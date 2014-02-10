Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC ve Nokia patent anlaşmazlığını masada çözdü

5 yıl
8b
1
14
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC ve Nokia patent anlaşmazlığını masada çözdü

Nokia'nın birtakım patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle HTC alehyine açtığı ve bazı Avrupa ülkelerinde satış yasağı konmasına neden olan davalar, firmaların masada uzlaşması ile ortadan kalktı.

HTC tarafından yapılan açıklamada Nokia ile mahkemeye taşınan patent ihlali suçlamasının uzlaşma ile çözüme kavuştuğu belirtildi. Nokia ise sektördeki en güçlü patent portfolyosuna sahip şirketlerden birisi olduklarını ve HTC ile uzlaşmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Anlaşma ile HTC ve Nokia birbirlerinin bazı patentlerine erişme hakkı da elde etti. 

HTC, İngiltere ve Almanya'da davaları kaybetmesine karşın, temyiz duruşmalarına kadar satışa devam etme hakkı elde etmişti. HTC One gibi kritik öneme sahip telefonların sözkonusu olması nedeniyle satış yasağına maruz kalmak HTC açısından büyük mali krizler doğurabilecek nitelikteydi. Firma uzlaşma ile bu tehlikeyi bertaraf etmiş oldu. Uzlaşmanın ne kadar bir bedel ortaya çıkardığı ise açıklanmadı. 

http://www.htc.com/us/about/newsroom/2014/2014-02-07-htc-and-nokia-signed-a-patnent-and-technology-collaboration-agreement/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
giogo 5 yıl en beğenilen
Nokia haklıydı ve davaları kazanmıştı.İstese HTC`yi çok zor durumlara sokabilirdi.Ya iyi niyet yaptı yada iyi bir anlaşmayla iyi bir kazanç elde etti.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
openline 5 yıl
Bemce nokia htc sey disunmuslerdir zaten piyasaya damacana samsung hakim bide boyle yaparak iyice ekmegine yag suruluyo o yuzden vaz gecmistir igrasmaktan birbirkeriyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
join 5 yıl
Her şey bu patentler yüzünden. Bizlerde burada bekleriz her şeyi ile dört dörtlük telefonu. Zor çıkar her kes işe yarayan teknolojiler patentlemiş, bir firma çok iyi birşey çıkartmaya kalkınca birinden birinin patentini ihlal etmiş oluyor. Hela apple paketleme şeklini bile patentlemiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
eğer devam etseydi Nokia son darbeyi vuran olurdu herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Limon- 5 yıl
HTC zaten çok uzun ömrü olabilecek bir firma değil.Çıkardığı amiral gemileri bile geriden geliyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanzala71 5 yıl Limon-
Limon-
HTC zaten çok uzun ömrü olabilecek bir firma değil.Çıkardığı amiral gemileri bile geriden geliyor.

Yılların markasına uzun omurlu degil dedin ya helal olsun
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redwolf0 5 yıl
HTCNİN SES SİSTEMİNİ BİR ALIRLARSA Fena bişey olur o Lumialar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keremak35 5 yıl
Samsung olsaydı kök söktürene kadar bırakmazdı nokia
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbilli 5 yıl
Kimin haklı olduğunu tam olarak bilmesem de büyük bir rekabetin olduğu bu zamanlarda iki firmanın uzlaşması nokia açısından gurur verici olmalıdır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homeagain 5 yıl
Nokia gelişsin , Lumialar gelişsin HTC batsada farketmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
giogo 5 yıl en beğenilen
Nokia haklıydı ve davaları kazanmıştı.İstese HTC`yi çok zor durumlara sokabilirdi.Ya iyi niyet yaptı yada iyi bir anlaşmayla iyi bir kazanç elde etti.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bcevq 5 yıl giogo
giogo

Nokia haklıydı ve davaları kazanmıştı.İstese HTC`yi çok zor durumlara sokabilirdi.Ya iyi niyet yaptı yada iyi bir anlaşmayla iyi bir kazanç elde etti.

kimse iyi niyet göstermez altında kar marjı vardır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8007 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Sony Xperia Z2: Yeni nesil süper telefonun ilk detayları 5 yıl Mobilite: Sony Vaio nostaljisi, GM Discovery Elite, HTC M8, LG G Pro 2 ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim