HTC ve Nokia patent anlaşmazlığını masada çözdü





Nokia'nın birtakım patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle HTC alehyine açtığı ve bazı Avrupa ülkelerinde satış yasağı konmasına neden olan davalar, firmaların masada uzlaşması ile ortadan kalktı.





HTC tarafından yapılan açıklamada Nokia ile mahkemeye taşınan patent ihlali suçlamasının uzlaşma ile çözüme kavuştuğu belirtildi. Nokia ise sektördeki en güçlü patent portfolyosuna sahip şirketlerden birisi olduklarını ve HTC ile uzlaşmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Anlaşma ile HTC ve Nokia birbirlerinin bazı patentlerine erişme hakkı da elde etti.





HTC, İngiltere ve Almanya'da davaları kaybetmesine karşın, temyiz duruşmalarına kadar satışa devam etme hakkı elde etmişti. HTC One gibi kritik öneme sahip telefonların sözkonusu olması nedeniyle satış yasağına maruz kalmak HTC açısından büyük mali krizler doğurabilecek nitelikteydi. Firma uzlaşma ile bu tehlikeyi bertaraf etmiş oldu. Uzlaşmanın ne kadar bir bedel ortaya çıkardığı ise açıklanmadı.

http://www.htc.com/us/about/newsroom/2014/2014-02-07-htc-and-nokia-signed-a-patnent-and-technology-collaboration-agreement/