekranı fonksiyonları ve bilinen küçük hataların çözümünü yapısında barındıracağı ifade edilen yeni Jelly Bean alt sürümünün bir Nexus cihazıyla çıkışını yapması gayet mantıklı. Bazı kaynaklar tarafından One X 5 adlı bir modelin de onaylanmış olması Google Nexus 5 iddialarını kuvvetlendiriyor. Üst düzey donanımıyla dikkat çeken 5 inç üstü segmentin ilk Nexus'unun Kasım sonunda başlayacak yılbaşı sezonundan önce tüketiciyle buluşması bekleniyor.
Önceki yıl bu haftalarda internet alemi Nexus söylentileriyle çalkalanıyordu. Ancak şimdiye kadar yeni Nexus'lar hakkında pek bir gelişme yaşanmadı. Analizlere göre; bu durum üreticilerin mevcut veyahut yakında piyasaya sürülecek cihazlarını Nexus markası ve saf Android işletim sistemiyle tekrar geliştirecek olmalarından kaynaklanıyor.
Aylar önce Wall Street Journal tarafından yayınlanan makale, Google'ın 5 farklı üreticiyle birlikte çalışarak Nexus programını genişletmeyi ve bunun sonucunda Android ekosistemini kontrolü altına almayı planladığını ortaya çıkarmıştı. Çeşitli kaynakların ortaya attığı iddialar bu teoriyi defalarca doğruladı. Arama motoru devinin iş ortaları arasında Samsung, HTC, Sony ve LG'nin yer aldığı düşünülüyor. Ekim-Kasım aylarında yeni Google telefonlarının resmen tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

http://blog.gsmarena.com/the-htc-5-phablet-to-be-the-google-nexus-5/ Yorum Yaz
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darkaura 6 yıl en beğenilen
5+ inch nexus. Tam istedigim cihaz olur iste. Note ayarinda, nexus yazilimiyla.
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HTC Specialist 6 yıl darkaura
darkaura
5+ inch nexus. Tam istedigim cihaz olur iste. Note ayarinda, nexus yazilimiyla.

+HTC kalitesiyle...
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redoano 6 yıl
savasserter
Google maşallah sektördeki bütün büyük üreticileri sıraya dizdi. İş yapmadığı nokia ile apple kaldı.

Değişen bişey yok şimdilik, HTC ile daha önce zaten çalışmış ilk nexus telefonu çıkarmıştı zaten :) Yeni firma eklenmedi henüz listeye :D
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Krone 6 yıl
5 inc buyuk be abi nereye tasiyorsun ? 4.8 uygun bence .
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Galaxy Note gibi olur kanımca.
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__Nikolaus__ 6 yıl
Motorolayi aldi , motorola haricinde her firmayla is yapti.
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EstrEmO 6 yıl
Ekran 1080p
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Umutcan 6 yıl EstrEmO
EstrEmO

Ekran 1080p


Gerçekten 1080p ekran ve yukarıdaki özelliklerle gelsin, satın almayan ne olsun... Umarım söylentiler yine yalan çıkmaz.
Bırakın donanımı dediğim gibi sırf nexus olduğu için bile tercih edilir. Sonuçta yazılım desteği olarak gözünüz arkada kalmaz.
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DH Misafiri 6 yıl
Alınır...
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Umutcan 6 yıl
İşte bu cihaz alınır, nexus olması yeterli zaten. (Güncelleme açısından)
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__BadblooD__ 6 yıl
bataryası 3000+ olursa güzel bir kalemle gelirse ve adreno 320 olursa düşünmem alırım
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
HTC bunun yaparsa 6 ay sonra google den habersiz bir telefon-tablet karışımı çıkartır :D HTC Nexus 5 Plus
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Puzzles 6 yıl
Bakalım fiyatı ne olacak ...
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savasserter 6 yıl
Google maşallah sektördeki bütün büyük üreticileri sıraya dizdi. İş yapmadığı nokia ile apple kaldı.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Lg Nexus çıkartırsa, düzenli güncelleme alacağı ilk telefonunu üretmiş olur :)
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dinidar 6 yıl
Benim anlamadığım Google Motorola Mobility yi Satın aldı. Neden kendi markası dururken başka markalara telefon tablet ürettiriyor ?
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