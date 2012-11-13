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HTC ve Verizon, Full HD çözünürlüklü DROID DNA'yı resmen duyurdu

6 yıl
5,6b
1
65
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC, Amerika'nın en büyük operatörü Verizon Wireless ile birlikte bugün New York'ta düzenlediği basın etkinliğinde yeni amiral gemi akıllı telefonunu resmen duyurdu. DROID DNA adlı cihaz, Japon taşıyıcı KDDI'nın geçen ay tanıttığı HTC J Butterfly modeliyle hemen hemen aynı donanım özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Aygıtın satışındaki kilit nokta, 5 inç büyüklüğündeki Full HD 1920 x 1080 piksellik Super LCD 3 ekranı olacak. 440ppi piksel yoğunluğuna sahip DNA'nın en azından Amerika'da birkaç ay kadar tek Full HD telefon olarak kalması bekleniyor.
1.5GHz hızında dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, Qualcomm MDM615m modem Adreno 320 GPU, 2GB RAM, 16GB arttırılamayan dahili hafıza (11GB kullanılabilir), 28mm lens genişliği, f/2.0 diyafram aralıklı 8MP arkadan aydınlatmalı kamera, 5 kademeli LED flaş, 88 derece ultra geniş açılı f/2.0 diyafram aralığına sahip 1080p video çekebilen 2.1MP ön kamera, 4G LTE iletişim teknolojisi, uluslararası dolaşım desteği, NFC çipi, microSIM, MHL portu, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi ve HTC Sense 4+ kullanıcı arayüzüne sahip olan DROID DNA, maalesef söylentilerin aksine 2,500 mAh değil, J Butterfly gibi 2,020 mAh'lik bir pilden gücünü alacak. 
Qi sertifikalı kablosuz şarj teknolojisi sayesinde pilin çok çeşitli aksesuarlarla kablosuz şarj edilebilmesini mümkün kılan Verizon, markasını taşıyan yeni çözümlerin çoğunda Qi standardını benimsiyor. Böylece kullanıcı kablosuz şarj için sınırlı sayıdaki aksesuarlar yerine bu standardı destekleyen bütün aygıtlarla mobil cihazını şarj edebilecek. Yine de DNA'nın 5 inçlik Full HD ekranı ve 2,020 mAh'lik bir pil ile tam gün kullanım sunamayacağı görüşü hakim. Cihazın satışa sunulmasının ardından bu konuyla ilgili detaylı veriler ortaya çıkacaktır.
Beats Audio ses teknolojisinden kullanıcısını ihtiva ettiği 2.55 voltluk kulaklık amfisi ile donanım hususunda da faydalandıracak olan Deluxe kod adlı telefon, 1920 x 1080 piksel çözünürlük için yeniden düzenlenen Tayvanlı üreticinin Sense 4+ arayüzü sayesinde daha verimli bir şekilde kullanılabilecek. Android 4.1.1 işletim sistemi sürümüyle gelen cihaz, daha sonraki bir tarihte Android 4.2 Jelly Bean güncellemesini de alacak.
21 Kasım'da A.B.D'de piyasaya sürülecek olan HTC DROID DNA, 199$ ve iki yıllık anlaşmayla satılacak. HTC'nin uluslararası amiral gemisini en geç CES 2013'te tanıtması bekleniyor. DLX kod adıyla internete sızan bu modelin kahverengi, siyah ve gri renk seçenekleri mevcut olacak. 138 gram ağırlığındaki telefonun diğer sürümlerinin de 141 x 70.5 x 9.7mm ölçülerinde tek parça halinde kasaya sahip olacağı tahmin ediliyor.
HTC DROID DNA'nin ön sipariş sayfasına buradan, resmi tanıtım videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz. 
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http://news.verizonwireless.com/news/2012/11/droid-dna-htc-smartphone.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
4Crumby 6 yıl en beğenilen
Telefon acilana kadar pili biter lan :D
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yumyjikk 6 yıl
11gb hafıza bu ne :S
beyler alacak olan varsada 3-4 ay beklesin şunun şurasında DROID DNA+ 'a ne kaldı 3-4 ay sonra onuda cıkarırlar hafıza ve batarya artırılmıs sekilde satar :D
11gb hafıza bu ne :Sbeyler alacak olan varsada 3-4 ay beklesin şunun şurasında DROID DNA+ 'a ne kaldı 3-4 ay sonra onuda cıkarırlar hafıza ve batarya artır...
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DH Misafiri 3 yıl
HTC one m7 ye eğer Türkiye de çıkarsa 4g gelirmi güncelleme olarak
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Proph 6 yıl
Otururken telefon çalarsa cepten çıkarmak için ayağa kalkmak zorunda kalacaksınız :)
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ceremony 6 yıl
Olur mu ya.. Dunyanin en iyi telefonunu Samsung cikartir hep (!) Samsungcular nerde? :)
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by pasha 6 yıl
Bana iphone 5 sattırıcak tek cihaz
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Amedra 6 yıl
Ana konu olabilecek ve kendi paylaşımlarımı da yaptığım bir konu açmış bulunmaktayım. Alacakları bu konu altından beklerim hem muhabbet ederiz hem de yeni edinilen bilgiyi paylaşırız;

forum.donanimhaber.com/...
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Sunstorms 6 yıl
tasarımı, donanımı harika ama htc gözümde güncelleme becerisi vasatın altına düşen bir firma
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Fields of Athenry 6 yıl
Bu hatta özel çıktığı için global editionda özellikler farklı olacaktır
Mesela one x 16 gb sadece at&t için vardı
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sacrifise 6 yıl
avrupa versiyonunun ismi farklı olur.
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Dangerousx 6 yıl
Wauw tasarım harika olmuş bence
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nurettinaz 6 yıl
Walla HTC tasarım konusunda inanılmaz başarılı bence bu tabiki zevk meselesi ama bence htc nin tek sıkıntısı şarj konusu onun dışında ben telefonlarını samsung un telefonlarından daha çok beğeniyorum.
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Sunstorms 6 yıl
Batarya ile kafayı bozmuş olan arkadaşları anlamak güç sanırsın şehirden kilometrelerce uzaktalar hep seyahat halindeler ve bataryalarını şarj edecek hiçbir hızlı şarj noktasıda yok.bir gün size yetmiyorsa ya cücük ekrana, düşük performansa ve takoz kasaya razı geleceksiniz yada dikenine katlanacaksınız batarya teknolojisi malesef gelişmiyor. bu kadar güçlü ve devasa ekranlı olupta ortalama kullanımda iki günü deviren başka telefon varsa söyleyin bizde öğrenmiş olalım.
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salasage 6 yıl
Cell phones emerged as a apparatus of luxury, but presently it plays a much bigger and considerable role. One can gather wireless Internet service through your cell phone, with web and email capability. A cell phone with a mini web browser can relief retrieve web emails and chat while you are on the move. A extraordinary kind of browser is used for surfing the net on a small cell phone screen. If internet use is a must, make sure that when buying a cell phone you make the choice for graphic browser capability instead of a text-based browser. In addition, if you think you will browse the wireless Internet often, you may desire to consider buying android phones for sale with a larger than average display size.
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10ur 6 yıl
Cihaz Note 2 nin tahtini indirebilecekken (ekran ses ve boyut olarak) 2 önemli özellikten kaybediyor tüm yarışı. Pil ve Hafıza.
Pil değiştirilemiyor ve 2020 mah nedir yaa. hadi diyelim çok ileri bir güç yönetimi yaptılar. 440 ppi ekranı da çok küçük güç tüketimi yapmayı başarıyor. pili geçtik.
16 gb dahili ve arttırılamayan hafiza nedir????? 11 gb kullanılabilir hafiza varmış. ekranı süper 1080p iyi anladık da 1080p film atsanız 2 filmde telefon full dolar.

pili en az 3000 mah ve 16/32/64 gb daha da önemlisiarttırılabilir hafıza olsaydı hiç tereddüt etmeden alırdım!
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar herkes batarya vs diye kafasına göre yorum yapmış ama bir Allah'ın kulu ekranın yediği enerji hakkında konuşmamış. Bilindiği gibi bu cihazlarda enerjiyi sömüren belki de tek unsur ekran. Bu modeldeki ekran daha önce karşılaşılanların aksine oldukça düşün güç tüketimi de sağlıyor. Bu nedenle 2020mA batarya iyi bir rakam.
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sinyorahıskalı 6 yıl
5 kademeli led flaş nasıl bir sistemle çalışıyor acaba. Işık seviyesine göre mi ayarlıyor patlamayı?
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