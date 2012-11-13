HTC ve Verizon, Full HD çözünürlüklü DROID DNA'yı resmen duyurdu





HTC, Amerika'nın en büyük operatörü Verizon Wireless ile birlikte bugün New York'ta düzenlediği basın etkinliğinde yeni amiral gemi akıllı telefonunu resmen duyurdu. DROID DNA adlı cihaz, Japon taşıyıcı KDDI'nın geçen ay tanıttığı HTC J Butterfly modeliyle hemen hemen aynı donanım özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Aygıtın satışındaki kilit nokta, 5 inç büyüklüğündeki Full HD 1920 x 1080 piksellik Super LCD 3 ekranı olacak. 440ppi piksel yoğunluğuna sahip DNA'nın en azından Amerika'da birkaç ay kadar tek Full HD telefon olarak kalması bekleniyor.

1.5GHz hızında dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, Qualcomm MDM615m modem Adreno 320 GPU, 2GB RAM, 16GB arttırılamayan dahili hafıza (11GB kullanılabilir), 28mm lens genişliği, f/2.0 diyafram aralıklı 8MP arkadan aydınlatmalı kamera, 5 kademeli LED flaş, 88 derece ultra geniş açılı f/2.0 diyafram aralığına sahip 1080p video çekebilen 2.1MP ön kamera, 4G LTE iletişim teknolojisi, uluslararası dolaşım desteği, NFC çipi, microSIM, MHL portu, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi ve HTC Sense 4+ kullanıcı arayüzüne sahip olan DROID DNA, maalesef söylentilerin aksine 2,500 mAh değil, J Butterfly gibi 2,020 mAh'lik bir pilden gücünü alacak.

Qi sertifikalı kablosuz şarj teknolojisi sayesinde pilin çok çeşitli aksesuarlarla kablosuz şarj edilebilmesini mümkün kılan Verizon, markasını taşıyan yeni çözümlerin çoğunda Qi standardını benimsiyor. Böylece kullanıcı kablosuz şarj için sınırlı sayıdaki aksesuarlar yerine bu standardı destekleyen bütün aygıtlarla mobil cihazını şarj edebilecek. Yine de DNA'nın 5 inçlik Full HD ekranı ve 2,020 mAh'lik bir pil ile tam gün kullanım sunamayacağı görüşü hakim. Cihazın satışa sunulmasının ardından bu konuyla ilgili detaylı veriler ortaya çıkacaktır.

Beats Audio ses teknolojisinden kullanıcısını ihtiva ettiği 2.55 voltluk kulaklık amfisi ile donanım hususunda da faydalandıracak olan Deluxe kod adlı telefon, 1920 x 1080 piksel çözünürlük için yeniden düzenlenen Tayvanlı üreticinin Sense 4+ arayüzü sayesinde daha verimli bir şekilde kullanılabilecek. Android 4.1.1 işletim sistemi sürümüyle gelen cihaz, daha sonraki bir tarihte Android 4.2 Jelly Bean güncellemesini de alacak.

21 Kasım'da A.B.D'de piyasaya sürülecek olan HTC DROID DNA, 199$ ve iki yıllık anlaşmayla satılacak. HTC'nin uluslararası amiral gemisini en geç CES 2013'te tanıtması bekleniyor. DLX kod adıyla internete sızan bu modelin kahverengi, siyah ve gri renk seçenekleri mevcut olacak. 138 gram ağırlığındaki telefonun diğer sürümlerinin de 141 x 70.5 x 9.7mm ölçülerinde tek parça halinde kasaya sahip olacağı tahmin ediliyor.

HTC DROID DNA'nin ön sipariş sayfasına buradan , resmi tanıtım videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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http://news.verizonwireless.com/news/2012/11/droid-dna-htc-smartphone.html